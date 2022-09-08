Yazılım geliştirme sektörü büyük bir değişim geçiriyor. Geliştiriciler, her şeyi sıfırdan oluşturmak yerine, giderek daha fazla kod içermeyen bir geliştirme modelini benimsiyor. Bu eğilim, AppMaster gibi kodsuz platformların yükselişi tarafından yönlendirildi. Bu yazılım platformları, kullanıcıların herhangi bir kod yazmak zorunda kalmadan farklı öğeleri sürükleyip bırakarak uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Bu, teknik becerilerinden bağımsız olarak herkesin profesyonel görünümlü bir uygulama oluşturabileceği anlamına gelir. Girişimciler için, iş fikirlerinin hipotezlerini minimum maliyetle hızlı bir şekilde test etmek anlamına gelir. Girişimcilik dünyası baş döndürücü bir hızla değişirken, startup kurucularının ayak uydurmak için hızlı bir şekilde yenilik yapmaları gerekiyor. Bu blog yazısında, kod gerektirmeyen araçların girişimcilerin her zamankinden daha hızlı yenilik yapmasına nasıl yardımcı olduğunu keşfedeceğiz.

Kodsuz bir platform nedir ve neden önemsemelisiniz?

Kodsuz bir platform, kullanıcıların kod yazmadan uygulamalar oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan bir platformdur. Bu platformlar tipik olarak, herhangi bir kodlama bilgisi olmadan uygulama oluşturmayı kolaylaştıran görsel bir sürükle ve bırak arabirimi sağlar. Kodsuz platformlar, işletmelerin özel uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasına ve dağıtmasına izin verdiği için giderek daha popüler hale geliyor. Kodsuz geliştirmenin başlangıç kurucuları ve mevcut girişimciler için birçok faydası vardır; avantajlarından bazıları aşağıdadır.

Zaman kazandıran

Kodsuz bir platformda bir uygulama oluşturmak, işletmenizi çalışır duruma getirmenin hızlı ve kolay bir yolu olabilir. Kodsuz geliştirme ile endişelenmenize gerek kalmadan fikrinizi geliştirmeye ve ürününüzü pazara sunmaya odaklanabilirsiniz. Elbette, kodsuz araçlarla kazanacağınız süre projenizin karmaşıklığına bağlıdır, ancak haftalar olmasa da günler kazandıracağına şüphe yoktur.

Esneklik

Ürününüz orijinal olarak oluşturduğunuzdan gelişirse veya tamamen farklı bir pazara açılmaya karar verseniz bile platform yeni değişikliklere uyum sağlayabilir, bu da ilgili herkes için daha az iş anlamına gelir.

Maliyet tasarrufu

Kodsuz platformlarla, girişimcilerin yazılım yükseltmeleri ve bakımı için büyük bütçeler harcamasına gerek kalmaz. Ancak en büyük fayda, yüksek ücretli bir geliştirici ekibine artık ihtiyaç olmamasıdır - aylık abonelik tüm sorunları çözer.

Müşterilerinizi ilk sıraya koyun

Bir startup yaratıcısı olduğunuzda, işin en zor kısmı sıfırdan bir iş kurmak olabilir. Daha büyük şirketlerle rekabet edebilecek bir şirket kurmak zaman ve para gerektirir. Kod gerektirmeyen araçlar sayesinde girişimcilerin fikirlerine odaklanmak ve müşteriler için değer yaratmak için daha fazla zamanı olur. Bu, her şeyin bu kadar hızlı değiştiği bir dünyada özellikle önemlidir.

Kodsuz geliştirmeye nasıl başlanır?

Kodsuz geliştirmeye başlamakla ilgileniyorsanız, bilmeniz gereken birkaç şey var. İlk olarak, kodsuz ve düşük kodlu geliştirme arasındaki farkı anlamak önemlidir. Kodsuz geliştirme, uygulama geliştirmenin tamamen kodsuz bir yoludur, düşük kod geliştirme ise uygulamaları geliştirmek için bazı kodları kullanır. Şimdi, bir girişimci olarak kodsuz geliştirmeye nasıl başlayacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Kodsuz bir geliştirme platformu seçin

Birçok kodsuz geliştirme platformu mevcuttur; size daha fazla işlevsellik sağlayabilecek birini seçin. Uygulama Ustası. kodlama olmadan bir uygulama oluşturmak isteyen herkes için harika bir seçenektir. Arka uç ve mobil uygulamalarla tam yazılım oluşturmanıza olanak tanır.

Ayrıca bu platform, uygulamanızın kaynak kodunu oluşturur ve bunu herhangi bir sağlayıcıya veya sunucuya dağıtabilir. Kodsuz platform kullanıcı dostudur ve uygulama geliştirme sürecini kolaylaştırmak için çeşitli özellikler sunar. Ayrıca, AppMaster'ın ücretsiz bir planı vardır, bu nedenle ücretli bir plana katılmadan önce bunu deneyebilirsiniz.

Ne tür bir uygulama oluşturmak istediğinize karar verin

Basit oyunlardan karmaşık iş uygulamalarına kadar birçok farklı uygulama türü vardır. Ne tür bir uygulama oluşturmak istediğinizi öğrendikten sonra, özellikleri ve işlevleri planlamaya başlayabilirsiniz. Oluşturmak istediğiniz uygulamanın türüne bağlı olarak maliyet, karmaşıklık ve hedef kitle gibi farklı faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekecektir. Uygulamanızı planlamak için zaman ayırarak, sizin ve kullanıcılarınızın ihtiyaçlarını karşıladığından emin olabilirsiniz.

Bir MVP oluşturun

Kodsuz platformlar, pahalı geliştirme kaynaklarına yatırım yapmadan prototip oluşturmayı ve fikirleri test etmeyi kolaylaştırır. Bu onları MVP'leri (minimum uygulanabilir ürünler) test etmek için ideal kılar. Kodsuz bir platformda bir MVP oluşturarak, ürününüzü geliştirmek için ihtiyaç duyduğunuz geri bildirimi alabilirsiniz.

Ürününüzü geliştirin

Bu tür platformlarla, ürününüzü dağıtabilir ve gerekirse yineleyebilir veya özetleyebilirsiniz. Bu, sıfırdan herhangi bir şey kodlamak zorunda kalmadan ürününüzü hızlı ve verimli bir şekilde pazara sunabileceğiniz anlamına gelir. Bu, uzun vadede size çok zaman ve para kazandırabilir ve daha iyi bir ürün oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Kodsuz topluluğa katılın

Kodsuz topluluk, kodsuz harekette yeniyseniz takılmak için harika bir yerdir. Birçok deneyimli kodlayıcı olmayan kişi, bilgilerini paylaşmaktan ve başlamanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Yardıma ihtiyacınız olduğunu kabul etmekte utanılacak bir şey yok ve kodsuz topluluk her zaman çok destekleyicidir.

Kodsuz geliştirme hakkında SSS

Kodsuz startup'lar nelerdir?

Kodsuz başlangıçlar, kodsuz araç platformları kullanılarak oluşturulan teknoloji işletmeleridir. Bu platformlar, girişimcilerin tek bir kod satırı programlamadan veya yazmadan bir uygulama oluşturmasına olanak tanır. Bu, kendi işini hızlı bir şekilde ve geliştirme maliyetlerinin çok altında kurmak isteyen girişimciler için büyük bir avantajdır. Kodsuz platformlarla fikrinizi hızlı ve ucuz bir şekilde doğrulayabilirsiniz, bu da teknoloji endüstrisini yeni kurucular için çekici bir girişimcilik alanı haline getirir.

Girişimcilerin kodlamaya ihtiyacı var mı?

Numara! Kodsuz araçların artmasıyla birlikte, girişimcilerin şirketlerini kurmadan önce kodlamayı öğrenmeleri gerekmiyor. AppMaster gibi kodsuz platformlar, programlama yapmadan uygulama oluşturmayı kolaylaştırır.

Kodsuz hareket nedir?

Kodsuz hareket, kod yazmadan yeni şirketler ve işletmeler kuran küresel bir kurucular, girişimciler, yapımcılar ve geliştiriciler topluluğudur. Kodsuz hareket, insanları kodlamayı öğrenmeden teknoloji ürünleri oluşturmaya teşvik etmekle ilgilidir.

Çözüm

Girişimciliğin veya startup kurmanın yenilik ve değişimle ilgili olduğu yaygın olarak bilinmektedir. Başarılı olmak için, pazardaki yeni durumlara ve değişikliklere uyum sağlayabilmeniz gerekir. Kodsuz geliştirme trendi, son yıllarda iş dünyasını etkileyen en büyük değişikliklerden biridir. Girişimcilerin ve kurucuların karmaşık kodlama dillerini öğrenmek zorunda kalmadan kendi uygulamalarını oluşturmalarını ve başlatmalarını her zamankinden daha kolay hale getirdi. AppMaster, ister mobil ister web uygulamaları oluşturmak istiyorsanız, başlangıç yolculuğunuza başlamak için mükemmel bir yerdir. Bir uygulama için bir fikriniz varsa, onu başlatmamanız için hiçbir neden yok! Kodsuz platformlar, herkesin başarılı bir iş kurmasını kolaylaştırır.