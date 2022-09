Les entreprises d'aujourd'hui sont soumises à une pression constante pour publier de nouvelles fonctionnalités et mises à jour plus rapidement que jamais. Pour répondre à ces demandes, de nombreuses organisations se sont tournées vers les pratiques DevOps. Par exemple, l'intégration continue (CI) et la livraison continue (CD).

Les pipelines CI/CD sont conçus pour raccourcir et optimiser la boucle de rétroaction entre le développement et les opérations. Ils permettent aux entreprises d'itérer rapidement sur de nouvelles fonctionnalités et de les mettre entre les mains des utilisateurs le plus rapidement possible. Cependant, ces pipelines peuvent souvent présenter leurs propres défis, tels que de longs délais d'attente pour les commentaires ou des problèmes de suivi des difficultés.

Par conséquent, avant de passer à la requête principale, expliquons d'abord ces termes pour une meilleure compréhension.

Que sont les boucles de rétroaction DevOps ?

Comme son nom l'indique, les boucles de rétroaction DevOps sont les cycles de rétroaction entre différentes équipes impliquées dans le développement et les opérations d'une application logicielle. Ces boucles de rétroaction visent à garantir que tout le monde est sur la même longueur d'onde. De plus, il n'y a pas de goulots d'étranglement dans le processus de développement.

DevOps est la forme abrégée du développement (Dev) et des opérations informatiques (Ops). C'est donc une méthode qui combine à la fois le développement et les opérations dans le développement de logiciels. Cette approche contemporaine met l'accent sur la rapidité, la qualité et la collaboration. Alors que dans les modèles traditionnels, le développement et les opérations étaient deux entités différentes avec des objectifs différents. Ils travaillaient dans des silos séparés. Cependant, le modèle DevOps se concentre sur l'intégration des équipes d'exploitation et de développement tout au long du cycle de vie du développement logiciel (SDLC).

Par exemple, un développeur écrit du code et le valide dans le référentiel central. Après cela, l'équipe des opérations prend ce code et le déploie sur le serveur de production. Il y a une boucle de rétroaction constante entre ces deux équipes. Ainsi, s'il y a des problèmes dans le code, l'équipe des opérations peut rapidement envoyer ces commentaires à l'équipe de développement. Et le développeur peut corriger le code et le valider à nouveau. De cette façon, la boucle de rétroaction a optimisé le processus en raccourcissant les boucles de rétroaction DevOps.

Cependant, les boucles de rétroaction DevOps sont assez cruciales car elles aident à améliorer la qualité du développement logiciel. Ils s'assurent également que les fonctionnalités sont livrées à temps. Et selon les attentes du client. De plus, de longues boucles de rétroaction ou l'absence de boucles de rétroaction peuvent entraîner plusieurs problèmes. De plus, cela retarde également le processus de développement et la livraison du logiciel. Cela a un impact négatif supplémentaire sur la relation entre les opérations informatiques et les équipes de développement.

Il existe deux boucles de rétroaction, la boucle de rétroaction d'amplification et la boucle de rétroaction d'équilibrage. La boucle de rétroaction amplificatrice est également connue sous le nom de boucle de renforcement ou d'accélération. C'est la boucle de rétroaction positive.

La boucle de rétroaction d'équilibrage est l'opposé de la boucle de rétroaction amplificatrice car il s'agit d'une boucle de rétroaction négative. Examinons plus en détail ces boucles de rétroaction et leur fonctionnement dans DevOps :

Amplifier la boucle de rétroaction

Une boucle de rétroaction amplifiée est une boucle de rétroaction positive où la sortie du système amplifie l'entrée. En d'autres termes, le système obtient plus de ce qu'il obtient déjà. Par exemple, le code commis par le développeur est bon. Ainsi, le code est déployé en production sans aucun problème. Cela se traduit par un client satisfait qui aime les nouvelles fonctionnalités et parle à tous ses amis de l'excellent nouveau produit. En conséquence, l'entreprise obtient plus de clients et plus d'affaires.

En amplifiant la boucle de rétroaction, le changement va dans une direction, conduisant à un changement de plus grande ampleur. Le but de cette boucle de rétroaction est d' accélérer le processus . Dans le même temps, la boucle de rétroaction d'équilibrage ralentit ou arrête le processus. Dans une organisation DevOps, une boucle de rétroaction amplifiée peut être créée entre les équipes de développement et d'exploitation. Pour continuer l'exemple précédent, supposons que le code commis par le développeur soit de bonne qualité. Ainsi, l'équipe d'exploitation peut rapidement donner son avis à l'équipe de développement. Par conséquent, le développeur peut corriger le code et le valider à nouveau.

Équilibrer la boucle de rétroaction

En revanche, la boucle de rétroaction d'équilibrage est une boucle de rétroaction négative. C'est parce que la sortie du système réduit l'entrée. En d'autres termes, le système reçoit moins de ce qu'il reçoit déjà. Par exemple, le code validé par le développeur contient des erreurs. Ainsi, le code n'est pas déployé en production. En conséquence, le client est mécontent car il n'obtient pas les nouvelles fonctionnalités qu'il attendait. Cette boucle de rétroaction est également connue sous le nom de boucle de rétroaction négative car elle s'oppose ou ralentit le processus. Cette boucle de rétroaction vise à ramener le système à l'équilibre.

La boucle de rétroaction d'équilibrage fonctionne entre les équipes de développement et d'exploitation dans une organisation DevOps. Par exemple, supposons que le code validé par le développeur comporte des erreurs lorsque ce code est livré à l'équipe des opérations. Ils donnent rapidement leur avis à l'équipe de développement en mettant en évidence les erreurs et les problèmes. Ils renvoient le code au développeur. Par conséquent, le développeur peut corriger le code et le valider à nouveau. De cette façon, la boucle de rétroaction essaie d'assurer un code de bonne qualité tout en optimisant les boucles de rétroaction DevOps.

Ces deux boucles de rétroaction sont impératives dans une organisation DevOps. Ils contribuent à accélérer le processus de développement et la livraison du logiciel. En plus de faire progresser la relation entre les opérations informatiques et les équipes de développement. Pour optimiser les boucles de rétroaction DevOps, il est important d'utiliser ces deux boucles de rétroaction. Ils doivent être utilisés ensemble pour raccourcir la boucle de rétroaction et améliorer la qualité du code.

Différence entre les systèmes de notification et les boucles de rétroaction

Un malentendu courant chez les personnes qui découvrent DevOps est incapable de faire la différence entre un système de notification et une boucle de rétroaction. Ils considèrent que le système de notification et la boucle de rétroaction ne font qu'un. Cependant, ils sont tous deux importants et ont des objectifs différents dans DevOps. Par conséquent, un système de notification est un moyen d'obtenir des informations sur les événements qui se sont produits. Par exemple, vous pouvez recevoir une notification lorsqu'une génération échoue ou qu'un test est exécuté. Certains types courants de systèmes de notification sont les e-mails, Slack et HipChat.

En revanche, la boucle de rétroaction consiste à obtenir des commentaires sur les événements. Par exemple, vous pouvez obtenir des commentaires sur les résultats des tests ou l'état de la génération. Les boucles de rétroaction sont importantes car elles vous aident à comprendre ce qui se passe dans votre système. Et ils vous aident également à identifier les problèmes tôt. Les types courants de boucles de rétroaction dans DevOps sont la journalisation, la surveillance et les alertes. Il est donc impératif de mettre en place à la fois un système de notification et une boucle de rétroaction. Mais ne vous méprenez pas sur la différence entre les deux.

Qu'est-ce que l'intégration continue (CI) et la livraison continue (CD) ?

Souvent, les gens utilisent les termes CI et CD de manière interchangeable. Cependant, ce sont deux concepts différents. CI et CD jouent tous deux un rôle important dans DevOps, mais ont des objectifs différents.

Intégration Continue (IC)

Cette pratique de livraison de logiciels fusionne les copies de travail du développeur dans une ligne principale partagée. Le but de CI est d'éviter l'enfer de l'intégration. Cela peut se produire lorsque plusieurs développeurs travaillent sur la même base de code. De plus, cela aide également à détecter les erreurs tôt et à éviter les surprises de dernière minute lors de la publication de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux produits. L'intégration régulière vous aide à détecter rapidement les erreurs et à les localiser plus facilement. Il devrait être intégré aux tests unitaires automatisés et à la construction. Ainsi, chaque fois que du code est engagé dans la ligne principale, il déclenche automatiquement une génération. Et exécute une suite de tests pour vérifier l'exactitude du code.

Livraison continue (CD)

Le CD est l'approche d'automatisation et de surveillance du processus de livraison de logiciels. Afin que les logiciels soient distribués aux utilisateurs/clients aussi rapidement et de manière fiable que possible. Il s'agit d'une procédure continue qui commence par un commit dans le système de contrôle de version. Et se termine par le déploiement du logiciel en production. L'objectif principal de CD est de s'assurer que le logiciel est toujours dans un état déployable. Ainsi, il peut être mis en production à tout moment.

Cependant, le CD nécessite un haut niveau d'automatisation pour déployer des logiciels fréquemment et de manière fiable. Par conséquent, le processus de livraison de logiciels inclut l'automatisation de la génération, des tests et du déploiement du code. De plus, les pipelines CD sont souvent utilisés en conjonction avec CI. Ainsi, chaque fois que le code est validé, il passe automatiquement par le pipeline et est déployé en production s'il réussit tous les tests.

L'optimisation des boucles de rétroaction DevOps est importante pour plusieurs raisons. Comme mentionné précédemment, cela contribue à améliorer le développement de logiciels et la qualité de livraison. Il garantit également que les fonctionnalités sont livrées à temps et conformément aux attentes du client. Il existe de nombreuses façons d'optimiser la boucle de rétroaction dans DevOps. Certains d'entre eux sont mentionnés ci-dessous:

Sélectionnez le type de boucle de rétroaction approprié

La première étape consiste à sélectionner le type de boucle de rétroaction approprié. Vous pouvez choisir parmi les deux boucles de rétroaction dans DevOps - amplification et équilibrage. Les boucles de rétroaction amplificatrices sont celles qui renforcent l'état actuel. D'autre part, les boucles d'équilibrage sont celles qui aident à maintenir l'équilibre. Vous devez comprendre le type de boucle de rétroaction qui sera le plus efficace pour votre équipe. Et puis mettez-le en œuvre en conséquence.

Découvrir les boucles de rétroaction existantes

L'étape suivante consiste à découvrir les boucles de rétroaction existantes dans votre organisation. Il peut y avoir des boucles de rétroaction qui sont déjà présentes mais qui ne sont pas réellement utilisées. Il est important d'identifier ces boucles de rétroaction et de déterminer comment les utiliser plus efficacement.

Éviter la dette technique

La dette technique doit être évitée pour améliorer l'optimisation des boucles de rétroaction. La dette technique est la décision que prend l'équipe pour une livraison rapide au lieu d'optimiser le code. Pour éviter cela, il est important d'avoir une compréhension claire des compromis qui sont impliqués. Agissez immédiatement sur les notifications et les alertes pour résoudre les problèmes et les arriérés qui peuvent survenir. Ensuite, automatisez le processus afin que vous puissiez vous concentrer sur des tâches plus importantes.

Recueillez les commentaires de sources humaines

En plus de recueillir les commentaires de sources automatisées, il est également important de recueillir les commentaires de sources humaines. Cela vous aidera à vous faire une idée de l' expérience utilisateur . Et comment le logiciel est utilisé dans le monde réel. Demandez à l'équipe DevOps et à vous-même des commentaires. Prenez également en compte les commentaires des clients et des autres parties prenantes. Cela vous aidera à comprendre les différents aspects du processus de développement logiciel.

Définir des problèmes spécifiques

La définition de problèmes spécifiques est importante pour l'optimisation des boucles de rétroaction. La première chose est de clarifier le problème que vous essayez de résoudre. Ensuite, une fois que vous avez défini le problème aujourd'hui, vous devez le suivre dans le temps pour vous épargner des problèmes futurs.

Automatisez la boucle de rétroaction

L'automatisation de la boucle de rétroaction est importante pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, cela contribue à améliorer l'efficacité du processus. De plus, cela améliore la qualité des commentaires que vous recevez. Vous pouvez automatiser la boucle de rétroaction en utilisant différents outils. Certains des outils populaires sont Jenkins, Travis CI et CircleCI. Ces outils aident à automatiser le processus de développement de logiciels.

Formation de l'équipe

Il est important de former l'équipe à utiliser efficacement la boucle de rétroaction. L'équipe doit être consciente des différentes étapes du processus. De plus, ils doivent être suffisamment formés pour donner un retour d'information utilisable et fiable. Cependant, la mise en place d'une boucle de rétroaction ne suffit pas. Vous devez vous assurer qu'il est utilisé efficacement. Parallèlement à cela, les commentaires doivent être exploitables. Sinon, il ne servira à rien.

Encourager la collaboration

Encourager la collaboration est important pour l'optimisation des boucles de rétroaction. L'erreur la plus courante des entreprises est d'encourager les silos. Cela entraîne une perte d'informations et peut créer des problèmes. Au lieu de cela, les entreprises devraient encourager la collaboration entre différentes équipes. Cela contribuera à améliorer la qualité de la boucle de rétroaction. En outre, cela contribuera également à réduire le temps nécessaire pour obtenir des commentaires.

Utiliser les bons outils

Il existe un certain nombre d'outils disponibles pour les boucles de rétroaction DevOps. Mais tous ne conviennent pas à votre organisation. Vous devez utiliser les bons outils qui correspondent aux exigences de votre organisation. Certains des outils populaires sont Jira, Slack et HipChat. Ces outils contribuent à améliorer l'efficacité de la boucle de rétroaction.

Optimiser les boucles de rétroaction DevOps dans l'intégration et la livraison continues

L'intégration continue (CI) et la livraison continue (CD) optimisent considérablement la boucle de rétroaction DevOps. La CI/CD permet de raccourcir la boucle de rétroaction en automatisant le processus de développement logiciel. Les changements de code sont fréquemment intégrés dans la branche principale en intégration continue. Cela permet d'éviter les problèmes d'intégration qui peuvent survenir en raison du retard dans les modifications de code. D'autre part, la livraison continue permet de fournir fréquemment les modifications logicielles aux utilisateurs. Il aide à obtenir rapidement des commentaires sur les modifications de la part des utilisateurs.

L'intégration continue et la livraison continue jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la qualité du retour d'information. Ils permettent également de gagner du temps en automatisant le processus. Ces approches sont les mieux adaptées au développement de logiciels de microservices, car elles prennent en charge la livraison rapide de projets et d'applications complexes. Cependant, la minimisation des inefficacités et la maximisation de l'efficacité du pipeline ne peuvent être réalisées qu'en présence de la bonne boucle de rétroaction. C'est pourquoi choisir la bonne technologie de boucle de rétroaction est essentiel au succès. Dans ce contexte, les outils de pipeline CD et CI peuvent grandement contribuer à optimiser la boucle de rétroaction DevOps. Mais si vous souhaitez améliorer encore le processus, vous devez vous concentrer sur d'autres aspects. Ceux-ci incluent des éléments tels que l'automatisation des tests, la surveillance et la journalisation.

Cependant, des outils illimités sont disponibles sur le marché et tous les outils ne doivent pas nécessairement répondre à vos besoins. Par conséquent, vous devez sélectionner les outils en fonction des besoins de votre projet. Par exemple, vous pouvez utiliser Azure DevOps Services pour gérer votre processus de développement logiciel si vous utilisez Azure. Les autres alternatives peuvent être Jenkins, CloudBees CI, Google cloud build, Circle CI, etc.

Vous pouvez utiliser n'importe lequel de ces outils pour optimiser la boucle de rétroaction dans votre pipeline CI/CD. Mais assurez-vous de sélectionner celui qui convient le mieux aux exigences de votre projet. L'établissement d'un canal de communication entre les équipes de développement et d'exploitation est également obligatoire. Cela vous sera bénéfique en vous assurant que les commentaires sont transmis correctement et efficacement.

Par conséquent, vous ne pouvez pas établir une boucle de rétroaction efficace sans comprendre le flux de travail et le processus. Assurez-vous également que les commentaires sont transmis aux bonnes personnes afin qu'elles puissent prendre les mesures appropriées. Enfin, n'oubliez pas de surveiller la boucle de rétroaction pour voir si elle fonctionne comme prévu. Cela vous permettra d'optimiser la boucle de rétroaction et d'en tirer le meilleur parti.

Quelques principes clés de l'intégration et de la livraison continues

Sur la base de recherches approfondies, nous avons compilé une liste de principes clés qui vous aideront à optimiser votre boucle de rétroaction.

Déploiement automatisé

L'objectif principal de l'intégration continue est de s'assurer que les changements de code sont fréquemment intégrés dans la branche principale. Cela permet d'éviter les problèmes d'intégration qui peuvent survenir en raison du retard dans les modifications de code.

Pour y parvenir, il est nécessaire d'automatiser le processus d'intégration et de livraison du code. Cela aidera à économiser beaucoup d'énergie et de temps. De plus, cela aidera également à éviter les erreurs humaines.

Boucles de rétroaction courtes

Il est essentiel d'avoir de courtes boucles de rétroaction pour obtenir un retour rapide sur les changements. Cela aidera à identifier les problèmes à un stade précoce et à les résoudre en conséquence. Côte à côte, cela améliore la qualité des retours. De courtes boucles de rétroaction vous feront économiser beaucoup de temps et d'efforts à long terme.

Pipeline de test

Un autre principe clé de l'optimisation de la boucle de rétroaction est d'avoir un pipeline de test. Cela aidera à tester les changements de code avant qu'ils ne soient déployés dans l'environnement de production. Il n'y a qu'une seule façon d'y parvenir, et c'est en déployant et en testant le code.

Test et création instantanés

Les nouvelles modifications de code doivent être testées et construites instantanément après leur validation. Cela permet d'éviter les problèmes d'intégration qui peuvent survenir en raison du retard dans les modifications de code.

Selon ce principe, les résultats du processus d'IC doivent être cohérents. Cela ne peut être réalisé que si les modifications du code sont testées et construites régulièrement.

Livraison indépendante de l'environnement

La livraison des modifications de code ne doit pas dépendre de l'environnement. Cela ne peut être réalisé que si le code est déployé dans un environnement séparé. Le but est de maintenir une portabilité maximale. Divers autres principes peuvent être là pour vous aider à optimiser votre boucle de rétroaction. Mais ce sont les plus importants. Alors, gardez-les à l'esprit lors de la configuration de votre boucle de rétroaction.

Emballer

Le codage peut être amusant et passionnant, mais en même temps, cela peut être un peu difficile. Afin d'éviter les défis, vous devez établir une boucle de rétroaction efficace. Cela permet d'obtenir des commentaires rapides et d'éviter les problèmes d'intégration qui peuvent survenir en raison du retard dans les modifications de code. Pour exécuter en douceur votre boucle de rétroaction, il est indispensable d'avoir une compréhension claire du flux de travail et de l'automatisation des processus. Pour éviter le désordre du codage, vous pouvez préférer AppMaster, une plateforme sans code qui rend votre travail plus facile et plus rapide. Avec l'aide d'AppMaster, vous pouvez créer des applications Web et mobiles avec un backend puissant. Il possède plusieurs fonctionnalités qui peuvent vous aider à optimiser votre boucle de rétroaction.

FAQ

Quels sont les principaux avantages du CI/CD ?

La transparence, la collaboration, des boucles de rétroaction plus courtes et des processus automatisés sont les principaux avantages du CI/CD. De plus, cela évite les erreurs humaines, économise du temps et des efforts et améliore la qualité des commentaires.

Quelle est la principale différence entre CI et CD ?

La principale différence entre CI et CD est que CI concerne uniquement les modifications de code, tandis que CD concerne les déploiements de code. Cependant, CI et CD sont essentiels pour une boucle de rétroaction efficace. Ils travaillent main dans la main pour atteindre l'objectif commun d'un retour d'information plus rapide et d'une meilleure qualité.

Quelle est l'importance des boucles de rétroaction ?

Les boucles de rétroaction jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du processus CI/CD. Ils permettent d'obtenir un retour rapide et d'éviter les problèmes d'intégration qui peuvent survenir en raison du retard dans les modifications de code.

Qu'est-ce qui fonctionne bien même en l'absence d'automatisation ?

Le principe de la boucle de rétroaction consistant à "tester tôt et souvent" et les "procédures de revue de code " fonctionnent toujours même en l'absence d'automatisation. Cependant, il n'est pas aussi efficace qu'avec l'automatisation. Cela peut être préférable pour un code de qualité tout en traitant une boucle de rétroaction amplifiante ou renforçante.

Les tâches bloquées dans les backlogs peuvent-elles entraîner des problèmes ?

Oui, les tâches bloquées dans les backlogs peuvent entraîner des problèmes. Lorsque les modifications de code ne sont pas déployées régulièrement, cela peut entraîner des problèmes d'intégration.