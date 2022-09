Die Unternehmen von heute stehen unter ständigem Druck, neue Funktionen und Updates schneller als je zuvor zu veröffentlichen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben sich viele Unternehmen DevOps-Praktiken zugewandt. Zum Beispiel Continuous Integration (CI) und Continuous Delivery (CD).

CI/CD-Pipelines sind darauf ausgelegt, die Feedback-Schleife zwischen Entwicklung und Betrieb zu verkürzen und zu optimieren. Sie ermöglichen es Unternehmen, neue Funktionen schnell zu iterieren und sie den Benutzern so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. Diese Pipelines können jedoch oft ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringen, wie z. B. lange Wartezeiten für Feedback oder Schwierigkeiten bei der Verfolgung von Problemen.

Bevor wir zur Hauptabfrage übergehen, lassen Sie uns daher zunächst diese Begriffe zum besseren Verständnis erläutern.

Was sind DevOps-Feedbackschleifen?

Wie der Name schon sagt, sind DevOps-Feedbackschleifen die Feedbackzyklen zwischen verschiedenen Teams, die an der Entwicklung und dem Betrieb einer Softwareanwendung beteiligt sind. Diese Feedbackschleifen sollen sicherstellen, dass alle auf derselben Seite sind. Außerdem gibt es keine Engpässe im Entwicklungsprozess.

DevOps ist die Kurzform von Entwicklung (Dev) und IT-Betrieb (Ops). Es ist also eine Methode, die Entwicklung und Betrieb in der Softwareentwicklung kombiniert. Dieser zeitgemäße Ansatz konzentriert sich auf Geschwindigkeit, Qualität und Zusammenarbeit. Während in traditionellen Modellen Entwicklung und Betrieb zwei verschiedene Einheiten mit unterschiedlichen Zielen waren. Sie arbeiteten in getrennten Silos. Das DevOps-Modell konzentriert sich jedoch auf die Integration der Betriebsteams und der Entwicklung während des gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC).

Zum Beispiel – ein Entwickler schreibt Code und übergibt ihn an das zentrale Repository. Danach übernimmt das Betriebsteam diesen Code und stellt ihn auf dem Produktionsserver bereit. Es gibt eine ständige Feedback-Schleife zwischen diesen beiden Teams. Wenn es also Probleme im Code gibt, kann das Betriebsteam dieses Feedback schnell an das Entwicklungsteam senden. Und der Entwickler kann den Code reparieren und erneut übergeben. Auf diese Weise optimierte die Feedback-Schleife den Prozess, indem sie die DevOps-Feedback-Schleifen verkürzte.

DevOps-Feedbackschleifen sind jedoch sehr wichtig, da sie dazu beitragen, die Qualität der Softwareentwicklung zu verbessern. Sie stellen auch sicher, dass die Funktionen pünktlich geliefert werden. Und nach den Erwartungen des Kunden. Außerdem können lange Rückkopplungsschleifen oder keine Rückkopplungsschleifen zu mehreren Problemen führen. Darüber hinaus verzögert es auch den Softwareentwicklungsprozess und die Auslieferung. Dies wirkt sich weiter negativ auf die Beziehung zwischen IT-Betrieb und Entwicklungsteams aus.

Welche Feedbackschleifen gibt es und wie funktionieren sie in einer DevOps-Organisation?

Es gibt zwei Rückkopplungsschleifen, die verstärkende Rückkopplungsschleife und die ausgleichende Rückkopplungsschleife. Die verstärkende Rückkopplungsschleife wird auch als verstärkende oder beschleunigende Schleife bezeichnet. Es ist die positive Rückkopplungsschleife.

Die ausgleichende Rückkopplungsschleife ist das Gegenteil der verstärkenden Rückkopplungsschleife, da es sich um eine negative Rückkopplungsschleife handelt. Werfen wir einen genaueren Blick auf diese Feedbackschleifen und wie sie in DevOps funktionieren:

Verstärkende Rückkopplungsschleife

Eine verstärkende Rückkopplungsschleife ist eine positive Rückkopplungsschleife, bei der der Ausgang des Systems den Eingang verstärkt. Mit anderen Worten, das System erhält mehr von dem, was es bereits erhält. Beispielsweise ist der vom Entwickler übergebene Code gut. Der Code wird also ohne Probleme in der Produktion bereitgestellt. Das Ergebnis ist ein zufriedener Kunde, der die neuen Funktionen liebt und all seinen Freunden von dem großartigen neuen Produkt erzählt. Dadurch gewinnt das Unternehmen mehr Kunden und mehr Geschäfte.

Beim Verstärken der Rückkopplungsschleife geht die Änderung in eine Richtung, was zu einer größeren Änderung führt. Ziel dieser Rückkopplungsschleife ist es , den Prozess zu beschleunigen . Gleichzeitig verlangsamt oder stoppt die ausgleichende Rückkopplungsschleife den Prozess. In einer DevOps-Organisation kann eine verstärkende Feedbackschleife zwischen den Entwicklungs- und Betriebsteams geschaffen werden. Nehmen wir zur Fortsetzung des vorherigen Beispiels an, dass der vom Entwickler übergebene Code von guter Qualität ist. So kann das Betriebsteam dem Entwicklungsteam schnell Feedback geben. Infolgedessen kann der Entwickler den Code reparieren und erneut festschreiben.

Ausgleichende Rückkopplungsschleife

Im Gegensatz dazu ist die ausgleichende Rückkopplungsschleife eine negative Rückkopplungsschleife. Dies liegt daran, dass der Output des Systems den Input reduziert. Mit anderen Worten, das System erhält weniger von dem, was es bereits erhält. Beispielsweise weist der vom Entwickler übergebene Code Fehler auf. Der Code wird also nicht in der Produktion bereitgestellt. Infolgedessen ist der Kunde unzufrieden, weil er nicht die erwarteten neuen Funktionen erhält. Diese Rückkopplungsschleife wird auch als negative Rückkopplungsschleife bezeichnet, da sie dem Prozess entgegenwirkt oder ihn verlangsamt. Diese Rückkopplungsschleife zielt darauf ab, das System wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Die ausgleichende Feedbackschleife funktioniert zwischen den Entwicklungs- und Betriebsteams in einer DevOps-Organisation. Nehmen wir beispielsweise an, dass der vom Entwickler übergebene Code Fehler aufweist, wenn dieser Code an das Betriebsteam übermittelt wird. Sie geben dem Entwicklungsteam schnell Feedback, indem sie die Fehler und Probleme hervorheben. Sie senden den Code an den Entwickler zurück. Infolgedessen kann der Entwickler den Code reparieren und erneut festschreiben. Auf diese Weise versucht die Feedback-Schleife, eine gute Codequalität sicherzustellen und gleichzeitig die DevOps-Feedback-Schleifen zu optimieren.

Beide Feedbackschleifen sind in einer DevOps-Organisation unerlässlich. Sie tragen dazu bei, den Softwareentwicklungsprozess und die Bereitstellung zu beschleunigen. Sowie die Beziehung zwischen IT-Betrieb und Entwicklungsteams vorantreiben. Um die DevOps-Feedbackschleifen zu optimieren, ist es wichtig, diese beiden Feedbackschleifen zu verwenden. Sie sollten zusammen verwendet werden, um die Feedback-Schleife zu verkürzen und die Qualität des Codes zu verbessern.

Unterschied zwischen Benachrichtigungssystemen und Feedbackschleifen

Ein häufiges Missverständnis unter DevOps-Neulingen ist, dass sie nicht zwischen einem Benachrichtigungssystem und einer Feedback-Schleife unterscheiden können. Sie betrachten das Benachrichtigungssystem und die Feedback-Schleife als ein und dasselbe. Sie sind jedoch beide wichtig und dienen in DevOps unterschiedlichen Zwecken. Daher ist ein Benachrichtigungssystem eine Möglichkeit, Informationen über eingetretene Ereignisse zu erhalten. Beispielsweise erhalten Sie möglicherweise eine Benachrichtigung, wenn ein Build fehlschlägt oder ein Test ausgeführt wird. Einige gängige Arten von Benachrichtigungssystemen sind E-Mail, Slack und HipChat.

Im Gegensatz dazu geht es bei der Feedback-Schleife darum, Feedback zu den Ereignissen zu erhalten. Beispielsweise erhalten Sie möglicherweise Feedback zu den Testergebnissen oder zum Build-Status. Rückkopplungsschleifen sind wichtig, weil sie Ihnen helfen zu verstehen, was in Ihrem System passiert. Und sie helfen Ihnen auch, Probleme frühzeitig zu erkennen. Häufige Arten von Feedbackschleifen in DevOps sind Protokollierung, Überwachung und Warnungen. Daher ist es unerlässlich, sowohl ein Benachrichtigungssystem als auch eine Feedback-Schleife einzurichten. Aber missverstehen Sie nicht den Unterschied zwischen den beiden.

Was ist Continuous Integration (CI) und Continuous Delivery (CD)

Oft werden die Begriffe CI und CD synonym verwendet. Es handelt sich jedoch um zwei unterschiedliche Konzepte. Sowohl CI als auch CD spielen eine wichtige Rolle in DevOps, haben aber unterschiedliche Zwecke.

Kontinuierliche Integration (CI)

Diese Softwarebereitstellungspraxis führt die Arbeitskopien der Entwickler zu einer gemeinsam genutzten Hauptlinie zusammen. Der Zweck von CI ist es, die Integrationshölle zu vermeiden. Das kann vorkommen, wenn mehrere Entwickler an derselben Codebasis arbeiten. Darüber hinaus hilft es auch, Fehler frühzeitig zu erkennen und Überraschungen in letzter Minute bei der Veröffentlichung neuer Funktionen oder Produkte zu vermeiden. Eine regelmäßige Einbindung hilft Ihnen dabei, Fehler schnell zu erkennen und leichter zu lokalisieren. Es sollte in das automatisierte Unit-Testing und -Building integriert werden. Damit jeder Zeitcode, der an die Hauptlinie übergeben wird, automatisch einen Build auslöst. Und führt eine Reihe von Tests durch, um die Korrektheit des Codes zu überprüfen.

Kontinuierliche Lieferung (CD)

CD ist der Ansatz zur Automatisierung und Überwachung des Prozesses der Softwarebereitstellung. Um Software so schnell und zuverlässig wie möglich für Benutzer/Kunden freizugeben. Es ist ein kontinuierlicher Vorgang, der mit einem Commit im Versionskontrollsystem beginnt. Und endet damit, dass die Software in der Produktion eingesetzt wird. Das Hauptziel von CD besteht darin, sicherzustellen, dass die Software immer in einem einsatzbereiten Zustand ist. So kann es jederzeit für die Produktion freigegeben werden.

CD erfordert jedoch ein hohes Maß an Automatisierung, um Software häufig und zuverlässig bereitzustellen. Daher umfasst der Softwarebereitstellungsprozess die Automatisierung von Erstellung, Tests und Bereitstellung von Code. Darüber hinaus werden CD-Pipelines häufig in Verbindung mit CI verwendet. Daher durchläuft der Code jedes Mal, wenn er festgeschrieben wird, automatisch die Pipeline und wird in der Produktion bereitgestellt, wenn er alle Tests besteht.

Wie lassen sich DevOps-Feedbackschleifen optimieren?

Die Optimierung der DevOps-Feedbackschleifen ist aus mehreren Gründen wichtig. Wie bereits erwähnt, trägt es zur Verbesserung der Softwareentwicklung und -bereitstellungsqualität bei. Es stellt auch sicher, dass die Funktionen pünktlich und gemäß den Erwartungen des Kunden geliefert werden. Es gibt viele Möglichkeiten, die Feedback-Schleife in DevOps zu optimieren. Einige von ihnen werden im Folgenden erwähnt:

Wählen Sie den relevanten Typ der Rückkopplungsschleife aus

Der erste Schritt besteht darin, die entsprechende Art der Rückkopplungsschleife auszuwählen. Sie können in DevOps zwischen zwei Rückkopplungsschleifen wählen – Verstärkung und Ausgleich. Verstärkende Rückkopplungsschleifen sind solche, die den aktuellen Zustand verstärken. Auf der anderen Seite sind Ausgleichsschleifen diejenigen, die helfen, das Gleichgewicht zu halten. Sie müssen die Art der Feedbackschleife verstehen, die für Ihr Team am effektivsten ist. Und dann entsprechend umsetzen.

Entdecken Sie die bestehenden Rückkopplungsschleifen

Der nächste Schritt besteht darin, die bestehenden Feedbackschleifen in Ihrer Organisation aufzudecken. Es kann einige Rückkopplungsschleifen geben, die bereits vorhanden sind, aber tatsächlich nicht verwendet werden. Es ist wichtig, diese Rückkopplungsschleifen zu identifizieren und zu bestimmen, wie sie effizienter genutzt werden können.

Vermeiden Sie technische Schulden

Technische Schulden müssen vermieden werden, um die Optimierung von Rückkopplungsschleifen zu verbessern. Technische Schuld ist die Entscheidung, die das Team für eine schnelle Bereitstellung trifft, anstatt den Code zu optimieren. Um dies zu vermeiden, ist es wichtig, ein klares Verständnis der beteiligten Kompromisse zu haben. Reagieren Sie sofort auf Benachrichtigungen und Warnungen, um eventuell auftretende Probleme und Rückstände zu beheben. Automatisieren Sie dann den Prozess, damit Sie sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren können.

Nehmen Sie Feedback von menschlichen Quellen entgegen

Neben dem Sammeln von Feedback aus automatisierten Quellen ist es auch wichtig, Feedback aus menschlichen Quellen einzuholen. Dies wird Ihnen helfen, sich ein Bild von der Benutzererfahrung zu machen. Und wie die Software in der realen Welt verwendet wird. Bitten Sie das DevOps-Team und sich selbst um Feedback. Nehmen Sie auch Feedback von Kunden und anderen Interessengruppen entgegen. Dies wird Ihnen helfen, die verschiedenen Aspekte des Softwareentwicklungsprozesses zu verstehen.

Spezifische Probleme definieren

Die Definition spezifischer Probleme ist wichtig für die Optimierung von Rückkopplungsschleifen. Das erste, was Sie tun müssen, ist, das Problem zu klären, das Sie zu lösen versuchen. Sobald Sie das Problem heute definiert haben, müssen Sie es im Laufe der Zeit verfolgen, um sich vor zukünftigen Problemen zu schützen.

Automatisieren Sie die Feedback-Schleife

Die Automatisierung der Feedback-Schleife ist aus mehreren Gründen wichtig. Erstens hilft es, die Effizienz des Prozesses zu verbessern. Darüber hinaus verbessert es die Qualität des Feedbacks, das Sie erhalten. Sie können die Rückkopplungsschleife automatisieren, indem Sie verschiedene Tools verwenden. Einige der beliebtesten Tools sind Jenkins, Travis CI und CircleCI. Diese Tools helfen, den Prozess der Softwareentwicklung zu automatisieren.

Schulung des Teams

Es ist wichtig, das Team zu schulen, um die Feedback-Schleife effektiv zu nutzen. Das Team sollte sich der verschiedenen Schritte des Prozesses bewusst sein. Darüber hinaus müssen sie ausreichend geschult sein, um brauchbares und zuverlässiges Feedback zu geben. Die Implementierung einer Feedback-Schleife reicht jedoch nicht aus. Sie müssen sicherstellen, dass es effektiv verwendet wird. Außerdem muss das Feedback umsetzbar sein. Sonst nützt es nichts.

Ermutigen Sie zur Zusammenarbeit

Die Förderung der Zusammenarbeit ist wichtig für die Optimierung von Feedbackschleifen. Der häufigste Fehler, den Unternehmen machen, ist, dass sie Silos fördern. Dies führt zu einem Informationsverlust und kann zu Problemen führen. Stattdessen sollten Unternehmen die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams fördern. Dies wird dazu beitragen, die Qualität der Rückkopplungsschleife zu verbessern. Außerdem wird es auch dazu beitragen, die Zeit zu verkürzen, die zum Einholen von Feedback benötigt wird.

Verwenden Sie die richtigen Werkzeuge

Es gibt eine Reihe von Tools für DevOps-Feedbackschleifen. Aber nicht alle sind für Ihr Unternehmen geeignet. Sie müssen die richtigen Tools verwenden, die Ihren organisatorischen Anforderungen entsprechen. Einige der beliebtesten Tools sind Jira, Slack und HipChat. Diese Tools tragen dazu bei, die Effizienz der Rückkopplungsschleife zu verbessern.

Optimierung von DevOps-Feedbackschleifen in Continuous Integration and Delivery

Continuous Integration (CI) und Continuous Delivery (CD) optimieren die Feedback-Schleife von DevOps erheblich. CI/CD trägt dazu bei, die Feedback-Schleife zu verkürzen, indem der Softwareentwicklungsprozess automatisiert wird. Die Codeänderungen werden häufig in Continuous Integration in den Hauptzweig integriert. Dies hilft, Integrationsprobleme zu vermeiden, die aufgrund von Verzögerungen bei Codeänderungen auftreten können. Auf der anderen Seite hilft Continuous Delivery dabei, die Softwareänderungen häufig an die Benutzer zu liefern. Es hilft dabei, schnell Feedback zu den Änderungen von den Benutzern zu erhalten.

Sowohl Continuous Integration als auch Continuous Delivery spielen eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Feedbackqualität. Sie unterstützen auch die Zeitersparnis durch die Automatisierung des Prozesses. Diese Ansätze eignen sich am besten für die Entwicklung von Microservices-Software, da sie die schnelle Bereitstellung komplizierter Projekte und Anwendungen unterstützen. Die Minimierung der Ineffizienzen und die Maximierung der Effektivität der Pipeline können jedoch nur mit der richtigen Rückkopplungsschleife erreicht werden. Aus diesem Grund ist die Wahl der richtigen Feedback-Loop-Technologie entscheidend für den Erfolg. In diesem Zusammenhang können die CD- und CI-Pipeline-Tools einen großen Beitrag zur Optimierung der DevOps-Feedbackschleife leisten. Aber wenn Sie den Prozess weiter verbessern wollen, müssen Sie sich auf andere Aspekte konzentrieren. Dazu gehören Dinge wie Testautomatisierung, Überwachung und Protokollierung.

Auf dem Markt sind jedoch unbegrenzte Tools verfügbar, und nicht jedes Tool muss Ihren Anforderungen entsprechen. Daher müssen Sie die Tools basierend auf Ihren Projektanforderungen auswählen. Beispielsweise können Sie Azure DevOps Services verwenden, um Ihren Softwareentwicklungsprozess zu verwalten, wenn Sie Azure verwenden. Die anderen Alternativen können Jenkins, CloudBees CI, Google Cloud Build, Circle CI usw. sein.

Sie können jedes dieser Tools verwenden, um die Feedback-Schleife in Ihrer CI/CD-Pipeline zu optimieren. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie diejenige auswählen, die Ihren Projektanforderungen am besten entspricht. Die Einrichtung eines Kommunikationskanals zwischen den Entwicklungs- und Betriebsteams ist ebenfalls obligatorisch. Dies kommt Ihnen zugute, indem sichergestellt wird, dass das Feedback korrekt und effizient weitergegeben wird.

Daher können Sie keine effektive Feedback-Schleife einrichten, ohne den Arbeitsablauf und den Prozess zu verstehen. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Feedback an die richtigen Personen weitergeleitet wird, damit diese die entsprechenden Maßnahmen ergreifen können. Vergessen Sie schließlich nicht, die Rückkopplungsschleife zu überwachen, um zu sehen, ob sie wie beabsichtigt funktioniert. Auf diese Weise können Sie die Rückkopplungsschleife optimieren und das Beste daraus machen.

Einige Schlüsselprinzipien der kontinuierlichen Integration und Bereitstellung

Basierend auf umfangreicher Recherche haben wir eine Liste mit Schlüsselprinzipien zusammengestellt, die Ihnen helfen werden, Ihre Feedback-Schleife zu optimieren.

Bereitstellung automatisieren

Der Hauptzweck der kontinuierlichen Integration besteht darin, sicherzustellen, dass die Codeänderungen häufig in den Hauptzweig integriert werden. Dies hilft, Integrationsprobleme zu vermeiden, die aufgrund von Verzögerungen bei Codeänderungen auftreten können.

Um dies zu erreichen, ist es notwendig, den Prozess der Codeintegration und -bereitstellung zu automatisieren. Dies wird helfen, viel Energie und Zeit zu sparen. Darüber hinaus hilft es auch, menschliche Fehler zu vermeiden.

Kurze Feedbackschleifen

Kurze Feedbackschleifen sind unerlässlich, um schnelles Feedback zu den Änderungen zu erhalten. Dies hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu beheben. Seite an Seite verbessert es die Qualität des Feedbacks. Durch kurze Feedbackschleifen sparen Sie langfristig viel Zeit und Mühe.

Pipeline testen

Ein weiteres wichtiges Prinzip der Feedback-Loop-Optimierung ist eine Testpipeline. Dies hilft beim Testen der Codeänderungen, bevor sie in der Produktionsumgebung bereitgestellt werden. Es gibt nur einen Weg, dies zu erreichen, und zwar durch Bereitstellen und Testen des Codes.

Sofortiges Testen und Erstellen

Neue Codeänderungen sollten sofort nach dem Festschreiben getestet und erstellt werden. Dies hilft, Integrationsprobleme zu vermeiden, die aufgrund von Verzögerungen bei Codeänderungen auftreten können.

Feedback-Konsistenz

Gemäß diesem Prinzip sollten die Ergebnisse des CI-Prozesses konsistent sein. Dies kann nur erreicht werden, wenn die Codeänderungen regelmäßig getestet und eingebaut werden.

Umgebungsunabhängige Bereitstellung

Die Auslieferung von Codeänderungen sollte nicht von der Umgebung abhängig sein. Dies kann nur erreicht werden, wenn der Code in einer separaten Umgebung bereitgestellt wird. Der Zweck besteht darin, eine maximale Portabilität aufrechtzuerhalten. Verschiedene andere Prinzipien können Ihnen dabei helfen, Ihre Rückkopplungsschleife zu optimieren. Aber das sind die wichtigsten. Denken Sie also daran, wenn Sie Ihre Feedback-Schleife einrichten.

Einpacken

Programmieren kann Spaß machen und aufregend sein, aber gleichzeitig kann es auch ein bisschen herausfordernd sein. Um die Herausforderungen zu vermeiden, müssen Sie eine effektive Feedback-Schleife einrichten. Dies hilft, schnelles Feedback zu erhalten und Integrationsprobleme zu vermeiden, die aufgrund von Verzögerungen bei Codeänderungen auftreten können. Um Ihre Feedback-Schleife reibungslos laufen zu lassen, ist ein klares Verständnis des Workflows und der Prozessautomatisierung ein Muss. Um das Codierungschaos zu vermeiden, können Sie AppMaster bevorzugen, eine No-Code-Plattform , die Ihre Arbeit einfacher und schneller macht. Mit Hilfe von AppMaster können Sie Web- und mobile Apps zusammen mit einem leistungsstarken Backend erstellen. Es verfügt über mehrere Funktionen, mit denen Sie Ihre Feedback-Schleife optimieren können.

Häufig gestellte Fragen

Was sind die Hauptvorteile von CI/CD?

Transparenz, Kollaboration, kürzere Feedbackschleifen und automatisierte Prozesse sind die Hauptvorteile von CI/CD. Darüber hinaus werden menschliche Fehler vermieden, Zeit und Aufwand gespart und die Feedback-Qualität gesteigert.

Was ist der Hauptunterschied zwischen CI und CD?

Der Hauptunterschied zwischen CI und CD besteht darin, dass es bei CI ausschließlich um Codeänderungen geht, während es bei CD um Codebereitstellungen geht. Allerdings sind sowohl CI als auch CD für eine effektive Feedback-Schleife unerlässlich. Sie arbeiten Hand in Hand, um das gemeinsame Ziel von schnellerem Feedback und verbesserter Qualität zu erreichen.

Wie wichtig sind Feedbackschleifen?

Feedbackschleifen spielen eine wichtige Rolle für das reibungslose Funktionieren des CI/CD-Prozesses. Sie helfen, schnelles Feedback zu erhalten und Integrationsprobleme zu vermeiden, die aufgrund von Verzögerungen bei Codeänderungen auftreten können.

Was funktioniert auch ohne Automatisierung?

Das Feedback-Loop-Prinzip des „frühzeitigen und häufigen Testens“ und des „ Code-Review- Verfahrens“ funktioniert auch ohne Automatisierung. Es ist jedoch nicht so effektiv wie bei der Automatisierung. Es kann am besten für Qualitätscode sein, wenn es um eine verstärkende oder verstärkende Rückkopplungsschleife geht.

Können Aufgaben, die in Rückständen stecken, zu Problemen führen?

Ja, Aufgaben, die in Rückständen stecken, können zu Problemen führen. Wenn Codeänderungen nicht regelmäßig bereitgestellt werden, kann dies zu Integrationsproblemen führen.