Bulut tarafından yönetilen hizmetler, uygulamalarını desteklemek isteyen kuruluşlar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. Bu hizmetler, bir uygulamanın toplam sahip olma maliyetini düşürmeye yardımcı olabilir ve birçok başka avantaj sunar. Belki de en önemlisi, bulut tarafından yönetilen hizmetler, bir uygulamanın performansını ve kullanılabilirliğini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Bulut tarafından yönetilen Hizmetler, BT altyapısının ve operasyonlarının bir üçüncü taraf sağlayıcıya dış kaynak sağlanması anlamına gelen bir tür bulut bilgi işlemdir. Bulut tarafından yönetilen hizmet sağlayıcılar (MSP'ler), müşterilerine, MSP'nin veri merkezinden İnternet üzerinden uzaktan sağlanan ve yönetilen eksiksiz bir BT hizmetleri paketi sunar. Bu tür bulut bilişim, işletmelerin BT altyapılarının yönetimini ve bakımını bir uzman ekibine devretmesine olanak tanıyarak, iç kaynakları temel iş faaliyetlerine odaklanmak için serbest bırakır.

Bu makalede, uygulamanızı desteklemek için bulutta yönetilen hizmetlerle çalışarak elde edilebilecek bazı avantajlara daha yakından bakacağız.

Bulut bilişim nedir?

Bulut bilişim, bilgi işlem kaynaklarını (örneğin, ağlar, sunucular, depolama, uygulamalar ve hizmetler) birleştirmek için kolay, isteğe bağlı ağ izni sağlayan bir modeldir. Bu teknoloji, kuruluşların yalnızca kullandıkları kadar ödeyerek BT kaynaklarını gerektiği gibi büyütmesine veya küçültmesine olanak tanır.

Gelişmiş, esnek kaynaklar ve ölçek ekonomileri sunmak için İnternet (bulut) üzerinden bilgi işlem hizmetleri (sunucular, alan, veritabanları , bağlantılar, yazılım, içgörü ve bilgi) sunar. Bulut bilişim ile işletmeler, BT altyapısı için önemli ön sermaye harcamalarından kaçınabilir ve bu da bu fonları diğer iş önceliklerine yeniden tahsis etmelerini sağlar. Ayrıca bulut bilişim, işletmelerin artan çeviklik ve daha hızlı pazara sunma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir.

3 temel bulut hizmeti türü vardır: Hizmet Olarak Altyapı (IaaS), Hizmet Olarak Platform (PaaS) ve Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) .

IaaS ile işletmeler, bir bulut sağlayıcısından sanal makineler (VM'ler), depolama ve ağ oluşturma gibi isteğe bağlı bilgi işlem kaynaklarını kiralayabilir.

PaaS ile işletmeler, temeldeki altyapıyı yönetmek zorunda kalmadan uygulamaları bir bulut platformunda dağıtabilir.

SaaS, sağlayıcının kullanım başına ödeme temelinde sunduğu bir yazılımdır.

Birçok işletme, özel ihtiyaçlarını karşılamak için bu hizmet modellerinin bir kombinasyonunu kullanır. Örneğin, geliştirme ve test için VM'ler sağlamak için IaaS, uygulamalarını dağıtmak için PaaS ve e-posta ve işbirliği için SaaS kullanabilirler.

Bulut hizmeti sağlayıcısı kullanmanın faydaları nelerdir?

Uygulamanızı daha kolay ölçeklendirebilirsiniz . Bulut tarafından yönetilen hizmetlerle, talepteki değişikliklere yanıt vermek için gerektiğinde kaynakları hızlı bir şekilde ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Bu, yalnızca kullandığınız kadar ödediğiniz için altyapı maliyetlerinden tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Bir diğer avantajı da en son teknolojiden yararlanabilmenizdir. Bulut tarafından yönetilen hizmetler, en son özellikler ve güvenlik yamaları ile sürekli olarak güncellenmektedir. Bu, kendi altyapınıza yatırım yapmak zorunda kalmadan uygulamanızı güncel ve güvenli tutmanıza yardımcı olabilir.

Bulut tarafından yönetilen hizmetlerle çalışmak, temel işinize odaklanmanıza yardımcı olabilir. Uygulama yönetimini uzmanlardan oluşan bir ekibe yaptırarak, işinizin diğer alanlarında çalışmak için kendinize zaman ayırabilirsiniz. Bu, genel verimliliğinizi ve etkinliğinizi artırmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, Bulut hizmeti sağlayıcıları, veri şifreleme ve etkinlik günlüğü dahil olmak üzere verilerinizi güvende tutmak için çeşitli güvenlik özellikleri sunar. Ayrıca birçok bulut hizmeti sağlayıcısı, olağanüstü durum kurtarma ve 7/24 müşteri desteği gibi çeşitli katma değerli hizmetler sunar.

Bulut bilişimin 5+2 faydaları nelerdir?

Bulut bilişimin birçok faydası vardır, ancak işte ilk beşi:

Tasarruf:

Bulut bilişimin en önemli faydalarından biri, maliyet tasarrufu potansiyelidir. Bulut bilişim ile yalnızca kaynaklarınız için ödeme yaparsınız ve bu da geleneksel şirket içi çözümlere kıyasla size paradan tasarruf etmenizi sağlar. Yerinde çözümler, bazen gereğinden fazla satın alırsınız ve gerçek kullanım olmadan zamanla boşa gider. Buna karşılık, sizin ayarlamadığınız bir sunucuya veya sabit diske ihtiyacınız olabilir. Acil olarak kurmanız gerekecek, bu da normalden daha pahalıya mal olacak. Bulut bilişim ile bu sorununuz yok. Bir özelliğe ihtiyacınız yoksa satın almazsınız. Belirli bir süre için ihtiyacınız varsa, faydalanabilir, kullanabilir ve sonra tekrar kaldırabilirsiniz. Yani ekstra ödeme yapmanıza gerek yok.

Esneklik ve Ölçeklenebilirlik:

Bulut bilişim, her büyüklükteki işletme için yeni normdur. Esnekliği ve ölçeklenebilirliği, onu hızlı ve kolay bir şekilde büyümek ve ölçeklendirmek isteyen şirketler için ideal bir çözüm haline getiriyor. Bulut bilişim sayesinde işletmeler, altyapılarını artırma endişesi duymadan yeni kullanıcılar ve uygulamalar ekleyebilir. Ve eğer ölçeklerini küçültmeleri gerekiyorsa, bunu hızlı ve verimli bir şekilde yapabilirler. Bu, bulut bilişimi pazardaki değişikliklere anında yanıt verebilmek isteyen işletmeler için arzu edilen bir seçenek haline getiriyor.

Verimliliği arttırmak:

Bulut bilişim, daha verimli olmanıza da yardımcı olabilir. Şirket içi çözümlerde genellikle bakım ve güncellemelerle uğraşmanız gerekir. Ancak bulut bilişimde, sağlayıcı bu görevleri yerine getirir, böylece asıl işinize odaklanabilirsiniz.

Güvenilirlik:

Bulut sağlayıcıları, birden çok koruma katmanıyla yüksek düzeyde güvenlik ve güvenilirlik sunar. Güvenlik, BT altyapısı ve operasyonları ile ilgili işletmeler için önemli bir husustur. MSP'ler, müşterilerine, verileri ve sistemleri kötü amaçlı yazılımlardan ve siber saldırılardan korumaya yardımcı olabilecek en son güvenlik teknolojileri ve uygulamalarına erişim sağlayabilir.

Geliştirilmiş İşbirliği:

Bulut bilişim, işletmelerin ve kuruluşların işbirliği yapma biçiminde devrim yarattı. Şirketler, verileri ve uygulamaları bulutta depolayarak, çalışanlarına her yerden, her zaman bilgiye erişme ve bilgi paylaşma olanağı verebilir. Bu artan esneklik ve erişilebilirlik, işbirliğinin gelişmesine ve üretkenliğin artmasına neden oldu. Ayrıca bulut bilişim, işletmelerin müşteriler ve ortaklarla bağlantı kurmasını kolaylaştırarak işbirliğini daha da geliştirdi.

Daha İyi Olağanüstü Durum Kurtarma:

Bulut tabanlı yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma çözümleri, geleneksel şirket içi çözümlerden genellikle daha etkili ve daha ucuzdur. İşletmeler, verileri ve uygulamaları bulutta depolayarak, donanım arızası veya doğal afetlerden kaynaklanan veri kaybından kendilerini daha kolay koruyabilirler.

Yükseltilmiş güvenlik:

Popüler inanışın aksine, bulut bilişim aslında şirket içi çözümlerden daha güvenli olabilir. Doğru sağlayıcı ile verileriniz güvenli, özel bir bulutta depolanır ve iki faktörlü kimlik doğrulama gibi gelişmiş güvenlik özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Bunlar, bulut bilişimin birçok avantajından sadece birkaçı. Buluta geçiş yapan kuruluşlar genellikle önemli ölçüde maliyet tasarrufu, artan verimlilik ve iyileştirilmiş performans elde edebilir.

Bulut tarafından yönetilen hizmetlerin işletmeniz için doğru seçim olup olmadığına nasıl karar verilir?

Bulut tarafından yönetilen hizmetlerin sizin ve işletmeniz için doğru seçim olup olmadığına karar verirken göz önünde bulundurulması gereken birkaç önemli faktör vardır. En önemlilerinden biri, şirketinizin geçişe hazır olup olmadığıdır. Hâlâ şirket içi yazılım ve donanım kullanıyorsanız, bu altyapının bulut tabanlı çözümlerle ne kadar iyi entegre olacağını düşünmek çok önemlidir. Ekibinizin becerilerini ve bir bulut ortamını yönetmeye hazır olup olmadıklarını düşünmek de önemlidir.

Diğer bir önemli faktör ise maliyettir. Bulut tarafından yönetilen hizmetler, uzun vadede şirketinizin parasını kurtarabilir, ancak bu ön yatırımı yapmaya hazır olduğunuzdan emin olmalısınız. Abonelik modelinin işletmeniz için uygun olup olmadığını da düşünmeniz en iyisi olacaktır. Hizmete ne kadar süreyle ihtiyacınız olacağından veya gereksinimlerinizin zaman içinde değişip değişmeyeceğinden emin değilseniz, bu en iyi seçenek olmayabilir.

Son olarak, buluta geçmenin risklerini ve faydalarını tartmak en iyisi olacaktır. Potansiyel güvenlik riskleri, herhangi bir yeni teknolojiye geçişle ilişkilidir, ancak bu risklerin potansiyel ödüllere değip değmeyeceğine karar vermeniz gerekir. Bulut tarafından yönetilen hizmetler, işletmenize esneklik, ölçeklenebilirlik ve maliyet tasarrufu sağlayabilir, ancak geçiş yapmaya hazır olduğunuzdan emin olmalısınız.

Bulut hizmetlerinin artıları ve eksileri nelerdir?

Artıları

Bulut tarafından yönetilen uzak hizmetleri kullanmanın birçok avantajı vardır. Belki de en belirgin faydası maliyet tasarrufudur. Bulut tarafından yönetilen uzaktan hizmetlerle işletmeler, geleneksel şirket içi çözümlerle ilişkili yüksek ön maliyetlerden kaçınabilir. Ayrıca, bulut tarafından yönetilen uzaktan hizmetler, işletmelere daha fazla esneklik ve ölçeklenebilirlik sunar. Şirketler, gerektiğinde kullanıcıları kolayca ekleyebilir veya kaldırabilir ve iş ihtiyaçları değiştikçe hizmetlerini büyütebilir veya küçültebilir. Bulut tarafından yönetilen uzaktan hizmetler ayrıca işletmelere daha fazla güvenlik ve güvenilirlik sunar. Bulut tabanlı çözümlerle şirketler, en son güvenlik güncellemelerinden ve yamalarından yararlanabilir ve verilerinin yedeklendiğinden ve güvende olduğundan emin olabilir.

Eksileri

İnternet Bağımlılığı

Aynı zamanda bir avantaj olan eksilerinden biri, internete bağlı olmasıdır. Çalışan bir internet bağlantınız yoksa veritabanlarınıza erişemezsiniz. Bulut hizmetleri, bazı durumlarda meydana gelen hizmet kesintileri ve veri kaybı ile güvenilmez olabilir. Verilerinize erişmeniz gerekiyorsa ve İnternet erişiminiz yoksa işiniz durur. Fiziksel veritabanlarında bunun pek bir önemi yok. Ancak, bugünlerde her şey için İnternet'e ihtiyacınız var, bu yüzden bu pek sorun olmayacak. Güvende olmak için, bulut hizmetlerini benimsemeden önce işinizi devam ettirmek için güvenilir bir internet kurun.

Güvenlik riskleri

En önemli dezavantajlardan biri, bulut tabanlı veri ve uygulamalara erişimin kontrol edilmesi veya sınırlandırılmasının zor olabilmesidir. Fiziksel veriler kolayca korunabilir, ancak sanal veriler oldukça değişkendir ve tanımlanamayan kaynaklar bunlara erişebilir. Bu, özellikle hassas veya gizli bilgiler bulutta depolanıyorsa, bir güvenlik riski olabilir.

Sınırlı erişim

Genellikle, bulut hizmeti sağlayıcılarının kendi kuralları vardır. Esneklik göstermeyebilirler ve onların kurallarına uymanız gerekir. İşletmeniz için hayati önem taşıyan belirli özelliklere sınırlı erişime neden olabilir. Kesinlikle çoğunluk için bir dezavantaj.

Yedekleme Süresi

Bir şeyi yedeklemeniz veya geri yüklemeniz gerekirse, bulut hizmetleriyle uzun bir süreç haline gelebilir. Sabit diskler ile minimum bir görev gibi görünüyor, ancak bulut hizmetleri söz konusu olduğunda sorunlu olabilir. Küçük dosyalar bir fark yaratmaz, ancak tüm sunucuları yedekliyorsanız zaman alıcıdır.

Fiyat Faktörü

Çoğu insan, bir uygulamayı veya işletmeyi çalıştırmanın fiyatlarını ve farklı maliyetlerini azaltmak ister. Bulut hizmetlerini benimsemenin önde gelen nedenidir. Ancak, fiyatlar gerekli yazılıma bağlıdır. En son teknolojileri kullanan üst düzey yazılımlara ihtiyacınız varsa, maliyetler şirket içi sunucu kurulumundan daha yüksek olabilir. Bu nedenle, ilerlemeden önce fiyat karşılaştırmaları yapın.

Bulut bilişimin önemi nedir?

Bulut bilişim ile BT kaynaklarını talep üzerine alabilirsiniz. Kullandıkça öde fiyatlandırma modeline göre ödeme yapmanız gerekir. İşletmelerin donanım ve yazılıma yapılan ön sermaye yatırımından kaçınmasına ve yalnızca kullandıkları kaynaklar için ödeme yapmasına olanak tanır. Kaynaklar, değişen iş ihtiyaçlarını karşılamak için hızla büyütülebilir veya küçültülebilir ve işletmeler yalnızca kullandıkları kaynaklar için ödeme yapar ve bu da önemli maliyet tasarruflarıyla sonuçlanabilir.

Bulut bilişim, BT kaynaklarını ve uygulamalarını gerektiği gibi hızla büyütüp küçültebildiklerinden, işletmelerin pazar değişikliklerine karşı daha çevik ve duyarlı olmalarını sağlar. Buna ek olarak, bulut bilişim, BT altyapılarını ve uygulamalarını bulutta hızlı ve kolay bir şekilde çoğaltabildiklerinden, işletmelerin olağanüstü durum kurtarma ve iş sürekliliği planlamalarını geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Bulut Tarafından Yönetilen Araçları kullanmaya başlamak için en iyi zaman ne zaman?

Bulut tarafından yönetilen araçları kullanmaya başlamak için en iyi zaman, kuruluşunuzun özel gereksinimlerine bağlı olarak değişeceğinden, bu sorunun herkese uyan tek bir yanıtı yoktur. Ancak, kuruluşunuzun verilerini ve uygulamalarını buluta geçirmeye hazır olduğunuzda, genellikle bulut tarafından yönetilen araçları kullanmak en iyisidir. Bu şekilde, artırılmış esneklik, ölçeklenebilirlik ve maliyet tasarrufu gibi bulut tabanlı araçların sunabileceği birçok avantajdan yararlanabilirsiniz.

İşletmeniz için Bulut Tarafından Yönetilen bir hizmet nasıl seçilir?

İşletmeniz için bulut tarafından yönetilen bir hizmet seçerken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç nokta vardır.

Öncelikle, ne tür bir işletmeniz olduğunu ve ne tür bir hizmete ihtiyacınız olduğunu düşünmelisiniz. IaaS, PaaS veya SaaS hizmetlerine ihtiyacınız olup olmadığını belirleyin. Ayrıca, küçük bir işletmeniz varsa, büyük bir işletme kadar depolamaya ihtiyacınız olmayabilir. Bu yüzden işinizin ölçeğini düşünün ve ona göre hareket edin.

İkincisi, hizmetin fiyatını düşünmeniz gerekir. Bazı hizmetler, hizmet yelpazesi veya marka adı nedeniyle daha pahalıdır. Bu nedenle, seçeneklerinizi deneyin ve kendiniz için en iyi teklifi alın.

Üçüncüsü, hizmetin özelliklerini dikkate almanız gerekir. Pazar, birkaç bulut tarafından yönetilen hizmet sağlayıcı ile doymuş durumda. Ancak, hizmet yelpazesi genellikle değişir. Bu yüzden özelliklerini sorgulamalısınız.

Dördüncüsü, şirketin itibarını dikkate almak esastır. İş operasyonlarınızda onlara güvendiğiniz için sağlayıcının itibarını araştırmalısınız. Verilerinizi koruyabileceklerini ve güvenlik sağlayıp sağlayamayacaklarını öğrenin.

Son olarak, şirketin müşteri hizmetleri hayati önem taşımaktadır. Sağlayıcı, müşterileri idare etmede en iyi olmalıdır. Durum farklıysa, sizi yanlış idare edebilir ve dolayısıyla müşteri tabanınıza zarar verebilirler.

Bu nedenle, yükünüzü omuzlamak için en iyi bulut hizmetine ihtiyacınız var.

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Çözüm

Bulut tarafından yönetilen hizmetler, operasyonlarını düzene sokmak isteyen işletmeler için mükemmeldir. Uygulamanızı rekabetçi ve daha verimli hale getirmek için çeşitli avantajları vardır. Ayrıca, para tasarrufu sağlar ve işbirliğini ve esnekliği artırır. Bulut tarafından yönetilen hizmetlerin işletmenize nasıl yardımcı olabileceği hakkında biraz daha bilgi edindiğinizi umuyoruz.