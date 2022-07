Vous êtes un développeur acharné ? Vous avez peut-être l'habitude de créer des apps à partir de zéro, ce qui nécessite des compétences en matière de plateforme de codage. Mais qu'en est-il si vous êtes un débutant sans expérience de codage d'applications ? Nous comprenons que vous voulez vous démarquer parmi les 3 autres millions d'applications sur Android, et tester vos idées avec peu de ressources peut être difficile. Si vous n'avez pas les compétences pour développer une application en ligne mais que vous avez une idée fantastique, cet article est pour vous.

Les meilleures plateformes qui peuvent être utilisées pour créer des applications Android sont compilées ici, pour lesquelles aucune expérience ni compétence de codage n'est requise. Il est beaucoup moins cher et plus facile pour vous de créer une application Android à travers une application comme AppMaster. Si vous utilisez cette application, vous ferez votre application professionnelle en quelques jours sans aucun codage expert !

Étapes essentielles du développement d'une application Android



AppMaster est une nécessité si vous avez besoin de créer une application sans codage. Cet outil contient des modèles préprogrammés et des fonctionnalités faciles à utiliser que vous pouvez utiliser pour personnaliser et modifier votre application. Une forme flash de développement d'applications Android est un ensemble d'outils préprogrammés en modèles. Ils sont capables de vous fournir des fonctionnalités afin que vous puissiez modifier et personnaliser votre application selon vos besoins. Tout homme d'affaires startup peut créer une application androïde en utilisant quatre étapes.

Choisissez votre modèle d'application:

Vous trouverez que chaque modèle sert une fonctionnalité qui est faite pour bénéficier du type d'entreprise que vous produisez. Si vous trouvez qu'un modèle est excellent sur les plateformes, mais qu'il ne vous fournit pas la fonctionnalité, vous pouvez le personnaliser à votre goût. La principale chose qui rend ces modèles amusants est leur capacité à être personnalisables pour créer une application android. Cela signifie que vous ne pouvez pas trouver une fonctionnalité qui convienne au développement de votre application. Vous pouvez les ajouter en suivant une méthode simple.

La création d'applications. Spectrum a facilité la création d'applications android à partir de zéro. Les plateformes de codage ont réussi à mettre une page de fonctionnalité d'alarme. Cela signifie que vous trouverez toujours un modèle adapté à votre activité. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le personnaliser selon vos besoins.

Choisissez l'image de marque de votre entreprise:

Puis, tout ce que vous avez à faire est de connecter initialement votre site Web à un constructeur. Les couleurs que vous avez déjà utilisées sont affichées dans une palette pour vous sur la plateforme de l'application. Cela vous aide à construire une palette assortie à votre image de marque actuelle.

En tout cas, nous n'avons pas déjà un site Web. Vous voudriez choisir les couleurs. Cependant, si vous n'êtes pas décidé de la couleur que vous voulez, vous pouvez sauter cette étape pour le moment. À ce stade, nous vous suggérons d'entrer le numéro de téléphone afin que nous puissions vous envoyer des aperçus chaque fois que cela est nécessaire. Les couleurs ne sont pas le seul moyen de marquer votre application android. La personnalisation d'une app à l'aide d'images est également facilitée par la plateforme d'app.

Ajouter du contenu:

Vous trouverez toujours du contenu préchargé pour les plateformes de codage d'app. Cela a pour but de vous fournir une facilité d'édition. Par exemple, on vous donne la possibilité de modifier le texte affiché sur la page à propos, ou vous pouvez également ajouter des images avec des descriptions.Les informations pourraient varier de n'importe quel endroit, que ce soit le contact et les informations sociales ou les blogs. Vous êtes toujours à l'aise pour personnaliser votre design comme il convient à votre choix.

Il est toujours plus facile de définir un back end pour la fonctionnalité. Non seulement cela, mais vous êtes également en mesure de maintenir un accès restreint. Cela permet l'accès à certaines pages uniquement aux utilisateurs qui se sont officiellement connectés.

Publier votre application:

Maintenant que vous avez évolué votre temps dans la conception à des plateformes. Il est maintenant temps pour vous d'ajouter le contenu et les zones de désir de votre application. La première chose dont vous avez besoin est de confirmer que vous ne serez pas violer l'un des avertissements qui ont été indiqués à vous. La dernière chose que vous devez faire est de vous inscrire pour un compte Google et android app developers. C'est une exigence pour les personnes qui entrent sur le marché en tant que développeurs.

Top 20 no-code Platforms to Consider:



Les plateformes qui ne sont pas en mesure d'embaucher des programmeurs Android peuvent facilement se prévaloir des services d'AppMaster. Nous fournissons tout, du lancement de sites Web à l'automatisation des flux de travail. Voici les 20 solutions de bloc-notes qui aident les nouvelles entrées sur le marché à mieux comprendre l'environnement.

AppMaster:

AppMaster est une plateforme qui ne nécessite aucun codage pour que vous puissiez créer des applications android. C'est l'une des applications sans code les plus puissantes. Même les grandes entreprises font confiance à AppMaster pour leurs projets. Vous verrez qu'il fournit une application de niveau production. Les domaines qui sont couverts comprennent le backend, le web et les applications natives. Vous constaterez que vous recevez des millions de demandes en devenant MVP avec l'aide de la plateforme App master. Toutes les fonctionnalités peuvent être ajoutées avec la facilité du glisser-déposer.

Smart Apps:

Si vous désirez également construire une application de votre propre chef sans codage, alors Smart Apps Creator est une option. La plateforme fournit un support pour les fichiers multimédias.

Android Studio:

De nombreux développeurs d'applications pensent qu'inclure Android Studio dans la liste pourrait être un mauvais choix. Cependant, il est toujours capable de produire le résultat que vous souhaitez. L'inconvénient mineur est que vous devrez faire un peu de codage sur l'application pour qu'elle fonctionne bien.

Scapic:

Scapic a réussi à canaliser le besoin de tout site web sur une plateforme de commerce électronique. Il a réussi à inclure tous les visuels essentiels pour tout site web sur la plate-forme. Le logiciel comprend à quel point l'impact des visuels sur une entreprise en ligne et son site Web est important. Par conséquent, ils aident les gestionnaires des utilisateurs à utiliser leurs compétences et à créer efficacement une application androïde.

Mailchimp:

Mailchimp a permis aux utilisateurs d'explorer leur audience. Ils peuvent suivre les visiteurs et leurs interactions avec le site web. Si vous êtes une nouvelle startup, le codage de cette application est l'option parfaite pour vous. Vous serez capable de produire une base de clients et de communiquer efficacement avec eux.

Parabola:

L'une des tâches les plus fatigantes pour un développeur androïde est l'intégration et la liaison des applications après la programmation. Parabola a résolu efficacement ce problème pour son public avec la plateforme. Cela n'a aucun sens si votre contenu web est connecté à la base de données externe. Les streamlines de Parabola peuvent les connecter avec la plus grande facilité.

Voiceflow: