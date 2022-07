VPL signifie programmation visuelle ; c'est un type de langage qui utilise des composants graphiques tels que des icônes, des boutons et des symboles sous forme de codage. Ce langage de programmation permet d'illustrer visuellement le concept de codage généré par l'ordinateur. Ce type de langage de programmation aide les utilisateurs non techniques à expliquer les graphiques et les processus d'une manière que la plupart des débutants peuvent comprendre. Le langage de programmation visuel permet également aux utilisateurs d'utiliser simplement une interface de type glisser-déposer et fonctionne le plus efficacement sur les plateformes à faible code.

Il y a des avantages à utiliser un langage de programmation visuel dans le développement de logiciels. La programmation visuelle est une solution adaptée aux débutants pour les utilisateurs qui ne sont pas des experts en codage. La disposition visuelle simple des images et des blocs permet à l'utilisateur moyen de comprendre, de concevoir et d'expliquer facilement. Ainsi, au lieu de visualiser des lignes de code indiscernables, les gens peuvent logiquement saisir et expliquer des concepts complexes avec ce langage de programmation visuelle. En raison de sa relative simplicité, la programmation visuelle est une façon transparente d'initier les utilisateurs au codage et à la programmation.

Cependant, malgré la simplicité du langage, il peut s'avérer encombrant car il est riche en graphiques. Ce langage de programmation est plus volumineux et prend donc plus de place sur un ordinateur, ce qui peut en outre entraîner un ralentissement des fonctions en raison de la quantité de mémoire qu'il requiert sur un lecteur. Langages de programmation visuelle - Les langages de programmation visuelle sont très limités dans la gamme des fonctions expressives qu'ils utilisent. Cela rend plus difficile l'exécution d'opérations plus complexes, et par conséquent, ce type de langage est rarement utilisé par les géants technologiques du monde de la programmation.

(VPL) Langage de programmation visuelle - Un guide complet

Ce guide recommande tout ce que vous devez savoir sur le langage de programmation visuelle - VPL dans les quatre étapes simples ci-dessous, y compris sa taille, son apparence et son développement:

Text vs Visual

Les langages de programmation ordinaires sont basés sur le texte, tandis que les langages de programmation visuelle sont basés sur le graphique et composés d'icônes et de symboles. Les composants graphiques d'une plate-forme de programmation visuelle ressemblent à un diagramme d'organigramme dans sa disposition, ce qui est différent des langages de programmation textuels. En raison de cette disposition, les langages de programmation visuelle - VPL tels que Scratch, sont plus lisibles que leurs homologues en langage de programmation original, tels que Java ou Kotlin.

Plus grande taille

Les plates-formes de programmation visuelle sont plus volumineuses et plus lourdes en taille parce qu'elles sont basées sur le graphisme, tandis que les langages de programmation ordinaires ont une fonctionnalité plus propre et plus rationalisée car ils sont principalement basés sur le texte. Par conséquent, les programmes réguliers occupent moins de mémoire sur un ordinateur que ces langages de programmation visuelle à faible code ou sans code.

Simple & ; Easy

L'interface simple et facile, à faible code, d'un outil de programmation visuelle, tel que Scratch, permet à un utilisateur débutant et non technique de le comprendre plus facilement qu'un langage de programmation régulier. Le logiciel de programmation visuelle est un excellent outil graphique pour les novices qui souhaitent apprendre et appliquer les bases du codage sans technicité.

Développement rapide & ; flexible

Les langages de programmation visuelle - VPL sont plus flexibles sur les options et permettent un délai de développement plus rapide que les langages de programmation réguliers car ils se développent et se terminent rapidement et facilement. Les composants graphiques de programmation à faible code sont facilement déplacés d'un clic de souris et peuvent donc être commodément redimensionnés ou réorganisés pour créer une séquence logique.

Inconvénients du langage de programmation visuel

Malgré le fait que le VPL soit étonnant et en demande, il présente certains inconvénients d'un VPL - langage de programmation visuel par rapport au langage de programmation régulier et traditionnel. Les 3 principaux sont les suivants :

Évolutivité limitée de la plate-forme

Les logiciels de programmation visuelle sont limités dans leurs fonctions pour les projets de programmation plus complexes et à plus grande échelle. Leurs plateformes et leurs composants graphiques rudimentaires rendent difficile la mise à l'échelle vers des systèmes plus importants au cours du processus de développement. Ces systèmes logiciels plus importants peuvent avoir besoin de la fonctionnalité avancée d'un programme textuel pour ses fonctions plus complexes.

Modélisation mentale standard

Les composants graphiques utilisés pendant la programmation visuelle ne sont pas universellement standard. De ce fait, les icônes et les graphiques utilisés pour créer une séquence logique pour un utilisateur ayant une formation en musique peuvent avoir une apparence différente de celle d'un utilisateur ayant une formation en mathématiques. L'absence d'un ensemble universellement convenu de composants graphiques pour les plateformes de programmation visuelle est un problème qui limite la transférabilité transparente de la base de connaissances entre les développeurs.

Tedious & ; Bulky

Le nombre de composants graphiques peut devenir trop important, fastidieux et encombrant à manipuler pour les développeurs qui exécutent des fonctions de programmation complexes. Le temps et l'énergie nécessaires pour dessiner de grands diagrammes et des symboles d'organigramme pour les logiciels de programmation visuelle auraient pu être simplifiés avec des lignes de texte concises d'un outil de programmation régulier.

Avantages du langage de programmation visuelle

Les avantages d'un VPL - Visual Programming Language sont immenses et incontournables par rapport au langage de programmation régulier et traditionnel. Les 3 principaux sont les suivants :

Moins coûteux

Les logiciels de langage de programmation visuelle offrent aux utilisateurs professionnels une solution de développement de logiciels graphiques sans code et à faible code. Ces entreprises peuvent souhaiter changer d'échelle en créant des applications mobiles mais ne disposent pas d'un capital suffisant pour embaucher une équipe entière de développeurs de logiciels. Le développement d'un outil logiciel sans code et à faible code avec les VPL est un excellent choix pour les petites et moyennes entreprises qui ont besoin de solutions logicielles simples mais compactes.

Base de connaissances accessible

La simplicité et la facilité de développement des logiciels de programmation visuelle réduisent la dépendance à l'égard des développeurs de logiciels " experts ". Cette plateforme de langage de programmation no-code à faible code est relativement facile et conviviale à apprendre pour la plupart des " développeurs citoyens " avec une interface simple de type glisser-déposer.

Développement de logiciels plus rapide

Les langages de programmation visuels permettent la création rapide et rapide d'applications sur leurs plateformes low-code et no-code. Ceci est utile pour les entreprises qui ont besoin de rapidité et de flexibilité pour répondre à la demande et dans un rang plus élevé par rapport à leur concurrence.

Courbe d'apprentissage

Lorsque les développeurs citoyens sont initiés aux langages de programmation visuels no-code et low-code, il est plus facile pour eux de progresser vers les logiciels de programmation textuels. En raison de cette simplicité, les langages de programmation visuelle sont généralement utilisés pour initier les jeunes étudiants au monde du développement logiciel. C'est littéralement un jeu d'enfant !

Utilisations du langage de programmation visuelle

Educatif

Les logiciels de langage de programmation vidéo qui assistent et guident le processus d'apprentissage sont utiles pour la simulation, la formation et l'éducation des étudiants dans divers domaines.

Les composants graphiques simples des logiciels de programmation visuelle aident les étudiants à visualiser et à saisir les concepts et les procédures. La plateforme de langage de programmation vidéo à faible code et l'interface sont si faciles à appréhender que des élèves dès la maternelle ont pu apprendre les bases du codage à partir de ces applications.

Contenu audiovisuel

Les langages de programmation vidéo sont un sauveur pour les créateurs de contenu, car leurs interfaces transparentes et simples facilitent grandement le développement d'applications pour les plateformes multimédias. Les applications comprennent les plateformes de streaming, les téléchargeurs de musique, les jeux vidéo et d'autres apps qui nécessitent des composants graphiques VPL pendant le développement du logiciel.

Modélisation d'applications visuelles

Dans le développement d'applications commerciales, le langage de programmation vidéo est un logiciel de programmation qui joue un rôle déterminant dans l'illustration de concepts logiques et de processus d'organigramme. Par exemple, les langages de programmation vidéo sont largement utilisés dans la modélisation visuelle d'applications pour simuler les caractéristiques des prototypes de conception de logiciels. Il s'agit d'un processus de développement logiciel utilisé par de nombreuses organisations, connu sous le nom de Visual App-Modeling.

Outil organisationnel

Les autres applications réelles du langage de programmation vidéo comprennent la gestion des données, les processus d'affaires et l'analytique. Le langage de programmation visuelle aide les entreprises à se développer grâce à son interface intuitive et à la représentation facile des processus automatisés. Il remplace le besoin de programmeurs de haute technologie tout en permettant à l'entreprise de collecter, créer et générer des rapports et des analyses riches en données. Les fonctions intuitives de l'interface du logiciel VPL lui permettent de se " piggybacker " sur des plateformes plus grandes et d'autres technologies collaboratives.

Conclusion

Pour de nombreux programmeurs, les langages de programmation visuelle simples sont au cœur du développement de logiciels modernes. Cependant, cela ne signifie pas que leurs applications dans le monde réel doivent être considérées comme acquises. Ces applications comprennent la facilité d'apprentissage, la simplicité des composants graphiques et la possibilité de s'interfacer avec des plates-formes technologiques plus importantes. C'est l'outil exact nécessaire pour passer à l'échelle au sein d'un environnement économique compétitif pour de nombreuses entreprises et organisations.

Il est également rentable et minimise le besoin d'une main-d'œuvre importante, une main-d'œuvre que de nombreuses entreprises peuvent à peine se permettre d'avoir aujourd'hui. En outre, sa plateforme logicielle donne à la direction la possibilité d'avoir une approche plus pratique du développement technologique de leur entreprise.

En définitive, chacun doit décider quelle est la meilleure solution pour lui. Cependant, nous disposons d'une suite complète de langages de programmation vidéo sans code, à faible code - les plateformes VPL. Si vous avez besoin d'aide à ce sujet, notre équipe qualifiée sera heureuse de programmer une réunion de consultation avec vous pour en discuter davantage et pourra vous recommander en fonction de vos besoins et de votre poche.

AppMaster est votre solution numéro un si vous recherchez des plateformes de langage de programmation vidéo à petit budget. Il est plus que juste no-code ; l'unicité réside dans sa génération du code source. Cela signifie que l'utilisateur ne peut pas avoir peur d'être lié à la plate-forme s'il le souhaite ; il peut toujours prendre son code source. De plus, la plateforme AppMaster peut rédiger la documentation technique de la même manière que les développeurs.