Las empresas de hoy están bajo una presión constante para lanzar nuevas funciones y actualizaciones más rápido que nunca. Para satisfacer estas demandas, muchas organizaciones recurrieron a las prácticas de DevOps. Por ejemplo, integración continua (CI) y entrega continua (CD).

Las canalizaciones de CI/CD están diseñadas para acortar y optimizar el ciclo de retroalimentación entre el desarrollo y las operaciones. Están permitiendo a las empresas iterar rápidamente en nuevas funciones y ponerlas en manos de los usuarios lo más rápido posible. Sin embargo, estas canalizaciones a menudo pueden presentar sus propios desafíos, como largos tiempos de espera para recibir comentarios o dificultad para rastrear problemas.

Por lo tanto, antes de pasar a la consulta principal, primero expliquemos estos términos para una mejor comprensión.

¿Qué son los bucles de retroalimentación de DevOps?

Como sugiere el nombre, los bucles de retroalimentación de DevOps son los ciclos de retroalimentación entre diferentes equipos involucrados en el desarrollo y las operaciones de una aplicación de software. Estos ciclos de retroalimentación tienen como objetivo garantizar que todos estén en la misma página. Además, no hay cuellos de botella en el proceso de desarrollo.

DevOps es la forma abreviada de desarrollo (Dev) y operaciones de TI (Ops). Por lo tanto, es un método que combina tanto el desarrollo como las operaciones en el desarrollo de software. Este enfoque contemporáneo se centra en la velocidad, la calidad y la colaboración. Mientras que en los modelos tradicionales, el desarrollo y las operaciones eran dos entidades diferentes con objetivos diferentes. Trabajaban en silos separados. Sin embargo, el modelo DevOps se enfoca en integrar los equipos de operaciones y desarrollo a lo largo del ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC).

Por ejemplo, un desarrollador escribe código y lo envía al repositorio central. Después de eso, el equipo de operaciones toma ese código y lo implementa en el servidor de producción. Hay un ciclo de retroalimentación constante entre estos dos equipos. Entonces, si hay algún problema en el código, el equipo de operaciones puede enviar rápidamente esos comentarios al equipo de desarrollo. Y el desarrollador puede corregir el código y confirmarlo nuevamente. De esta forma, el ciclo de retroalimentación optimizó el proceso al acortar los ciclos de retroalimentación de DevOps.

Sin embargo, los bucles de retroalimentación de DevOps son cruciales porque ayudan a mejorar la calidad del desarrollo de software. También se aseguran de que las características se entreguen a tiempo. Y según las expectativas del cliente. Además, los bucles de retroalimentación largos o sin bucles de retroalimentación pueden generar varios problemas. Además, también retrasa el proceso de desarrollo y entrega del software. Esto impacta aún más negativamente en la relación entre las operaciones de TI y los equipos de desarrollo.

¿Cuáles son algunos ciclos de retroalimentación y cómo funcionan en una organización DevOps?

Hay dos bucles de retroalimentación, el bucle de retroalimentación de amplificación y el bucle de retroalimentación de equilibrio. El bucle de retroalimentación amplificador también se conoce como bucle de refuerzo o aceleración. Es el ciclo de retroalimentación positiva.

El ciclo de retroalimentación de equilibrio es lo opuesto al ciclo de retroalimentación de amplificación porque es un ciclo de retroalimentación negativa. Echemos un vistazo más profundo a estos ciclos de retroalimentación y cómo funcionan en DevOps:

Bucle de retroalimentación amplificador

Un bucle de retroalimentación amplificadora es un bucle de retroalimentación positiva en el que la salida del sistema amplifica la entrada. En otras palabras, el sistema obtiene más de lo que ya está recibiendo. Por ejemplo, el código comprometido por el desarrollador es bueno. Entonces, el código se implementa en producción sin ningún problema. Esto da como resultado un cliente feliz que ama las nuevas funciones y les cuenta a todos sus amigos sobre el gran producto nuevo. Como resultado, la empresa obtiene más clientes y más negocios.

Al amplificar el circuito de retroalimentación, el cambio va en una dirección, lo que lleva a un cambio de mayor magnitud. El objetivo de este ciclo de retroalimentación es acelerar el proceso . Al mismo tiempo, el bucle de retroalimentación de equilibrio ralentiza o detiene el proceso. En una organización DevOps, se puede crear un circuito de retroalimentación amplificador entre los equipos de desarrollo y operaciones. Para continuar con el ejemplo anterior, supongamos que el código comprometido por el desarrollador es de buena calidad. Por lo tanto, el equipo de operaciones puede dar rápidamente su opinión al equipo de desarrollo. Como resultado, el desarrollador puede corregir el código y confirmarlo nuevamente.

Bucle de retroalimentación de equilibrio

Por el contrario, el ciclo de retroalimentación de equilibrio es un ciclo de retroalimentación negativa. Esto se debe a que la salida del sistema reduce la entrada. En otras palabras, el sistema recibe menos de lo que ya recibe. Por ejemplo, el código comprometido por el desarrollador tiene errores. Por lo tanto, el código no se implementa en producción. Como resultado, el cliente no está satisfecho porque no obtiene las nuevas características que esperaba. Este ciclo de retroalimentación también se conoce como ciclo de retroalimentación negativa porque se opone o ralentiza el proceso. Este circuito de retroalimentación tiene como objetivo devolver el sistema al equilibrio.

El ciclo de retroalimentación de equilibrio funciona entre los equipos de desarrollo y operaciones en una organización DevOps. Por ejemplo, supongamos que el código comprometido por el desarrollador tiene errores cuando este código se entrega al equipo de operaciones. Rápidamente dan retroalimentación al equipo de desarrollo destacando los errores y problemas. Envían el código de vuelta al desarrollador. Como resultado, el desarrollador puede corregir el código y confirmarlo nuevamente. De esta manera, el ciclo de retroalimentación intenta garantizar un código de buena calidad mientras optimiza los ciclos de retroalimentación de DevOps.

Ambos ciclos de retroalimentación son imprescindibles en una organización DevOps. Ayudan a acelerar el proceso de desarrollo y entrega de software. Así como avanzar en la relación entre las operaciones de TI y los equipos de desarrollo. Para optimizar los bucles de retroalimentación de DevOps, es importante utilizar ambos bucles de retroalimentación. Deben usarse juntos para acortar el ciclo de retroalimentación y mejorar la calidad del código.

Diferencia entre los sistemas de notificación y los bucles de retroalimentación

Un malentendido común entre las personas nuevas en DevOps es no poder diferenciar entre un sistema de notificación y un circuito de retroalimentación. Consideran que el sistema de notificación y el circuito de retroalimentación son lo mismo. Sin embargo, ambos son importantes y tienen diferentes propósitos en DevOps. Por lo tanto, un sistema de notificación es una forma de obtener información sobre eventos que han sucedido. Por ejemplo, puede recibir una notificación cuando falla una compilación o se ejecuta una prueba. Algunos tipos comunes de sistemas de notificación son el correo electrónico, Slack y HipChat.

Por el contrario, el ciclo de retroalimentación se trata de obtener retroalimentación sobre los eventos. Por ejemplo, puede recibir comentarios sobre los resultados de las pruebas o el estado de la compilación. Los bucles de retroalimentación son importantes porque lo ayudan a comprender lo que sucede en su sistema. Y también te ayudan a identificar problemas a tiempo. Los tipos comunes de bucles de retroalimentación en DevOps son el registro, el monitoreo y las alertas. Por lo tanto, es imperativo contar con un sistema de notificación y un circuito de retroalimentación. Pero no malinterprete la diferencia entre los dos.

¿Qué es la integración continua (CI) y la entrega continua (CD)?

A menudo, las personas usan los términos CI y CD indistintamente. Sin embargo, son dos conceptos diferentes. Tanto CI como CD juegan papeles importantes en DevOps pero tienen diferentes propósitos.

Integración Continua (CI)

Esta práctica de entrega de software fusiona las copias de trabajo del desarrollador en una línea principal compartida. El propósito de CI es evitar el infierno de la integración. Eso puede ocurrir cuando varios desarrolladores están trabajando en el mismo código base. Además, también ayuda a detectar errores a tiempo y evitar sorpresas de última hora al lanzar nuevas funciones o productos. La integración regular lo ayuda a detectar errores rápidamente y localizarlos más fácilmente. Debe incorporarse a la prueba y construcción de unidades automatizadas. Para que cada vez que el código se confirme en la línea principal, se active automáticamente una compilación. Y ejecuta un conjunto de pruebas para verificar la corrección del código.

Entrega continua (CD)

CD es el enfoque para automatizar y monitorear el proceso de entrega de software. Para que el software se lance a los usuarios/clientes de la manera más rápida y confiable posible. Es un procedimiento continuo que comienza con una confirmación en el sistema de control de versiones. Y termina con el software implementado en producción. El objetivo clave de CD es garantizar que el software esté siempre en un estado desplegable. Por lo tanto, puede lanzarse a producción en cualquier momento.

Sin embargo, CD requiere un alto nivel de automatización para implementar software con frecuencia y de manera confiable. Por lo tanto, el proceso de entrega de software incluye la automatización de la creación, prueba e implementación del código. Además, las canalizaciones de CD a menudo se usan junto con CI. Por lo tanto, cada vez que se confirma el código, pasa automáticamente por la canalización y se implementa en producción si pasa todas las pruebas.

¿Cómo optimizar los bucles de retroalimentación de DevOps?

La optimización de los bucles de retroalimentación de DevOps es importante por varias razones. Como se mencionó anteriormente, ayuda a mejorar el desarrollo de software y la calidad de la entrega. También garantiza que las características se entreguen a tiempo y según las expectativas del cliente. Hay muchas formas de optimizar el ciclo de retroalimentación en DevOps. Algunos de ellos se mencionan a continuación:

Seleccione el tipo relevante de circuito de retroalimentación

El primer paso es seleccionar el tipo relevante de circuito de retroalimentación. Puede elegir entre los dos bucles de retroalimentación en DevOps: amplificación y equilibrio. Los bucles de retroalimentación amplificadores son aquellos que refuerzan el estado actual. Por otro lado, los bucles de equilibrio son aquellos que ayudan a mantener el equilibrio. Debe comprender el tipo de circuito de retroalimentación que será más efectivo para su equipo. Y luego implementarlo en consecuencia.

Descubra los bucles de retroalimentación existentes

El siguiente paso es descubrir los ciclos de retroalimentación existentes en su organización. Puede haber algunos bucles de retroalimentación que ya están presentes pero que en realidad no se están utilizando. Es importante identificar estos bucles de retroalimentación y determinar cómo se pueden usar de manera más eficiente.

Evite la deuda técnica

Debe evitarse la deuda técnica para mejorar la optimización de los circuitos de retroalimentación. La deuda técnica es la decisión que toma el equipo para una entrega rápida en lugar de optimizar el código. Para evitar esto, es importante tener una comprensión clara de las compensaciones que están involucradas. Actúe sobre las notificaciones y alertas de inmediato para solucionar cualquier problema y retraso que pueda surgir. Luego, automatice el proceso para que pueda concentrarse en tareas más importantes.

Toma retroalimentación de fuentes humanas

Además de recopilar comentarios de fuentes automatizadas, también es importante recibir comentarios de fuentes humanas. Esto le ayudará a tener una idea sobre la experiencia del usuario . Y cómo se utiliza el software en el mundo real. Solicite comentarios al equipo de DevOps y a usted mismo. Además, obtenga comentarios de los clientes y otras partes interesadas. Esto le ayudará a comprender los diferentes aspectos del proceso de desarrollo de software.

Definir problemas específicos.

Definir problemas específicos es importante para la optimización de los circuitos de retroalimentación. Lo primero es aclarar el problema que estás tratando de resolver. Luego, una vez que haya definido el problema hoy, debe realizar un seguimiento a lo largo del tiempo para salvarse de problemas futuros.

Automatice el circuito de retroalimentación

La automatización del circuito de retroalimentación es importante por varias razones. Primero, ayuda a mejorar la eficiencia del proceso. Además, mejora la calidad de los comentarios que recibe. Puede automatizar el ciclo de retroalimentación utilizando diferentes herramientas. Algunas de las herramientas populares son Jenkins, Travis CI y CircleCI. Estas herramientas ayudan a automatizar el proceso de desarrollo de software.

Entrenando al equipo

Es importante capacitar al equipo para usar el circuito de retroalimentación de manera efectiva. El equipo debe ser consciente de los diferentes pasos involucrados en el proceso. Además, deben estar lo suficientemente capacitados para dar retroalimentación útil y confiable. Sin embargo, implementar un circuito de retroalimentación no es suficiente. Debe asegurarse de que se está utilizando de manera efectiva. Junto con esto, la retroalimentación debe ser accionable. De lo contrario, no servirá de nada.

Fomentar la colaboración

Fomentar la colaboración es importante para la optimización de los circuitos de retroalimentación. El error más común que cometen las empresas es que fomentan los silos. Esto conduce a una pérdida de información y puede crear problemas. En cambio, las empresas deberían fomentar la colaboración entre diferentes equipos. Esto ayudará a mejorar la calidad del circuito de retroalimentación. Además, también ayudará a reducir el tiempo que se tarda en recibir comentarios.

Usa las herramientas adecuadas

Hay una serie de herramientas disponibles para los bucles de retroalimentación de DevOps. Pero no todos son adecuados para su organización. Debe utilizar las herramientas adecuadas que se ajusten a los requisitos de su organización. Algunas de las herramientas populares son Jira, Slack y HipChat. Estas herramientas ayudan a mejorar la eficiencia del ciclo de retroalimentación.

Optimización de los bucles de retroalimentación de DevOps en la integración y entrega continuas

La integración continua (CI) y la entrega continua (CD) optimizan significativamente el ciclo de retroalimentación de DevOps. CI/CD ayuda a acortar el ciclo de retroalimentación al automatizar el proceso de desarrollo de software. Los cambios de código se integran con frecuencia en la rama principal en integración continua. Esto ayuda a evitar los problemas de integración que pueden surgir debido a la demora en los cambios de código. Por otro lado, la entrega continua ayuda a entregar los cambios de software a los usuarios con frecuencia. Ayuda a obtener comentarios sobre los cambios de los usuarios rápidamente.

Tanto la integración continua como la entrega continua juegan un papel crucial en la mejora de la calidad de los comentarios. También ayudan a ahorrar tiempo al automatizar el proceso. Estos enfoques son los más adecuados para el desarrollo de software de microservicios porque admiten la entrega rápida de proyectos y aplicaciones complicados. Sin embargo, la minimización de las ineficiencias y la maximización de la eficacia de la canalización solo se pueden lograr en presencia del ciclo de retroalimentación correcto. Es por eso que elegir la tecnología de circuito de retroalimentación correcta es esencial para el éxito. En este contexto, las herramientas de canalización de CD y CI pueden contribuir en gran medida a optimizar el ciclo de retroalimentación de DevOps. Pero, si desea mejorar aún más el proceso, debe centrarse en otros aspectos. Estos incluyen cosas como la automatización de pruebas, el monitoreo y el registro.

Sin embargo, hay herramientas ilimitadas disponibles en el mercado, y no todas las herramientas necesitan ajustarse a sus requisitos. Por lo tanto, debe seleccionar las herramientas en función de las necesidades de su proyecto. Por ejemplo, puede usar Azure DevOps Services para administrar su proceso de desarrollo de software si usa Azure. Las otras alternativas pueden ser Jenkins, CloudBees CI, Google cloud build, Circle CI, etc.

Puede usar cualquiera de estas herramientas para optimizar el ciclo de retroalimentación en su canalización de CI/CD. Pero asegúrese de seleccionar el que mejor se adapte a los requisitos de su proyecto. También es obligatorio establecer un canal de comunicación entre los equipos de desarrollo y operaciones. Esto lo beneficiará al garantizar que los comentarios se transmitan de manera correcta y eficiente.

Por lo tanto, no puede establecer un circuito de retroalimentación efectivo sin comprender el flujo de trabajo y el proceso. Además, asegúrese de que los comentarios se transmitan a las personas adecuadas para que puedan tomar las medidas adecuadas. Por último, no olvide monitorear el circuito de retroalimentación para ver si funciona según lo previsto. Si lo hace, le permitirá optimizar el circuito de retroalimentación y aprovecharlo al máximo.

Algunos principios clave de la integración y entrega continuas

Con base en una extensa investigación, hemos compilado una lista de principios clave que lo ayudarán a optimizar su ciclo de comentarios.

Automatice la implementación

El objetivo principal de la integración continua es garantizar que los cambios de código se integren en la rama principal con frecuencia. Esto ayuda a evitar los problemas de integración que pueden surgir debido a la demora en los cambios de código.

Para lograr esto es necesario automatizar el proceso de integración y entrega de código. Esto ayudará a ahorrar mucha energía y tiempo. Además, también ayudará a evitar errores humanos.

Bucles de retroalimentación cortos

Es esencial tener ciclos de retroalimentación cortos para obtener retroalimentación rápida sobre los cambios. Esto ayudará a identificar los problemas en una etapa temprana y solucionarlos en consecuencia. Lado a lado, mejora la calidad de la retroalimentación. Los bucles de retroalimentación cortos le ahorrarán mucho tiempo y esfuerzo a largo plazo.

Tubería de prueba

Otro principio clave de la optimización del ciclo de retroalimentación es tener una tubería de prueba. Esto ayudará a probar los cambios de código antes de implementarlos en el entorno de producción. Solo hay una forma de lograr esto, y es implementando y probando el código.

Pruebas y construcción instantáneas

Los nuevos cambios de código deben probarse y compilarse inmediatamente después de que se confirmen. Esto ayuda a evitar los problemas de integración que pueden surgir debido a la demora en los cambios de código.

Coherencia de retroalimentación

De acuerdo con este principio, los resultados del proceso de IC deben ser consistentes. Esto solo se puede lograr si los cambios en el código se prueban y construyen de manera regular.

Entrega independiente del entorno

La entrega de cambios de código no debe depender del entorno. Esto solo se puede lograr si el código se implementa en un entorno separado. El propósito de esto es mantener la máxima portabilidad. Varios otros principios pueden estar ahí para ayudarlo a optimizar su ciclo de retroalimentación. Pero estos son los más importantes. Por lo tanto, téngalos en cuenta al configurar su ciclo de retroalimentación.

Terminando

La codificación puede ser divertida y emocionante, pero al mismo tiempo puede ser un poco desafiante. Para evitar los desafíos, debe establecer un circuito de retroalimentación efectivo. Esto ayuda a obtener comentarios rápidos y evitar problemas de integración que puedan surgir debido a la demora en los cambios de código. Para ejecutar sin problemas su ciclo de retroalimentación, es imprescindible tener una comprensión clara del flujo de trabajo y la automatización de procesos. Para evitar el lío de la codificación, puede preferir AppMaster, una plataforma sin código que hace que su trabajo sea más fácil y rápido. Con la ayuda de AppMaster, puede crear aplicaciones web y móviles junto con un poderoso backend. Tiene varias características que pueden ayudarlo a optimizar su ciclo de retroalimentación.

preguntas frecuentes

¿Cuáles son los principales beneficios de CI/CD?

La transparencia, la colaboración, los ciclos de retroalimentación más cortos y los procesos automatizados son los principales beneficios de CI/CD. Además, evita errores humanos, ahorra tiempo y esfuerzo y mejora la calidad de la retroalimentación.

¿Cuál es la diferencia clave entre CI y CD?

La diferencia clave entre CI y CD es que CI se trata de cambios de código, mientras que CD se trata de implementaciones de código. Sin embargo, tanto CI como CD son esenciales para un ciclo de retroalimentación efectivo. Trabajan de la mano para lograr el objetivo común de una retroalimentación más rápida y una calidad mejorada.

¿Qué tan importantes son los circuitos de retroalimentación?

Los circuitos de retroalimentación juegan un papel vital en el buen funcionamiento del proceso de CI/CD. Ayudan a obtener comentarios rápidos y evitan los problemas de integración que pueden surgir debido a la demora en los cambios de código.

¿Qué funciona bien incluso en ausencia de automatización?

El principio del circuito de retroalimentación de "probar temprano y con frecuencia" y "procedimientos de revisión de código " aún funciona incluso en ausencia de automatización. Sin embargo, no es tan efectivo como lo es con la automatización. Puede ser mejor para el código de calidad mientras se trata de un bucle de retroalimentación de amplificación o refuerzo.

¿Pueden las tareas atascadas en los trabajos pendientes dar lugar a problemas?

Sí, las tareas atascadas en los trabajos pendientes pueden generar problemas. Cuando los cambios de código no se implementan con regularidad, pueden generar problemas de integración.