Współczesne przedsiębiorstwa znajdują się pod ciągłą presją, aby wydawać nowe funkcje i aktualizacje szybciej niż kiedykolwiek. Aby sprostać tym wymaganiom, wiele organizacji zwróciło się w stronę praktyk DevOps. Na przykład, ciągła integracja (CI) i ciągłe dostarczanie (CD).

Rurociągi CI/CD zostały zaprojektowane tak, aby skrócić i zoptymalizować pętlę sprzężenia zwrotnego pomiędzy rozwojem a operacjami. Pozwalają one firmom na szybką iterację nowych funkcji i jak najszybsze dostarczenie ich do rąk użytkowników. Jednak te potoki często mogą wprowadzać swoje własne wyzwania, takie jak długi czas oczekiwania na informację zwrotną lub trudności w śledzeniu problemów.

Dlatego zanim przejdziemy do głównego zapytania, najpierw wyjaśnijmy te pojęcia dla lepszego zrozumienia.

Czym są pętle sprzężenia zwrotnego DevOps?

Jak sama nazwa wskazuje, pętle sprzężenia zwrotnego DevOps to cykle sprzężenia zwrotnego między różnymi zespołami zaangażowanymi w rozwój i działanie aplikacji. Te pętle informacji zwrotnej mają na celu zapewnienie, że wszyscy są na tej samej stronie. Dodatkowo, nie ma wąskich gardeł w procesie rozwoju.

DevOps to skrócona forma słów development (Dev) i IT operations (Ops). Jest to więc metoda, która łączy zarówno rozwój, jak i operacje w tworzeniu oprogramowania. To współczesne podejście skupia się na szybkości, jakości i współpracy. Podczas gdy w tradycyjnych modelach, rozwój i operacje były dwoma różnymi podmiotami z różnymi celami. Pracowały one w oddzielnych silosach. Jednak model DevOps koncentruje się na integracji zespołów operacyjnych i rozwoju w całym cyklu życia oprogramowania (SDLC).

Na przykład - programista pisze kod i wprowadza go do centralnego repozytorium. Następnie zespół operacyjny bierze ten kod i wdraża go na serwer produkcyjny. Pomiędzy tymi dwoma zespołami istnieje ciągła pętla sprzężenia zwrotnego. Jeśli więc w kodzie pojawią się jakieś problemy, zespół operacyjny może szybko przesłać tę informację zwrotną do zespołu programistów. A deweloper może naprawić kod i popełnić go ponownie. W ten sposób pętla zwrotna zoptymalizowała proces, skracając pętle zwrotne DevOps.

Jednak pętle zwrotne DevOps są dość kluczowe, ponieważ pomagają poprawić jakość rozwoju oprogramowania. Dają też pewność, że funkcje są dostarczane na czas. I zgodnie z oczekiwaniami klienta. Dodatkowo, długie pętle zwrotne lub ich brak mogą powodować wiele problemów. Co więcej, opóźnia to również proces tworzenia oprogramowania i jego dostarczania. To dodatkowo negatywnie wpływa na relacje pomiędzy działami IT a zespołami programistów.

Jakie są niektóre pętle sprzężenia zwrotnego i jak działają w organizacji DevOps?

Istnieją dwie pętle sprzężenia zwrotnego, Wzmacniająca pętla sprzężenia zwrotnego i Równoważąca pętla sprzężenia zwrotnego. Wzmacniająca pętla sprzężenia zwrotnego jest również znana jako pętla wzmacniająca lub przyspieszająca. Jest to pętla dodatniego sprzężenia zwrotnego.

Równoważąca pętla sprzężenia zwrotnego jest przeciwieństwem wzmacniającej pętli sprzężenia zwrotnego, ponieważ jest to ujemna pętla sprzężenia zwrotnego. Przyjrzyjmy się głębiej tym pętlom sprzężenia zwrotnego i temu, jak działają w DevOps:

Wzmacniająca pętla sprzężenia zwrotnego

Wzmacniająca pętla sprzężenia zwrotnego jest pętlą dodatniego sprzężenia zwrotnego, w której wyjście systemu wzmacnia wejście. Innymi słowy, system dostaje więcej tego, co już dostaje. Na przykład, kod popełniony przez dewelopera jest dobry. Tak więc, kod jest wdrażany do produkcji bez żadnych problemów. To skutkuje szczęśliwym klientem, który uwielbia nowe funkcje i mówi wszystkim swoim znajomym o wspaniałym nowym produkcie. W rezultacie firma zyskuje więcej klientów i więcej biznesu.

We wzmacnianiu pętli sprzężenia zwrotnego zmiana idzie w jednym kierunku, prowadząc do zmiany o większej skali. Celem tej pętli sprzężenia zwrotnego jest przyspieszenie procesu. W tym samym czasie równoważąca pętla sprzężenia zwrotnego spowalnia lub zatrzymuje proces. W organizacji DevOps wzmacniająca pętla sprzężenia zwrotnego może powstać pomiędzy zespołami developerskimi i operacyjnymi. Kontynuując poprzedni przykład, załóżmy, że kod popełniony przez dewelopera jest dobrej jakości. Zespół operacyjny może więc szybko przekazać informację zwrotną zespołowi rozwojowemu. W rezultacie deweloper może poprawić kod i popełnić go ponownie.

Równoważąca pętla sprzężenia zwrotnego

W przeciwieństwie do tego, równoważąca pętla sprzężenia zwrotnego jest ujemną pętlą sprzężenia zwrotnego. Dzieje się tak dlatego, że wyjście systemu zmniejsza wejście. Innymi słowy, system dostaje mniej tego, co już dostaje. Na przykład, kod popełniony przez dewelopera ma błędy. Więc kod nie jest wdrażany do produkcji. W rezultacie klient jest niezadowolony, ponieważ nie otrzymuje nowych funkcji, których oczekiwał. Ta pętla sprzężenia zwrotnego jest również znana jako pętla negatywnego sprzężenia zwrotnego, ponieważ sprzeciwia się lub spowalnia proces. Ta pętla sprzężenia zwrotnego ma na celu przywrócenie systemu do równowagi.

Pętla równoważącego sprzężenia zwrotnego działa pomiędzy zespołami rozwojowymi i operacyjnymi w organizacji DevOps. Na przykład załóżmy, że kod popełniony przez dewelopera ma błędy, gdy ten kod jest dostarczany do zespołu operacyjnego. Szybko przekazują oni informację zwrotną zespołowi deweloperskiemu, podkreślając błędy i problemy. Wysyłają kod z powrotem do dewelopera. W rezultacie, deweloper może naprawić kod i popełnić go ponownie. W ten sposób pętla zwrotna próbuje zapewnić dobrą jakość kodu, jednocześnie optymalizując pętle zwrotne DevOps.

Obie te pętle sprzężenia zwrotnego są imperatywem w organizacji DevOps. Pomagają one przyspieszyć proces tworzenia oprogramowania i jego dostarczania. Jak również rozwijać relacje między operacjami IT i zespołami programistów. Aby zoptymalizować pętle sprzężenia zwrotnego DevOps ważne jest wykorzystanie obu tych pętli. Powinny one być używane razem, aby skrócić pętlę sprzężenia zwrotnego i poprawić jakość kodu.

Różnica między systemami powiadomień a pętlami sprzężenia zwrotnego

Częstym nieporozumieniem wśród osób nowych w DevOps jest nieumiejętność rozróżnienia systemu powiadomień od pętli sprzężenia zwrotnego. Uważają oni system powiadomień i pętlę sprzężenia zwrotnego za jedno i to samo. Jednak oba są ważne i służą różnym celom w DevOps. Zatem system powiadomień to sposób na uzyskanie informacji o zdarzeniach, które miały miejsce. Na przykład, możesz otrzymać powiadomienie, gdy kompilacja nie powiedzie się lub test zostanie uruchomiony. Niektóre popularne typy systemów powiadomień to email, Slack i HipChat.

W przeciwieństwie do tego, pętla sprzężenia zwrotnego polega na uzyskaniu informacji zwrotnej o zdarzeniach. Na przykład, możesz otrzymać informację zwrotną o wynikach testu lub statusie budowy. Pętle informacji zwrotnej są ważne, ponieważ pomagają zrozumieć, co dzieje się w systemie. Pomagają również we wczesnej identyfikacji problemów. Typowe rodzaje pętli sprzężenia zwrotnego w DevOps to logowanie, monitorowanie i alerty. Tak więc, konieczne jest posiadanie zarówno systemu powiadomień, jak i pętli zwrotnej w miejscu. Nie należy jednak źle rozumieć różnicy między nimi.

Czym jest ciągła integracja (CI) i ciągła dostawa (CD)

Często ludzie używają terminów CI i CD zamiennie. Są to jednak dwie różne koncepcje. Zarówno CI jak i CD odgrywają ważne role w DevOps, ale mają różne cele.

Ciągła integracja (CI)

Ta praktyka dostarczania oprogramowania łączy kopie robocze deweloperów do wspólnej linii głównej. Celem CI jest uniknięcie piekła integracyjnego. To może się zdarzyć, gdy wielu deweloperów pracuje nad tą samą bazą kodu. Ponadto, pomaga to również wcześnie wychwycić błędy i uniknąć niespodzianek w ostatniej chwili podczas wypuszczania nowych funkcji lub produktów. Integracja regularnie pomaga w szybkim wykrywaniu błędów i łatwiejszym ich lokalizowaniu. Powinien być włączony do zautomatyzowanych testów jednostkowych i budowania. Tak, że za każdym razem, gdy kod jest przekazywany do linii głównej, automatycznie uruchamia kompilację. I uruchamia zestaw testów sprawdzających poprawność kodu.

Continuous Delivery (CD)

CD to podejście do automatyzacji i monitorowania procesu dostarczania oprogramowania. W celu uzyskania oprogramowania wydanego użytkownikom/klientom tak szybko i niezawodnie jak to możliwe. Jest to procedura ciągła, która zaczyna się od commitu w systemie kontroli wersji. A kończy się wdrożeniem oprogramowania na produkcję. Głównym celem CD jest zapewnienie, że oprogramowanie jest zawsze w stanie nadającym się do wdrożenia. Dzięki temu w każdej chwili może zostać wypuszczone na produkcję.

Jednak CD wymaga wysokiego poziomu automatyzacji, aby wdrażać oprogramowanie często i niezawodnie. Dlatego proces dostarczania oprogramowania obejmuje automatyzację budowania, testowania i wdrażania kodu. Dodatkowo, potoki CD są często używane w połączeniu z CI. W ten sposób, za każdym razem, gdy kod jest popełniany, automatycznie przechodzi przez rurociąg i jest wdrażany na produkcję, jeśli przejdzie wszystkie testy.

Jak zoptymalizować pętle sprzężenia zwrotnego DevOps?

Optymalizacja pętli zwrotnych DevOps jest ważna z wielu powodów. Jak wspomniano wcześniej, pomaga poprawić jakość tworzenia i dostarczania oprogramowania. Zapewnia również, że funkcje są dostarczane na czas i zgodnie z oczekiwaniami klienta. Istnieje wiele sposobów na optymalizację pętli zwrotnej w DevOps. Niektóre z nich zostały wymienione poniżej:

Wybierz odpowiedni typ pętli sprzężenia zwrotnego

Pierwszym krokiem jest wybranie odpowiedniego typu pętli sprzężenia zwrotnego. Możesz wybrać jedną z dwóch pętli sprzężenia zwrotnego w DevOps - wzmacniającą i równoważącą. Wzmacniające pętle sprzężenia zwrotnego to takie, które wzmacniają stan obecny. Z drugiej strony, pętle równoważące to te, które pomagają utrzymać równowagę. Musisz zrozumieć, jaki typ pętli sprzężenia zwrotnego będzie najbardziej efektywny dla Twojego zespołu. A następnie odpowiednio ją wdrożyć.

Odkryj istniejące pętle sprzężenia zwrotnego

Kolejnym krokiem jest odkrycie istniejących pętli sprzężenia zwrotnego w Twojej organizacji. Być może istnieją pewne pętle informacji zwrotnej, które są już obecne, ale nie są faktycznie wykorzystywane. Ważne jest, aby zidentyfikować te pętle informacji zwrotnej i określić, jak można je wykorzystać bardziej efektywnie.

Unikanie długu technicznego

Dług techniczny musi być unikany, aby zwiększyć optymalizację pętli zwrotnych. Dług techniczny to decyzja, którą zespół podejmuje w celu szybkiego dostarczenia projektu, zamiast optymalizacji kodu. Aby tego uniknąć, ważne jest, aby mieć jasne zrozumienie kompromisów, które są zaangażowane. Działaj na powiadomienia i alerty natychmiast, aby naprawić wszelkie problemy i zaległości, które mogą się pojawić. Następnie zautomatyzuj ten proces, abyś mógł skupić się na ważniejszych zadaniach.

Przyjmuj informacje zwrotne z ludzkich źródeł

Oprócz zbierania informacji zwrotnych ze źródeł zautomatyzowanych, ważne jest również przyjmowanie informacji zwrotnych ze źródeł ludzkich. To pomoże Ci zorientować się w doświadczeniach użytkowników. I jak oprogramowanie jest używane w prawdziwym świecie. Zapytaj zespół DevOps i siebie o informacje zwrotne. Weź również informacje zwrotne od klientów i innych interesariuszy. Pomoże Ci to zrozumieć różne aspekty procesu tworzenia oprogramowania.

Zdefiniuj konkretne problemy

Definiowanie konkretnych problemów jest ważne dla optymalizacji pętli zwrotnych. Pierwszą rzeczą jest sprecyzowanie problemu, który próbujesz rozwiązać. Następnie, po zdefiniowaniu problemu dzisiaj, należy go śledzić w czasie, aby uchronić się przed przyszłymi problemami.

Zautomatyzuj pętlę informacji zwrotnej

Automatyzacja pętli informacji zwrotnej jest ważna z kilku powodów. Po pierwsze, pomaga poprawić efektywność procesu. Dodatkowo poprawia jakość informacji zwrotnej, którą otrzymujesz. Możesz zautomatyzować pętlę informacji zwrotnej za pomocą różnych narzędzi. Niektóre z popularnych narzędzi to Jenkins, Travis CI i CircleCI. Narzędzia te pomagają zautomatyzować proces tworzenia oprogramowania.

Szkolenie zespołu

Ważne jest, aby przeszkolić zespół, aby skutecznie korzystać z pętli zwrotnej. Zespół powinien być świadomy różnych kroków zaangażowanych w ten proces. Ponadto, muszą być wystarczająco przeszkoleni, aby dawać użyteczne i wiarygodne informacje zwrotne. Jednak wdrożenie pętli informacji zwrotnej to nie wszystko. Trzeba się upewnić, że jest ona wykorzystywana efektywnie. Oprócz tego, informacja zwrotna musi być możliwa do wykorzystania. W przeciwnym razie nie będzie ona przydatna.

Zachęcaj do współpracy

Zachęcanie do współpracy jest ważne dla optymalizacji pętli zwrotnych. Najczęstszym błędem popełnianym przez firmy jest to, że zachęcają one do tworzenia silosów. Prowadzi to do utraty informacji i może powodować problemy. Zamiast tego, firmy powinny zachęcać do współpracy między różnymi zespołami. Pomoże to poprawić jakość pętli zwrotnej. Poza tym, pomoże to również zmniejszyć czas potrzebny na uzyskanie informacji zwrotnej.

Używaj właściwych narzędzi

Istnieje wiele narzędzi dostępnych dla pętli zwrotnych DevOps. Ale nie wszystkie z nich są odpowiednie dla Twojej organizacji. Musisz użyć odpowiednich narzędzi, które pasują do Twoich wymagań organizacyjnych. Niektóre z popularnych narzędzi to Jira, Slack i HipChat. Narzędzia te pomagają zwiększyć wydajność pętli zwrotnej.

Optymalizacja pętli sprzężenia zwrotnego DevOps w Continuous Integration i Delivery

Ciągła integracja (CI) i ciągłe dostarczanie (CD) znacząco optymalizują pętlę sprzężenia zwrotnego DevOps. CI/CD pomaga skrócić pętlę sprzężenia zwrotnego poprzez automatyzację procesu tworzenia oprogramowania. Zmiany kodu są często integrowane z główną gałęzią w ciągłej integracji. Pomaga to uniknąć problemów z integracją, które mogą pojawić się z powodu opóźnienia w zmianach kodu. Z drugiej strony, ciągłe dostarczanie pomaga często dostarczać zmiany w oprogramowaniu do użytkowników. Pomaga to w szybkim uzyskaniu informacji zwrotnej na temat zmian od użytkowników.

Zarówno ciągła integracja jak i ciągłe dostarczanie odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu jakości informacji zwrotnej. Wspierają również oszczędność czasu poprzez automatyzację procesu. Podejścia te najlepiej pasują do tworzenia oprogramowania typu microservices, ponieważ wspierają szybkie dostarczanie skomplikowanych projektów i aplikacji. Jednak minimalizacja nieefektywności i maksymalizacja efektywności rurociągu może być osiągnięta tylko w obecności właściwej pętli sprzężenia zwrotnego. Dlatego wybór odpowiedniej technologii pętli sprzężenia zwrotnego jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu. W tym kontekście, narzędzia CD i CI pipeline mogą przejść długą drogę w optymalizacji pętli zwrotnej DevOps. Ale, jeśli chcesz jeszcze bardziej usprawnić ten proces, musisz skupić się na innych aspektach. Należą do nich takie rzeczy jak automatyzacja testów, monitorowanie i logowanie.

Jednak na rynku dostępne są nieograniczone narzędzia, a nie każde musi pasować do Twoich wymagań. Dlatego musisz wybrać narzędzia w oparciu o potrzeby projektu. Na przykład możesz użyć Azure DevOps Services do zarządzania procesem rozwoju oprogramowania, jeśli używasz Azure. Innymi alternatywami mogą być Jenkins, CloudBees CI, Google cloud build, Circle CI itp.

Możesz użyć dowolnego z tych narzędzi, aby zoptymalizować pętlę zwrotną w swoim rurociągu CI / CD. Ale upewnij się, że wybierzesz ten, który najlepiej pasuje do wymagań twojego projektu. Ustanowienie kanału komunikacyjnego między zespołami ds. rozwoju i operacji jest również obowiązkowe. Przyniesie to korzyści, zapewniając prawidłowe i skuteczne przekazywanie informacji zwrotnych.

Dlatego nie można ustanowić skutecznej pętli informacji zwrotnej bez zrozumienia przepływu pracy i procesu. Upewnij się również, że informacja zwrotna jest przekazywana do właściwych osób, aby mogły one podjąć odpowiednie działania. Na koniec nie zapomnij o monitorowaniu pętli informacji zwrotnej, aby sprawdzić, czy działa ona zgodnie z założeniami. Takie działanie pozwoli Ci zoptymalizować pętlę zwrotną i wykorzystać ją w pełni.

Kilka kluczowych zasad ciągłej integracji i dostarczania

Na podstawie obszernych badań, opracowaliśmy listę kluczowych zasad, które pomogą Ci zoptymalizować pętlę zwrotną.

Zautomatyzuj wdrażanie

Głównym celem ciągłej integracji jest zapewnienie, że zmiany kodu są często integrowane z główną gałęzią. Pozwala to uniknąć problemów z integracją, które mogą pojawić się z powodu opóźnienia w zmianach kodu.

Aby to osiągnąć konieczne jest zautomatyzowanie procesu integracji i dostarczania kodu. Pomoże to zaoszczędzić wiele energii i czasu. Dodatkowo pomoże również uniknąć błędów ludzkich.

Krótkie pętle informacji zwrotnej

Niezbędne jest posiadanie krótkich pętli zwrotnych, aby uzyskać szybką informację zwrotną na temat zmian. Pomoże to zidentyfikować problemy na wczesnym etapie i odpowiednio je naprawić. Obok siebie poprawia jakość informacji zwrotnej. Krótkie pętle informacji zwrotnej pozwolą Ci zaoszczędzić wiele czasu i wysiłku w dłuższej perspektywie.

Rurociąg testowy

Kolejną kluczową zasadą optymalizacji pętli zwrotnej jest posiadanie potoku testów. Pomoże to przetestować zmiany w kodzie, zanim zostaną one wdrożone do środowiska produkcyjnego. Jest tylko jeden sposób, aby to osiągnąć, a to jest poprzez wdrożenie i testowanie kodu.

Natychmiastowe testowanie i budowanie

Nowe zmiany kodu powinny być testowane i budowane natychmiast po ich popełnieniu. Pomaga to uniknąć problemów z integracją, które mogą pojawić się z powodu opóźnienia w zmianach kodu.

Spójność informacji zwrotnej

Zgodnie z tą zasadą, wyniki procesu CI powinny być spójne. Można to osiągnąć tylko wtedy, gdy zmiany w kodzie są regularnie testowane i budowane.

Dostarczanie zmian bez względu na środowisko

Dostarczanie zmian w kodzie nie powinno być zależne od środowiska. Można to osiągnąć tylko wtedy, gdy kod jest wdrażany w oddzielnym środowisku. Celem tego jest zachowanie maksymalnej przenośności. Różne inne zasady mogą być tam, aby pomóc w optymalizacji pętli zwrotnej. Są to jednak te najważniejsze z nich. Więc pamiętaj o nich podczas konfigurowania swojej pętli zwrotnej.

Podsumowanie

Kodowanie może być zabawne i ekscytujące, ale w tym samym czasie może być nieco trudne. Aby uniknąć tych wyzwań, musisz ustanowić skuteczną pętlę informacji zwrotnej. Pomaga to uzyskać szybką informację zwrotną i zapobiec problemom z integracją, które mogą powstać z powodu opóźnienia w zmianach kodu. Aby sprawnie uruchomić pętlę zwrotną, posiadanie jasnego zrozumienia przepływu pracy i automatyzacji procesu jest koniecznością. Aby uniknąć bałaganu związanego z kodowaniem, możesz preferować AppMaster, platformę bez kodu, która ułatwia i przyspiesza pracę. Z pomocą AppMaster, można tworzyć aplikacje internetowe i mobilne wraz z potężnym backendem. Ma kilka funkcji, które mogą pomóc w optymalizacji pętli zwrotnej.

FAQs

Jakie są główne korzyści z CI/CD?

Przejrzystość, współpraca, krótsze pętle sprzężenia zwrotnego i zautomatyzowane procesy to główne korzyści z CI/CD. Ponadto, pozwala to uniknąć błędów ludzkich, oszczędza czas i wysiłek oraz zwiększa jakość informacji zwrotnej.

Jaka jest kluczowa różnica pomiędzy CI a CD?

Kluczową różnicą pomiędzy CI a CD jest to, że CI dotyczy zmian w kodzie, podczas gdy CD dotyczy wdrożeń kodu. Jednakże, zarówno CI jak i CD są niezbędne dla efektywnej pętli sprzężenia zwrotnego. Pracują one ramię w ramię, aby osiągnąć wspólny cel, jakim jest szybszy feedback i lepsza jakość.

Jak ważne są pętle sprzężenia zwrotnego?

Pętle zwrotne odgrywają istotną rolę w sprawnym funkcjonowaniu procesu CI/CD. Pomagają uzyskać szybką informację zwrotną i uniknąć problemów z integracją, które mogą pojawić się z powodu opóźnienia w zmianach kodu.

Co działa dobrze nawet przy braku automatyzacji?

Zasada pętli sprzężenia zwrotnego "testowania wcześnie i często" oraz" proceduryprzeglądu kodu " nadal działa nawet przy braku automatyzacji. Nie jest jednak tak skuteczna, jak w przypadku automatyzacji. Może być najlepsza dla jakości kodu, gdy mamy do czynienia ze wzmacniającą lub wzmacniającą pętlą sprzężenia zwrotnego.

Czy zadania utknięte w backlogach mogą powodować problemy?

Tak, zadania utknięte w zaległościach mogą powodować problemy. Kiedy zmiany w kodzie nie są wdrażane regularnie, może to prowadzić do problemów z integracją.