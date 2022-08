La maintenance des logiciels coûte cher. Période. Quel que soit le type de logiciel que vous utilisez, les coûts de maintenance augmenteront à mesure que votre entreprise se développera et que de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées au logiciel. Il n'est donc pas surprenant que chaque entreprise cherche des moyens de réduire le coût de la maintenance logicielle, qu'il s'agisse de mettre à niveau la version du logiciel ou d'en utiliser une nouvelle. La bonne nouvelle est qu'il existe de nombreuses façons de réduire le coût de la maintenance logicielle sans écrire de code. Dans cet article de blog, nous explorerons certaines stratégies pour réduire le coût de la maintenance tout en gardant vos programmes sécurisés et conformes aux normes de l'industrie en même temps.

Qu'est-ce qu'un logiciel no-code/low-code ?

Un logiciel no-code/low-code est une plateforme qui permet aux utilisateurs ou développeurs de créer leurs propres applications ou logiciels avec un peu de codage (low-code) ou sans aucun codage (no-code). La plate-forme fournit une interface glisser-déposer et des outils intégrés pour le développement, les tests et le déploiement. Ce type de logiciel est parfait pour créer des applications mobiles ou des applications Web.

La popularité de ce type de logiciel est due à sa simplicité et au fait qu'il peut être utilisé par des développeurs de tous niveaux pour créer n'importe quelle application pour les besoins de l'entreprise. De plus, les plates-formes offrent un large éventail de fonctionnalités, notamment la prise en charge de l'authentification des utilisateurs et du stockage des données.

Avantages des logiciels low-code et no-code

Les logiciels low-code et no-code deviennent de plus en plus populaires dans le monde du développement. Ils offrent un certain nombre d'avantages, notamment :

Réduction des coûts de développement

Les logiciels low-code et no-code sont souvent beaucoup moins chers à développer que les applications logicielles traditionnelles.

Réduction du temps de mise sur le marché

Les logiciels low-code et no-code peuvent être développés rapidement, ce qui peut vous aider à commercialiser votre produit plus rapidement et à toucher un public plus large.

Flexibilité et personnalisation accrues

Étant donné que les logiciels low-code et no-code sont très flexibles, vous pouvez les personnaliser plus facilement pour créer la solution d'application exacte dont vous avez besoin sans avoir à coder à partir de zéro. Cela signifie que vous pouvez créer rapidement des versions de votre application pour différents publics ou plates-formes sans avoir à abandonner complètement votre vision d'origine.

Les logiciels low-code et no-code permettent un processus plus rationalisé et peuvent être plus rentables, pas seulement pour les petits projets.

Combien coûte la maintenance logicielle ?

Les coûts de maintenance sont souvent calculés en fonction du nombre de développeurs à temps plein nécessaires pour votre logiciel. La méthode standard pour calculer cela consiste à examiner combien cela coûte par heure de développeur. Cependant, certaines entreprises ont des capacités excédentaires dans leur équipe de développement, et d'autres travaillent sur des contrats temporaires.

À titre d'exemple, si une équipe de 5 développeurs assure la maintenance et le support d'un projet de 3 mois avec un taux horaire de 25 $, cela coûtera environ 20 000 $ pour les 3 mois.

Combien coûte le low-code ?

Les plates-formes logicielles low-code peuvent coûter entre 5 $ par mois et 1 000 $ par mois avec un développement d'applications illimité. Le coût d'une plate-forme low-code ou no-code varie généralement en fonction des fonctionnalités et capacités spécifiques incluses. De manière générale, une plate-forme low-code ou no-code, même avec le niveau le plus élevé, est beaucoup moins chère que les méthodes de développement de logiciels traditionnelles.

Quels facteurs affectent le coût de maintenance des logiciels ?

La maintenance logicielle peut être coûteuse pour deux raisons principales : cela implique beaucoup de temps et d'efforts pour maintenir à jour la version existante de votre logiciel, et il est souvent difficile de déterminer ce qui coûte de l'argent lorsque tout est exécuté via un processus automatisé. . Si vous avez un nombre croissant d'utilisateurs, que vous ajoutez constamment de nouvelles fonctionnalités ou que vous opérez dans un secteur hautement réglementé comme la banque où chaque ligne de code doit être minutieusement auditée avant sa publication, la priorité à la maintenance de vos systèmes logiciels coûtera plus cher que si vous opéraient dans un secteur moins complexe avec moins de règles.

Dans le passé, la version du logiciel était souvent associée à des coûts de maintenance accrus. Cependant, cette hypothèse n'est plus toujours vraie : si une organisation opte pour des approches no-code ou low-code, cela réduit le travail manuel requis pour les mises à niveau logicielles et les coûts de maintenance. En résumé, les facteurs suivants affectent le coût de la maintenance logicielle :

La taille de votre entreprise

Le type de logiciel ou la version que vous utilisez

Le nombre et les types de fonctionnalités (fonctionnalité d'application) dont il dispose

La fréquence à laquelle les utilisateurs utilisent le programme (trafic)

Combien de temps faut-il pour que cette fonctionnalité soit développée et déployée.

La première étape pour réduire les coûts de maintenance logicielle consiste à identifier les tâches spécifiques nécessaires à la maintenance quotidienne du logiciel. Cela se divise généralement en trois catégories :

Garder vos données propres et vous assurer que vos systèmes sont à jour

Assurez-vous que le logiciel fonctionne correctement s'il est mis à niveau vers une nouvelle version

Traquer les problèmes qui surviennent ou nécessitent une modification

Un logiciel sans code ou à faible code est une solution de développement qui permet aux développeurs de créer et de déployer des projets sans écrire de code. Le processus peut être accéléré en utilisant des modèles, ce qui peut aider à réduire le temps nécessaire pour développer ces projets.

Sans perdre de temps à écrire du code, vous pouvez faire gagner des heures à votre équipe chaque mois pendant que votre équipe se concentre sur les fonctionnalités de l'application. Les logiciels sans code ou à faible code réduisent également le coût de la maintenance logicielle car vous n'avez pas à payer quelqu'un d'autre pour écrire le code à votre place. Il aide également à maintenir vos systèmes à jour avec les dernières modifications des normes réglementaires. Lorsque vous utilisez un logiciel sans code et à faible code, vous êtes en mesure de maintenir la conformité aux normes de l'industrie tout en réduisant le coût total associé à la maintenance de votre logiciel.

Pourquoi avez-vous besoin d'un système de gestion basé sur des règles ?

Des règles sont nécessaires pour régir les coûts de maintenance des logiciels pour toute entreprise car, sans elles, il y aurait un degré élevé d'incohérence dans la façon dont les différentes organisations maintiennent leurs logiciels ou leurs applications. Cela entraînerait une augmentation des coûts, car différentes organisations devraient employer plusieurs personnes pour maintenir leur logiciel de la même manière.

De plus, certaines organisations peuvent choisir de ne pas du tout maintenir la fonctionnalité de leur application en raison du coût associé à cette opération. L'utilisation de la gestion basée sur des règles aide votre entreprise dans la mesure où elle utilise un ensemble d'instructions spécifiques (règles) régissant la manière dont le logiciel doit être utilisé et entretenu. Ces instructions sont généralement stockées sous forme manuelle ou électronique et utilisées par les administrateurs système ou d'autres experts lorsqu'ils doivent apporter des modifications ou des réparations. En suivant ces règles, les administrateurs peuvent s'assurer que les mises à jour et les réparations sont effectuées correctement et économiser du temps et de l'argent à long terme.

Si vous souhaitez démarrer avec un code faible ou sans code, décidez du type d'application que vous exécutez et du nombre d'utilisateurs qu'elle compte. Pensez également à toutes les fonctionnalités dont votre application peut avoir besoin avant de poursuivre votre projet. Il existe de nombreuses façons de réduire le coût de la maintenance logicielle en utilisant des plates-formes low-code ou no-code. Par exemple, si vous utilisez une plate-forme logicielle sans code comme AppMaster, vous aurez besoin de très peu de temps et d'efforts pour maintenir votre application.

Cette plate-forme sans code possède le backend le plus puissant de toutes les plates-formes. Ainsi, que vous souhaitiez développer des applications Web ou des applications mobiles , vous feriez mieux de commencer par AppMaster, ce qui signifie qu'à long terme, vous pourrez économiser massivement sur le développement, maintenir correctement ou vous assurer que la fonctionnalité de votre application est de premier ordre. sans pépins et en fin de compte réduire les coûts de maintenance.