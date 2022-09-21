今天的企业一直承受着比以往更快地发布新功能和更新的压力。为了满足这些需求，许多组织已经转向 DevOps 实践。例如，持续集成 (CI) 和持续交付 (CD)。

CI/CD 管道旨在缩短和优化开发和运营之间的反馈循环。它们允许企业快速迭代新功能并尽快将它们交到用户手中。但是，这些管道通常会带来自己的挑战，例如反馈等待时间过长或难以跟踪问题。

因此，在转到主要查询之前，让我们先解释一下这些术语以便更好地理解。

什么是 DevOps 反馈循环？

顾名思义，DevOps 反馈循环是参与软件应用程序开发和运营的不同团队之间的反馈循环。这些反馈循环旨在确保每个人都在同一页面上。另外，开发过程中没有瓶颈。

DevOps是开发 (Dev) 和 IT 运营 (Ops) 的简称。因此，它是一种在软件开发中结合开发和操作的方法。这种现代方法侧重于速度、质量和协作。而在传统模式中，开发和运营是两个具有不同目标的不同实体。他们在不同的孤岛中工作。但是，DevOps 模型侧重于在整个软件开发生命周期 (SDLC) 中集成运营团队和开发。

例如——开发人员编写代码并将其提交到中央存储库。之后，运营团队获取该代码并将其部署到生产服务器。这两个团队之间有一个持续的反馈循环。因此，如果代码中有任何问题，运营团队可以快速将该反馈发送给开发团队。开发人员可以修复代码并再次提交。这样，反馈循环通过缩短 DevOps 反馈循环来优化流程。

但是，DevOps 反馈循环非常重要，因为它们有助于提高软件开发质量。他们还确保按时交付功能。并根据客户的期望。此外，长反馈回路或无反馈回路会导致若干问题。此外，它还延迟了软件开发过程和交付。这进一步对 IT 运营和开发团队之间的关系产生了负面影响。

有哪些反馈循环，它们如何在 DevOps 组织中工作？

有两个反馈回路，放大反馈回路和平衡反馈回路。放大反馈回路也称为增强或加速回路。这是正反馈循环。

平衡反馈回路与放大反馈回路相反，因为它是一个负反馈回路。让我们更深入地了解这些反馈循环以及它们在 DevOps 中的工作方式：

放大反馈回路

放大反馈回路是系统输出放大输入的正反馈回路。换句话说，系统获得了更多它已经获得的东西。例如，开发者提交的代码是好的。因此，代码被部署到生产环境中没有任何问题。这会产生一个满意的客户，他们喜欢新功能并告诉他们所有的朋友关于这个伟大的新产品。结果，公司获得了更多的客户和更多的业务。

在放大反馈回路时，变化在一个方向上进行，从而导致更大幅度的变化。这个反馈循环的目的是加速这个过程。同时，平衡反馈回路减慢或停止该过程。在 DevOps 组织中，可以在开发和运营团队之间创建一个放大的反馈循环。继续前面的例子，假设开发者提交的代码质量很好。因此，运营团队可以快速向开发团队提供反馈。结果，开发人员可以修复代码并再次提交。

平衡反馈回路

相反，平衡反馈回路是负反馈回路。这是因为系统的输出减少了输入。换句话说，系统得到的东西比它已经得到的要少。例如，开发者提交的代码有错误。因此，代码没有部署到生产环境中。结果，客户不满意，因为他们没有得到他们期望的新功能。这个反馈循环也被称为负反馈循环，因为它反对或减慢这个过程。该反馈回路旨在使系统恢复平衡。

平衡反馈循环在 DevOps 组织中的开发和运营团队之间起作用。例如，假设开发人员提交的代码在交付给运营团队时出现错误。他们通过突出显示错误和问题迅速向开发团队提供反馈。他们将代码发回给开发人员。结果，开发人员可以修复代码并再次提交。通过这种方式，反馈循环试图确保高质量的代码，同时优化 DevOps 反馈循环。

这两个反馈循环在 DevOps 组织中都是必不可少的。它们有助于加快软件开发过程和交付。以及推进 IT 运营和开发团队之间的关系。要优化 DevOps 反馈循环，使用这两个反馈循环很重要。它们应该一起使用以缩短反馈循环并提高代码质量。

通知系统和反馈循环之间的区别

DevOps 新手的一个常见误解是无法区分通知系统和反馈循环。他们认为通知系统和反馈循环是一回事。但是，它们都很重要，并且在 DevOps 中有不同的用途。因此，通知系统是一种获取有关已发生事件的信息的方法。例如，您可能会在构建失败或运行测试时收到通知。一些常见的通知系统类型是电子邮件、Slack 和 HipChat。

相比之下，反馈循环就是获取有关事件的反馈。例如，您可能会收到有关测试结果或构建状态的反馈。反馈循环很重要，因为它们可以帮助您了解系统中正在发生的事情。它们还可以帮助您及早发现问题。 DevOps 中常见的反馈循环类型是日志记录、监控和警报。因此，必须同时具备通知系统和反馈循环。但不要误解两者的区别。

什么是持续集成 (CI) 和持续交付 (CD)

通常，人们可以互换使用 CI 和 CD 这两个术语。但是，它们是两个不同的概念。 CI 和 CD 在 DevOps 中都扮演着重要的角色，但目的不同。

持续集成 (CI)

这种软件交付实践将开发人员的工作副本合并到一个共享的主线中。 CI 的目的是避免集成地狱。当多个开发人员在同一个代码库上工作时，就会发生这种情况。此外，它还有助于在发布新功能或产品时及早发现错误并避免最后一刻的意外。定期集成可帮助您快速检测错误并更轻松地定位它们。它应该被纳入自动化单元测试和构建中。这样每次代码提交到主线时，它都会自动触发构建。并运行一套测试来验证代码的正确性。

持续交付 (CD)

CD 是自动化和监控软件交付过程的方法。为了让软件尽可能快速可靠地发布给用户/客户。这是一个持续的过程，从版本控制系统中的提交开始。并以在生产中部署的软件结束。 CD 的主要目标是确保软件始终处于可部署状态。因此，它可以随时发布到生产环境中。

但是，CD 需要高度自动化来频繁且可靠地部署软件。因此，软件交付过程包括自动化代码的构建、测试和部署。此外，CD 管道通常与 CI 结合使用。因此，每次提交代码时，它都会自动通过管道并在通过所有测试后部署到生产环境中。

如何优化 DevOps 反馈循环？

出于多种原因，优化 DevOps 反馈循环很重要。如前所述，它有助于提高软件开发和交付质量。它还确保按客户的期望按时交付功能。有很多方法可以优化 DevOps 中的反馈循环。其中一些在下面提到：

选择相关类型的反馈回路

第一步是选择相关类型的反馈回路。您可以从 DevOps 中的两个反馈循环中进行选择——放大和平衡。放大反馈回路是那些强化当前状态的回路。另一方面，平衡回路是那些有助于保持平衡的回路。您需要了解对您的团队最有效的反馈循环类型。然后相应地实施。

发现现有的反馈回路

下一步是发现组织中现有的反馈循环。可能有一些反馈回路已经存在但实际上并未使用。识别这些反馈回路并确定如何更有效地使用它们非常重要。

避免技术债务

必须避免技术债务以加强反馈回路的优化。技术债务是团队为快速交付而不是优化代码而做出的决策。为避免这种情况，重要的是要清楚地了解所涉及的权衡取舍。立即对通知和警报采取行动，以解决可能出现的任何问题和积压问题。然后，自动化该过程，以便您可以专注于更重要的任务。

从人力资源中获取反馈

除了从自动化来源收集反馈外，从人力来源获取反馈也很重要。这将帮助您了解用户体验。以及软件在现实世界中的使用方式。向 DevOps 团队和您自己寻求反馈。此外，从客户和其他利益相关者那里获得反馈。这将帮助您了解软件开发过程的不同方面。

定义具体问题

定义特定问题对于优化反馈回路很重要。第一件事是澄清你试图解决的问题。然后，一旦您今天定义了问题，您需要随着时间的推移对其进行跟踪，以免将来出现问题。

自动化反馈循环

出于多种原因， 自动化反馈循环很重要。首先，它有助于提高流程的效率。此外，它还提高了您收到的反馈的质量。您可以使用不同的工具来自动化反馈循环。一些流行的工具是 Jenkins、Travis CI 和 CircleCI。这些工具有助于自动化软件开发过程。

训练团队

训练团队有效地使用反馈循环很重要。团队应该了解流程中涉及的不同步骤。此外，他们必须接受足够的培训，以提供有用和可靠的反馈。然而，实施反馈循环是不够的。您需要确保它被有效地使用。除此之外，反馈必须是可操作的。否则，它将没有任何用处。

鼓励合作

鼓励协作对于优化反馈循环很重要。企业最常犯的错误是他们鼓励孤岛。这会导致信息丢失并产生问题。相反，企业应该鼓励不同团队之间的协作。这将有助于提高反馈回路的质量。此外，它还有助于减少获得反馈所需的时间。

使用正确的工具

有许多工具可用于 DevOps 反馈循环。但并非所有这些都适合您的组织。您需要使用适合您组织要求的正确工具。一些流行的工具是 Jira、Slack 和 HipChat。这些工具有助于提高反馈回路的效率。

在持续集成和交付中优化 DevOps 反馈循环

持续集成 (CI) 和持续交付 (CD) 显着优化了 DevOps 反馈循环。 CI/CD 通过自动化软件开发过程来帮助缩短反馈循环。代码更改经常集成到持续集成中的主分支中。这有助于避免由于代码更改延迟而可能出现的集成问题。另一方面，持续交付有助于频繁地将软件更改交付给用户。它有助于快速从用户那里获得有关更改的反馈。

持续集成和持续交付都在提高反馈质量方面发挥着至关重要的作用。他们还支持通过自动化流程来节省时间。这些方法最适合微服务软件开发，因为它支持快速交付复杂的项目和应用程序。然而，只有在正确的反馈回路存在的情况下，才能最大限度地减少低效率并最大限度地提高管道的有效性。这就是为什么选择正确的反馈回路技术对成功至关重要。在这种情况下，CD 和 CI 管道工具可以在优化 DevOps 反馈循环方面大有帮助。但是，如果您想进一步改进流程，则需要关注其他方面。其中包括测试自动化、监控和日志记录等内容。

但是，市场上有无限的工具可供选择，并不是每个工具都需要满足您的要求。因此，您必须根据您的项目需求选择工具。例如，如果您使用 Azure，则可以使用 Azure DevOps Services 来管理您的软件开发过程。其他替代方案可以是 Jenkins、CloudBees CI、Google 云构建、Circle CI 等。

您可以使用任何这些工具来优化 CI/CD 管道中的反馈循环。但请确保选择最适合您的项目要求的一种。在开发和运营团队之间建立沟通渠道也是强制性的。这将通过确保正确有效地传递反馈来使您受益。

因此，如果不了解工作流程和流程，就无法建立有效的反馈循环。此外，确保将反馈传递给正确的人，以便他们采取适当的行动。最后，不要忘记监控反馈循环，看看它是否按预期工作。这样做可以让您优化反馈循环并充分利用它。

持续集成和交付的一些关键原则

基于广泛的研究，我们编制了一份关键原则清单，可帮助您优化反馈循环。

自动化部署

持续集成的主要目的是确保代码更改频繁地集成到主分支中。这有助于避免由于代码更改延迟而可能出现的集成问题。

要实现这一点，必须使代码集成和交付过程自动化。这将有助于节省大量的精力和时间。此外，它还有助于避免人为错误。

短反馈回路

必须有简短的反馈循环来获得有关更改的快速反馈。这将有助于及早发现问题并相应地解决它们。同时，它提高了反馈的质量。从长远来看，简短的反馈循环将为您节省大量时间和精力。

测试管道

反馈回路优化的另一个关键原则是有一个测试管道。这将有助于在将代码更改部署到生产环境之前对其进行测试。只有一种方法可以实现这一点，那就是部署和测试代码。

即时测试和构建

新的代码更改应在提交后立即进行测试和构建。这有助于避免由于代码更改延迟而可能出现的集成问题。

反馈一致性

根据这一原则，CI 过程的结果应该是一致的。只有定期测试和构建代码更改才能实现这一点。

与环境无关的交付

代码更改的交付不应依赖于环境。这只有在代码部署在单独的环境中时才能实现。这样做的目的是保持最大的可移植性。可以有各种其他原则来帮助您优化反馈循环。但这些是最重要的。因此，在设置反馈循环时请牢记它们。

包起来

编码可以很有趣也很刺激，但同时也可能有点挑战性。为了避免挑战，您必须建立有效的反馈循环。这有助于获得快速反馈并防止由于代码更改延迟而可能出现的集成问题。为了顺利运行您的反馈循环，必须清楚地了解工作流程和流程自动化。为避免编码混乱，您可以选择 AppMaster，这是一个让您的工作更轻松、更快捷的无代码平台。在 AppMaster 的帮助下，您可以创建Web和移动应用程序以及强大的后端。它有几个功能可以帮助您优化反馈循环。

常见问题

CI/CD 的主要好处是什么？

透明度、协作、更短的反馈循环和自动化流程是 CI/CD 的主要优势。此外，它避免了人为错误，节省了时间和精力，并提高了反馈质量。

CI和CD之间的主要区别是什么？

CI 和 CD 之间的主要区别在于 CI 是关于代码更改的，而 CD 是关于代码部署的。但是，CI 和 CD 对于有效的反馈循环都是必不可少的。他们携手合作，以实现更快反馈和提高质量的共同目标。

反馈回路有多重要？

反馈回路在 CI/CD 过程的顺利运行中起着至关重要的作用。它们有助于获得快速反馈并避免由于代码更改延迟而可能出现的集成问题。

即使没有自动化，什么也能正常工作？

即使在没有自动化的情况下，“早期和经常测试”和“ 代码审查程序”的反馈循环原则仍然有效。但是，它不如自动化有效。在处理放大或加强反馈循环时，它可能是质量代码的最佳选择。

卡在积压中的任务会导致问题吗？

是的，积压的任务可能会导致问题。如果不定期部署代码更改，可能会导致集成问题。