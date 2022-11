Hoje em dia, no-code O desenvolvimento está em alta devido à penetração de aplicações móveis na indústria empresarial em larga escala. A este respeito, nenhuma ferramenta de código permite aos proprietários de empresas construir uma aplicação, mesmo sem conhecimentos técnicos. Se quiserem aprender no-code desenvolvimento, está no lugar certo. Neste artigo, revelaremos as melhores formas de o ajudar a aprender no-code desenvolvimento de aplicações. Vamos começar com o tempo necessário para aprender sem código:

Quanto tempo é necessário para aprender no-code?

No-code aplicações estão em todo o lado. Se dissermos que é a era de no-code desenvolvimento da aplicação, não há outra opinião. Quer uma no-code solução de aplicação para construir uma reputação digital robusta para o seu negócio? Se sim, precisa de se familiarizar com no-code educação.

Pode estar a perguntar-se quanto tempo demorará a aprender no-code desenvolvimento. O que se deve ter em mente é que a aprendizagem no-code não é um processo nocturno. Está apaixonado por aprender no-code? Se sim, só precisa de seguir um plano de 100 dias para fazer o seu no-code viagem de aprendizagem mais rápida. Só é necessário dedicar 30 minutos diários à aprendizagem no-code. Recomendamos que siga a no-code universidade por AppMaster para criar um no-code ferramenta sem código de escrita. Aprendizagem no-code com AppMaster fará o no-code desenvolver um processo fácil. A construção de um no-code app ajuda os proprietários de empresas a poupar dinheiro sem contratar programadores profissionais. Por conseguinte, a aprendizagem no-code A construção de app é a melhor opção se tiver acabado de iniciar o seu negócio e se estiver com um orçamento apertado.

Então, está pronto a aceitar o seu desafio de 100 dias de aprendizagem no-code?

Posso aprender a codificar tudo sozinho?

Quer aprender a codificar para construir uma aplicação para si próprio? Se sim, a construção de uma aplicação com programação é um processo agitado se for de origem não tecnológica. Aprender a codificar requer muito tempo e energia para criar uma aplicação. Portanto, a melhor prática é construir software com no-code plataformas sem se preocupar com o seu nível de habilidade na codificação. A beleza de construir aplicações móveis com no-code é que fornecem soluções de software mais rapidamente e não custam muito caro.

Além disso, não precisa de gastar dinheiro para contratar uma equipa profissional de programadores para completar o seu projecto de aplicação. Usando uma no-code pode criar uma aplicação por si próprio, ou pode contratar uma ferramenta no-code desenvolvedor. Mas, se está a iniciar o seu negócio, a melhor prática é tomar uma no-code curso para aprender o desenvolvimento de código zero em vez de contratar um no-code desenvolvedor. Esta abordagem irá ajudá-lo a reduzir o custo do salário de um no-code desenvolvedor. Escolhendo um no-code plataforma permitir-lhe-á criar uma vasta gama de produtos, tais como a construção de websites e aplicações móveis.

Mas se quiser construir sítios web com características complexas, então contratar uma no-code desenvolvedor é a melhor opção. A este respeito, no-code peritos ajudá-lo-ão durante todas as fases de desenvolvimento, desde o planeamento até à implementação da aplicação. A maioria é a melhor opção. no-code ferramentas, tais como AppMaster, têm uma comunidade de no-code peritos para o assistir na programação visual. Por conseguinte, procurar ajuda de cima no-code especialistas ajudá-lo-ão a construir websites, software e aplicações móveis utilizando drag-and-drop opções.

Será que nenhum código tem futuro?

No mundo competitivo em rápido crescimento, as empresas querem soluções ágeis para aumentar a rentabilidade. Devido ao rápido crescimento dos meios digitais, o crescimento das empresas depende muito da presença comercial em plataformas digitais, tais como aplicações móveis, aplicações web, e outros produtos. Portanto, há uma necessidade extrema de não aprender nenhum código para renovar o crescimento do seu negócio através de aplicações móveis. A este respeito, muitas no-code oferta de ferramentas no-code cursos para ajudar os principiantes a não adquirirem capacidades de codificação com capacidades de codificação zero.

Aprendizagem no-code Recursos em 2022

Depois de ter passado pelo âmbito e vantagens competitivas de no-code desenvolvimento, esperamos que esteja convencido a construir um no-code app com a ajuda de um no-code ferramenta. Se é um não-técnico, deve aprender no-code desenvolvimento. Poderá estar a interrogar-se sobre os recursos autênticos para aprender no-code desenvolvimento.

Há toneladas de no-code cursos sobre meios digitais, mas o topo no-code plataformas oferecem autênticas no-code cursos. Depois de frequentar um no-code curso de um popular no-code ferramenta como AppMasternão é necessário contratar um no-code desenvolvedor para construir software móvel ou aplicações web. Aqui, estamos a recrutar os melhores recursos para o ajudar a aprender no-code desenvolvimento. Vamos começar:

AppMaster no-code universidade

AppMaster é um popular no-code ferramenta que permite aos principiantes construir software sem contratar um no-code desenvolvedor. Se não souber como começar com AppMastera boa notícia é que AppMaster no-code a universidade oferece um curso intensivo para principiantes se familiarizarem com ele. A melhor coisa sobre isto no-code curso é que não custa nada a entregar no-code educação. Depois de completar este no-code curso por AppMasterpode transformar as suas ideias em realidade com apenas alguns cliques, mesmo que não tenha capacidades de codificação. Isto no-code O curso tem dez módulos e um cronograma de cinco semanas. Estes módulos discutem todo o cerne da questão que o ajudará a lançar produtos digitais sem codificação. O curso é dividido em módulos de acordo com o nível de dificuldade.

Pode encontrar módulos como:

Depois de completar este curso, pode criar vários produtos digitais sem a ajuda de no-code peritos.

Zeroqode Lab

Zeroqode Lab oferece múltiplos no-code cursos para ajudar os principiantes a aprender a usar o popular no-code ferramentas tais como Bubble, Zapieretc. Além disso, Zeroqode Lab oferece modelos para no-code ferramentas para criar no-code projectos de aplicação. Zeroqode Lab está a oferecer mais de 20 no-code cursos para ajudar os estudantes a transformar as suas ideias em realidade. Alguns cursos populares sobre esta plataforma são:

Um curso de aplicação web de mercado, como o Airbnb

Um curso de aplicação móvel on-demand, como o Uber

Um curso de aplicação, como o Tinder

Cursos de aplicação web comunitária como o Yelp

O facto notório sobre Zeroqode Lab é a necessidade de adquirir um plano de subscrição para explorar todo o conteúdo. Embora esta plataforma ofereça um plano gratuito, tem opções limitadas quando se trata de acessibilidade de conteúdo. Para desbloquear todo o conteúdo, é necessário adquirir um plano premium que custa $49/por mês, ou pode adquirir um plano IPO que custa $85/por mês ou oferece acesso vitalício por $149.

No Codify

O fluxo de trabalho de No Codify permite que os principiantes aprendam a utilizar um no-code ferramenta, Bubble.io. Esta plataforma requer uma inscrição para iniciar o curso. Reserva dez dias para cobrir dez tópicos através de boletim electrónico. Com este curso, poderá aprender os seguintes módulos para construir um projecto:

Bases de dados

Desenho da interface do utilizador (IU)

Fluxo de trabalho da aplicação

Privacidade de uma aplicação móvel ou web

Método de transacção, e muito mais.

MakerPad e Zapier Cursos

Makerpad e Zapier têm desempenhado um papel vital para que os principiantes aprendam no-code desenvolvimento sem codificação tradicional. Estas duas organizações estão a trabalhar em colaboração e introduziram uma série de no-code cursos para ajudar os principiantes a transformar as suas ideias em no-code projectos. Oferecem gratuitamente, em ritmo próprio no-code cursos e fornecer certificação após cada curso. Existem quatro módulos de aprendizagem destes no-code cursos são:

Como construir websites

Como criar uma aplicação móvel

Como conceber bases de dados

Ho para adicionar automatização

Estes cursos são na forma de vídeos curtos com algumas imagens e textos. Estes vídeos são bem explicados e fornecem todos os detalhes para começar no-code projectos. Depois de aprender nenhum código com Zapier e MakerPadpode escolher um no-code modelo de aplicação do no-code ferramenta para criar um no-code app.

Airdev No Code Bootcamp

Airdev No Code Bootcamp oferece um curso que ajuda os principiantes a aprender um popular no-code ferramenta, Bubble.io. Airdev introduziu o Canvas n 2013 para facilitar o desenvolvimento de aplicações através de uma interface de utilizador interactiva. Isto é gratuito. no-code O curso é um curso de 54 horas de auto-gestão. Por isso, pode escolher uma altura em que quer aprender no-code desenvolvimento de aplicações. É necessário seguir quatro módulos quando não se aprende nenhum código com esta plataforma.

No-code comunidade

Para além destes no-code cursos, os no-code a comunidade também tem desempenhado um papel vital na aprendizagem no-code. Depois de unir as mãos com um no-code pode lançar aplicações no-code , poupando o custo do desenvolvimento de aplicações tradicionais. Vamos desvendar o topo no-code comunidades que estão a desempenhar um papel na construção no-code aplicações:

NoCodeDevs

NoCodeDevs é uma plataforma para no-code desenvolvedores para partilhar as suas experiências e truques com principiantes. Isto no-code comunidade é a melhor opção se quiser aprender popular no-code ferramentas para construir um no-code app. Esta comunidade de no-code especialistas podem guiá-lo a dominar um no-code ferramenta e iniciar o seu no-code projectos.

Nu Code

Nu Code é uma comunidade de no-code construtores para aprender e partilhar as novas tendências no no-code indústria. Os membros da comunidade estão a prosperar para que os principiantes lancem as suas no-code produtos.

Nocoders Academia

Nocoders A Academia é uma robusta no-code comunidade que oferece recursos valiosos para os principiantes aprenderem no-code desenvolvimento. Os tutores e mentores desta comunidade podem ajudá-lo a compreender o fluxo de trabalho de no-code ferramentas.

NoCode.Tech

NoCode.Tech oferece uma vasta gama de no-code ferramentas para a aprendizagem no-code desenvolvimento de aplicações. Depois de se juntar a esta comunidade, poderá aprender a construir uma no-code e procurar a ajuda do no-code peritos se enfrentar alguma dificuldade.

WeAreNoCode

WeAreNoCode é um popular no-code comunidade que ajuda os empresários e as empresas não tecnológicas a começar no-code desenvolvimento de aplicações. O processo de construção de aplicações torna-se mais fácil se se juntar a esta comunidade, uma vez que se pode procurar ajuda do topo no-code peritos.

Reflexões finais

Depois de passar por este guia, esperamos que seja bem versado no hype, nas últimas tendências, e nos melhores recursos para aprender a não desenvolver códigos. Se quiser aumentar o seu negócio com uma aplicação móvel, recomendamos que aprenda no-code desenvolvimento para poupar tempo e dinheiro. A este respeito, AppMaster percorreu um longo caminho para ajudar os proprietários de empresas a transformar as suas ideias em realidade. Se não lhe faltam conhecimentos de código, recomendamos-lhe que explore AppMaster Universidade sem código para aprender de a a a z sobre no-code desenvolvimento com AppMaster. Isto no-code a academia oferece um curso gratuito que o pode ajudar a conceber uma IU e a integrar bases de dados com o seu no-code app. Dedos cruzados para a sua viagem de aprendizagem sem código com AppMaster!