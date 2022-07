Les temps croissants ont développé un besoin pour toutes sortes d'applications, peu importe la catégorie. Nous pouvons voir des plates-formes de développement d'applications de commerce électronique pour de nombreuses applications religieuses, de fitness, d'éducation, de shopping et autres. Vous imaginez le cas, et il y a un constructeur d'applications pour cela.

De nombreuses applications sont souvent capables de générer des prospects pour de nouveaux clients aussi. Peu importe si vous vous lancez dans une nouvelle activité ou si vous commencez à penser à un service Uber supplémentaire. Nous avons écrit cet article comme un guide pour toute application. Si vous créez une application pour la première fois, vous ne connaissez aucun langage de programmation. Ou peut-être que vous créez une application sur votre téléphone mais que vous n'y arrivez pas. Eh bien, alors cette plate-forme de développement d'applications est votre meilleure option.

Étapes faciles sur la façon de faire une application en 2022:



La meilleure partie du dispositif d'installation d'applications AppMaster est qu'il favorise aucun mouvement de code. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de compétences approfondies en programmation pour développer votre première application. Ces étapes doivent être suivies car elles envisagent l'interface utilisateur parfaite pour votre client. Suivez la liste de contrôle ci-dessous pour garder toutes les activités en ordre et alignées afin d'éviter toute circonstance incertaine.

Etape 1 : Générer une idée d'application



Les personnes qui ne sont pas conscientes de ce que devrait exactement être la mise en page de leur dispositif install app, sont tenues de suivre cette étape. Votre vision doit être précise. Pourquoi créez-vous une application ? Tout compte ! Le fait qu'environ 4 millions d'apps existent déjà sur la plateforme en ligne. Vous ne voulez pas prendre le risque d'être éclipsé.

Nous comprenons que vous puissiez être intimidé par la création d'une appli sur un marché aussi saturé. Mais cela peut être rendu plus facile ! Un excellent concept d'app maker doit répondre à un ou deux problèmes urgents si vous développez pour une entreprise établie. Les utilisateurs d'apps spécifiques à une entreprise pourraient préférer un site web ou une app mobile pour votre entreprise de commerce électronique, ou vous pourriez choisir une app pour recevoir et organiser les rendez-vous des clients.

Étape 2 : Définir les objectifs et les fonctionnalités de votre app



C'est maintenant le moment de déterminer l'objectif de la création d'une app. Il serait utile que vous trouviez une raison pour laquelle exactement il y a un besoin de créer une appli dédiée à votre entreprise. Suivre cette procédure vous permet de développer un plan pour les fonctionnalités que vous voulez offrir dans votre application. Elle peut également déterminer les problèmes que vous comptez résoudre grâce à l'application. Les utilisateurs de l'application et leurs objectifs tiennent compte de tout, de la situation à votre stratégie. Considérez les éléments suivants pour vous aider à établir l'objectif de votre dispositif d'application d'installation :

Pourquoi avez-vous besoin d'une application ? (Quel problème est-elle en mesure de résoudre ?)

Comment avez-vous décidé de votre public cible ?

Comment le créateur de l'application peut-il aider ce public à résoudre ses problèmes ?

Quelles sont les fonctionnalités requises pour que les utilisateurs de l'appli puissent s'attaquer à ces problèmes ?

Une mise en garde :

Tentez de vous concentrer sur la façon dont la section contenant des informations " agréables à avoir " est pleine de fonctionnalités orientées vers l'expérience client. En effet, l'objectif visé par la création d'une application est de maintenir l'intérêt de votre public pour votre entreprise. En outre, vous souhaitez que la transaction commerciale soit profitable aux deux parties. Par conséquent, vous voulez vous assurer que votre client n'hésite pas à visiter votre site Web. Une fois que vous avez fini de répondre à toutes les questions sur le pourquoi, le qui, le quoi et le comment, vous pouvez commencer à définir vos buts et objectifs.

Étape 3 : Valider votre idée par une étude de marché



Maintenant que vous avez élaboré un plan, vous pouvez vous concentrer sur sa réalisation. Tout d'abord, vous devez vous assurer que le produit/service que vous avez l'intention de vendre a un marché auquel s'adresser. C'est essentiel car si vous pouvez étudier le produit sur le marché et le prendre comme référence, vous serez en mesure de réaliser des performances meilleures et significatives dans la phase initiale de votre lancement. La phase initiale nécessite beaucoup de recherches, et votre propre magasin d'applications est le meilleur endroit pour commencer.

Si vous choisissez une app pour résoudre un problème similaire au vôtre, cela signifie que votre produit a un marché qui lui est propre. Veillez toujours à prendre activement des notes, en particulier lorsque vous construisez une app ciblée vers un marché de niche. Leur public cible et leurs fonctionnalités sont orientés vers un client potentiel spécifique. Ce que vous devez noter de ces applications de niche, c'est ce qui les rend appropriées ? Quelles sont leurs lacunes ? Et dans quelle mesure pouvez-vous dépasser leur progression ?

Une étude de marché correcte pour vos concurrents doit, au minimum, répondre aux questions suivantes :

Qui sont mes concurrents directs et indirects ?

Quelles sont les fonctionnalités qui leur manquent et que les clients veulent ?

Comment puis-je améliorer la solution actuelle fournie par mes concurrents ?

Quels modèles économiques utilisent-ils, et quelle est leur efficacité ?

Une mise en garde:

Notez que votre étude de marché ne doit pas se limiter au choix de l'app store. Pour vraiment avoir l'ambiance autour de vos clients cibles, il est essentiel que vous parliez aussi directement avec eux lorsque vous créez l'app. Faites-le par le biais d'annonces ciblant leur démographie, en leur demandant de participer à une enquête en échange d'une carte cadeau ou d'une autre récompense de valeur.

Étape 4 : Sélectionnez votre méthode de développement



Maintenant que vous êtes prêt à commencer et à construire une application. Même si vous souhaitez opter pour une application sans code, il est toujours préférable de choisir une option avant de plonger profondément dans votre travail.

Les facteurs suivants doivent être pris en compte lors du choix de la méthode à utiliser :

Vous développez pour le web, iOS ou Android ?

Voulez-vous un créateur d'applications entièrement natives ou hybrides ?

Quelle est votre situation financière ?

Quelles plateformes sans code pouvez-vous utiliser pour atteindre votre objectif ?

Nous vous suggérons d'essayer AppMaster pour être une option fiable. Il est aimé par beaucoup de gens et a un large éventail de fonctionnalités pour vous de choisir et de travailler avec.

Utilisant des outils tels que AppMaster, vous pouvez même convertir les sites Web de bulles dans vos apps!

Etape 5 : Créer un Wireframe et App Mockup



Une dernière chose que vous devez décider avant de commencer à travailler sur l'interface utilisateur de votre app est la création de la mise en page. C'est là que votre imagination prend une forme appropriée. Tout ce que vous avez imaginé est destiné à figurer dans l'application. Il s'agit d'une partie intense de l'ensemble de votre application. Vous ne voulez pas gâcher ce que vous avez prévu, car tout ce qui est produit à ce stade sera durable à long terme. La première chose sur laquelle vous devez vous concentrer est le fil de fer, qui désigne la mise en page en blanc et noir destinée à être une ébauche. L'idée est de garder les fonctionnalités nécessaires alignées et planifiées pour une maquette.

Le but de toute maquette est de la rendre réaliste mais statique. Vous ne voulez pas faire d'efforts supplémentaires, mais vous voulez voir à quoi ressemblerait votre application pour l'utilisateur. Vous pouvez utiliser des images, des icônes, des logos et tout ce qui est possible pour que cela ait l'air réaliste sans faire d'effort pour rendre l'application fonctionnelle.

Une mise en garde:

Un facteur crucial que vous devez développer est un design de mockup que vous voulez mettre en perspective. Si vous créez une application, elle se révélera être comme la maquette. Par conséquent, sélectionnez correctement les couleurs, les styles de police et les types d'icônes. Vous devez vous assurer qu'elle est agréable à regarder du point de vue du client. Il est fréquent que les gens optent pour un prototype afin de pouvoir interagir avec l'application. Cela leur permet de comprendre quels sont les boutons et les fonctions qui fonctionnent correctement. Par conséquent, ils ont tendance à être en mesure de résoudre tout manque de performance.

Étape 6 : Construire l'application



Maintenant terminé avec la conception et la planification de votre application. Vous pouvez enfin lui donner vie. L'étape initiale consiste à concevoir les pages, qui seront vos écrans d'affichage sur l'application. Une fois que vous avez établi la conception de l'écran, vous devez concevoir le processus qui allouera la navigation de votre application. Pour cela, nous vous suggérons de rester naturel et direct et d'éviter d'utiliser un contenu tape-à-l'œil qui détournerait le regard du contenu principal. C'est une étape importante dans la création d'une application. Une fois que vous avez terminé la mise en page de votre application, vous devez en déterminer le contenu. Tout ce qui concerne les liens de la marque, le contenu, les articles, les annonces et les coulisses est essentiel.

Une mise en garde:

Une fois que vous commencez à développer, se laisser prendre par le besoin d'en avoir plus est facile. Vous commencez à remarquer d'autres fonctionnalités qui pourraient améliorer l'expérience utilisateur de l'application. Cependant, vous ne souhaitez pas agir sur celles-ci. Chaque fois que vous créez une application, essayez de la rendre facile et simple. N'oubliez pas que l'objectif est d'impliquer l'utilisateur de votre application le plus rapidement possible. Restez fidèle à votre stratégie. Toutes les autres fonctionnalités que vous envisagez peuvent être ajoutées à votre liste de souhaits et construites ultérieurement. Ne compliquez pas votre développement en incluant des fonctionnalités superflues.

Étape 7 : Test et contrôle qualité



Une fois que vous avez terminé la conception de votre application, vous devez vous assurer qu'elle est irréprochable sur le marché. Et vous devez vous assurer que toutes les failles sont couvertes. Vous devez vérifier l'interface utilisateur sur la base des préférences que vous avez déterminées avant de concevoir l'application. Bien sûr, personne ne veut être confronté à un quelconque inconvénient lors de la création d'une application. C'est pourquoi les gens ont tendance à tester leur produit plusieurs fois avant de le considérer comme le produit final. Non seulement cela, mais même après la création, les programmeurs préfèrent le tester régulièrement.

Étape 8 : Préparation finale et publication



Nous savons tous que vous êtes excité à l'idée que la conception de votre application arrive à son terme. Cependant, elle n'est pas encore terminée. L'étape primaire est juste devant vous ! Nous vous suggérons de passer en revue les directives avant de publier afin d'être sûr de respecter les règles. Remplissez également les informations de votre application. C'est là que vous mettez des éléments comme le nom du programme, la description, le titre, les sous-titres, le texte, les captures d'écran de l'application, les intros vidéo, le logo/icône, etc. Dans cette section, vous indiquerez également les mots-clés qui seront utilisés pour classer votre application. Enfin, vous devez envoyer la copie finale de l'application dans le format de fichier approprié. Vous devez comprendre que la réception d'un refus est attendue lorsque vous créez une application ; vous ne devez pas paniquer. Regardez en détail lorsque vous recevez un refus et essayez d'améliorer vos failles, et évitez de refaire les mêmes erreurs.

Verdict final:



Nous comprenons la grande responsabilité que vous avez à créer une application par vous-même. Cela devient compliqué même si elle est faite avec une plateforme no-code. Gardez toujours une liste de contrôle pour être en mesure de suivre une procédure dédiée. Vous ne voulez pas laisser quoi que ce soit sans surveillance. Après tout, une application est votre moyen de communication avec votre public cible. AppMaster est une plateforme no-code qui répond parfaitement à vos besoins, et vous obtiendrez les résultats souhaités en un rien de temps. Il vous permet également de réingénier l'application de temps en temps.

Frequently Asked Questions:

Comment puis-je faire ma propre application ?



Créer un concept d'application.

Mener une analyse du marché concurrentiel.

Souligner les caractéristiques de votre application.

Créer des maquettes de conception d'application.

Créer une conception graphique pour votre application.

Créer une stratégie de marketing de l'application.

Créer l'application en utilisant l'un de ces choix.

Entrer votre application dans l'App Store.

Combien cela coûtera-t-il de construire une application ?

Les facteurs qui définissent le prix de l'application mobile sont divers. Cela fait également référence à la complexité de votre application. Environ 40$ par heure est le coût moyen fixé pour une application simple. Ce qui donne environ 40 000 à 60 000 dollars. Alors que pour une app de complexité, il faut lâcher environ 300 000 $.

En revanche, AppMaster vous a épargné des soucis. Il suffit de créer une application sans jamais apprendre à la programmer.

Puis-je créer une application gratuitement ?

Il existe de nombreux développeurs d'applications gratuites sur le marché, comme AppMaster et bien d'autres. Pour concevoir des apps pour les deux plateformes mobiles, vous bénéficiez de toutes les possibilités d'une plateforme de développement d'apps renommée comme AppMaster.

Puis-je créer une app par moi-même ?

La plateforme de développement d'apps sans code, AppMaster a permis à de nombreuses personnes de leur faire confiance. AppMaster a rendu possible pour les personnes de n'importe quel milieu d'utiliser et de construire une application tout seul. Vous n'avez pas besoin de connaissances en programmation, si ce n'est un œil pour l'art !

Comment une application gratuite peut-elle générer des revenus ?

Le marketing, les ventes in-app, le parrainage et le marketing d'affiliation sont tous utilisés pour monétiser les applications gratuites.

Comment les développeurs d'applications gagnent-ils de l'argent ?

Les publicités sont le moyen le plus simple et le plus puissant pour les développeurs d'applications mobiles de retirer de l'argent des applications gratuites. Tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est d'intégrer des publicités dans leur produit et de percevoir des revenus d'un réseau publicitaire tiers.