Сегодняшние предприятия находятся под постоянным давлением, чтобы выпускать новые функции и обновления быстрее, чем когда-либо. Чтобы удовлетворить эти требования, многие организации обратились к методам DevOps. Например, непрерывная интеграция (CI) и непрерывная доставка (CD).

Конвейеры CI/CD предназначены для сокращения и оптимизации цикла обратной связи между разработкой и эксплуатацией. Они позволяют компаниям быстро внедрять новые функции и как можно быстрее предоставлять их пользователям. Однако эти конвейеры часто могут создавать свои собственные проблемы, такие как длительное время ожидания обратной связи или трудности с отслеживанием.

Поэтому, прежде чем перейти к основному запросу, давайте сначала объясним эти термины для лучшего понимания.

Что такое петли обратной связи DevOps?

Как следует из названия, циклы обратной связи DevOps — это циклы обратной связи между различными командами, участвующими в разработке и эксплуатации программного приложения. Эти циклы обратной связи направлены на то, чтобы все были на одной волне. Кроме того, в процессе разработки нет узких мест.

DevOps — это краткая форма разработки (Dev) и ИТ-операций (Ops). Таким образом, это метод, который сочетает в себе как разработку, так и операции в разработке программного обеспечения. Этот современный подход фокусируется на скорости, качестве и совместной работе. В то время как в традиционных моделях разработка и эксплуатация были двумя разными объектами с разными целями. Они работали в отдельных бункерах. Однако модель DevOps фокусируется на интеграции операционных групп и разработчиков на протяжении всего жизненного цикла разработки программного обеспечения (SDLC).

Например, разработчик пишет код и передает его в центральный репозиторий. После этого операционная группа берет этот код и развертывает его на рабочем сервере. Между этими двумя командами существует постоянная обратная связь. Таким образом, если в коде есть какие-либо проблемы, операционная группа может быстро отправить отзыв команде разработчиков. И разработчик может исправить код и зафиксировать его снова. Таким образом, цикл обратной связи оптимизировал процесс, сократив циклы обратной связи DevOps.

Однако циклы обратной связи DevOps очень важны, поскольку они помогают улучшить качество разработки программного обеспечения. Они также следят за тем, чтобы функции предоставлялись вовремя. И в соответствии с ожиданиями заказчика. Кроме того, длинные циклы обратной связи или отсутствие циклов обратной связи могут привести к ряду проблем. Кроме того, это также задерживает процесс разработки и доставки программного обеспечения. Это еще больше негативно влияет на отношения между ИТ-операциями и командами разработчиков.

Что такое циклы обратной связи и как они работают в организации DevOps?

Есть две петли обратной связи, усиливающая петля обратной связи и уравновешивающая петля обратной связи. Усиливающая петля обратной связи также известна как усиливающая или ускоряющая петля. Это петля положительной обратной связи.

Уравновешивающая петля обратной связи противоположна усиливающей обратной связи, потому что это петля отрицательной обратной связи. Давайте подробнее рассмотрим эти циклы обратной связи и то, как они работают в DevOps:

Усиливающая петля обратной связи

Усиливающая обратная связь — это петля положительной обратной связи, в которой выход системы усиливает вход. Другими словами, система получает больше того, что она уже получает. Например, код, зафиксированный разработчиком, хорош. Таким образом, код развертывается в рабочей среде без каких-либо проблем. В результате появляется довольный клиент, который любит новые функции и рассказывает всем своим друзьям об отличном новом продукте. В результате компания получает больше клиентов и больше бизнеса.

При усилении петли обратной связи изменение идет в одном направлении, что приводит к изменению большей величины. Цель этого цикла обратной связи — ускорить процесс . В то же время уравновешивающий контур обратной связи замедляет или останавливает процесс. В организации DevOps можно создать усиливающую петлю обратной связи между командами разработки и эксплуатации. Продолжая предыдущий пример, давайте предположим, что код, зафиксированный разработчиком, имеет хорошее качество. Таким образом, операционная группа может быстро дать обратную связь команде разработчиков. В результате разработчик может исправить код и зафиксировать его снова.

Балансирующая петля обратной связи

Напротив, уравновешивающая петля обратной связи представляет собой петлю отрицательной обратной связи. Это связано с тем, что выход системы уменьшает вход. Другими словами, система получает меньше того, что она уже получает. Например, в коде, зафиксированном разработчиком, есть ошибки. Таким образом, код не развертывается в рабочей среде. В результате клиент недоволен, потому что он не получает ожидаемых новых функций. Эта петля обратной связи также известна как петля отрицательной обратной связи, потому что она препятствует процессу или замедляет его. Эта петля обратной связи направлена на то, чтобы вернуть систему в равновесие.

Балансирующий цикл обратной связи работает между командами разработки и эксплуатации в организации DevOps. Например, предположим, что в коде, зафиксированном разработчиком, есть ошибки, когда этот код доставляется в операционную группу. Они быстро дают обратную связь команде разработчиков, указывая на ошибки и проблемы. Они отправляют код обратно разработчику. В результате разработчик может исправить код и зафиксировать его снова. Таким образом, цикл обратной связи пытается обеспечить хорошее качество кода, оптимизируя циклы обратной связи DevOps.

Обе эти петли обратной связи необходимы в организации DevOps. Они помогают ускорить процесс разработки и доставки программного обеспечения. А также улучшить отношения между ИТ-операциями и командами разработчиков. Для оптимизации циклов обратной связи DevOps важно использовать оба этих цикла обратной связи. Их следует использовать вместе, чтобы сократить цикл обратной связи и улучшить качество кода.

Разница между системами уведомлений и петлями обратной связи

Распространенное заблуждение среди людей, плохо знакомых с DevOps, заключается в том, что они не могут отличить систему уведомлений от цикла обратной связи. Они считают систему оповещения и петлю обратной связи одним и тем же. Однако они оба важны и служат разным целям в DevOps. Таким образом, система уведомлений — это способ получения информации о произошедших событиях. Например, вы можете получить уведомление в случае сбоя сборки или запуска теста. Некоторыми распространенными типами систем уведомлений являются электронная почта, Slack и HipChat.

Напротив, петля обратной связи предназначена для получения обратной связи о событиях. Например, вы можете получить отзыв о результатах тестирования или статусе сборки. Циклы обратной связи важны, потому что они помогают вам понять, что происходит в вашей системе. И они также помогают вам выявить проблемы на ранней стадии. Распространенными типами циклов обратной связи в DevOps являются ведение журнала, мониторинг и оповещения. Таким образом, крайне важно иметь как систему уведомлений, так и цикл обратной связи. Но не поймите неправильно разницу между ними.

Что такое непрерывная интеграция (CI) и непрерывная доставка (CD)

Часто люди используют термины CI и CD взаимозаменяемо. Однако это два разных понятия. И CI, и CD играют важную роль в DevOps, но имеют разные цели.

Непрерывная интеграция (CI)

Эта практика доставки программного обеспечения объединяет рабочие копии разработчиков в общую основную ветку. Цель CI — избежать ада интеграции. Это может произойти, когда несколько разработчиков работают над одной кодовой базой. Кроме того, это также помогает выявлять ошибки на ранней стадии и избегать неожиданностей в последнюю минуту при выпуске новых функций или продуктов. Регулярная интеграция помогает быстро обнаруживать ошибки и легче их находить. Он должен быть включен в автоматизированное модульное тестирование и сборку. Таким образом, каждый раз, когда код фиксируется в основной ветке, он автоматически запускает сборку. И запускает набор тестов для проверки правильности кода.

Непрерывная доставка (CD)

CD — это подход к автоматизации и мониторингу процесса доставки программного обеспечения. Для максимально быстрого и надежного выпуска программного обеспечения для пользователей/клиентов. Это непрерывная процедура, которая начинается с фиксации в системе контроля версий. И заканчивается развертыванием программного обеспечения в производстве. Основная цель CD — гарантировать, что программное обеспечение всегда находится в готовом к развертыванию состоянии. Таким образом, он может быть запущен в производство в любое время.

Однако CD требует высокого уровня автоматизации для частого и надежного развертывания программного обеспечения. Таким образом, процесс доставки программного обеспечения включает в себя автоматизацию сборки, тестирования и развертывания кода. Кроме того, конвейеры CD часто используются в сочетании с CI. Таким образом, каждый раз, когда код фиксируется, он автоматически проходит через конвейер и развертывается в рабочей среде, если он проходит все тесты.

Как оптимизировать циклы обратной связи DevOps?

Оптимизация цикла обратной связи DevOps важна по ряду причин. Как упоминалось ранее, это помогает улучшить разработку программного обеспечения и качество поставки. Это также гарантирует, что функции предоставляются вовремя и в соответствии с ожиданиями клиента. Есть много способов оптимизировать цикл обратной связи в DevOps. Некоторые из них упомянуты ниже:

Выберите соответствующий тип петли обратной связи

Первым шагом является выбор соответствующего типа контура обратной связи. Вы можете выбрать один из двух циклов обратной связи в DevOps — усиливающий и уравновешивающий. Усиливающие петли обратной связи усиливают текущее состояние. С другой стороны, уравновешивающие петли — это те, которые помогают поддерживать равновесие. Вам нужно понять, какой тип цикла обратной связи будет наиболее эффективным для вашей команды. И затем реализовать это соответствующим образом.

Раскройте существующие петли обратной связи

Следующий шаг — выявить существующие в вашей организации петли обратной связи. Могут быть некоторые петли обратной связи, которые уже присутствуют, но на самом деле не используются. Важно идентифицировать эти петли обратной связи и определить, как их можно использовать более эффективно.

Избегайте технического долга

Необходимо избегать технического долга, чтобы улучшить оптимизацию циклов обратной связи. Технический долг — это решение, которое команда принимает для быстрой доставки вместо оптимизации кода. Чтобы избежать этого, важно иметь четкое представление о возможных компромиссах. Немедленно реагируйте на уведомления и оповещения, чтобы устранять любые проблемы и задержки, которые могут возникнуть. Затем автоматизируйте процесс, чтобы вы могли сосредоточиться на более важных задачах.

Получите обратную связь от людей

В дополнение к сбору отзывов из автоматических источников, также важно получать отзывы от людей. Это поможет вам получить представление о пользовательском опыте . И как программное обеспечение используется в реальном мире. Попросите команду DevOps и себя оставить отзыв. Кроме того, принимайте отзывы от клиентов и других заинтересованных сторон. Это поможет вам понять различные аспекты процесса разработки программного обеспечения.

Определите конкретные проблемы

Определение конкретных проблем важно для оптимизации циклов обратной связи. Прежде всего, необходимо уточнить проблему, которую вы пытаетесь решить. Затем, как только вы определили проблему сегодня, вам нужно отслеживать ее в течение долгого времени, чтобы уберечь себя от проблем в будущем.

Автоматизируйте цикл обратной связи

Автоматизация цикла обратной связи важна по ряду причин. Во-первых, это помогает повысить эффективность процесса. Кроме того, это повышает качество обратной связи, которую вы получаете. Вы можете автоматизировать цикл обратной связи, используя различные инструменты. Некоторые из популярных инструментов — Jenkins, Travis CI и CircleCI. Эти инструменты помогают автоматизировать процесс разработки программного обеспечения.

Обучение команды

Важно научить команду эффективно использовать цикл обратной связи. Команда должна быть осведомлена о различных этапах процесса. Кроме того, они должны быть достаточно обучены, чтобы давать полезную и надежную обратную связь. Однако реализации цикла обратной связи недостаточно. Вы должны убедиться, что он используется эффективно. Наряду с этим, обратная связь должна быть действенной. В противном случае от него не будет никакой пользы.

Поощряйте сотрудничество

Поощрение сотрудничества важно для оптимизации обратной связи. Самая распространенная ошибка компаний заключается в том, что они поощряют разрозненность. Это приводит к потере информации и может создать проблемы. Вместо этого предприятия должны поощрять сотрудничество между различными командами. Это поможет улучшить качество обратной связи. Кроме того, это также поможет сократить время, необходимое для получения обратной связи.

Используйте правильные инструменты

Существует ряд инструментов, доступных для циклов обратной связи DevOps. Но не все из них подходят для вашей организации. Вам необходимо использовать правильные инструменты, которые соответствуют вашим организационным требованиям. Некоторые из популярных инструментов — Jira, Slack и HipChat. Эти инструменты помогают повысить эффективность цикла обратной связи.

Оптимизация циклов обратной связи DevOps в непрерывной интеграции и доставке

Непрерывная интеграция (CI) и непрерывная поставка (CD) значительно оптимизируют цикл обратной связи DevOps. CI/CD помогает сократить цикл обратной связи, автоматизируя процесс разработки программного обеспечения. Изменения кода часто интегрируются в основную ветвь в процессе непрерывной интеграции. Это помогает избежать проблем с интеграцией, которые могут возникнуть из-за задержки изменений кода. С другой стороны, непрерывная доставка помогает часто доставлять пользователям изменения программного обеспечения. Это помогает быстро получать отзывы об изменениях от пользователей.

И непрерывная интеграция, и непрерывная поставка играют решающую роль в повышении качества обратной связи. Они также способствуют экономии времени за счет автоматизации процесса. Эти подходы лучше всего подходят для разработки программного обеспечения для микросервисов, поскольку они поддерживают быструю доставку сложных проектов и приложений. Однако минимизация неэффективности и максимизация эффективности конвейера могут быть достигнуты только при наличии правильной петли обратной связи. Вот почему выбор правильной технологии обратной связи имеет важное значение для успеха. В этом контексте инструменты конвейера CD и CI могут иметь большое значение для оптимизации цикла обратной связи DevOps. Но, если вы хотите еще больше улучшить процесс, вам нужно сосредоточиться на других аспектах. К ним относятся такие вещи, как автоматизация тестирования, мониторинг и ведение журнала.

Однако на рынке доступно неограниченное количество инструментов, и не каждый инструмент должен соответствовать вашим требованиям. Таким образом, вы должны выбрать инструменты, исходя из потребностей вашего проекта. Например, вы можете использовать Azure DevOps Services для управления процессом разработки программного обеспечения, если вы используете Azure. Другими альтернативами могут быть Jenkins, CloudBees CI, облачная сборка Google, Circle CI и т. д.

Вы можете использовать любой из этих инструментов для оптимизации цикла обратной связи в конвейере CI/CD. Но не забудьте выбрать тот, который лучше всего соответствует требованиям вашего проекта. Установление канала связи между командами разработки и эксплуатации также является обязательным. Это принесет вам пользу, обеспечив правильную и эффективную передачу обратной связи.

Таким образом, вы не можете создать эффективную петлю обратной связи, не понимая рабочий процесс и процесс. Кроме того, убедитесь, что отзывы переданы нужным людям, чтобы они могли принять соответствующие меры. Наконец, не забывайте следить за циклом обратной связи, чтобы убедиться, что он работает так, как задумано. Это позволит вам оптимизировать цикл обратной связи и извлечь из него максимальную пользу.

Некоторые ключевые принципы непрерывной интеграции и доставки

На основе обширных исследований мы составили список ключевых принципов, которые помогут вам оптимизировать цикл обратной связи.

Автоматизировать развертывание

Основная цель непрерывной интеграции — обеспечить частую интеграцию изменений кода в основную ветку. Это помогает избежать проблем с интеграцией, которые могут возникнуть из-за задержки изменений кода.

Для этого необходимо автоматизировать процесс интеграции и доставки кода. Это поможет сэкономить много энергии и времени. Кроме того, это также поможет избежать человеческих ошибок.

Короткие петли обратной связи

Очень важно иметь короткие циклы обратной связи, чтобы быстро получать обратную связь об изменениях. Это поможет выявить проблемы на ранней стадии и исправить их соответствующим образом. Параллельно это улучшает качество обратной связи. Короткие циклы обратной связи сэкономят вам много времени и усилий в долгосрочной перспективе.

Тестирование конвейера

Еще один ключевой принцип оптимизации цикла обратной связи — наличие конвейера тестирования. Это поможет протестировать изменения кода перед их развертыванием в производственной среде. Есть только один способ добиться этого — развернуть и протестировать код.

Мгновенное тестирование и сборка

Новые изменения в коде следует тестировать и создавать сразу же после их фиксации. Это помогает избежать проблем с интеграцией, которые могут возникнуть из-за задержки изменений кода.

Согласованность обратной связи

В соответствии с этим принципом результаты процесса КИ должны быть согласованными. Этого можно достичь только в том случае, если изменения кода тестируются и встраиваются на регулярной основе.

Доставка, не зависящая от окружающей среды

Доставка изменений кода не должна зависеть от среды. Этого можно добиться только в том случае, если код развернут в отдельной среде. Целью этого является сохранение максимальной переносимости. Различные другие принципы могут помочь вам оптимизировать цикл обратной связи. Но это самые важные. Поэтому помните о них при настройке цикла обратной связи.

Подведение итогов

Программирование может быть веселым и захватывающим, но в то же время может быть немного сложным. Чтобы избежать проблем, вы должны установить эффективную петлю обратной связи. Это помогает получить быструю обратную связь и предотвратить проблемы с интеграцией, которые могут возникнуть из-за задержки изменений кода. Для бесперебойной работы цикла обратной связи необходимо иметь четкое представление о рабочем процессе и автоматизации процессов. Чтобы избежать беспорядка в кодировании, вы можете предпочесть AppMaster, платформу без кода, которая сделает вашу работу проще и быстрее. С помощью AppMaster вы можете создавать веб -приложения и мобильные приложения вместе с мощной серверной частью. Он имеет несколько функций, которые могут помочь вам оптимизировать цикл обратной связи.

Часто задаваемые вопросы

Каковы основные преимущества CI/CD?

Прозрачность, совместная работа, более короткие циклы обратной связи и автоматизированные процессы — основные преимущества CI/CD. Кроме того, он позволяет избежать человеческих ошибок, экономит время и усилия и повышает качество обратной связи.

В чем ключевое различие между CI и CD?

Ключевое различие между CI и CD заключается в том, что CI — это все об изменениях кода, а CD — о развертывании кода. Тем не менее, как CI, так и CD необходимы для эффективной обратной связи. Они работают рука об руку для достижения общей цели — быстрой обратной связи и повышения качества.

Насколько важны петли обратной связи?

Циклы обратной связи играют жизненно важную роль в бесперебойном функционировании процесса CI/CD. Они помогают получить быструю обратную связь и избежать проблем с интеграцией, которые могут возникнуть из-за задержки изменений кода.

Что отлично работает даже при отсутствии автоматики?

Принцип обратной связи «раннее и частое тестирование» и «процедуры проверки кода » по-прежнему работают даже при отсутствии автоматизации. Однако это не так эффективно, как с автоматизацией. Это может быть лучше всего для качественного кода при работе с усиливающей или усиливающей петлей обратной связи.

Могут ли задачи, застрявшие в невыполненных работах, привести к проблемам?

Да, задачи, застрявшие в невыполненных работах, могут привести к проблемам. Когда изменения кода не развертываются на регулярной основе, это может привести к проблемам интеграции.