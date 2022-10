Qu'est-ce que AppMaster.io

Informations sur AppMaster.io

AppMaster.io est une plateforme no-code de nouvelle génération qui vous permet de créer des applications serveur, web et mobiles complexes sans une seule ligne de code. À toutes les étapes du développement, vous utiliserez une interface web avec des outils de programmation visuelle pratiques.

La principale différence entre AppMaster.io et les autres plateformes est qu'il crée des applications de la même manière que les développeurs :

génère un code source parfait (enfin !),

crée des binaires,

gère la publication (déploiement)

et rédige la documentation technique.

Développer des applications complètes au niveau de l'entreprise, et pas seulement des prototypes ou des MVPs. Pour cela, notre plateforme no-code a tout ce qu'il faut :

Créez des bases de données relationnelles flexibles dans un concepteur visuel.

Gérez une logique métier complexe à l'aide d'une interface intuitive de type glisser-déposer.

Configurez des points d'extrémité et personnalisez l'accès à l'API à l'aide d'un intergiciel.

Regardez la documentation technique de l'API être générée automatiquement.

Modifiez la structure et l'apparence dans un concepteur d'applications pratique.

Utilisez la génération automatique de pages (écrans) et une bibliothèque de composants prêts à l'emploi.

Construisez plus rapidement avec des modèles d'applications préétablis.

Créez des applications iOS et Android natives et publiez-les dans les magasins.

Déployez l'application sur votre serveur, sur le nuage d'AppMaster.io ou sur d'autres dépôts.

Exportez les binaires et le code source - vous n'êtes pas lié à la plateforme.

Intégrer des ressources tierces et ajouter des fonctionnalités en utilisant des modules.

Quelles sont les caractéristiques de la plateforme AppMaster.io ?

Toutes les applications sont construites autour d'un seul backend. Par exemple, lorsque vous créez 2 applications mobiles (pour un chauffeur de taxi et un passager), elles fonctionneront avec le même backend. Performances du backend des dizaines de fois supérieures à celles de toute autre solution similaire. Peut être hébergé localement et hors ligne. Il est possible de télécharger le code source des applications générées (pour les clients professionnels). La documentation de l'API est générée automatiquement. Vous pouvez utiliser le backend séparément et y connecter le frontend écrit par les développeurs.

Quelles applications peuvent être construites avec AppMaster.io ?

Presque toute application serveur pour Linux, Windows et MAC ; panneaux d'administration et portails clients (web) ; applications mobiles natives pour les plateformes IOS et Android.

Quels types d'applications sont supportés ?

Applications serveur (backend), applications web (panneaux d'administration et portails clients - frontend), applications mobiles (natives pour IOS et Android).

Technologies d'AppMaster.io

Quelle technologie est utilisée pour créer le backend ?

Le backend est généré en langage Go (Golang), toutes les bases de données compatibles avec PostgreSQL sont supportées, y compris Amazon RDS, Google Cloud SQL, Azure PostgreSQL, Elephant, et d'autres.

Quelle technologie est utilisée pour créer des applications web ?

Vue3 avec liaison automatique au backend généré.

Quelle est la technologie utilisée pour créer des applications mobiles ?

Cadre APMS propre utilisant Swift et Kotlin en interne.

Quels sont les avantages des applications mobiles d'AppMaster.io ?

Les applications mobiles construites sur la plateforme sont natives (pas de HTML, JS, PWA) et sont basées sur la livraison en temps réel des écrans et de la logique.

L'utilisateur n'a besoin de publier une application mobile dans PlayMarket ou AppStore qu'une seule fois, et toutes les mises à jour de l'interface et de la logique seront instantanément affichées dans l'application - il suffit de faire des changements et de republier le backend. Backend + applications mobiles peuvent fonctionner hors ligne dans les réseaux d'entreprise sans accès à Internet.

Grâce au cadre APMS, l'utilisateur peut modifier l'application rapidement et sans délai de publication.

Fonctionnalité pour les entreprises