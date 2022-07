En ce qui concerne la transformation numérique, le développement d'applications fait inévitablement partie du jeu. Avant l'arrivée des plateformes no-code, les développeurs passaient un temps considérable à écrire les codes du programme du site web, un exercice hallucinant qui demandait beaucoup de concentration. Mais avec la disponibilité des outils no-code, les processus de programmation de sites Web ont considérablement changé. En raison de ces changements rapides, les développeurs ont commencé à dépendre des outils de développement logiciel no-code, car les solutions no-code leur permettent d'exécuter leurs tâches sans trop de tracas et sans passer trop de temps sur les processus.

Les gens pensent généralement que le développement de logiciels est toujours laborieux, long et épuisant, et qu'il nécessite les compétences d'un développeur expérimenté, jusqu'à l'arrivée des plateformes no-code. Sans aucun doute, les solutions no-code sont la promesse de simplifier et d'accélérer les processus laborieux d'un constructeur de sites Web pour faire du développement de logiciels. La stratégie de processus de développement no-code offre les outils et la panoplie d'outils essentiels pour bénéficier de l'approche no-code. Découvrez ci-dessous quelques faits concernant les processus de développement d'applications no-code et low-code.

L'approche no-code et low-code est-elle l'avenir du développement logiciel ?

Les plates-formes "low-code" et "no-code" pourraient être l'avenir du développement de logiciels de sites Web ou des processus de développement d'applications. Bien sûr, un constructeur de sites Web ou un lot de développeurs d'applications avec l'aide d'outils no-code développerait de plus en plus d'applications dans les temps à venir. Cependant, au cours de ces processus, tout le monde n'a pas besoin d'avoir les compétences de développeurs de logiciels expérimentés, et le scénario a changé après l'arrivée des outils no-code. Par conséquent, l'adoption de processus de développement d'applications de sites Web à faible code et sans code par un constructeur serait plus à l'avenir. En outre, la demande de processus de développement de sites Web et d'applications à code réduit et sans code augmentera considérablement.





Le développement d'applications de sites Web sans code et à faible code est simple à utiliser, à comprendre et à adapter, sans que cela ne vous fasse perdre un temps précieux. Les plateformes sans code et les techniques à faible code aident les développeurs d'applications et les créateurs de sites Web à concevoir des applications sans perdre de temps et sans avoir besoin d'une grande expertise en matière de développement de logiciels. Les solutions no-code sont des solutions où la technologie et la conception d'applications vont de pair pour faire du développement du codage de votre constructeur de site web un jeu d'enfant et vous emmener dans un nouveau royaume d'expérience low-code/no-code. Le monde est au seuil de l'ère du no-code, un nouveau départ, et bientôt, nous atteindrons un stade où un constructeur de site Web trouvera que le développement du codage fait partie du passé.

Avec la disponibilité des outils no-code low-code, le développement d'applications est devenu une expérience incroyable. Il y a plusieurs raisons pour l'adoption du développement d'applications à faible code sans code pour le développement de logiciels qui sont les suivantes :

La technologie du cloud a rendu tout accessible

Il fut un temps où seules les grandes entreprises pouvaient développer des applications en achetant du matériel jusqu'à l'arrivée des outils no-code d'AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems, etc. À cette époque, les petites entreprises souffraient gravement du manque de fonds. Cependant, le développement de logiciels dans la technologie du cloud, comme searchable, Mendix, OutSystems,

AppMaster, etc., a rendu les choses faciles pour tous les types d'entreprises. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une connexion Internet pour créer une application sans vous soucier de l'infrastructure ou des coûts en utilisant les services de développement de logiciels sur plateforme no-code/faible code. L'arrivée d'outils de développement no-code comme AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems, etc., a encore facilité les efforts de développement d'applications à l'aide de l'outil no-code.

Répondre à la demande croissante d'applications d'entreprise

Il ne fait aucun doute que la demande de développement d'applications no-code augmente cinq fois plus vite que les capacités informatiques. L'utilisation de systèmes de développement d'applications no-code, comme Mendix, OutSystems, SeaTable et AppMaster, permet de répondre aux besoins croissants en matière de développement d'applications. Les plateformes no-code ou low-code aident les développeurs à libérer leur pression de travail pour se concentrer sur d'autres problèmes critiques.





Réduction de la dépendance vis-à-vis de l'informatique

Avant l'arrivée des outils no-code, les modèles de développement d'applications traditionnels nécessitaient un codage à chaque étape pour développer une application correspondant aux paramètres commerciaux. Aujourd'hui, la disponibilité de divers outils de programmation no-code et cloud à faible coût a changé le modèle et réduit l'implication des professionnels de la programmation informatique. Ces outils de développement sans code ne réduiront pas les opportunités des professionnels des logiciels informatiques. Néanmoins, les outils no-code aideront les professionnels de la programmation à accélérer les processus et à exécuter les projets rapidement. De plus, avec l'aide des outils no code low code, tout le monde peut devenir développeur. C'est là toute la beauté des outils no code low code.

Apporte de l'agilité

Les logiciels sans code sont indispensables aux entreprises pour s'adapter à l'évolution constante des besoins des clients et des conditions commerciales. Les outils à faible code permettent aux utilisateurs professionnels de créer des applications facilement et rapidement, sans connaissances en matière de codage/programmation. La stratégie de connaissance de la programmation no-code nécessite un simple glisser-déposer pour remodeler et mettre à jour les applications sans effort. Les fonctionnalités robustes des outils no-code sont très utiles pour toute application, tout développeur ou tout entrepreneur.

Réduction des coûts

Aujourd'hui, avec l'arrivée des outils de programmation no-code, il n'est plus nécessaire d'attendre longtemps pour apporter des modifications aux applications ou de dépenser une somme considérable pour coder le projet. Les connaissances en matière de programmation d'applications no-code et low-code permettent de diminuer la période du cycle de développement du logiciel, de réduire la nécessité d'engager des développeurs de logiciels coûteux et d'assumer des coûts de maintenance réduits pour l'application.

Qu'entend-on par "low-code" et "no-code" un guide pour les plateformes de développement ?

Les outils d'application low-code et no-code sont idéaux pour les startups qui souhaitent obtenir rapidement un logiciel pour leurs projets. Les logiciels no-code permettent aux entreprises d'adopter rapidement l'idée en un minimum de temps pour lancer un produit en direct. Les logiciels no-code low-code aident en outre un constructeur à obtenir une alternative peu coûteuse pour créer une équipe de développeurs et de concepteurs.

AppMaster est l'un des outils no-code les plus populaires qui vous permet de créer un écosystème d'applications unique sans aucune compétence en matière de codage, à l'instar des modèles SeaTable. Les plateformes no-code ont été programmées pour aider les utilisateurs à concevoir, construire et lancer le développement d'applications no-code facilement et rapidement sans se soucier des degrés d'exigences d'évolutivité sous-jacentes ou des systèmes d'exploitation. Du point de vue des solutions no-code, la portée d'une fonctionnalité low-code/no-code a été méticuleusement définie sur les blogs AppMaster. Les points forts des outils de développement no-code d'AppMaster sont les suivants :

Code source inclus : L'application no-code utilise des fonctions avancées d'intelligence artificielle et offre le code source au constructeur ; les utilisateurs n'ont donc pas besoin d'avoir des compétences techniques. Le code source est le fondement de tout programme/site web/application et illustre la manière dont le programme est structuré. Dans une application no-code, le code source sera lisible et développé en texte clair pour la compréhension des programmeurs. No-code AppMaster fournit le code source au créateur d'applications, ce qui facilite les choses et évite aux développeurs de devoir se creuser la tête pour coder le projet.



L'application no-code utilise des fonctions avancées d'intelligence artificielle et offre le code source au constructeur ; les utilisateurs n'ont donc pas besoin d'avoir des compétences techniques. Le code source est le fondement de tout programme/site web/application et illustre la manière dont le programme est structuré. Dans une application no-code, le code source sera lisible et développé en texte clair pour la compréhension des programmeurs. No-code AppMaster fournit le code source au créateur d'applications, ce qui facilite les choses et évite aux développeurs de devoir se creuser la tête pour coder le projet. Un véritable backend généré par l'IA : Le constructeur de site web no-code et low-code effectue une génération pure de codage en utilisant les meilleures pratiques sans l'implication des humains. L'application no-code est développée à l'aide de la dernière technologie d'IA pour augmenter le support du programme et vous rendre plus à l'aise avec la plateforme no-code AppMaster.



Le constructeur de site web no-code et low-code effectue une génération pure de codage en utilisant les meilleures pratiques sans l'implication des humains. L'application no-code est développée à l'aide de la dernière technologie d'IA pour augmenter le support du programme et vous rendre plus à l'aise avec la plateforme no-code AppMaster. Programme de partenariat avec les développeurs : Le créateur d'applications sans code d'AppMaster permet même à un créateur de sites Web de gagner des récompenses en créant des applications pour vos clients. Les outils no-code sont conviviaux pour les clients et les développeurs, et sont des partenaires en temps réel pour améliorer votre croissance professionnelle.



Le créateur d'applications sans code d'AppMaster permet même à un créateur de sites Web de gagner des récompenses en créant des applications pour vos clients. Les outils no-code sont conviviaux pour les clients et les développeurs, et sont des partenaires en temps réel pour améliorer votre croissance professionnelle. Outils d'édition visuelle uniquement : Le constructeur d'applications no-code contient des outils d'édition visuelle, et il peut s'occuper de tout sans risque, sans tracas, et l'utiliser pour votre projet avec les changements nécessaires correspondant aux exigences du site Web / application. La plupart des outils no-code sont dotés de fonctions de glisser-déposer faciles à utiliser, ce qui fait du développement d'applications une activité facile.

Le no-code va-t-il remplacer les développeurs ?





Tout d'abord, il convient de noter que les outils no-code basés sur des bases de données ont été conçus pour permettre à des personnes de tous horizons de créer des applications de sites Web ou des solutions logicielles avec ou sans fonctionnalités de chatbot. Les outils de développement web no-code basés sur une base de données d'AppMaster proposent des éléments pré-construits à glisser-déposer. Vous pouvez trouver des éléments similaires dans SeaTable qui ont déjà été codés pour être mis à l'échelle, utilisés, réutilisés et modifiés selon les besoins du projet. Les plateformes no-code basées sur des bases de données et dotées de fonctionnalités de chatbot peuvent même aider les programmeurs. Un constructeur novice peut également développer tout ce qu'il veut avec une facilité égale à celle de SeaTable Mendix, OutSystems et d'autres logiciels.

Cependant, lorsqu'il s'agit de construire un chatbot dans le projet, qui sera une application web un peu plus complexe, vous aurez besoin de programmeurs ou de développeurs pour le codage. Mais l'utilisation de plateformes et de modèles no-code basés sur des bases de données, en particulier ceux d'AppMaster, le leader du marché américain, fait pencher la table de conception en votre faveur pour inclure un chatbot dans le projet.

Un projet doté d'une fonction chatbot avec des plateformes de développement no-code permet à un constructeur web de développer des applications correspondant aux modèles SeaTable sans codage. Les développeurs Web qui souhaitent inclure un chatbot peuvent s'appuyer sur des solutions logicielles no-code à faible coût pour livrer plus rapidement des produits de qualité, similaires aux modèles SeaTable, même si les solutions no-code ne sont pas parfaites. Néanmoins, le no-code est acceptable dans une large mesure, à moins que vous ne développiez des solutions de création d'applications Web qui nécessitent un codage manuel.

Les applications Web no-code dotées de fonctionnalités de chatbot n'ont pas été conçues pour remplacer les développeurs, mais pour aider les personnes de tous horizons à créer facilement diverses applications. Les solutions logicielles web sans code avec des fonctions de chatbot facilitent la tâche des développeurs qui doivent écrire du code pour leurs projets web avec une fonction de chatbot. Les solutions logicielles sans code, comme le modèle SeaTable, facilitent le développement d'applications. No-code aide même un constructeur ordinaire à développer une application correspondant à la fonction d'intégration SeaTable, qu'elle soit web ou mobile.

Les plateformes web no-code telles que AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems, etc., permettent aux créateurs d'entreprise de créer des applications avec un chatbot sans programmation. Bien sûr, les développeurs web peuvent utiliser des créateurs d'applications no-code comme AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems, etc., pour terminer plus rapidement les projets de chatbot avec une programmation à faible code ou no-code. Cela les aiderait en outre à libérer leur temps pour entreprendre des tâches de plus haut niveau.

Puis-je créer une application sans connaître le codage ?

Il est assez facile pour quiconque de transformer ses idées d'applications en réalité, y compris pour les employés intéressés par la technique, en utilisant les solutions de création d'applications sans code pour leur projet. Comme il existe différents outils d'application no-code, en tant que nouveau constructeur, vous n'avez pas besoin de connaissances préalables en programmation ou d'expérience dans ce domaine pour réaliser votre rêve de créer des solutions d'application.

Les outils no-code offrent de puissantes fonctions d'édition visuelle pour créer des applications mobiles exceptionnelles sans écrire une seule ligne de code pour la programmation. Les outils no-code sont fournis avec des codes pré-écrits lisibles intégrés. Ce qui est passionnant avec les solutions de programmation sans code et à faible code, c'est qu'elles ont également été conçues pour les constructeurs novices, même s'ils ne sont pas intéressés par la technique. Ainsi, les personnes qui ne sont pas techniquement intéressées n'ont pas besoin de perdre du temps à réinventer la roue pour trouver les clés appropriées pour le projet. Pourtant, AppMaster pourrait être un peu difficile pour les utilisateurs non techniques, car il s'agit d'une plate-forme plus robuste adaptée aux solutions d'entreprise.

Les outils de programmation d'applications sans code peuvent s'occuper soigneusement de chaque partie de votre projet, comme la logique commerciale, les structures de données, le web, le backend, les applications mobiles et l'API. En outre, les outils no-code auto-hébergés permettent aux employés techniquement intéressés et à un constructeur de publier automatiquement le projet sur AWS, Azure, un nuage privé, le nuage AppMaster, le nuage SeaTable ou GCS. En outre, ces plates-formes no-code auto-hébergées vous permettent de connecter votre flux de travail à des centaines de vos services préférés tels que le nuage AppMaster, les nuages SeaTable et les applications, ou d'accéder à votre contenu par programmation API.

Tableau comparatif des fonctionnalités des plateformes no-code/low-code les plus populaires

AppMaster contre Mendix, OutSystems, Adalo, BettyBlocks, Bubble et FlutterFlow.





Réflexions finales :

En tant qu'entrepreneur, vous devez comprendre les différences entre le no-code et le low-code, car le premier s'adresse aux développeurs et le second aux utilisateurs professionnels. Une bonne compréhension des différences de fonctionnalités entre le no-code et le low-code permet à un bon codeur d'appréhender les connaissances techniques des plateformes et de travailler rapidement sur les projets.

Les plates-formes de développement de logiciels de programmation low-code/no-code offrent des opportunités et des clés fantastiques aux entreprises de toutes tailles. Cependant, la création d'applications n'est facilement réalisable qu'avec les bonnes plateformes no-code et les outils no-code AppMaster qui peuvent faire votre travail correctement. Alors, préparez-vous à développer votre application en un rien de temps et à faire passer votre entreprise au niveau supérieur avec le soutien d'AppMaster, le leader du marché américain des plateformes no-code et low-code. Avant tout, il peut adapter votre idée d'application avec un excellent design sur la plateforme no-code, low-code, ce qui permet d'économiser encore plus d'argent et de temps. Les solutions no-code d'AppMaster jettent un regard sur l'avenir, comprenons précisément le sujet et comment il aide les entrepreneurs.