تتعرض الأعمال التجارية اليوم لضغوط مستمرة لإصدار ميزات وتحديثات جديدة بشكل أسرع من أي وقت مضى. لتلبية هذه المطالب ، لجأت العديد من المنظمات إلى ممارسات DevOps. على سبيل المثال ، التكامل المستمر (CI) والتسليم المستمر (CD).

تم تصميم خطوط أنابيب CI / CD لتقصير وتحسين حلقة التغذية الراجعة بين التطوير والعمليات. إنها تسمح للشركات بالتكرار بسرعة على الميزات الجديدة ووضعها في أيدي المستخدمين في أسرع وقت ممكن. ومع ذلك ، يمكن أن تقدم خطوط الأنابيب هذه في كثير من الأحيان تحدياتها الخاصة ، مثل فترات الانتظار الطويلة للتعليقات أو صعوبة تتبع المشكلات.

لذلك ، قبل الانتقال إلى الاستعلام الرئيسي ، دعنا أولاً نشرح هذه المصطلحات لفهم أفضل.

ما المقصود بحلقات ملاحظات DevOps؟

كما يوحي الاسم ، حلقات التعليقات في DevOps هي دورات التغذية الراجعة بين الفرق المختلفة المشاركة في تطوير وتشغيل تطبيق برمجي. تهدف حلقات التغذية الراجعة هذه إلى ضمان وجود الجميع في نفس الصفحة. بالإضافة إلى ذلك ، لا توجد اختناقات في عملية التطوير.

DevOps هو الشكل المختصر للتطوير (Dev) وعمليات تكنولوجيا المعلومات (Ops). لذلك ، فهي طريقة تجمع بين التطوير والعمليات في تطوير البرمجيات. يركز هذا النهج المعاصر على السرعة والجودة والتعاون. بينما في النماذج التقليدية ، كان التطوير والعمليات كيانين مختلفين لهما أهداف مختلفة. كانوا يعملون في صوامع منفصلة. ومع ذلك ، يركز نموذج DevOps على دمج فرق العمليات والتطوير طوال دورة حياة تطوير البرامج (SDLC).

على سبيل المثال - يكتب المطور رمزًا ويلزمه بالمستودع المركزي. بعد ذلك ، يأخذ فريق العمليات هذا الرمز وينشره على خادم الإنتاج. هناك حلقة تغذية مرتدة ثابتة بين هذين الفريقين. لذلك ، في حالة وجود أي مشكلات في الكود ، يمكن لفريق العمليات إرسال هذه التعليقات بسرعة إلى فريق التطوير. ويمكن للمطور إصلاح الكود وإلزامه مرة أخرى. بهذه الطريقة ، قامت حلقة التعليقات بتحسين العملية عن طريق تقصير حلقات ملاحظات DevOps.

ومع ذلك ، تعد حلقات تعليقات DevOps بالغة الأهمية لأنها تساعد في تحسين جودة تطوير البرامج. يتأكدون أيضًا من تسليم الميزات في الوقت المحدد. وحسب توقعات العميل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي حلقات التغذية الراجعة الطويلة أو عدم وجود حلقات تغذية مرتدة إلى العديد من المشكلات. علاوة على ذلك ، فإنه يؤخر أيضًا عملية تطوير البرامج وتسليمها. هذا يؤثر بشكل سلبي على العلاقة بين عمليات تكنولوجيا المعلومات وفرق التطوير.

ما هي بعض حلقات الملاحظات وكيف تعمل في مؤسسة DevOps؟

هناك حلقتان للتغذية الراجعة ، حلقة التغذية الراجعة التضخمية وحلقة التغذية الراجعة الموازنة. تُعرف حلقة التغذية المرتدة التضخمية أيضًا باسم حلقة التعزيز أو التسريع. إنها حلقة التغذية الراجعة الإيجابية.

حلقة التغذية الراجعة المتوازنة هي عكس حلقة التغذية الراجعة المضخمة لأنها حلقة ردود فعل سلبية. دعنا نلقي نظرة أعمق على حلقات التعليقات هذه وكيف تعمل في DevOps:

تضخيم حلقة التغذية الراجعة

حلقة التغذية الراجعة المضخمة هي حلقة تغذية مرتدة إيجابية حيث يقوم إخراج النظام بتضخيم المدخلات. بمعنى آخر ، يحصل النظام على المزيد مما يحصل عليه بالفعل. على سبيل المثال ، الكود الذي يلتزم به المطور جيد. لذلك ، يتم نشر الكود للإنتاج دون أي مشاكل. ينتج عن هذا عميل سعيد يحب الميزات الجديدة ويخبر جميع أصدقائه عن المنتج الجديد الرائع. نتيجة لذلك ، تحصل الشركة على المزيد من العملاء والمزيد من الأعمال.

في تضخيم حلقة التغذية الراجعة ، يسير التغيير في اتجاه واحد ، مما يؤدي إلى تغيير أكبر. الهدف من حلقة التغذية الراجعة هذه هو تسريع العملية . في الوقت نفسه ، تؤدي حلقة التغذية الراجعة المتوازنة إلى إبطاء العملية أو إيقافها. في مؤسسة DevOps ، يمكن إنشاء حلقة تعليقات مضخمة بين فرق التطوير والعمليات. للاستمرار في المثال السابق ، دعنا نفترض أن الكود الذي يلتزم به المطور ذو جودة جيدة. لذلك ، يمكن لفريق العمليات تقديم ملاحظات بسرعة إلى فريق التطوير. نتيجة لذلك ، يمكن للمطور إصلاح الكود وإلزامه مرة أخرى.

موازنة حلقة التغذية الراجعة

في المقابل ، فإن حلقة التغذية الراجعة المتوازنة هي حلقة ردود فعل سلبية. هذا لأن إخراج النظام يقلل من المدخلات. بعبارة أخرى ، يحصل النظام على قدر أقل مما يحصل عليه بالفعل. على سبيل المثال ، تحتوي التعليمات البرمجية التي يلتزم بها المطور على أخطاء. لذلك ، لم يتم نشر الكود للإنتاج. نتيجة لذلك ، يكون العميل غير سعيد لأنه لم يحصل على الميزات الجديدة التي توقعها. تُعرف حلقة التغذية الراجعة هذه أيضًا باسم حلقة التغذية الراجعة السلبية لأنها تعارض العملية أو تبطئها. تهدف حلقة التغذية الراجعة هذه إلى إعادة النظام إلى التوازن.

تعمل حلقة التغذية الراجعة المتوازنة بين فرق التطوير والعمليات في مؤسسة DevOps. على سبيل المثال ، لنفترض أن الشفرة التي يلتزم بها المطور بها أخطاء عند تسليم هذا الرمز إلى فريق العمليات. يقدمون ملاحظاتهم بسرعة إلى فريق التطوير من خلال تسليط الضوء على الأخطاء والمشكلات. يرسلون الرمز مرة أخرى إلى المطور. نتيجة لذلك ، يمكن للمطور إصلاح الكود وإلزامه مرة أخرى. بهذه الطريقة ، تحاول حلقة التعليقات ضمان جودة التعليمات البرمجية أثناء تحسين حلقات تعليقات DevOps.

كلتا حلقتَي التعليقات ضروريتان في مؤسسة DevOps. إنها تساعد على تسريع عملية تطوير البرامج وتسليمها. وكذلك تعزيز العلاقة بين عمليات تقنية المعلومات وفرق التطوير. لتحسين حلقات التعليقات في DevOps ، من المهم استخدام كلتا حلقتين التعليقات. يجب استخدامها معًا لتقصير حلقة التغذية الراجعة وتحسين جودة الكود.

الفرق بين أنظمة الإعلام وحلقات التغذية الراجعة

إن سوء الفهم الشائع بين الأشخاص الجدد في DevOps غير قادر على التمييز بين نظام الإخطار وحلقة التعليقات. إنهم يعتبرون نظام الإشعارات وحلقة التعليقات متشابهين. ومع ذلك ، فهما مهمان ويخدمان أغراضًا مختلفة في DevOps. لذلك ، يعد نظام الإخطار طريقة للحصول على معلومات حول الأحداث التي حدثت. على سبيل المثال ، قد تتلقى إشعارًا عند فشل بناء أو تشغيل اختبار. بعض أنواع أنظمة الإعلام الشائعة هي البريد الإلكتروني و Slack و HipChat.

في المقابل ، تدور حلقة التعليقات حول الحصول على تعليقات حول الأحداث. على سبيل المثال ، قد تحصل على ملاحظات حول نتائج الاختبار أو حالة الإصدار. حلقات الملاحظات مهمة لأنها تساعدك على فهم ما يحدث في نظامك. كما أنها تساعدك على تحديد المشكلات مبكرًا. الأنواع الشائعة من حلقات التعليقات في DevOps هي التسجيل والمراقبة والتنبيهات. لذلك ، من الضروري أن يكون لديك كل من نظام الإخطار وحلقة التغذية الراجعة. لكن لا تسيء فهم الفرق بين الاثنين.

ما هو التكامل المستمر (CI) والتسليم المستمر (CD)

في كثير من الأحيان ، يستخدم الأشخاص المصطلحين CI و CD بالتبادل. ومع ذلك ، فهما مفهومان مختلفان. يلعب كل من CI و CD أدوارًا مهمة في DevOps ولكن لهما أغراض مختلفة.

التكامل المستمر (CI)

تدمج ممارسة تسليم البرامج هذه نسخ عمل المطور إلى خط رئيسي مشترك. الغرض من CI هو تجنب جحيم الاندماج. يمكن أن يحدث ذلك عندما يعمل عدة مطورين على نفس مصدر البرنامج. علاوة على ذلك ، فإنه يساعد أيضًا في اكتشاف الأخطاء مبكرًا وتجنب مفاجآت اللحظة الأخيرة عند إصدار ميزات أو منتجات جديدة. يساعدك الدمج بانتظام في اكتشاف الأخطاء بسرعة وتحديد موقعها بسهولة أكبر. يجب دمجه في اختبار الوحدة الآلي والبناء. بحيث أنه في كل مرة يتم فيها إلتزام الكود بالخط الرئيسي ، فإنه يقوم تلقائيًا بتشغيل بناء. وتجري مجموعة من الاختبارات للتحقق من صحة الكود.

التسليم المستمر (CD)

القرص المضغوط هو نهج لأتمتة عملية تسليم البرامج ومراقبتها. من أجل إصدار البرامج للمستخدمين / العملاء بأسرع ما يمكن وموثوقية. إنه إجراء مستمر يبدأ بالتزام في نظام التحكم في الإصدار. وينتهي البرنامج الذي يتم نشره في الإنتاج. الهدف الرئيسي للقرص المضغوط هو التأكد من أن البرنامج دائمًا في حالة قابلة للنشر. لذلك ، يمكن إطلاقه للإنتاج في أي وقت.

ومع ذلك ، يتطلب القرص المضغوط مستوى عاليًا من الأتمتة لنشر البرامج بشكل متكرر وموثوق. لذلك ، تتضمن عملية تسليم البرامج أتمتة إنشاء التعليمات البرمجية واختبارها ونشرها. بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما يتم استخدام خطوط أنابيب CD جنبًا إلى جنب مع CI. وبالتالي ، في كل مرة يتم فيها الالتزام بالرمز ، فإنه يمر تلقائيًا عبر خط الأنابيب ويتم نشره في الإنتاج إذا اجتاز جميع الاختبارات.

كيف يمكن تحسين حلقات ملاحظات DevOps؟

يعد تحسين حلقات تعليقات DevOps أمرًا مهمًا لعدد من الأسباب. كما ذكرنا سابقًا ، فهو يساعد في تحسين تطوير البرامج وجودة التسليم. كما يضمن تسليم الميزات في الوقت المحدد ووفقًا لتوقعات العميل. هناك العديد من الطرق لتحسين حلقة التعليقات في DevOps. بعضها مذكور أدناه:

حدد النوع المناسب من حلقة التغذية الراجعة

تتمثل الخطوة الأولى في تحديد النوع ذي الصلة من حلقة التغذية الراجعة. يمكنك الاختيار من بين حلقتين للتعليقات في DevOps - التضخيم والموازنة. تضخيم حلقات التغذية الراجعة هي تلك التي تعزز الوضع الحالي. من ناحية أخرى ، حلقات الموازنة هي تلك التي تساعد في الحفاظ على التوازن. تحتاج إلى فهم نوع حلقة التغذية الراجعة التي ستكون أكثر فعالية لفريقك. ثم قم بتنفيذه وفقًا لذلك.

كشف حلقات الملاحظات الموجودة

الخطوة التالية هي الكشف عن حلقات الملاحظات الموجودة في مؤسستك. قد تكون هناك بعض حلقات التغذية الراجعة الموجودة بالفعل ولكن لا يتم استخدامها بالفعل. من المهم تحديد حلقات التغذية الراجعة هذه وتحديد كيفية استخدامها بكفاءة أكبر.

تجنب الديون الفنية

يجب تجنب الديون الفنية لتعزيز تحسين حلقات التغذية الراجعة. الدين الفني هو القرار الذي يتخذه الفريق للتسليم السريع بدلاً من تحسين الكود. لتجنب ذلك من المهم أن يكون لديك فهم واضح للمقايضات التي تنطوي عليها. تصرف بناءً على الإخطارات والتنبيهات فورًا لإصلاح أي مشكلات وتراكم قد ينشأ. بعد ذلك ، قم بأتمتة العملية بحيث يمكنك التركيز على المهام الأكثر أهمية.

خذ ردود الفعل من المصادر البشرية

بالإضافة إلى جمع التعليقات من المصادر الآلية ، من المهم أيضًا الحصول على التعليقات من المصادر البشرية. سيساعدك هذا في الحصول على فكرة عن تجربة المستخدم . وكيف يتم استخدام البرنامج في العالم الحقيقي. اسأل نفسك وفريق DevOps للحصول على تعليقات. أيضًا ، خذ التعليقات من العملاء وأصحاب المصلحة الآخرين. سيساعدك هذا على فهم الجوانب المختلفة لعملية تطوير البرامج.

تحديد مشاكل معينة

يعد تحديد مشكلات معينة أمرًا مهمًا لتحسين حلقات التغذية الراجعة. أول شيء هو توضيح المشكلة التي تحاول حلها. بعد ذلك ، بمجرد تحديد المشكلة اليوم ، تحتاج إلى تتبعها بمرور الوقت لإنقاذ نفسك من المشاكل المستقبلية.

أتمتة حلقة التغذية الراجعة

تعد أتمتة حلقة الملاحظات مهمة لعدد من الأسباب. أولاً ، يساعد على تحسين كفاءة العملية. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يعزز جودة التعليقات التي تتلقاها. يمكنك أتمتة حلقة الملاحظات باستخدام أدوات مختلفة. بعض الأدوات الشائعة هي Jenkins و Travis CI و CircleCI. تساعد هذه الأدوات في أتمتة عملية تطوير البرامج.

تدريب الفريق

من المهم تدريب الفريق على استخدام حلقة التغذية الراجعة بشكل فعال. يجب أن يكون الفريق على دراية بالخطوات المختلفة المتضمنة في العملية. علاوة على ذلك ، يجب أن يكونوا مدربين بما يكفي لتقديم ملاحظات مفيدة وموثوقة. ومع ذلك ، فإن تنفيذ حلقة التغذية الراجعة لا يكفي. تحتاج إلى التأكد من أنه يتم استخدامه بشكل فعال. إلى جانب هذا ، يجب أن تكون التعليقات قابلة للتنفيذ. خلاف ذلك ، لن يكون له أي فائدة.

شجع التعاون

تشجيع التعاون مهم لتحسين حلقات التغذية الراجعة. الخطأ الأكثر شيوعًا الذي ترتكبه الشركات هو أنها تشجع الصوامع. هذا يؤدي إلى فقدان المعلومات ويمكن أن يخلق مشاكل. بدلاً من ذلك ، يجب على الشركات تشجيع التعاون بين الفرق المختلفة. سيساعد هذا على تحسين جودة حلقة التغذية الراجعة. إلى جانب ذلك ، سيساعد أيضًا في تقليل الوقت المستغرق للحصول على التعليقات.

استخدم الأدوات الصحيحة

هناك عدد من الأدوات المتاحة لحلقات تعليقات DevOps. لكن ليست جميعها مناسبة لمؤسستك. تحتاج إلى استخدام الأدوات المناسبة التي تناسب متطلباتك التنظيمية. بعض الأدوات الشائعة هي Jira و Slack و HipChat. تساعد هذه الأدوات على تحسين كفاءة حلقة التغذية الراجعة.

تحسين حلقات ملاحظات DevOps في التكامل والتسليم المستمر

يعمل التكامل المستمر (CI) والتسليم المستمر (CD) على تحسين حلقة تعليقات DevOps بشكل كبير. يساعد CI / CD على تقصير حلقة التغذية الراجعة عن طريق أتمتة عملية تطوير البرامج. كثيرًا ما يتم دمج تغييرات الكود في الفرع الرئيسي في تكامل مستمر. يساعد هذا في تجنب مشكلات التكامل التي قد تنشأ بسبب التأخير في تغييرات التعليمات البرمجية. من ناحية أخرى ، يساعد التسليم المستمر في تقديم تغييرات البرامج للمستخدمين بشكل متكرر. يساعد في الحصول على تعليقات حول التغييرات من المستخدمين بسرعة.

يلعب كل من التكامل المستمر والتسليم المستمر أدوارًا حاسمة في تعزيز جودة التعليقات. كما أنها تدعم توفير الوقت من خلال أتمتة العملية. هذه الأساليب هي الأنسب لتطوير برامج الخدمات المصغرة لأنها تدعم التسليم السريع للمشاريع والتطبيقات المعقدة. ومع ذلك ، لا يمكن التقليل من أوجه القصور وزيادة فعالية خط الأنابيب إلا في وجود حلقة التغذية الراجعة الصحيحة. لهذا السبب يعد اختيار تقنية حلقة التغذية الراجعة الصحيحة أمرًا ضروريًا للنجاح. في هذا السياق ، يمكن لأدوات خط أنابيب CD و CI أن تقطع شوطًا طويلاً في تحسين حلقة تعليقات DevOps. ولكن ، إذا كنت ترغب في تحسين العملية بشكل أكبر ، فأنت بحاجة إلى التركيز على جوانب أخرى. وتشمل هذه أشياء مثل أتمتة الاختبار والمراقبة والتسجيل.

ومع ذلك ، تتوفر أدوات غير محدودة في السوق ، ولا تحتاج كل أداة لتلائم متطلباتك. لذلك ، يجب عليك تحديد الأدوات بناءً على احتياجات مشروعك. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام خدمات Azure DevOps لإدارة عملية تطوير البرامج إذا كنت تستخدم Azure. يمكن أن تكون البدائل الأخرى هي Jenkins و CloudBees CI و Google cloud build و Circle CI وما إلى ذلك.

يمكنك استخدام أي من هذه الأدوات لتحسين حلقة التغذية الراجعة في خط أنابيب CI / CD. ولكن تأكد من اختيار أفضل ما يناسب متطلبات مشروعك. إن إنشاء قناة اتصال بين فرق التطوير والعمليات إلزامي أيضًا. سوف يفيدك هذا من خلال ضمان تمرير التعليقات بشكل صحيح وفعال.

لذلك ، لا يمكنك إنشاء حلقة ملاحظات فعالة دون فهم سير العمل والعملية. تأكد أيضًا من إرسال التعليقات إلى الأشخاص المناسبين حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات المناسبة. أخيرًا ، لا تنس مراقبة حلقة التعليقات لمعرفة ما إذا كانت تعمل على النحو المنشود. سيسمح لك القيام بذلك بتحسين حلقة الملاحظات وتحقيق أقصى استفادة منها.

بعض المبادئ الأساسية للتكامل والتسليم المستمر

بناءً على بحث مكثف ، قمنا بتجميع قائمة بالمبادئ الأساسية التي ستساعدك على تحسين حلقة ملاحظاتك.

أتمتة النشر

الغرض الرئيسي من التكامل المستمر هو ضمان دمج تغييرات الكود في الفرع الرئيسي بشكل متكرر. يساعد هذا في تجنب مشكلات التكامل التي قد تنشأ بسبب التأخير في تغييرات التعليمات البرمجية.

لتحقيق ذلك ضروري لأتمتة عملية تكامل الكود وتسليمه. سيساعد ذلك في توفير الكثير من الطاقة والوقت. بالإضافة إلى ذلك ، سيساعد أيضًا في تجنب الأخطاء البشرية.

حلقات ردود الفعل القصيرة

من الضروري أن يكون لديك حلقات ملاحظات قصيرة للحصول على ملاحظات سريعة حول التغييرات. سيساعد هذا في تحديد المشكلات في مرحلة مبكرة وحلها وفقًا لذلك. جنبًا إلى جنب ، يعمل على تحسين جودة التعليقات. ستوفر لك حلقات التعليقات القصيرة الكثير من الوقت والجهد على المدى الطويل.

خط أنابيب الاختبار

مبدأ رئيسي آخر لتحسين حلقة التغذية الراجعة هو أن يكون لديك خط أنابيب للاختبار. سيساعد هذا في اختبار تغييرات التعليمات البرمجية قبل نشرها في بيئة الإنتاج. هناك طريقة واحدة فقط لتحقيق ذلك ، وهي نشر واختبار الكود.

الاختبار الفوري والبناء

يجب اختبار التغييرات البرمجية الجديدة وبناءها على الفور بعد الالتزام بها. يساعد هذا في تجنب مشكلات التكامل التي قد تنشأ بسبب التأخير في تغييرات التعليمات البرمجية.

اتساق التعليقات

وفقًا لهذا المبدأ ، يجب أن تكون نتائج عملية CI متسقة. لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا تم اختبار تغييرات التعليمات البرمجية وبناءها على أساس منتظم.

التسليم الحيادي البيئة

يجب ألا يعتمد تسليم تغييرات الكود على البيئة. لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا تم نشر الكود في بيئة منفصلة. والغرض من ذلك هو الحفاظ على أقصى قدر من قابلية النقل. يمكن أن تكون هناك مبادئ أخرى مختلفة لمساعدتك على تحسين حلقة التعليقات الخاصة بك. لكن هذه هي الأهم. لذا ، ضعها في اعتبارك أثناء إعداد حلقة التعليقات.

تغليف

يمكن أن تكون البرمجة ممتعة ومثيرة ، ولكن في نفس الوقت ، يمكن أن تكون صعبة بعض الشيء. من أجل تجنب التحديات ، يجب عليك إنشاء حلقة ردود فعل فعالة. يساعد هذا في الحصول على ملاحظات سريعة ومنع مشكلات التكامل التي قد تنشأ بسبب التأخير في تغييرات التعليمات البرمجية. لتشغيل حلقة ملاحظاتك بسلاسة ، من الضروري وجود فهم واضح لسير العمل وأتمتة العمليات. لتجنب فوضى الترميز ، يمكنك تفضيل AppMaster ، وهو نظام أساسي بدون رمز يجعل عملك أسهل وأسرع. بمساعدة AppMaster ، يمكنك إنشاء تطبيقات الويب والجوال جنبًا إلى جنب مع خلفية قوية. يحتوي على العديد من الميزات التي يمكن أن تساعدك في تحسين حلقة التعليقات الخاصة بك.

أسئلة وأجوبة

ما هي الفوائد الرئيسية لـ CI / CD؟

الشفافية والتعاون وحلقات التغذية الراجعة القصيرة والعمليات الآلية هي الفوائد الرئيسية للقرص المضغوط / CI. علاوة على ذلك ، فهو يتجنب الأخطاء البشرية ويوفر الوقت والجهد ويعزز جودة الملاحظات.

ما هو الفرق الرئيسي بين CI و CD؟

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين CI و CD في أن CI تدور حول تغييرات التعليمات البرمجية ، بينما يدور القرص المضغوط حول عمليات نشر التعليمات البرمجية. ومع ذلك ، فإن كلا من CI و CD ضروريان للحصول على حلقة تغذية راجعة فعالة. إنهم يعملون جنبًا إلى جنب لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحصول على تغذية راجعة أسرع وتحسين الجودة.

ما مدى أهمية حلقات التغذية الراجعة؟

تلعب حلقات التغذية الراجعة دورًا حيويًا في الأداء السلس لعملية CI / CD. إنها تساعد في الحصول على ملاحظات سريعة وتجنب مشكلات التكامل التي قد تنشأ بسبب التأخير في تغييرات التعليمات البرمجية.

ما الذي يعمل بشكل جيد حتى في غياب الأتمتة؟

لا يزال مبدأ حلقة التغذية الراجعة المتمثل في "الاختبار المبكر والمتكرر" و "إجراءات مراجعة الكود " يعمل حتى في غياب الأتمتة. ومع ذلك ، فهي ليست فعالة كما هي مع الأتمتة. يمكن أن يكون من الأفضل لكود الجودة أثناء التعامل مع حلقة التغذية الراجعة أو التضخيم.

هل يمكن أن تؤدي المهام العالقة في الأعمال المتراكمة إلى حدوث مشكلات؟

نعم ، يمكن أن تؤدي المهام العالقة في الأعمال المتراكمة إلى حدوث مشكلات. عندما لا يتم نشر تغييرات التعليمات البرمجية بشكل منتظم ، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في التكامل.