Kendi küçük işletmenizi yönetmek bir rüyanın gerçekleşmesi olabilir: kendi işinizin patronusunuz, her zaman hayalini kurduğunuz işe sahip olabilirsiniz ve işinizi istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Kesinlikle fark ettiğiniz gibi, ancak, aynı zamanda çok fazla iş! Küçük bir işletmeyi yönetmek, her gün çeşitli uzmanlık ve çok fazla çalışma saati gerektirir. Peki ya zamandan ve paradan tasarruf edebilmek için bazı görevlerinizi otomatikleştirebilseydiniz? Bu makalede, küçük işletme iş akışınızın özelliklerini otomatikleştirmek için kodsuz araçları nasıl kullanabileceğinizi anlamanıza yardımcı olacağız.

"Otomasyon" ile ne demek istiyoruz?

Otomasyonun genel tanımı, minimum insan müdahalesi ile iş üretme veya teslim etme olasılığıdır. Bir bilim insanı, zanaatkar veya terapist iseniz bunun tamamen farkındayız. Hiçbir makine veya yazılım, insan emeğinizin yerini alamaz. Ancak, küçük işletmenizdeki otomasyondan kastettiğimiz şey başka bir şeydir: bazı süreçleri otomatikleştirmekten bahsediyoruz - bazen müşterilerinize teşekkür e-postaları göndermek gibi çok basit işlemler - böylece bunları artık manuel olarak gerçekleştirmeniz gerekmez. .

Teşekkür e-postaları örneğimize bağlı kalırsak, bu e-postaları manuel olarak göndermeyi bırakırsanız ne kadar zaman kazanabileceğinizi tahmin edebilirsiniz. Bir e-ticaret işletmeniz varsa ve sipariş onayı e-postalarını manuel olarak gönderirseniz bu daha da önemli hale gelir. Ve işinizin gereksinimlerine ve özelliklerine bağlı olarak, giderek daha karmaşık süreçleri otomatikleştirmeye başladığınızda, her şey oyunun kurallarını değiştirir.

Otomasyonu nasıl oluşturabilirsiniz?

İşlemleri otomatikleştirmenin bir yolu, çevrimiçi olarak satın alıp indirebileceğiniz yazılım araçlarını kullanmaktır. Ancak, bu seçeneğin iki ana sınırı vardır:

Otomasyon yazılım araçları genellikle aylık abonelik gerektirir: Yalnızca başlangıç maliyetiniz değil, her ay yinelenen bir ücretiniz olur.

İşlemleri tam olarak ihtiyacınız olan şekilde çalıştıran bir yazılım aracı bulabilecek kadar şanslı olmanız gerekir.

Peki, bu seçeneğin bir alternatifi var mı? Az önce maruz kaldığımız sınırların üstesinden gelebilecek biri mi? Kodsuz araçlar çözümü sunar.

Kodsuz araçlar nelerdir?

Kodsuz araçlar , basit veya daha karmaşık uygulamalar veya web uygulamaları oluşturmanıza olanak tanıyan platformlardır. Küçük işletme sahibine, ihtiyaç duydukları otomasyon araçlarını düşük maliyetlerle tasarlamaları için mükemmel bir fırsat sağlarlar.

İster işiniz için ihtiyacınız olan yazılımı oluşturma becerisine sahip olun, ister bir kişiyi işe almanız gereksin, her iki durumda da kodsuz araçlar gerekli süreyi ve becerileri azaltır, dolayısıyla maliyetleri de düşürür. Elbette, iş otomasyon araçları tasarımınız ve oluşturmanız için en üst düzey kod gerektirmeyen araçlara güvenmek istersiniz. AppMaster, bugün mevcut olanlar arasında en iyi ve en çok tavsiye edilenlerden biridir.

AppMaster, görsel bir arayüz üzerinden çalışabileceğiniz önceden oluşturulmuş öğeler sağlayan kodsuz bir araçtır. İşletmeniz için web uygulamasını veya mobil uygulamayı oluşturduğunuzda, kodsuz araç otomatik olarak güzel ve hatasız bir kaynak kodu oluşturacaktır.

Geliştiriciler veya işletme sahipleri kod olmamasına yaklaştığında bir numaralı soru şudur: "Kodsuz bir araç kullandığınızda yazılımınız üzerinde tam mülkiyete ve kontrole sahip miyim?" AppMaster ile sahipsin. AppMaster, otomatik olarak oluşturduğu kaynak koduna erişim sağlar. Oluşturduğunuz yazılım üzerindeki kontrolünüz o kadar derindir ki, otomatik olarak oluşturulan teknik belgelerle dışa aktarabilirsiniz.

En iyi iş otomasyonu

Otomasyonun küçük işletmenizi nasıl artırabileceğinden bahsettik, ancak kodsuz araçlarla otomatikleştirilebilecek yönler nelerdir?

Veri toplama

Bildiğiniz gibi, müşterilerinizden farklı stratejilerle (promosyonlar, sadakat kartları, ücretsiz dijital ürünler, satışlar) topladığınız veriler küçük işletmeniz için çok önemlidir. Pazarlama stratejilerinizi bunlara dayandırmak dışında, herhangi bir kararı veri analizine dayandırırsanız yardımcı olur. Ancak, küçük işletmeniz herhangi bir satış için çalışırsa, müşterilerin verilerini ve tercihlerini elle kaydetmeniz gerekir; ancak ayda iki satış yaparsanız etkili veri toplamaya sahip olabilirsiniz.

Bu nedenle, işletmenizde veri toplamanın otomasyonu ilk endişelerinizden biri olmalıdır. Her satış veya sadakat kartı için müşteri verilerinin veritabanını otomatik olarak güncelleyebilen basit bir araca ihtiyacınız var.

Ayrıca, kodsuz otomasyon aracınızla verileri verimli bir şekilde alabilmeyi de istersiniz. Verileri manuel olarak aramak ve bir araya getirmek yerine, kod içermeyen küçük işletme uygulamanızda basit bir arama işlevine sahip olabilirsiniz.

fatura gönderme

Küçük işletmeniz satışlarla ilgileniyorsa, ister fiziksel ister dijital ürün veya hizmetler olsun, her satıştan sonra bir fatura doldurmanız ve onlara göndermeniz gerektiğini bilirsiniz. Şimdi bu görev otomatik olarak gerçekleştirilirse ne kadar zaman kazanabileceğinizi hayal edin.

Ancak, fatura sürecini otomatikleştirmenin tek avantajı zaman tasarrufu değildir. Aşağıdakilerden de yararlanabilirsiniz:

Faturalandırma süreci o kadar karmaşık değil, ancak işiniz için oldukça önemli: Bildiğiniz gibi, faturalarınızda hata yaparsanız, mali makamlarınıza ceza ödemeniz istenebilir. Faturaları derlerken hatalar olabilir, çünkü bu basit ama tekrarlayan bir işlemdir. Otomatik bir faturalandırma aracı, denklemdeki insan hatalarını ortadan kaldırır.

Bildiğiniz gibi faturaları doldurmak için müşterilerinizin verilerine ihtiyacınız var. Bu nedenle onları faturalandırırken konumları, tercihleri, kişileri ve işiniz için önemli olabilecek diğer veriler hakkında faydalı veriler de toplayabilirsiniz. Otomatik kodsuz bir araçla, bunların tümü otomatik olarak, çaba harcamadan ve hata yapmadan yapılabilir.

Sosyal medya pazarlamacılığı

Sosyal medya platformları küçük işletmeler için oldukça önemli hale geldi. Sosyal medya pazarlaması, dijital pazarlama söz konusu olduğunda en etkili stratejilerden biri haline geldi. Bununla birlikte, dezavantajları da vardır: Geleneksel pazarlamayla (sezonda bir kez bir kampanya tasarlamanız gereken) karşılaştırırsak, dijital pazarlama sürekli çaba gerektirir: her gün gönderi paylaşmanız, müşterilerle etkileşime geçmeniz ve yanıt vermeniz gerekir. onların sorguları ve daha fazlası.

İyi haber şu ki, sosyal medya pazarlamasıyla ilgili süreçlerin çoğu otomatikleştirilebilir: Müşteri sohbetlerine, otomatik gönderilere ve müşterilerle etkileşiminizle ilgili otomatik özelleştirilmiş bildirimlere otomatik yanıtlar ayarlayabilirsiniz.

Randevuları planlama ve bildirimleri ayarlama

Kullanıcılar, çevrimiçi olarak herhangi bir şey yapmaya giderek daha fazla alıştıkça, telefonlarını ellerine almaya ve herhangi bir profesyonelden randevu almak için arama yapmaya gitgide daha az istekli oluyorlar. Bir e-ticaret sitesinden bir ürün satın almaya çok benzer bir süreçle, çevrimiçi ve otomatik olarak randevu planlama imkanı istiyorlar.

Sizin açınızdan bu, müşterilerinizin doğrudan web sitenizden randevu planlamasına izin vererek küçük işletmenizi artırabileceğiniz anlamına gelir. Bu web uygulamasını AppMaster gibi kodsuz araçlarla kolayca oluşturabilirsiniz. İş takviminiz otomatik olarak güncellenir ve sizi her yeni randevudan haberdar eden bildirimler oluşturabilirsiniz.

Eposta pazarlama

E-postalar:

Pazarlama stratejilerinizin bir parçası.

Müşterilerinizle olan ilişkiniz.

İşletmenizin genel yönetim süreci.

Bir müşteriyle etkileşiminiz sırasında onlara birçok e-posta gönderirsiniz: randevu/sipariş onay e-postaları, teşekkür e-postaları, talimatlar, satış sonrası e-postalar ve daha fazlası. Tüm bu e-postalar, gönderdiğiniz e-postalardan ve aldığınız e-postalardan otomatik olarak veri toplama ve özelleştirilmiş bildirimler alma olanağı sağlayan oldukça basit bir kodsuz otomasyon aracıyla otomatik olarak kurulabilir ve gönderilebilir.

Çözüm

Gördüğümüz gibi otomasyon, işletmeniz için yalnızca zaman tasarrufu açısından avantajlar getirmiyor. Ayrıca hataları azaltır , iş akışını daha verimli hale getirir, pazarlama stratejilerinizi geliştirir, maliyetleri düşürür ve işletme gelirinizi artırır. Gittikçe daha fazla sayıda küçük işletmenin, iş akışlarında otomasyon araçları kullanması tesadüf değildir.

Kodsuz araçlar, küçük işletme süreçlerinizi otomatikleştirmenin ve veri toplamadan özelleştirilmiş bildirimlere kadar küçük işletmenizin her yönünü yönetmek için küçük veya daha karmaşık uygulamalar veya platformlar oluşturmanın maliyet ve zaman açısından en verimli yolunu sunar.