Kimsenin bekleyecek vaktinin olmadığı yoğun bir dünyada, ziyaretçiler daha hızlı yüklenirse web sitesini de sever. Dolayısıyla site ziyaretçilerinizi satışa dönüştürmek için web sitenizin yüklenme süresini optimize etmek kaçınılmaz hale geldi. Ziyaretçilerin web sayfalarınızda kalmasını ve dönüşüm oranını artırmasını istiyorsanız, optimize edilmiş bir web sitesi ile daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamanız gerekir.

Web sitesi performansını iyileştirmenin en iyi yolu, performansı artıran web sorunlarını tanımlamaya ve düzeltmeye olanak tanıyan bir araç kullanmaktır. 2022'de web sitenizin performansını test etmek için en iyi ücretsiz araçları merak ediyor olabilirsiniz. Cevabınız evet ise, başka yere bakmayın! Makalede, web sitesi performansını iyileştirmenin neden önemli olduğunu ve web performansınızı optimize etmek için en iyi araçları tartışacağız.

Bir sitenin performansını kontrol etmek neden önemlidir?

Web sahipleri, dönüşüm oranını artırmak için daha iyi bir kullanıcı deneyiminin değerini anlamalıdır. Ziyaretçiler, kaliteli performans matrislerine sahipse web sitesini sever. Web sitenizin performansını test etmenizin en önemli nedenlerini listeliyoruz. Hadi başlayalım:

Yüklenmesi zaman alan Web kaynaklarını belirleyin

Web sitenizin performansını test etmenin başlıca nedeni, web sitenizin daha yavaş yüklenmesine neden olan web kaynaklarını belirlemektir. Herhangi bir performans testi aracına site URL'sini girebilirsiniz. Bu araçlar, sorunları azaltmak için önerilerle birlikte sorunların ayrıntılı bir raporunu size sağlayacaktır.

Site hızını analiz edin

Performans test araçları yardımıyla web sitenizi veya web sayfalarınızı kontrol edebilirsiniz. Hız yavaşsa, bu araçlar size hızı optimize etmek için çözümler sağlayacaktır. Hız optimizasyonu, web sitenizi arama sonuçlarında sıralamanıza yardımcı olur.

Sitenin uyumluluğunu birden fazla cihaz arasında kontrol edin

Bu araçlar, web sahiplerinin farklı cihazlarda site performansını kontrol etmesine olanak tanır. Bir web sitesini masaüstü ve cep telefonunda test etmek, bir sitenin birden fazla cihazda nasıl göründüğüne dair bilgiler sağlar.

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayın

Web sitesi ilerlemesini kontrol etmek, kullanıcıları siteden ayrılmaya tetikleyen temel sorunları saptamaya olanak tanır. Hızla büyüyen dijital dünyada web siteleri, çevrimiçi iş ürünleri/hizmetleri sunan işletmelerin bir varlığıdır. Temel web sorunlarını hafiflettikten sonra, ziyaretçilerinize daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamaya ve iş grafiğinizi yükseltmeye hazır olacaksınız.

Etkili web sitesi performans test araçları nelerdir?

Bugün, web sitesi test araçları, site sahipleri tarafından performansı optimize etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu test araçları, site sahiplerinin performansı test etmesine ve web sitesi yükleme süresini artırmasına yardımcı olur.

Web sitesi performans testinin önemini gözden geçirdikten sonra, web sitenizin yanıt verme hızı için en iyi aracı merak ediyor olabilirsiniz. Bununla daha fazla ilgilenmene gerek yok! 2022'de web sitenizin performansını ve hız testi araçlarını test etmek için en iyi 12 aracı açıklıyoruz. Ayrıntılara daha derinden inelim:

Pingdom

Pingdom, bir web sitesinin hızını optimize etmek için popüler bir performans test aracıdır. 2007 yılında başlatılan Pingdom, web sitelerini kullanıcılarına sunmak için Facebook, Spotify ve Twitter gibi birçok popüler sosyal sitede kullanıldı. Performans testi araçlarının yanı sıra, Pingdom bir web sitesini test etmek için bir izleme araç seti sunar, ancak web sitesi hız testi aracı en popüler olanıdır. Ayrıca bu test aracı, site sahiplerinin web sitesi yükleme süresini izlemesine ve web sitesinin performansını ve hızını taramasına yardımcı olur.

Her şeyden önce, Pingdom, kullanımı söz konusu olduğunda daha kullanıcı dostudur. Bir web sitesi hız testi ve web sitesi performansı gerçekleştirmek için tek ihtiyacınız olan web sitesi URL'sini girmek. Bundan sonra, verilen 7 konumdan bir konum seçebilirsiniz. Bir yer seçtikten sonra, sonuçlar web sitesi yükleme süresini, bir web sayfasının boyutunu ve bu sayfalara erişmek için yapılan isteklerin sayısını gösterecektir. Pingdom'un performans testi aracıyla ilgili ilginç gerçek, web sitenizi test etmenize izin vermesidir. Dünyanın herhangi bir yerinden performans. Diyelim ki Amerika'dasınız ama bir süre sonra Kanada'ya taşınacaksınız. Bu durumda, bu performans test aracı, web sitenizin performansını her iki konumdan da test etmenize olanak tanır.

Pingdom'da web sitenizin URL'sini girdikten sonra, web sitenizin diğer sitelere kıyasla performansını gösteren 0 ile 100 arasında Pingdom'dan bir puan alacaksınız. Bir puan aldıktan sonra Pingdom, web sitenizin performansını artırmak için anında eylemler önerecektir. Pingdom ile bir test yaptıktan sonra, sebepsiz yönlendirmeler, birkaç istek ve sıkıştırma gerektiren görüntüler hakkında bilgi edineceksiniz. Ayrıca, sitenizde daha fazla yükleme süresi alan öğeyi tanıyacaksınız. Pingdom, web sitenizi iyi performans göstermediğinde izlemek için abonelik planları da sunar.

Site 24x7

Site24x7, web sitesi performans testi için ücretsiz bir araçtır ve Pingdom'un yerini alır. Küçük işletme web sitesinin sahibiyseniz, bu test aracı sizin için en iyi seçimdir. Bu araç, web sitesini 110 konumda test edecek kadar yeteneklidir. Tek ihtiyacınız olan site URL'sini girmek ve web sitesi metrikleri hakkında ayrıntılı bir rapor almak.

Google Sayfa Hızı Analizleri

Google, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için uzun bir yol kat etti ve web sitesi performansını artırmak için birçok araç tanıttı. Her şeyden önce, Google PageSpeed Insights, site yükleme hızı hakkında derinlemesine bilgi sağlayan ve site performansını iyileştirmek için en iyi uygulamaları öneren ücretsiz performans test araçlarından biridir. Google, 0 ile 100 arasında değişen bir web sitesi puanı sunan performans test aracını 2018'de başlattı.

Daha yüksek bir performans puanı alırsanız, web siteniz daha iyi bir kullanıcı deneyimi ile daha iyi çalışıyor. Web sitesi hızını ve performansını kontrol etmek için Google performans aracını nasıl kullanacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan PageSpeed Insights sitesini ziyaret etmek ve web sitenizin URL'sini girmek. URL'yi girdikten sonra "Analiz et" düğmesine basın. Google'ın bu performans test aracı, web sitesini kontrol edecek ve site performansınıza göre bir puan verecektir. PageSpeed Insights'ı kullanmak, site performansını izlemek ve Google'ın Web Temel Verilerine erişmek için harika bir fikirdir.

Google'ın sunduğu bu Web Core Vitals, site sahiplerinin SERP (Arama Motoru Sonuç Sayfası) içindeki site performansını test etmesine olanak tanır. Ayrıca, Google PageSpeed Insights, web sitesi yükleme süresini azaltmak ve web sitesi performansını iyileştirmek için öneriler sunar. Google'ın bu izleme aracı, web sitesinin yanıt verme hızını artırmak için resim sıkıştırma önerebilir veya JavaScript'i azaltabilir. Ayrıca, bu Google destekli araç ücretsizdir ve sınırsız sayıda web sitesini test etme eğilimindedir. Performans testi tamamlandığında, Google PageSpeed Insight ayrıca web sitesinin teşhis raporunu da sunar.

GTmetrik

GTmetrix, bir web sitesi için en iyi izleme araçlarından biridir ve sitenin performansını her yerde test etmek için kullanılabilir. Diğer site performans araçları gibi GTmetrix de web sitesi performans testini yaptıktan sonra bir not verir. Sitenizin URL'sini girdikten sonra, bu performans test aracı size web sitenizin performansı hakkında ayrıntılı bir rapor sunacaktır. Bu izleme aracının yardımıyla web sitesi hızını, web sitesinin yanıt verme hızındaki temel sorunları ve bu test aracıyla bu sorunların nasıl azaltılacağına ilişkin önerileri izleyebilirsiniz.

Örneğin, web sitenizde ağ yükleri sorunu varsa, bu araç bu sorunu azaltmak için site URL'lerinizin tam bir listesini sağlayacaktır. Google PageSpeed Insights'a benzer şekilde, bu test aracı, geçtiğiniz veya başarısız olduğunuz Google'ın Web Temel Hayati Değerlerinin durumunu da görüntüler. Bu aracın ayırt edici özelliği, web sitesini farklı tarayıcılarda ve cihazlarda test etmenize izin vermesidir. Bu aracı kullanmaya başlamadan önce ücretsiz bir hesap oluşturmanız gerekecektir.

Web Sayfası Testi

WebPage Test, web sahiplerinin performans ölçümlerini iyileştirmek için web sitesi performansını kontrol etmelerine olanak tanıyan ücretsiz bir izleme aracıdır. Web testi için bu aracı seçmenin en büyük nedeni, web kullanıcılarının site performansını birden fazla cihaz ve tarayıcıda test etmesine olanak sağlamasıdır. Tek ihtiyacınız olan bu aracı kullanarak sitenin URL'sini girmek ve bu, web sitesinin hızını ve performansını ölçecektir. Web sitenizin performansı hakkında doğru bir fikir edinmek için sitenizi birden fazla cihaz ve ağ üzerinde test etmeniz gerekir. Ayrıca, bu açık kaynak aracı, bir web sitesinin 40 lokasyonda test edilmesini sağlar ve sonuçlara F'den A'ya kadar notlar verir.

Dotcom-Monitör

Dotcom-Monitor, web sahiplerinin web sitelerinin hızını ve yükleme süresini izlemelerine yardımcı olan ücretsiz bir performans testi aracıdır. Ayrıca bu araç, ziyaretçilerin siteye giriş yaptıkları konum ve cihazlar hakkında bilgi veren performans test araçları arasında yer almaktadır. Ayrıca bu araç, bu bilgileri web sitesi sorunlarını saptamak ve bu sorunları doğru zamanda azaltmak için kullanır. Bu araç, site hızınıza ve sunucu yanıtlarına göre derecelendirme sağlar. Ayrıca bu performans test aracı, site sahiplerinin önbellek yardımıyla tekrar gelen ziyaretçiler hakkında bilgi almalarını sağlar.

Sarı Laboratuvar Araçları

2014'te tanıtılan Sarı Laboratuvar Araçları, site performansını izlemek için performans testi araçlarına yeni eklenen bir araçtır. Bu test aracı, web sitesi performansını denetlemek için mükemmel özellikler sunar ve site performansını iyileştirmek için öneriler sunar. Site URL'sini girdikten sonra, bu test aracı, site performansı, istek sayısı, CSS ayrıntıları ve web performansındaki sorunlar hakkında gerekli tüm ayrıntılarla birlikte test puanını görüntüler. Genel olarak, en iyi test araçları arasındadır, ancak yine de bu araç, web'in derinlemesine performans ölçümlerini ortaya çıkarmak için ayrıntılı özelliklerden yoksundur.

WAVE Web Erişilebilirlik Değerlendirme Aracı

Bu performans testi aracı, özellikle web erişilebilirlik değerlendirmesini kontrol etmek için kullanılır. Web sitenize daha fazla ziyaretçi çekmek için, onu hepsi için erişilebilir hale getirmeniz gerekir. WAVE'nin web erişilebilirlik değerlendirme aracı, web içeriğini engelli kişiler için daha erişilebilir hale getirir. Performansınızla ilgili eksiksiz bilgiler elde etmek için web sitenizi bu test aracına girmeniz gerekir. Bu aracı kullanarak, daha iyi bir kullanıcı deneyimi için sitenizin erişilebilirliğini iyileştirebilirsiniz.

SEO Site Kontrolü

Doğru SEO ile web sitenize organik trafik çekmek istiyorsanız, SEO Site Kontrolü önerilen test aracıdır. Bu test aracı, bir web sitesindeki temel SEO sorunlarını tanımlar. Tek ihtiyacınız olan web sitesi URL'sini girmek ve bu izleme aracı, siteyi Google arama sonuçlarında sıralamak için meta etiketlerinizi ve meta açıklamanızı önerecektir. Ayrıca, bu araç web sitesinin yanıt verme hızını izler ve güvenlik protokollerinin geçmesine yardımcı olur.

Sematext

Sematext paketi, web sitesi performansını izlemek için bir hız testi aracı olan Synthetics'i tanıttı. Son zamanlarda bu hız testi aracı kullanıcılar arasında popüler hale geldi. Bu aracın kullanımı kolaydır ve kullanıcıların yükleme hızını birden çok yerde ve farklı cihazlarda test etmelerine olanak tanır. Ayrıca, bu web sitesi performans test aracı, web sitenizin durumunu izlemek için sezgisel bir kullanıcı arayüzü sağlar. Bu araç ayrıca, web siteniz iyi performans göstermediğinde sizi bilgilendirmek için birden fazla tetikleyici sunar. Bu araç, özelliklerini keşfetmek için ücretsiz deneme sunan web sitesi performans test araçları arasındadır. Bu aracın daha gelişmiş özellikleri için bir abonelik planına abone olmanız gerekir.

IsItWP Web Sitesi Hız Testi Aracı

IsItWP Web Sitesi Hız Testi Aracı, ayrıntılı performans verileri sağlayan popüler bir izleme aracıdır. Bu araç, birden fazla cihazda web sitesi hız testine izin verir. Web sitenizin URL'sini girdikten sonra, bu araç size web sitesi yükleme süresi, performans derecesi, istek sayısı ve diğer metrikler hakkında ayrıntılı bir rapor sağlayacaktır. Performans derecesini görüntüledikten sonra, bu araç, performansın iyileştirilmesi için öneriler sunacaktır.

Yükseliş trendleri

Uptrends, eksiksiz bir araç setine sahip popüler web sitesi performans testi aracıdır. Bu araç setinde hız testi, yükleme testi, UI testi ve ağ denetimi gibi birden çok araç bulunur. Yükseliş trendleri, kullanıcıların birden fazla konumda ve farklı cihazlarda site hızını kontrol etmesine olanak tanır. Farklı cihazlarda performans testi, siteye farklı perspektiflerden bakmanıza olanak tanır.

Araç, Google PageSpeed Insights'tan veri toplar ve sitenin performansı hakkında ayrıntılı bir rapor sunar. Uptrends, performans ölçümlerini şelale şeklinde sıralayan bir araçtır. Site öğelerinizi şelale şeklinde göstermek, web performansını etkileyen öğeleri kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca, bu araç, farklı web tarayıcılarında sayfa hızını karşılaştırmaya olanak tanır.

Yükseliş trendleri, iş sitesini birden fazla yerde ve cep telefonları ve masaüstü bilgisayarlar gibi farklı cihazlarda test edebilir. Testi bir masaüstünde çalıştırmak için site hızını çeşitli şekillerde test etmek için herhangi bir tarayıcıda ekran çözünürlüğünü seçebilirsiniz. Dikkat çeken şey, bu aracın ücretsiz deneme sürümüyle bir masaüstü testi yapabilmenizdir.

Son düşünceler

Kalite ölçümlerini test etmek için web sitesi performansını ve en iyi araçları kontrol etmenin önemi konusunda net olduğunuzu umarız. Çevrimiçi işinizi başarılı bir şekilde yürütmek için, ziyaretçilerinizi satışa dönüştürmek ve dönüşüm oranını artırmak için daha hızlı yüklenen bir siteye ihtiyacınız var. Ayrıca kalite performans metriklerine sahip bir işletme sitesi, arama sonuçlarında daha iyi bir sıralama elde etmenize yardımcı olacaktır. Bu bağlamda, site performansınızı kontrol etmek için bir performans test aracı kullanmanız gerekir.

Bu kılavuzda, web optimizasyonunda size yardımcı olabilecek en iyi 12 araçtan bahsettik. Bu araçlarla sorunları tam olarak belirleyemez, aynı zamanda bunları çözmek için en iyi önerileri de alabilirsiniz. Bu araçlarla ilgili en iyi şey, hepsinin ücretsiz olmasıdır. Diyelim ki siteniz için bir yönetici paneli tasarlamak için bir araç arıyorsunuz. Bu durumda AppMaster'ı denemenizi öneririz.

Bu görsel programlama aracı , tek bir kod satırı yazmadan işletmeniz için etkileşimli bir yönetici paneli oluşturabilen bir arka uç sağlar. Adalo veya Bubble gibi herhangi bir kodsuz site oluşturucu ile entegre edebileceğiniz göze çarpan gerçek. Ayrıca, performans test araçlarını kullanarak bu yönetici panelinin performansını kontrol edebilirsiniz.