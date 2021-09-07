Kodsuz, yalnızca hızlı bir şekilde iş uygulamaları ve web siteleri oluşturmak için uygun değildir. Oyun geliştiricileri de uzun süredir benimsemiştir. Yapıcıların yardımıyla oluşturulan oyunlar, görsel programlamanın olanaklarını ve potansiyelini mükemmel bir şekilde gösterir.

küçük talihsizlik

tarafından Killmonday Games AB

Küçük bir kızın mistik maceralarını konu alan ve olağanüstü görsellere sahip küçük bir macera oyunu.

Steam'deki oyun sayfası

Araç: Macera Yaratıcısı

Cessabit: Stres Giderme Oyunu

tarafından Tepes Ovidiu

Görsel hafızayı geliştiren minimalist bir anti-stres oyunu.

App Store'daki oyun sayfası

Araç: BUILDBOX

Küçük Destan

Jeremy Noghani tarafından

Kickstarter'da neredeyse 50.000 £ toplayan minyatür bir fare macera RPG'si. Windows ve Mac'e geliyor.

Kickstarter'daki proje sayfası

Araç: İnşa

Dash N Patlama

Popa Radu tarafından

Oyunun ana bileşeni engellerden kaçınmak ve onları yok etmek olan basit ama görsel olarak hoş bir 3D oyun.

App Store'daki oyun sayfası

Araç: BUILDBOX

Ütopya Sendromu

Ütopya Oyunları tarafından

Fantezi türünde gelin ve tıklayın. Bir yeraltı sığınağındaki insanların hayatı hakkında bir atmosferik oyun döngüsü.

Steam'deki oyun sayfası

Araç: Macera Yaratıcısı

Bataklık

Kıyamet Sonrası Oyunları tarafından

Etkileşimli savaşlar ve anlamlı seçimler içeren görsel bir roman.

Geliştiricinin web sitesindeki oyun sayfası

Araç: GDevelop

yağmurlu

Frostwood Interactive tarafından

Karmaşık bir arsa ve minimalist grafiklerle etkileşimli hikaye.

Steam'deki oyun sayfası

Araç: Macera Yaratıcısı

güçlü kaz

Blastmode, P2 Games tarafından

Tek bir fikirle fetheden, galaksinin enginliğini keşfeden ve kötülükle savaşan bir kazın maceralarını anlatan dinamik bir nişancı oyunu.

Steam'deki oyun sayfası

Araç: İnşa

Güve

Mertzsoft tarafından

Bir gece ormanındaki bir güvenin maceralarını anlatan hoş görseller ve sonsuz seviyelere sahip bir mobil oyun.

Google Play'de Sayfa

Araç: BUILDBOX

Piksel Macera Lejyonu

tarafından Ulises Freitas

Karakter tesviye sistemi, eşya toplama, diyalog yürütme ve ticaret yapma yeteneğine sahip Pixel mobil oyun.

Google Play'deki sayfa .

Araç: GDevelop

Kaderin Arkana Kumları

Invoke Games tarafından

Gizli nesne öğelerine sahip klasik macera oyunu.

Steam'deki oyun sayfası

Araç: Macera Yaratıcısı

gece savaşçısı

Ben Scriven tarafından

Dinamik grafiklere sahip mobil platformlar için 3D arcade shooter.

App Store'daki oyun sayfası

Araç: BUILDBOX

altın alan

mabafu tarafından

Tamamen yok edilebilir ortamlara, doğrusal olmayan seviyelere ve çoklu sonlara sahip, hikaye odaklı bir nişancı oyunu.

Goldspace proje web sitesi

Araç: Stencil

Oyun oluşturmak için kod gerektirmeyen araçlar

Kısa açıklamalarla birlikte bu makalede bahsedilen araçların listesi.

Her seviyeden geliştirici için tam özellikli bir Unity araç seti. Görsel bir komut dosyası arayüzü ve yeni başlayanlar için iyi olan sezgisel bir tasarım var. Deneyimli programcılar, güçlü olay sistemi ve kapsamlı API yetenekleriyle kesinlikle ilgileneceklerdir.

Adventure Creator ile oluşturulan oyunları kontrol edin

Görsel ve klasik programlamayı birleştirmenize olanak tanıyan hızlı oyun geliştirme ortamı: hem blok oluşturucu hem de tam teşekküllü bir kod düzenleyici vardır. Bilgisayarınıza Construct yükleyerek oyunları bir tarayıcı üzerinden veya çevrimdışı olarak geliştirebilirsiniz.

Construct ile oluşturulan oyunları kontrol edin

2B oyunlar oluşturmak için bir dizi görsel programlama aracı sağlayan bir platform. Sitedeki portföy uzun süredir güncellenmiyor , Twitter'da #MadeInStencyl hashtag'i ile geliştiricilerin Stencyl kullandığı yeni projeleri görebilirsiniz.

Stencyl ile oluşturulan oyunları kontrol edin

Kullanışlı bir sürükle ve bırak arayüzü ve bir şablon kitaplığı sayesinde, programlama becerileri olmadan 2B ve 3B mobil oyunlar oluşturmanıza olanak tanıyan kodsuz oluşturucu. Acemi kodsuz geliştiriciler için olanakları oldukça yeterli olan ücretsiz bir tarife planı var.

BUILDBOX ile oluşturulan oyunları kontrol edin

Ücretsiz açık kaynaklı oyun oluşturucu. Etkinlik düzenleyici, programlama bilgisi olmadan oyunun mantığını ifade etmenizi sağlar ve oyun nesneleri için hazır davranış modelleri geliştirmeyi hızlandırır. Farklı platformlar için yerel oyunlar oluşturabilir ve bunları hızlı bir şekilde yayınlayabilirsiniz.

GDevelop ile oluşturulan oyunları kontrol edin

İlham veriyor!

Kodsuz olasılıklar hızla genişliyor. Dünyanın her yerinden binlerce insan fikirlerini hayata geçirebilir - ister bir ekibin parçası olarak, ister tek başına, programlama deneyimini kullanarak veya tamamen sıfırdan farketmez.

Bugün, görsel tasarımcılar oldukça karmaşık mantık, tasarım seviyeleri oluşturmanıza ve dallanmış senaryolar uygulamanıza izin veriyor. Kodsuz oyun geliştirme, AppMaster.io'nun yeteneklerinin uygulanabilir olduğu bir alan olmasa da, yine de bu alana oldukça ilgi duyuyoruz!