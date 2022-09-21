Günümüz işletmeleri, yeni özellikleri ve güncellemeleri her zamankinden daha hızlı yayınlamak için sürekli baskı altındadır. Bu talepleri karşılamak için birçok kuruluş DevOps uygulamalarına yöneldi. Örneğin, sürekli entegrasyon (CI) ve sürekli teslim (CD).

CI/CD işlem hatları, geliştirme ve operasyonlar arasındaki geri bildirim döngüsünü kısaltmak ve optimize etmek için tasarlanmıştır. İşletmelerin yeni özellikleri hızla yinelemelerine ve bunları mümkün olduğunca çabuk kullanıcıların eline geçirmelerine olanak tanıyorlar. Bununla birlikte, bu boru hatları, geri bildirim için uzun bekleme süreleri veya zorluk izleme sorunları gibi genellikle kendi zorluklarını ortaya çıkarabilir.

Bu nedenle ana sorguya geçmeden önce daha iyi anlaşılması için bu terimleri açıklayalım.

DevOps geri bildirim döngüleri nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi, DevOps geri bildirim döngüleri, bir yazılım uygulamasının geliştirilmesi ve işletilmesine dahil olan farklı ekipler arasındaki geri bildirim döngüleridir. Bu geri bildirim döngüleri, herkesin aynı sayfada olmasını sağlamayı amaçlar. Ayrıca, geliştirme sürecinde herhangi bir darboğaz yoktur.

DevOps , geliştirme (Dev) ve BT operasyonlarının (Ops) kısa biçimidir. Dolayısıyla yazılım geliştirmede hem geliştirme hem de işlemleri birleştiren bir yöntemdir. Bu çağdaş yaklaşım hız, kalite ve işbirliğine odaklanır. Geleneksel modellerde, geliştirme ve operasyonlar farklı hedeflere sahip iki farklı varlıktı. Ayrı silolarda çalıştılar. Ancak DevOps modeli, yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) boyunca operasyon ekiplerini ve geliştirmeyi entegre etmeye odaklanır.

Örneğin – bir geliştirici kod yazar ve bunu merkezi depoya taahhüt eder. Bundan sonra operasyon ekibi bu kodu alır ve üretim sunucusuna dağıtır. Bu iki takım arasında sürekli bir geri bildirim döngüsü vardır. Bu nedenle, kodda herhangi bir sorun varsa, operasyon ekibi bu geri bildirimi geliştirme ekibine hızlı bir şekilde gönderebilir. Ve geliştirici kodu düzeltebilir ve tekrar uygulayabilir. Bu şekilde, geri bildirim döngüsü, DevOps geri bildirim döngülerini kısaltarak süreci optimize etti.

Ancak DevOps geri bildirim döngüleri, yazılım geliştirme kalitesini artırmaya yardımcı oldukları için oldukça önemlidir. Ayrıca özelliklerin zamanında teslim edilmesini sağlarlar. Ve müşterinin beklentilerine göre. Ek olarak, uzun geri besleme döngüleri veya geri besleme döngülerinin olmaması çeşitli sorunlara neden olabilir. Ayrıca, yazılım geliştirme sürecini ve teslimini de geciktirir. Bu, BT operasyonları ve geliştirme ekipleri arasındaki ilişkiyi daha da olumsuz etkiler.

Bazı geri bildirim döngüleri nelerdir ve bunlar bir DevOps organizasyonunda nasıl çalışır?

İki geri besleme döngüsü vardır, Yükseltici geri besleme döngüsü ve Dengeleme geri besleme döngüsü. Yükseltici geri besleme döngüsü, pekiştirici veya hızlandırıcı döngü olarak da bilinir. Bu, pozitif geri besleme döngüsüdür.

Dengeleyici geri besleme döngüsü, bir negatif geri besleme döngüsü olduğundan, yükseltici geri besleme döngüsünün tersidir. Bu geri bildirim döngülerine ve DevOps'ta nasıl çalıştıklarına daha yakından bakalım:

Geri besleme döngüsünü güçlendirmek

Güçlendirici bir geri besleme döngüsü, sistem çıkışının girişi güçlendirdiği bir pozitif geri besleme döngüsüdür. Başka bir deyişle, sistem zaten elde ettiğinden daha fazlasını alır. Örneğin, geliştirici tarafından taahhüt edilen kod iyidir. Böylece kod, üretime sorunsuz bir şekilde dağıtılır. Bu, yeni özellikleri seven ve tüm arkadaşlarına harika yeni ürün hakkında bilgi veren mutlu bir müşteriyle sonuçlanır. Sonuç olarak, şirket daha fazla müşteri ve daha fazla iş elde eder.

Geri besleme döngüsünü güçlendirirken, değişiklik bir yönde ilerleyerek daha büyük bir değişime yol açar. Bu geri besleme döngüsünün amacı süreci hızlandırmaktır . Aynı zamanda, dengeleme geri besleme döngüsü süreci yavaşlatır veya durdurur. Bir DevOps organizasyonunda, geliştirme ve operasyon ekipleri arasında güçlendirici bir geri bildirim döngüsü oluşturulabilir. Önceki örneğe devam etmek için, geliştirici tarafından taahhüt edilen kodun iyi kalitede olduğunu varsayalım. Böylece operasyon ekibi, geliştirme ekibine hızlı bir şekilde geri bildirim verebilir. Sonuç olarak, geliştirici kodu düzeltebilir ve yeniden uygulayabilir.

Dengeleme geri besleme döngüsü

Buna karşılık, dengeleme geri besleme döngüsü, bir negatif geri besleme döngüsüdür. Bunun nedeni, sistemin çıktısının girdiyi azaltmasıdır. Başka bir deyişle, sistem zaten elde ettiğinden daha azını alır. Örneğin, geliştirici tarafından işlenen kodda hatalar var. Bu nedenle, kod üretime dağıtılmaz. Sonuç olarak müşteri, beklediği yeni özellikleri alamadığından mutsuz olur. Bu geri besleme döngüsü, işleme karşı olduğu veya süreci yavaşlattığı için negatif geri besleme döngüsü olarak da bilinir. Bu geri besleme döngüsü, sistemi tekrar dengeye getirmeyi amaçlar.

Dengeleyici geri bildirim döngüsü, bir DevOps organizasyonundaki geliştirme ve operasyon ekipleri arasında çalışır. Örneğin, geliştirici tarafından taahhüt edilen kodun, bu kod operasyon ekibine teslim edildiğinde hatalar olduğunu varsayalım. Hataları ve sorunları vurgulayarak geliştirme ekibine hızlı bir şekilde geri bildirimde bulunurlar. Kodu geliştiriciye geri gönderirler. Sonuç olarak, geliştirici kodu düzeltebilir ve yeniden uygulayabilir. Bu şekilde, geri bildirim döngüsü, DevOps geri bildirim döngülerini optimize ederken iyi kalitede kod sağlamaya çalışır.

Bu geri bildirim döngülerinin her ikisi de bir DevOps organizasyonunda zorunludur. Yazılım geliştirme sürecini ve dağıtımını hızlandırmaya yardımcı olurlar. BT operasyonları ve geliştirme ekipleri arasındaki ilişkiyi geliştirmenin yanı sıra. DevOps geri bildirim döngülerini optimize etmek için bu geri bildirim döngülerinin her ikisini de kullanmak önemlidir. Geri bildirim döngüsünü kısaltmak ve kodun kalitesini artırmak için birlikte kullanılmaları gerekir.

Bildirim sistemleri ve geri bildirim döngüleri arasındaki fark

DevOps'ta yeni olan kişiler arasında yaygın bir yanlış anlama, bildirim sistemi ile geri bildirim döngüsü arasında ayrım yapamamaktır. Bildirim sistemi ve geri bildirim döngüsünün bir ve aynı olduğunu düşünüyorlar. Ancak, ikisi de önemlidir ve DevOps'ta farklı amaçlara hizmet eder. Bu nedenle, bir bildirim sistemi, meydana gelen olaylar hakkında bilgi almanın bir yoludur. Örneğin, bir derleme başarısız olduğunda veya bir test çalıştırıldığında bir bildirim alabilirsiniz. Bazı yaygın bildirim sistemleri türleri e-posta, Slack ve HipChat'tir.

Buna karşılık, geri bildirim döngüsü, olaylar hakkında geri bildirim almakla ilgilidir. Örneğin, test sonuçları veya derleme durumu hakkında geri bildirim alabilirsiniz. Geri bildirim döngüleri önemlidir çünkü sisteminizde neler olduğunu anlamanıza yardımcı olurlar. Ayrıca sorunları erkenden belirlemenize de yardımcı olurlar. DevOps'taki yaygın geri bildirim döngüsü türleri; günlüğe kaydetme, izleme ve uyarılardır. Bu nedenle, hem bir bildirim sistemine hem de bir geri bildirim döngüsüne sahip olmak zorunludur. Ama ikisi arasındaki farkı yanlış anlamayın.

Sürekli Entegrasyon (CI) ve Sürekli Teslimat (CD) Nedir?

Çoğu zaman, insanlar CI ve CD terimlerini birbirinin yerine kullanır. Ancak ikisi farklı kavramlardır. Hem CI hem de CD DevOps'ta önemli roller oynar ancak farklı amaçları vardır.

Sürekli Entegrasyon (CI)

Bu yazılım teslim uygulaması, geliştirici çalışma kopyalarını paylaşılan bir ana hatta birleştirir. CI'nin amacı entegrasyon cehenneminden kaçınmaktır. Bu, birden çok geliştirici aynı kod temeli üzerinde çalışırken ortaya çıkabilir. Ayrıca, yeni özellikler veya ürünler piyasaya sürülürken hataları erken yakalamaya ve son dakika sürprizlerinden kaçınmaya da yardımcı olur. Düzenli olarak entegrasyon, hataları hızlı bir şekilde tespit etmenize ve bunları daha kolay bulmanıza yardımcı olur. Otomatik birim testi ve oluşturmaya dahil edilmelidir. Böylece, kod ana hatta her işlendiğinde, otomatik olarak bir yapıyı tetikler. Ve kodun doğruluğunu doğrulamak için bir dizi test çalıştırır.

Sürekli Teslimat (CD)

CD, yazılım teslim sürecini otomatikleştirme ve izleme yaklaşımıdır. Yazılımın kullanıcılara/müşterilere mümkün olan en hızlı ve güvenilir şekilde sunulmasını sağlamak. Versiyon kontrol sisteminde bir taahhüt ile başlayan sürekli bir prosedürdür. Ve yazılımın üretimde konuşlandırılmasıyla sona erer. CD'nin temel amacı, yazılımın her zaman konuşlandırılabilir durumda olmasını sağlamaktır. Bu nedenle, herhangi bir zamanda üretime bırakılabilir.

Ancak CD, yazılımı sık ve güvenilir bir şekilde dağıtmak için yüksek düzeyde otomasyon gerektirir. Bu nedenle, yazılım teslim süreci, kodun oluşturulmasını, test edilmesini ve devreye alınmasını otomatikleştirmeyi içerir. Ek olarak, CD ardışık düzenleri genellikle CI ile birlikte kullanılır. Böylece, kod her işlendiğinde, otomatik olarak işlem hattından geçer ve tüm testleri geçerse üretime dağıtılır.

DevOps geri bildirim döngüleri nasıl optimize edilir?

DevOps geri bildirim döngülerini optimize etmek birkaç nedenden dolayı önemlidir. Daha önce de belirtildiği gibi, yazılım geliştirme ve teslim kalitesini artırmaya yardımcı olur. Ayrıca özelliklerin zamanında ve müşterinin beklentilerine göre teslim edilmesini sağlar. DevOps'ta geri bildirim döngüsünü optimize etmenin birçok yolu vardır. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

İlgili geri besleme döngüsü türünü seçin

İlk adım, ilgili geri besleme döngüsü tipini seçmektir. DevOps'taki iki geri bildirim döngüsünden birini seçebilirsiniz - yükseltme ve dengeleme. Güçlendirici geri besleme döngüleri, mevcut durumu güçlendiren döngülerdir. Öte yandan, dengeleme döngüleri dengenin korunmasına yardımcı olanlardır. Ekibiniz için en etkili olacak geri bildirim döngüsünün türünü anlamanız gerekir. Ve sonra buna göre uygulayın.

Mevcut geri bildirim döngülerini ortaya çıkarın

Bir sonraki adım, kuruluşunuzdaki mevcut geri bildirim döngülerini ortaya çıkarmaktır. Halihazırda var olan ancak gerçekte kullanılmayan bazı geri bildirim döngüleri olabilir. Bu geri bildirim döngülerini belirlemek ve bunların nasıl daha verimli kullanılabileceğini belirlemek önemlidir.

Teknik borçtan kaçının

Geri besleme döngülerinin optimizasyonunu geliştirmek için teknik borçtan kaçınılmalıdır. Teknik borç, ekibin kodu optimize etmek yerine hızlı teslimat için aldığı karardır. Bundan kaçınmak için, ilgili takasları net bir şekilde anlamak önemlidir. Ortaya çıkabilecek sorunları ve gecikmeleri gidermek için bildirimlere ve uyarılara göre hemen harekete geçin. Ardından, daha önemli görevlere odaklanabilmeniz için süreci otomatikleştirin.

İnsan kaynaklarından geri bildirim alın

Otomatik kaynaklardan geri bildirim toplamanın yanı sıra insan kaynaklarından geri bildirim almak da önemlidir. Bu, kullanıcı deneyimi hakkında bir fikir edinmenize yardımcı olacaktır. Ve yazılımın gerçek dünyada nasıl kullanıldığı. DevOps ekibinden ve kendinizden geri bildirim isteyin. Ayrıca, müşterilerden ve diğer paydaşlardan geri bildirim alın. Bu, yazılım geliştirme sürecinin farklı yönlerini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Belirli sorunları tanımlayın

Belirli problemlerin tanımlanması, geri besleme döngülerinin optimizasyonu için önemlidir. İlk şey, çözmeye çalıştığınız sorunu açıklığa kavuşturmaktır. Ardından, bugün sorunu tanımladıktan sonra, kendinizi gelecekteki sorunlardan kurtarmak için zaman içinde izlemeniz gerekir.

Geri bildirim döngüsünü otomatikleştirin

Geri bildirim döngüsünü otomatikleştirmek birkaç nedenden dolayı önemlidir. İlk olarak, sürecin verimliliğini artırmaya yardımcı olur. Ek olarak, aldığınız geri bildirimlerin kalitesini artırır. Farklı araçlar kullanarak geri bildirim döngüsünü otomatikleştirebilirsiniz. Popüler araçlardan bazıları Jenkins, Travis CI ve CircleCI'dir. Bu araçlar , yazılım geliştirme sürecini otomatikleştirmeye yardımcı olur.

Takımı eğitmek

Geri bildirim döngüsünü etkin bir şekilde kullanmak için ekibi eğitmek önemlidir. Ekip, sürece dahil olan farklı adımlardan haberdar olmalıdır. Ayrıca, kullanılabilir ve güvenilir geri bildirim vermek için yeterince eğitilmelidirler. Ancak, bir geri besleme döngüsü uygulamak yeterli değildir. Etkin bir şekilde kullanıldığından emin olmanız gerekir. Bununla birlikte, geribildirim eyleme geçirilebilir olmalıdır. Aksi takdirde hiçbir faydası olmayacaktır.

İşbirliğini teşvik edin

İşbirliğini teşvik etmek, geri bildirim döngülerinin optimizasyonu için önemlidir. İşletmelerin yaptığı en yaygın hata, siloları teşvik etmeleridir. Bu bilgi kaybına yol açar ve sorun yaratabilir. Bunun yerine, işletmeler farklı ekipler arasındaki işbirliğini teşvik etmelidir. Bu, geri besleme döngüsü kalitesini iyileştirmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca, geri bildirim almak için gereken süreyi azaltmaya da yardımcı olacaktır.

Doğru araçları kullanın

DevOps geri bildirim döngüleri için bir dizi araç mevcuttur. Ancak bunların hepsi kuruluşunuz için uygun değildir. Kurumsal gereksinimlerinize uyan doğru araçları kullanmanız gerekir. Popüler araçlardan bazıları Jira, Slack ve HipChat'tir. Bu araçlar, geri bildirim döngüsünün verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

Sürekli Entegrasyon ve Teslimatta DevOps geri bildirim döngülerini optimize etme

Sürekli entegrasyon (CI) ve sürekli teslim (CD), DevOps geri bildirim döngüsünü önemli ölçüde optimize eder. CI/CD, yazılım geliştirme sürecini otomatikleştirerek geri bildirim döngüsünü kısaltmaya yardımcı olur. Kod değişiklikleri, sürekli entegrasyon içinde sık sık ana şubeye entegre edilir. Bu, kod değişikliklerindeki gecikme nedeniyle ortaya çıkabilecek entegrasyon sorunlarının önlenmesine yardımcı olur. Öte yandan, sürekli teslim, yazılım değişikliklerinin kullanıcılara sık sık iletilmesine yardımcı olur. Değişiklikler hakkında kullanıcılardan hızlı bir şekilde geri bildirim alınmasına yardımcı olur.

Hem sürekli entegrasyon hem de sürekli teslimat, geri bildirim kalitesini artırmada çok önemli roller oynar. Ayrıca süreci otomatikleştirerek zamandan tasarruf edilmesini de desteklerler. Bu yaklaşımlar, karmaşık projelerin ve uygulamaların hızlı bir şekilde teslim edilmesini desteklediğinden, mikro hizmet yazılım geliştirme için en uygun olanıdır. Ancak verimsizlikleri en aza indirmek ve boru hattının etkinliğini en üst düzeye çıkarmak ancak doğru geri besleme döngüsünün varlığında başarılabilir. Bu nedenle doğru geri besleme döngüsü teknolojisini seçmek başarı için çok önemlidir. Bu bağlamda, CD ve CI ardışık düzen araçları DevOps geri bildirim döngüsünü optimize etmede uzun bir yol kat edebilir. Ancak süreci daha da iyileştirmek istiyorsanız, diğer yönlere odaklanmanız gerekir. Bunlara test otomasyonu, izleme ve günlüğe kaydetme gibi şeyler dahildir.

Bununla birlikte, piyasada sınırsız araç mevcuttur ve her aracın gereksinimlerinize uyması gerekmez. Bu nedenle, proje ihtiyaçlarınıza göre araçları seçmelisiniz. Örneğin, Azure kullanıyorsanız, yazılım geliştirme sürecinizi yönetmek için Azure DevOps Hizmetlerini kullanabilirsiniz. Diğer alternatifler Jenkins, CloudBees CI, Google cloud build, Circle CI vb. olabilir.

CI/CD işlem hattınızdaki geri bildirim döngüsünü optimize etmek için bu araçlardan herhangi birini kullanabilirsiniz. Ancak proje gereksinimlerinize en uygun olanı seçtiğinizden emin olun. Geliştirme ve operasyon ekipleri arasında bir iletişim kanalı kurulması da zorunludur. Bu, geri bildirimin doğru ve verimli bir şekilde iletilmesini sağlayarak size fayda sağlayacaktır.

Bu nedenle iş akışını ve süreci anlamadan etkili bir geri bildirim döngüsü oluşturamazsınız. Ayrıca, uygun önlemleri alabilmeleri için geri bildirimin doğru kişilere iletildiğinden emin olun. Son olarak, amaçlandığı gibi çalışıp çalışmadığını görmek için geri bildirim döngüsünü izlemeyi unutmayın. Bunu yapmak, geri bildirim döngüsünü optimize etmenize ve bundan en iyi şekilde yararlanmanıza olanak tanır.

Sürekli Entegrasyon ve Teslimatın bazı temel ilkeleri

Kapsamlı araştırmalara dayanarak, geri bildirim döngünüzü optimize etmenize yardımcı olacak temel ilkelerin bir listesini derledik.

Dağıtımı otomatikleştirin

Sürekli entegrasyonun temel amacı, kod değişikliklerinin sık sık ana şubeye entegre edilmesini sağlamaktır. Bu, kod değişikliklerindeki gecikme nedeniyle ortaya çıkabilecek entegrasyon sorunlarının önlenmesine yardımcı olur.

Bunu başarmak için kod entegrasyonu ve teslimat sürecini otomatikleştirmek gerekir. Bu, çok fazla enerji ve zaman tasarrufu yapmanıza yardımcı olacaktır. Ek olarak, insan hatalarının önlenmesine de yardımcı olacaktır.

Kısa geri bildirim döngüleri

Değişiklikler hakkında hızlı geri bildirim almak için kısa geri bildirim döngülerine sahip olmak önemlidir. Bu, sorunları erken bir aşamada belirlemeye ve uygun şekilde düzeltmeye yardımcı olacaktır. Yan yana, geri bildirim kalitesini artırır. Kısa geri bildirim döngüleri, uzun vadede size çok zaman ve emek kazandıracaktır.

Test hattı

Geri besleme döngüsü optimizasyonunun diğer bir temel ilkesi, bir test hattına sahip olmaktır. Bu, kod değişikliklerinin üretim ortamına dağıtılmadan önce test edilmesine yardımcı olacaktır. Bunu başarmanın tek bir yolu vardır, o da kodu dağıtmak ve test etmektir.

Anında test etme ve oluşturma

Yeni kod değişiklikleri, taahhüt edildikten hemen sonra test edilmeli ve oluşturulmalıdır. Bu, kod değişikliklerindeki gecikme nedeniyle ortaya çıkabilecek entegrasyon sorunlarının önlenmesine yardımcı olur.

Geri bildirim tutarlılığı

Bu ilkeye göre, CI sürecinin sonuçları tutarlı olmalıdır. Bu, yalnızca kod değişikliklerinin düzenli olarak test edilmesi ve oluşturulması durumunda gerçekleştirilebilir.

Çevreden bağımsız teslimat

Kod değişikliklerinin teslimi çevreye bağlı olmamalıdır. Bu, yalnızca kod ayrı bir ortamda dağıtılırsa elde edilebilir. Bunun amacı maksimum taşınabilirliği korumaktır. Geri bildirim döngünüzü optimize etmenize yardımcı olacak çeşitli başka ilkeler olabilir. Ama bunlar en önemlileri. Bu nedenle, geri bildirim döngünüzü kurarken bunları aklınızda bulundurun.

toparlamak

Kodlama eğlenceli ve heyecan verici olabilir, ancak aynı zamanda biraz zorlayıcı olabilir. Zorluklardan kaçınmak için etkili bir geri bildirim döngüsü oluşturmalısınız. Bu, hızlı geri bildirim alınmasına ve kod değişikliklerinde gecikme nedeniyle ortaya çıkabilecek entegrasyon sorunlarının önlenmesine yardımcı olur. Geri bildirim döngünüzü sorunsuz bir şekilde yürütmek için iş akışı ve süreç otomasyonu hakkında net bir anlayışa sahip olmak şarttır. Kodlama karmaşasını önlemek için, işinizi kolaylaştıran ve hızlandıran kodsuz bir platform olan AppMaster'ı tercih edebilirsiniz. AppMaster'ın yardımıyla, güçlü bir arka uçla birlikte web ve mobil uygulamalar oluşturabilirsiniz. Geri bildirim döngünüzü optimize etmenize yardımcı olabilecek çeşitli özelliklere sahiptir.

SSS

CI/CD'nin başlıca faydaları nelerdir?

Şeffaflık, işbirliği, daha kısa geri bildirim döngüleri ve otomatikleştirilmiş süreçler, CI/CD'nin başlıca faydalarıdır . Ayrıca insan hatalarını önler, zamandan ve emekten tasarruf sağlar ve geri bildirim kalitesini artırır.

CI ve CD arasındaki temel fark nedir?

CI ve CD arasındaki temel fark, CI'nin tamamen kod değişiklikleriyle, CD'nin ise kod dağıtımlarıyla ilgili olmasıdır. Bununla birlikte, hem CI hem de CD, etkili bir geri bildirim döngüsü için gereklidir. Daha hızlı geri bildirim ve iyileştirilmiş kalite ortak hedefine ulaşmak için el ele çalışırlar.

Geri bildirim döngüleri ne kadar önemlidir?

Geri bildirim döngüleri, CI/CD sürecinin sorunsuz işleyişinde hayati bir rol oynar. Hızlı geri bildirim alınmasına ve kod değişikliklerinin gecikmesinden kaynaklanabilecek entegrasyon sorunlarının önlenmesine yardımcı olurlar.

Otomasyonun yokluğunda bile ne işe yarar?

"Erken ve sık test etme" ve " kod inceleme prosedürleri" geri bildirim döngüsü ilkesi, otomasyon olmadığında bile çalışır. Ancak otomasyonda olduğu kadar etkili değildir. Büyüten veya güçlendiren bir geri bildirim döngüsüyle uğraşırken kaliteli kod için en iyisi olabilir.

Birikmiş iş listelerine takılan görevler sorunlara neden olabilir mi?

Evet, biriktirme listelerinde takılı kalan görevler sorunlara neden olabilir. Kod değişiklikleri düzenli olarak dağıtılmadığında entegrasyon sorunlarına yol açabilir.