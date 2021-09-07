Kodsuz, yalnızca hızlı bir şekilde iş uygulamaları ve web siteleri oluşturmak için uygun değildir. Oyun geliştiricileri de uzun süredir benimsemiştir. Yapıcıların yardımıyla oluşturulan oyunlar, görsel programlamanın olanaklarını ve potansiyelini mükemmel bir şekilde gösterir.
küçük talihsizlik
tarafından Killmonday Games AB
Küçük bir kızın mistik maceralarını konu alan ve olağanüstü görsellere sahip küçük bir macera oyunu.
Araç: Macera Yaratıcısı
Cessabit: Stres Giderme Oyunu
tarafından Tepes Ovidiu
Görsel hafızayı geliştiren minimalist bir anti-stres oyunu.
Araç: BUILDBOX
Küçük Destan
Jeremy Noghani tarafından
Kickstarter'da neredeyse 50.000 £ toplayan minyatür bir fare macera RPG'si. Windows ve Mac'e geliyor.
Kickstarter'daki proje sayfası
Araç: İnşa
Dash N Patlama
Popa Radu tarafından
Oyunun ana bileşeni engellerden kaçınmak ve onları yok etmek olan basit ama görsel olarak hoş bir 3D oyun.
Araç: BUILDBOX
Ütopya Sendromu
Ütopya Oyunları tarafından
Fantezi türünde gelin ve tıklayın. Bir yeraltı sığınağındaki insanların hayatı hakkında bir atmosferik oyun döngüsü.
Araç: Macera Yaratıcısı
Bataklık
Kıyamet Sonrası Oyunları tarafından
Etkileşimli savaşlar ve anlamlı seçimler içeren görsel bir roman.
Geliştiricinin web sitesindeki oyun sayfası
Araç: GDevelop
yağmurlu
Frostwood Interactive tarafından
Karmaşık bir arsa ve minimalist grafiklerle etkileşimli hikaye.
Araç: Macera Yaratıcısı
güçlü kaz
Blastmode, P2 Games tarafından
Tek bir fikirle fetheden, galaksinin enginliğini keşfeden ve kötülükle savaşan bir kazın maceralarını anlatan dinamik bir nişancı oyunu.
Araç: İnşa
Güve
Mertzsoft tarafından
Bir gece ormanındaki bir güvenin maceralarını anlatan hoş görseller ve sonsuz seviyelere sahip bir mobil oyun.
Araç: BUILDBOX
Piksel Macera Lejyonu
tarafından Ulises Freitas
Karakter tesviye sistemi, eşya toplama, diyalog yürütme ve ticaret yapma yeteneğine sahip Pixel mobil oyun.
Araç: GDevelop
Kaderin Arkana Kumları
Invoke Games tarafından
Gizli nesne öğelerine sahip klasik macera oyunu.
Araç: Macera Yaratıcısı
gece savaşçısı
Ben Scriven tarafından
Dinamik grafiklere sahip mobil platformlar için 3D arcade shooter.
Araç: BUILDBOX
altın alan
mabafu tarafından
Tamamen yok edilebilir ortamlara, doğrusal olmayan seviyelere ve çoklu sonlara sahip, hikaye odaklı bir nişancı oyunu.
Araç: Stencil
Oyun oluşturmak için kod gerektirmeyen araçlar
Kısa açıklamalarla birlikte bu makalede bahsedilen araçların listesi.
Macera Yaratıcısı
Her seviyeden geliştirici için tam özellikli bir Unity araç seti. Görsel bir komut dosyası arayüzü ve yeni başlayanlar için iyi olan sezgisel bir tasarım var. Deneyimli programcılar, güçlü olay sistemi ve kapsamlı API yetenekleriyle kesinlikle ilgileneceklerdir.
Adventure Creator ile oluşturulan oyunları kontrol edin
inşa
Görsel ve klasik programlamayı birleştirmenize olanak tanıyan hızlı oyun geliştirme ortamı: hem blok oluşturucu hem de tam teşekküllü bir kod düzenleyici vardır. Bilgisayarınıza Construct yükleyerek oyunları bir tarayıcı üzerinden veya çevrimdışı olarak geliştirebilirsiniz.
Construct ile oluşturulan oyunları kontrol edin
Stensil
2B oyunlar oluşturmak için bir dizi görsel programlama aracı sağlayan bir platform. Sitedeki portföy uzun süredir güncellenmiyor , Twitter'da #MadeInStencyl hashtag'i ile geliştiricilerin Stencyl kullandığı yeni projeleri görebilirsiniz.
Stencyl ile oluşturulan oyunları kontrol edin
BUILDBOX
Kullanışlı bir sürükle ve bırak arayüzü ve bir şablon kitaplığı sayesinde, programlama becerileri olmadan 2B ve 3B mobil oyunlar oluşturmanıza olanak tanıyan kodsuz oluşturucu. Acemi kodsuz geliştiriciler için olanakları oldukça yeterli olan ücretsiz bir tarife planı var.
BUILDBOX ile oluşturulan oyunları kontrol edin
GDevelop
Ücretsiz açık kaynaklı oyun oluşturucu. Etkinlik düzenleyici, programlama bilgisi olmadan oyunun mantığını ifade etmenizi sağlar ve oyun nesneleri için hazır davranış modelleri geliştirmeyi hızlandırır. Farklı platformlar için yerel oyunlar oluşturabilir ve bunları hızlı bir şekilde yayınlayabilirsiniz.
GDevelop ile oluşturulan oyunları kontrol edin
İlham veriyor!
Kodsuz olasılıklar hızla genişliyor. Dünyanın her yerinden binlerce insan fikirlerini hayata geçirebilir - ister bir ekibin parçası olarak, ister tek başına, programlama deneyimini kullanarak veya tamamen sıfırdan farketmez.
Bugün, görsel tasarımcılar oldukça karmaşık mantık, tasarım seviyeleri oluşturmanıza ve dallanmış senaryolar uygulamanıza izin veriyor. Kodsuz oyun geliştirme, AppMaster.io'nun yeteneklerinin uygulanabilir olduğu bir alan olmasa da, yine de bu alana oldukça ilgi duyuyoruz!