Une meilleure carte du parcours vous aidera à comprendre comment les consommateurs interagissent avec vos produits et d'autres canaux. Vous comprendrez les changements nécessaires avec la cartographie afin que l'utilisateur puisse facilement atteindre les informations qu'il recherche. Avoir un meilleur parcours client agit comme un outil pour les UX designers.

Pour créer un meilleur parcours de cartographie, vous devez être clair sur vos objectifs commerciaux et vos services. En outre, vous devez suivre plusieurs protocoles UX pour créer un parcours client qui vous fournira des données précieuses. Ces protocoles de cartographie UX sont énumérés ci-dessous :

Choisir la bonne application de parcours utilisateur

Plusieurs types de cartes sont utilisés pour se concentrer sur un aspect particulier. Le plus souvent, le résultat de chaque carte sera similaire, alors assurez-vous de comprendre l'objectif de la carte du parcours client créée. Voici les cartographies UX les plus utilisées :

État actuel

Comme son nom l'indique, cette cartographie vous donne les informations actuelles de votre site. Cette cartographie est utilisée pour voir les lacunes du site qui peuvent être améliorées. L'autre raison est de comprendre comment le consommateur utilise la plateforme.

Basé sur le Persona

Cette cartographie UX est utilisée pour analyser le parcours d'une personne donnée. La plupart du temps, la cartographie basée sur les personas est utilisée pour répondre aux besoins spécifiques des clients.

État futur

Cette cartographie vous aide à comprendre comment les consommateurs verront votre site. Il pose des questions sur vos clients et fournit des statistiques sur les perspectives de vos clients concernant votre site. En outre, cette cartographie permet de redéfinir et de planifier le site Web ou de créer une application mobile.

Choix de la portée du site web

Il existe deux types de portée pour un site Web. L'un est une vue d'ensemble dans laquelle vous examinez tous les aspects du site. L'autre consiste à se concentrer sur un résultat particulier. Par exemple, vous pouvez sélectionner la portée de la connexion, de la création d'un compte, etc. Ce type de vue facilite le dépannage de la plate-forme. Vous comprendrez comment le consommateur se sent lorsqu'il utilise une fonction particulière du site Web.

Le champ d'application large vous donnera une idée de l'expérience utilisateur globale du parcours de l'application mobile. Il s'agit d'un processus long et compliqué, mais il en vaut la peine lorsqu'on se concentre sur l'expérience utilisateur.

Personnage de l'utilisateur

Un persona de consommateur est l'un des éléments importants de la cartographie du parcours client. Lorsque vous élaborez une stratégie d'application mobile, vous devez étudier votre public cible pour améliorer l'expérience utilisateur. Recherchez les goûts et les aversions de votre public. Cela facilitera les choses pour vous et vos clients. Voici quelques recherches fondamentales en matière d'UX :

Réaliser une enquête auprès des consommateurs et l'analyser.

Rétroaction à partir d'une enquête contextuelle

Posez des questions à vos clients potentiels sur votre application mobile.

Attentes des utilisateurs et scénario





Le parcours client utilise le scénario pour aborder la situation de votre site ou de votre application mobile. Le scénario que vous donnez peut être réel ou susceptible de se produire.

Disons que vous commandez de la nourriture à partir d'une application de livraison de nourriture. La plateforme analysera le scénario et vous donnera une prédiction sur la livraison de la nourriture. Par exemple, votre repas sera livré dans 15 minutes.

Effort sur les points de contact

Les points de contact sont un élément crucial de tout appareil mobile. Les points de contact sont l'activité du consommateur pour interagir avec un produit ou un canal particulier. Assurez-vous de comprendre quels sont les points de contact de votre application ou site mobile et quels sont les canaux associés à ces points de contact.

Impact émotionnel

Veillez à ajouter une touche émotionnelle à votre application mobile lorsque vous créez une application de voyage. De cette façon, vous créerez un lien spécial avec vos clients.

Comment le parcours client contribue à l'application mobile

Le secteur des applications mobiles prend de l'ampleur de jour en jour. De ce fait, la concurrence dans le secteur de la stratégie des applications mobiles est très élevée. Chaque entreprise s'efforce de créer une plateforme unique et attrayante. Outre tous les aspects techniques d'une stratégie d'application mobile, vous devez tenir compte du facteur humain. L'élément humain vous donnera des informations sur la façon dont les clients s'engageront dans votre produit ou dans les canaux associés aux produits.

Vous pouvez voir votre plateforme du point de vue du client lorsque vous utilisez la cartographie du parcours du client. Cela vous donne un retour d'information sur la façon d'atteindre certains produits ou informations sur votre site. C'est pourquoi une approche centrée sur le client est nécessaire lors de la création du parcours client.

Développer une stratégie centrée sur le client

Assurez-vous d'obtenir l'ensemble du parcours client de votre plateforme du point de vue des clients. Depuis la recherche de la plateforme dans la boutique d'applications, en passant par l'attrait de la plateforme, son téléchargement et l'achat des fonctionnalités in-app. Tout cela sera incroyablement utile pour créer une stratégie d'application mobile.

Produire une meilleure application mobile

Supposons que votre application possède des fonctionnalités et des outils puissants et qu'elle soit centrée sur le client. Dans ce cas, vous élaborerez une stratégie d'application mobile très efficace qui suscitera l'enthousiasme et répondra aux besoins des clients.

Attirer de nouveaux clients

L'obtention de nouveaux clients est l'objectif de l'ensemble du marché des stratégies d'applications mobiles. Si vous avez une meilleure stratégie d'application mobile, vos clients continueront à utiliser votre application à plusieurs reprises. Ainsi, non seulement vous obtiendrez des clients fidèles, mais vous obtiendrez également de nouveaux clients, car vos clients fidèles recommanderont votre application à leurs amis et à leur famille.

Création de campagnes de marketing

Les campagnes de marketing deviennent incroyablement efficaces lorsque vous disposez d'une meilleure cartographie. L'application vous aide à prendre des décisions plus intelligentes qui améliorent votre stratégie d'audience ciblée.

Étapes de la cartographie du parcours client

Nous allons examiner en détail les étapes de la création d'une meilleure cartographie du parcours du client.

Comportement du client

La première étape du parcours client est la manière dont les consommateurs trouvent votre application mobile ou votre site. Les étapes que les clients connaissent de votre application, la manière dont ils l'utiliseront et le type d'expérience utilisateur qu'ils obtiendront ont donc une grande valeur pour vous et les consommateurs.

Le comportement des clients n'est pas le même mais suit généralement les mêmes étapes pour acheter les produits de votre plateforme. Cependant, les consommateurs qui vous connaissent peuvent s'intéresser à votre application et commencer leur parcours client.

Lorsqu'ils s'y intéressent, ils évaluent généralement votre produit. Cela les conduira vers des blogs, des articles et des critiques. Si vous avez de meilleures critiques, des blogs et des articles informatifs, vous serez en mesure de les attirer. Cette étape est cruciale car soit vous obtiendrez des consommateurs, soit vous perdrez vos clients. S'ils décident de devenir clients, ils achèteront rapidement. Veillez à leur envoyer un message de bienvenue ou une remise lors de leur premier achat.

Besoins des clients





Pour élaborer une stratégie d'application mobile attrayante, vous devez vous assurer que votre application répond aux besoins fondamentaux des clients. Nous aborderons ci-dessous ces besoins fondamentaux des clients.

Fonctionnalité

La fonctionnalité de l'application joue un rôle important. Vous analysez si votre plateforme résout le problème du client ou l'aggrave. Vous pouvez trouver une plateforme ou un magasin de jeux qui résout votre problème, mais vous devez faire beaucoup de travail supplémentaire pour obtenir la solution. Ce n'est pas une façon idéale d'obtenir des consommateurs, et très probablement, vous perdrez les consommateurs.

Prix

Comme pour tout ce que vous achetez sur le marché, veillez à ce que le prix de votre application corresponde à la fonctionnalité qu'elle offre. Si votre plateforme a une valeur monétaire, les gens aimeront l'acheter ; sinon, vous ne pourrez pas faire une grande percée sur le marché.

Expérience

L'expérience utilisateur doit être suffisamment bonne pour que les gens puissent la recommander à d'autres. Vous devez au moins répondre à l'expertise fondamentale attendue par le client. Ainsi, si vous pouvez étonner votre client avec une expérience utilisateur exceptionnelle, ce sera un facteur positif.

Fiabilité

Les performances de l'application sont-elles constantes à chaque fois que le consommateur l'utilise, ou les résultats changent-ils à chaque fois qu'il l'utilise ? Assurez-vous que votre plateforme est cohérente pour fidéliser vos clients et en attirer de nouveaux.

Contrôle

Le client contrôle-t-il l'application ou se sent-il piégé ? Le client doit pouvoir modifier sa formule d'abonnement. Il doit également pouvoir retourner rapidement les articles. Ainsi, il sera plus enclin à vous faire confiance et à devenir votre consommateur fidèle.

Conclusion

L'application sur les parcours clients est la visualisation de l'expérience utilisateur. Nous devons suivre et comprendre les étapes de base pour créer une meilleure plateforme de cartographie client. Ces étapes comprennent la sélection d'un périmètre, la création d'un persona, la compréhension des attentes des consommateurs, la définition de votre périmètre, la recherche des points de contact et leur amélioration. L'ajout d'une touche émotionnelle à vos consommateurs sera un plus. Esquissez l'ensemble du parcours client et obtenez les résultats.

FAQ

Comment puis-je planifier un parcours utilisateur ?

Vous pouvez planifier le parcours client en ayant d'abord une idée claire de vos objectifs et de votre activité. Choisissez ensuite le champ d'application de votre stratégie d'application mobile. Ensuite, créez le persona du consommateur en comprenant votre public. Assurez-vous que vos produits et fonctionnalités satisfont votre public cible. Après avoir complété le persona du consommateur, définissez le scénario et les attentes du consommateur. Créez une liste de vos points de contact. Enfin, ajoutez un facteur émotionnel et assurez-vous de dessiner le parcours complet du client.

Quelles sont les sept étapes de la cartographie du parcours client ?

Elle comporte les sept étapes suivantes :

1. Choisir le champ d'application

2. Créer un persona de consommateur

3. Définissez le scénario et les attentes du consommateur

4. Améliorez vos points de contact

5. Avoir un facteur émotionnel

6. Esquissez la cartographie

7. Analyser l'entonnoir du consommateur

Quels sont les éléments utilisés pour construire une carte du parcours client ?

Alliés et inspiration

Investigation intégrale

Formation d'hypothèses

Recherche externe

Visualisation narrative



Comment devez-vous organiser votre carte du parcours de l'utilisateur ?

Vous pouvez l'organiser en suivant les étapes de base :

Tout d'abord, sélectionnez le champ d'application de votre application mobile ou de votre site web.

Ensuite, sélectionnez le persona. Définissez le scénario de votre application et quelles seront les attentes des consommateurs.

Ensuite, dressez la liste de vos points de contact et essayez de les améliorer autant que possible.

Enfin, dessinez le mapping pour tout analyser.

À quoi ressemble un parcours utilisateur ?

Les parcours clients sont la représentation visuelle de l'expérience utilisateur. Il se présente sous toutes les formes et toutes les tailles, mais comporte généralement une chronologie de tous les points de contact entre le consommateur et le produit. La chronologie contient toutes les informations nécessaires sur les canaux d'interaction avec les produits.

Qu'est-ce qu'une carte du parcours de l'utilisateur ?

Une carte du parcours client est un outil de la boîte à outils UX que chaque concepteur UX peut utiliser pour comprendre comment le consommateur atteint son produit. De plus, c'est un moyen de savoir comment votre consommateur va rencontrer votre plateforme et comment il va interagir avec le produit de votre plateforme. Il donne les statistiques visuelles de l'expérience que votre client ressentira.

Si vous voulez avoir une application fiable sur les parcours clients avec une plateforme no-code, vous pouvez visiter AppMaster. Ils ont également une plateforme no-code où les consommateurs peuvent facilement télécharger le code source également. Cela ne vous limitera pas à la plate-forme ; vous pouvez apporter les modifications nécessaires pour offrir la meilleure expérience utilisateur au consommateur de votre plate-forme.