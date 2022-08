"Otomasyon" terimi, her zaman robotlardan oluşan yüksek teknolojili fabrikalarla ilişkili değildi. İş yeri otomasyonu birçok şekilde olabilir, ancak ortak bir tanesi, kodsuz platformlarda olduğu gibi, bir zamanlar insanlar tarafından gerçekleştirilen işleri yapan robotları içerir. Otomasyonun ince biçimleri günümüzün en temel yazılım programlarında bile bulunabilirken, daha açık biçimler kendi kendini süren arabalar ve robotlar gibi şeylerde görülebilir.

Otomasyon nedir ve iş yerinizde nasıl uygulanır?

İşyerinde otomasyon, bir bilgisayarın herhangi bir insan müdahalesi olmadan önceden belirlenmiş ve tekrarlayan görevleri yerine getirmesiyle ortaya çıkar. Bunu yaparak, işletmeler operasyonları düzene sokabilir ve işçilerin yaşam kalitesini iyileştirebilir. Ayrıca dijital dönüşüm için bir yol açar. Bu bağlamda, "iş akışı" genellikle iş yerlerinin işleri halletmek için teknolojiyi kullandığı çeşitli yolları ifade eder; e-postaları ve satışları yönetmekten kağıt kullanımını azaltmaya ve verileri takip etmeye kadar.

Otomasyon, robotlar, makineler, algoritmalar ve yazılım kullanan bir işletmede uygulanabilir. İşyerinde otomasyon, işletmeler için zaman alıcı ve pahalı işlemleri tamamlamak için de kullanılır. Kodsuz platformlarla sonuçlanır. İşyerinde otomasyonun bir kullanımı, belirli anahtar kelimeleri arayarak ve en nitelikli adayları seçerek iş başvurularını hızla okuyabilen teknolojilerin kullanılması olabilir.

İşyerinde otomasyon nasıl kullanılır?

Bu yeni dijital dönüşüm alanı, birçok insanın çalışma hayatına hükmediyor.

İnsanlar ve makineler arasındaki işbirliği daha da geliştikçe, çalışan psikolojisini olumsuz etkilemeyen otomasyonu geliştirmemiz ve uygulamamız gerekiyor.

Sıkıcıyı geride bırak

Otomasyon konusunda yazılan hemen hemen her makale, programların veri madenciliği ve yönetimi gibi rutin işleri yapmak için kullanılabileceğini söyleyecektir. Bunun işyerinde morali nasıl etkilediğinden söz edilmiyor. İşyeri otomatikleştirilmemişse, çalışanlarınız işleri için gerekli olmayan görevlerle çıkmaza girecek. Aslında, çalışma haftasının yalnızca %45'i fiili işle ilgili faaliyetlere harcanmaktadır (kesintiler ve diğer idari görevlerin aksine). Personelinizin acele etmesine ve baskı altında kalmasına neden olarak hata yapma olasılığını artırır. Süreçte insan katılımının olmaması otomasyon sayesinde mümkün olmaktadır. Bu nedenle, işçiler gerçek işlerine ulaşmak için sıradan işleri hızlandırmak için daha az baskı hissedeceklerdir. Sonuç, işyeri otomasyonu dijital dönüşümü iyileştirebileceği ve idari hataları azaltabileceği için daha az stres ve daha hoş bir işyeri ortamıdır.

Yardımcı olarak hizmet eder

Görevleri otomatikleştirmek için tasarlanmış yazılım, özünde bir yardımcıdır. Elektronik tablolar oluşturma, süreçleri başlatma, verileri çıkarma ve taşıma vb., çalışanlarınızın her birine kendi dijital dönüşüm kişisel asistanını sağlar. Bu, müşterileri yönetme sürecini basitleştirir. İyi bir otomasyon iş yeri, her yerde morali yükseltecek, herkesi birlikte çalışmayı daha keyifli hale getirecek ve müşterilere yardımcı olmaya daha hazır hale getirecektir. Müşteriyi bilgi ararken bekletmeden personel, hizmetlerini her bireye daha iyi uyarlayabilir. Genel dijital dönüşümü iyileştirir. Otomasyon yazılımının kullanımı ile müşteriler hızlı ve kolay bir şekilde yardım alabilirler. Ve bu avantajlar yalnızca iş yeri ile sınırlı değildir. Oluşturduğunuz otomasyon iş yeri ortamı (örn. kodsuz platformlar aracılığıyla) müşterilerinizi şüphesiz olumlu yönde etkileyecektir.

Takım katılımı başarının anahtarıdır

Excel elektronik tablolarını doldurmak çok eğlenceli! Sıkıştığınız sıkıcı ve moral bozucu rutinler yerine yapabileceğiniz tüm fantastik ve anlamlı şeyleri düşündüğünüzde iş yerinde cesaretinizin kırılması kolaydır. Otomasyon yazılımı sayesinde çalışanlar daha üretken, yaratıcı ve faydalı işler yapabilirler. tüm idari görevleri yerine getirir - zorunlu olmalarına rağmen, tamamlanmak zorunda kaldıklarında tam tersi yararlı görünen görevler. Kendinizi devam ettirmenin en iyi yollarından biri, o tatmin edici başarı duygusuna sahip olmaktır. Zorlayıcı görevler verilen ekip üyeleri, işlerine daha fazla ilgi duyma ve bir bütün olarak kuruluşa daha bağlı olma eğilimindedir. Böylece, işyerinde otomasyonun mümkün kıldığı daha yüksek değerli istihdam, çalışanlara gerçek bir tatmin duygusu sağlayabilir. Dijital dönüşüm yaşayan insanların kendilerini robotlar gibi hissettikleri bir sır değil. Ekip üyeleriniz, bir anlamı olduğuna inanırlarsa işleriyle daha fazla gurur duyacaklardır. Başka bir deyişle, bir otomasyon iş yeri, çalışanlara işlerinde bir amaç duygusu vererek iyimser bir otomasyon iş yeri ortamını teşvik eder.

İşyerinde otomasyonun faydaları nelerdir?

Bugünlerde taksi kiralamaktan röportaj ayarlamaya kadar her şey için bir uygulama var. Diğerleri robotların ve yapay zekanın işlerini elinden alacağından endişe ediyor, ancak kanıtlar bunun tam tersinin doğru olduğunu gösteriyor: yapay zeka, kodsuz platformlar ve otomasyon gerçekten hayatımızı kolaylaştırıyor. Daha hızlı olmasının yanı sıra, bu aynı zamanda bir kalite iyileştirmesidir. Sıkıcı faaliyetlere daha az zaman ayırmanın bir sonucu olarak çıktımız arttı. Zamanımızı sıradan ama temel görevlere harcamak yerine, şirketin büyümesini ve en önemli hedeflerine ulaşmasını sağlamaya odaklanabiliriz. Otomatik bir iş yerinin avantajlarına geçelim.

Daha kolay ve daha etkili iletişim

Etkili bir iş akışı otomasyon sistemi, ekip etkileşimini büyük ölçüde artırabilir. Şirketin iletişim tarzından memnuniyetsizlik çalışanlar tarafından bildirilen yaygın bir neden olduğundan, yüksek çalışan devir hızı bu sistem kullanılarak azaltılabilir. Ekip üyeleri, birbirlerine manuel olarak hatırlatmak yerine, ekip işbirliğini büyük ölçüde geliştiren iş akışı otomasyon yazılımı aracılığıyla otomatik hatırlatıcılar alacaklardır.

Daha iyi koruma ve güvenlik

Otomatik iş yerinde bıçak kullanımı, kaynak, kimyasal maruziyet ve diğer tehlikelerin yerini robotlar alıyor. Özellikle uzun bir vardiyadan sonra insan hatalarının bu tür bir işyeri ortamında nasıl feci sonuçlara yol açabileceğini görmek kolaydır. Otomasyon, otomatikleştirilmiş işyerinde çalışanlar tarafından yapılan hataların azaltılmasına yardımcı olur. Otomasyon araçları, şüpheli çevrimiçi davranışlara dikkat etmek için kullanılabilir. Bu, özel verilerinizin güvenliğinin korunmasına yardımcı olur.

Doldurma süreleri kısalır

Bir pozisyon ne kadar uzun süre doldurulmazsa, bir şirket hem asıl çalışanın yokluğu hem de yenisini bulmanın fırsat maliyeti açısından daha fazla para kaybeder. Bu nedenle, aksi takdirde önemli bir üretim kaybını en aza indirmek için doldurma sürelerini azaltmak hayati önem taşır. İşe alım prosedürünün neredeyse her yönü, bir aday takip sistemi veya bir aday ilişkileri yönetim sistemi yardımıyla geliştirilebilir. Bir insandan daha hızlı ve doğru bir şekilde, potansiyel çalışan havuzunu küçültebilir, görüşmeler ayarlayabilir ve yürütebilir ve hatta nihai işe alım kararlarını verebilir.

Adaylar için pek hoş olmayabilir, ancak işe alım yöneticilerine her hafta sayısız saat kazandıracak. Yüz yüze görüşmelere hazırlanmak için daha fazla zamanları olduğunda, ilk denemede iyi bir işe alma olasılıkları daha yüksektir.

Çalışan özgürlüğü

İş akışı otomasyon araçları belirli bir prosedürde ne yapmaktan sorumlu olduklarını açıkça ortaya koyduğunda, çalışanlar işlerinin sorumluluğunu daha iyi üstlenebilir ve hatalarını kabul edebilir. Bu nedenle, denetçilerin personeli takip etmesi veya her hareketini izlemesi gerekmez.

Gelişmiş verimlilik

Çalışan üretimi tarihi bir düşük seviyede. Bu nedenle, şirketler rekabeti geride bırakmak istiyorlarsa, iyileştirme yollarını hızla keşfetmelidirler. Her yıl, işçiler bilgisayarla değiştirilebilecek sıradan işlerde yaklaşık 520 saat harcıyorlar. Toplantı ve görüşme programları, kimsenin farkına varmadan zamanını kolayca tüketebilecek temel görevlere örnektir. Şirketler, çalışan çıktısını artırmak için süreçleri otomatikleştirmekten büyük ölçüde yararlanabilir.

Otomasyonu ne zaman kullanmazsınız?

Otomatik iş yerinin birçok avantajı vardır, ancak aynı zamanda bazı dezavantajları da vardır. Aşağıdakiler, otomatikleştirilmiş bir işyerinin neden olabileceği zorluklardan bazılarıdır.

Çalışan rollerindeki değişiklikler

Otomasyon araçları nedeniyle bilgi işçisi istihdamı kaybolmadı; Aslında, Pennsylvania Üniversitesi'ndeki Wharton Okulu'ndaki akademisyenler tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, dijital dönüşüm uygulayan kuruluşların toplam çalışan sayısını artırdığını ortaya koydu. Bu muhtemelen otomasyon araçlarıyla bağlantılı üretkenlik ve gelir kazançlarından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, çalışanların dengesinde sürekli bir dijital dönüşüm var. Otomatik prosedürlerin denetlenmesi daha kolay olduğu için çalışma, bir şirketteki yönetici sayısının azaltılabileceğini gösterdi. Yüksek ve düşük beceri düzeyleri için istihdam projeksiyonları yükseldi, ancak orta ila yüksek beceriler için olanlar düştü.

Uyum sağlayamama

Modern otomasyon araçlarını kullanırken insan unsurunun azaldığına şüphe yok, her otomasyon iş yerinin kesin gereksinimlerini karşılamak için ince ayar yapılabilse bile. Örneğin, bir müşteri hizmetleri sohbet robotu, bir insan aracının kesin gereksinimlerini anlamada yapacağından daha zor bir zaman geçirdiğinden kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir. Benzer şekilde, belirli işlere veya süreçlere yönelik özel yaklaşımlar hala manuel müdahaleye ihtiyaç duyabilir.

Bazı otomasyon örnekleri nelerdir?

Verimliliği ve kârlılığı artırmak için otomasyon araçlarının işyerinde nasıl uygulandığına bakalım.

Otomatik satın alma ve envanter yönetimi

Zamandan tasarruf etmek ve üretkenliği artırmak için satış ekipleri, olası satış oluşturma, arama ve iletişim yönetimi gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için yazılım kullanabilir. Müşteri adaylarınız hakkında bilgi toplarken zamandan ve emekten tasarruf etmek için bir müşteri adayı zenginleştirme aracı kullanın. Sonuç, potansiyel müşterilerle konuşmalar başlatmak ve bağlantılar geliştirmeye başlamak için iyi donanımlı bir müşteri hizmetleri temsilcisidir.

Pazarlama otomasyonu

Dijital dönüşüm pazarlamasının zorlukları büyüyor. Forrester, önümüzdeki dört yıl içinde, pazarlama otomasyonu araçlarına yapılan dünya çapındaki yatırımın, mevcut tahmin olan 15.6 milyar $'dan 25.1 milyar $'a çıkacağını tahmin ediyor. Bunun nedeni ne olabilir? Bu günlerde müşteriler son derece özelleştirilmiş ve uygun bir deneyim talep ediyor ve pazarlamacılar bu beklentiyi ancak otomatikleştirilmiş bir iş yeri kullanarak karşılayabilirler.

Müşteri servisi

Chatbotlar, müşteri hizmetlerine doğrudan yardımcı olan otomasyon araçlarının belki de en belirgin örneğidir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, otomatikleştirilmiş iş yerindeki sohbet robotlarının bir gün tüm müşteri etkileşimlerinin %80'inden sorumlu olabileceğini gösteriyor. Bu, yalnızca insan müşteri hizmetleri temsilcilerinin iş yükünü azaltmakla kalmaz, aynı zamanda doğrudan müşterilerle ilgilenen otomatikleştirilmiş işyerleri için çok para tasarrufu yapma potansiyeline de sahiptir.

Çözüm

AppMaster, çalışma alanınızı otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz harika bir araç örneğidir. Kod oluşturabilen ve yerel mobil uygulamalar , web uygulamaları ve arka uç oluşturabilen gelişmiş bir kodsuz platformdur. İşinizi otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz en iyi kodsuz platformlardan biridir. AppMaster ile, yüksek ücretli geliştiricilerden oluşan bir ekip tutmadan işinizi hızlı ve minimum bir bütçeyle otomatikleştirebilirsiniz. CRM sistemleri, HRM sistemleri, saha personeli destek sistemleri, veri toplama ve envanter sistemleri, pazar yeri, ödeme sistemleri ve daha fazlası gibi dahili süreçleri otomatikleştirmek için uygulamalar oluşturabilirsiniz.