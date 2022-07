La typographie est le style textuel ou l'art d'utiliser des mots écrits, des symboles et des caractères pour communiquer. L'art d'écrire pour communiquer a évolué, passant de simples symboles graphiques à une écriture manuscrite fantaisiste avec une gamme étendue de caractères et de styles. À l'époque moderne, l'art de la typographie s'est numérisé, les personnes s'appuyant sur ces textes, polices et caractères numériques pour communiquer avec les autres en ligne. La typographie numérique est devenue l'outil de communication en ligne le plus courant, des millions de personnes utilisant ces polices et caractères sur des applications mobiles et web. Les utilisateurs se fient aux applications mobiles et web et à leur système de polices et de textes pour communiquer. En raison de la popularité actuelle des applications mobiles et web, il est important de s'assurer que leurs éléments de conception offrent une excellente expérience utilisateur.

Il n'est pas étonnant que les créateurs d'applications mobiles et Web, telles que la Note, aient utilisé ce nom descriptif pour leur application. Cette application mobile de prise de notes simplifie le processus de création de texte et est accessible sur Android, iOS et le Web. La Note est l'une des applications les plus populaires car elle offre une expérience utilisateur transparente et est chargée d'éléments textuels utiles. Si vous décidez de créer une application mobile ou Web similaire, quelles sont les meilleures polices, le meilleur texte et les meilleurs éléments de conception pour améliorer l'expérience utilisateur ? Quels conseils et astuces simples pouvez-vous utiliser pour créer des polices dans vos applications mobiles et Web ?

Quelle est la meilleure taille de police pour les applications mobiles ?







Lorsqu'il s'agit de texte et de polices, l'expérience utilisateur dépend de la facilité avec laquelle il est possible de les lire. Oui, la lisibilité est très importante en ce qui concerne les polices. Les utilisateurs doivent pouvoir lire les mots confortablement, et la taille du texte doit être lisible. Les utilisateurs doivent pouvoir lire le texte sur leurs appareils sans plisser les yeux ou se fatiguer. Les concepteurs d'applications qui prêtent attention à cet élément permettront aux utilisateurs de bénéficier d'une expérience plus confortable.

La taille de la police ne doit pas être trop grande ou trop grasse, de sorte que le texte commence à paraître trop lourd pour l'utilisateur. Cependant, elle ne doit pas non plus être si petite que la police devienne difficile ou impossible à lire confortablement. Cela signifie qu'en matière de conception de polices, les concepteurs d'applications mobiles et web doivent faire preuve d'équilibre lorsqu'ils créent ces éléments. Il existe également des normes universelles généralement acceptées auxquelles les concepteurs d'applications doivent se conformer pour déterminer la meilleure taille de police pour les applications mobiles.

La norme de conception existante pour la taille des polices sur les applications mobiles est de 16 pixels minimum, ce qui peut poser problème aux personnes souffrant de déficiences visuelles. Les concepteurs d'applications mobiles doivent donc veiller à ce que la taille du texte ne soit pas inférieure à 16 pixels pour garantir une expérience utilisateur optimale. Les applications mobiles pour Android utilisent une taille de police minimale de 12 pixels, tandis qu'iOS utilise une taille de police minimale de 11 points. Ces normes de conception des applications garantissent la lisibilité et constituent la taille de police la plus recommandée pour le corps principal du texte des applications mobiles. Il est également suggéré de maintenir un rapport de 90/10 entre la taille de la police du corps du texte et celle des titres.

Comment choisir une police pour mon application ?



Accessibilité



Les polices des applications mobiles doivent être lisibles et cohérentes sur tous les types d'appareils, quelle que soit leur taille. La police de caractères doit être facile à lire et confortable, même pour les utilisateurs qui passent beaucoup de temps devant leur écran. Les polices doivent également être universellement accessibles sur les différentes plates-formes afin que le texte ait le même rendu, quel que soit l'appareil utilisé. Par exemple, la police Times New Roman est l'une des polices de caractères les plus populaires utilisées par les concepteurs d'applications mobiles. C'est aussi la plus reconnaissable et la plus accessible pour les utilisateurs d'applications mobiles et Web sur toutes les plateformes.

Poids de la police



Le poids ou la largeur d'un texte ou d'une police particulière est important pour créer une bonne expérience utilisateur. Les préférences en matière de poids de police des applications mobiles et Web varient d'un utilisateur à l'autre. L'un d'eux peut préférer lire ou taper dans une police de caractères épaisse et grasse, tandis qu'un autre peut préférer la version plus fine de la même police. Les concepteurs d'applications doivent fournir aux utilisateurs des options faciles à utiliser pour ajuster le texte à leur poids de police préféré. Cette caractéristique de conception affecte directement le niveau de confort des utilisateurs de vos applications mobiles et web.

Lisibilité



La lisibilité du texte fait référence au niveau de clarté, de facilité et de confort de lecture d'une police. Les concepteurs d'applications doivent prêter une grande attention aux éléments de conception pour s'assurer que les polices sont lisibles pour les utilisateurs. Une police difficile à lire irritera les utilisateurs de l'application et les rendra moins enclins à interagir avec tout contenu utilisant cette police particulière. Les polices lisibles sont nettes, bien espacées, suffisamment grandes pour être lues et suffisamment claires pour être vues sans aide. Les éléments décoratifs du texte et l'alignement de l'espacement doivent être appliqués avec modération. Ils peuvent donner à votre police un aspect très chic, mais rendent votre texte illisible pour les utilisateurs.

Autres considérations



Les meilleures polices pour les applications mobiles ont des caractéristiques distinctes qui sont universelles pour tous les utilisateurs. Les polices doivent être facilement accessibles, personnalisables et améliorer l'expérience d'une grande variété d'utilisateurs d'applications. La conception des polices doit être inclusive et aider les utilisateurs normaux et ceux dont les capacités physiques ou cognitives sont réduites.

Personnalisation par l'utilisateur



Comme les capacités des utilisateurs varient, la taille des polices et la conception du texte dans les applications mobiles et web doivent être personnalisables. Les utilisateurs ayant une déficience visuelle bénéficieront de la possibilité d'ajuster la taille, la couleur, le poids et la police du texte. Ils doivent également pouvoir ajuster l'arrière-plan et la mise en évidence du texte afin de réduire la fatigue oculaire. La personnalisation des polices est d'une grande aide pour les utilisateurs d'applications qui souffrent de difficultés d'apprentissage, de déficiences cognitives ou de problèmes de vue.

Quel est le meilleur type de police pour le Web ?



Helvetica

Le design classique, clair et net de cette police en a fait un choix populaire depuis 1957. Elle est polyvalente, lisible et visible même dans des conditions de faible luminosité. Cette police de caractères est préférée pour sa clarté, son esthétique minimaliste et sa polyvalence.

Serif

Le caractère serif a un design élégant et formel qui ajoute une touche de raffinement à tout document. Facile à lire, c'est l'une des polices web les plus distinctives, avec un juste équilibre entre éléments décoratifs et formels.

Calibri

C'est un excellent choix pour les applications Web, car ses bords arrondis et doux créent une expérience de lecture confortable. Grâce à ces caractéristiques, c'est une police idéale pour la lecture de contenus Web longs, qui nécessitent un temps d'affichage prolongé. Cependant, elle peut ne pas être visible par les utilisateurs de Mac sur les plates-formes Web et peut être remplacée par une police similaire.





Arvo

La police Arvo est une police à base géométrique largement utilisée dans les applications Web et les médias imprimés. Cette police polyvalente est disponible dans des variations de 4 polices qui varient de Roman, Roman Bold, Italics, et Bold Italics.

Combien de polices différentes devez-vous utiliser sur un site Web ?



La règle générale en matière de conception d'applications Web est de ne pas utiliser plus de trois polices ou caractères différents sur les sites Web. Un maximum de trois polices est polyvalent, confortable à lire, esthétique et réduit la confusion.

Quelle est la police la plus agréable à l'œil ?



Helvetica

L'Helvetica arrive une fois de plus en tête des polices de caractères les plus populaires pour la conception d'interfaces utilisateur d'applications ! Elle est polyvalente et facilement lisible sur les sites Web, les écrans et les médias imprimés. Elle est considérée comme une police propre et neutre qui ne perturbe pas et se fond facilement dans son environnement de conception. L'Helvetica est une police "sûre" pour les concepteurs d'applications, qui peut être utilisée aussi bien pour tester des conceptions d'interface utilisateur que pour lancer une application logicielle entièrement développée.

Raleway

Cette police simpliste et exquise présente un design de texte léger et épuré de type empattement. Design moderne. Elle est facile à lire, polyvalente et très soignée. L'espacement et la conception du texte en font une police de choix pour les concepteurs d'applications du monde entier.

Pacifico

Cette police au trait de pinceau amusant est utilisée pour le contenu mobile et web qui est amusant et ludique. Ses bords arrondis, sa fantaisie et son poids en font une police très agréable à l'œil !

Lato

Le design arrondi de la police Lato est idéal pour le marketing et le contenu imprimé, car il est très agréable à regarder, facilement lisible et semi-formel mais amusant. Ce texte est un excellent choix pour les applications mobiles et Web en raison de sa beauté et de sa structure classique.

Quelle est la meilleure police Google ?



Google Fonts est une mine d'inspiration pour les nouvelles polices que les développeurs peuvent intégrer dans les interfaces utilisateur des applications ! Il dispose d'une vaste bibliothèque de centaines de polices gratuites pour donner à votre contenu et à votre texte un aspect distinctif. Google Fonts offre de nombreuses possibilités aux concepteurs d'applications, quelle que soit la taille du projet. Que vous ayez besoin de créer un lettrage de conception graphique, un corps de texte ou tout autre contenu, ces polices sont parfaites pour compléter votre travail.

Affichage Playfair



Cette police est idéale pour les concepteurs d'applications qui souhaitent ajouter une touche classique à leurs textes. La police Playfair Display possède des poids de police polyvalents et un excellent espacement. Elle est idéale pour le contenu des titres.

Ubuntu

Ubuntu est l'une des polices les plus lisibles en ligne et a été conçue pour être utilisée de manière optimale pour les applications et sites Web. Elle est polyvalente pour être utilisée comme texte de corps et peut également être utilisée pour les titres.

Treat

Treat est une police de caractères quelque peu créative dans la suite Google Fonts, car, comme Pacifico, elle utilise un lettrage fantaisiste au pinceau. Elle présente également un espacement modéré qui la rend facile à lire. Cette police qui attire l'attention apporte une touche de créativité à votre contenu mobile et Web.

Montserrat

Cette police de caractères Google Font simple et sans empattement est un modèle classique de corps de texte utilisé pour une grande variété de contenus. À ce jour, il existe 16 variantes de la police Monsterrat.

Hindu

L'Hindu est le caractère idéal pour le corps de texte des pages Web en raison de son caractère gras. Bien qu'elle ne soit pas disponible dans une variation cursive, elle reste un choix populaire pour le contenu qui doit être gras. Cette police est souvent utilisée pour les gros titres en raison de ses caractéristiques extraordinaires.

Raleway

La police Raleway est très polyvalente et est l'une des plus connues de Google Fonts. Cette police est idéale pour les conceptions et les contenus qui nécessitent un texte énorme pour se démarquer.

Arvo

Cette police est parfaitement créée pour une lisibilité maximale sur le web. Arvo est également un excellent choix pour les médias imprimés. Avec un design serif, ses éléments de décor sont exquis et frappants pour les textes de corps qui doivent se démarquer.

April Fatface

Cette police de Google Fonts est facile à lire et disponible en différentes graisses. La police April Fatface est principalement utilisée pour le contenu publicitaire afin de donner une touche de drame au corps du texte de vos créations.

Karla

En raison de sa clarté et de sa lisibilité, Karla est une police de caractères Google Fonts idéale pour les concepteurs qui doivent donner à leurs projets une esthétique minimaliste.

Quelle police est utilisée dans Android ?

Les éléments de conception réussis dans les applications Android comprennent les fonds, les symboles et les couleurs. Toutefois, aucun élément n'a autant d'impact sur le contenu global que les polices de caractères accrocheuses ! Celles-ci renforcent l'esthétique de l'application mobile ou web en donnant à votre contenu une apparence unique et distincte. Grâce aux nombreuses options de personnalisation du texte, les utilisateurs peuvent sélectionner leurs polices préférées pour améliorer leurs expériences de communication et de lecture.

Roboto

Roboto est la police de choix pour la conception de l'interface utilisateur des applications Google pour Android en raison de sa facilité de lecture et de son design épuré. Son alignement des espaces, ses courbes arrondies et son aspect léger font de cette police l'une des plus polyvalentes à utiliser pour le contenu textuel des applications Android. Il est intéressant de noter que cette police a été développée par le géant technologique Google lui-même !

Open Sans

La police Open Sans est un autre choix populaire pour les applications Android en raison de sa facilité de lecture. Sa fluidité s'étend au contenu mobile, web et imprimé, et c'est une police préférée car elle améliore la cohérence du contenu textuel. Son poids, sa taille et son alignement d'espacement sont équilibrés, ce qui la rend agréable à regarder pour les utilisateurs d'Android.

Meilleures applications de création de polices pour Android



HiFont

Secouez votre expérience des polices Android avec HiFont ! Cette application unique est l'une des plus époustouflantes applications de polices pour Android et est livrée avec un éventail d'options de personnalisation colorées pour les utilisateurs d'Android. Cette application de police pour Android a un large éventail d'applications amusantes et modernes qui peuvent même être personnalisées pour ressembler à des animaux ! Il s'agit d'une alternative plus intéressante que les polices de texte statiques standard que nous avons utilisées.

Fonty

Si vous souhaitez créer votre propre police de manière unique, Fonty est l'outil idéal ! Il permet aux utilisateurs de créer leurs propres polices basées sur leur propre écriture grâce à son interface de création de texte. Cette application permet aux utilisateurs de dessiner et de créer leurs propres polices et caractères à l'aide d'un croquis manuel. Le croquis de la police est ensuite converti dans l'application pour donner aux utilisateurs des polices uniques basées sur leur écriture manuscrite. Les utilisateurs ont également la possibilité d'ajouter leurs propres éléments de conception pour les applications androïdes, tels que des autocollants et des caractères.

Il dispose également d'un large éventail de polices préchargées que vous pouvez choisir et appliquer à vos applications android. Son attrait unique réside toutefois dans la possibilité de personnaliser facilement votre écriture pour créer votre style unique de polices de caractères pour vos applications.

Quelle est la police la plus facile à lire ?



Historiquement, le mot "police" fait référence à la police de caractères réelle utilisée pour créer du texte ou des caractères imprimés. La lisibilité de la police dépend de la fluidité des caractères, de la variété des réglages, de la conception du texte, de l'alignement des espaces et d'autres éléments. Essentiellement, deux catégories de polices sont les plus faciles à lire : les avec et les sans empattement.

Serif

Serif est un terme typographique utilisé pour décrire l'ornementation du texte et des caractères. Il apparaît en haut et en bas de chaque caractère, formant un pied opposé. Les polices Serif les plus lisibles sont Bookman Old Style, Courier, Garamond et Times New Roman. Les polices Serif sont basées sur des motifs traditionnels et classiques éprouvés, semi-cursifs et embellis.

Sans serif

Les polices sans empattement signifient "sans fioriture". Par conséquent, ces polices de caractères ne comportent pas d'éléments de décor ou d'ornementation supplémentaire. Elles apparaissent comme des lignes droites sans ornement. Certaines ont un design classique, soigné et minimaliste pour améliorer l'expérience de lecture des utilisateurs. Les polices sans empattement les plus lisibles sont Arial, Calibri, Franklin Gothic et Helvetica. Les polices sans empattement sont plus faciles à lire et possèdent des lignes épurées et modernes qui les rendent plus attrayantes pour les jeunes utilisateurs ou les créateurs de contenu.

La taille et l'espacement des polices déterminent également la lisibilité du corps du texte de votre application mobile. La taille des polices détermine la taille des lettres ou des caractères dans un texte écrit. Un texte clair et volumineux sur papier est le plus facile à lire, car il est plus confortable. Plus la taille de la police avec empattement et sans empattement est grande, plus il est facile de lire et de comprendre le contenu.

Conclusion



En suivant ces simples conseils et astuces, on s'attend à ce que la conception de votre application soit un succès dans la création de vos applications mobiles et web. AppMaster vous fournit les meilleures solutions et conseils grâce à son équipe d'experts.