Dans ce monde avancé où la conception technologique se développe quotidiennement, de nouvelles tendances de conception d'UX émergent également. Les conceptions de l'expérience utilisateur (UX) et de l'interface utilisateur (UI) sont les facteurs les plus importants qui jouent leur rôle dans le rassemblement de plus de monde sur le site Web via UX. Il existe de nouvelles tendances de conception émergentes dans les conceptions UX (expérience utilisateur) dans le monde entier. La conception UX est l'effet visuel qui présente votre marque devant un public de manière à ce qu'il devienne client en un rien de temps. La première expression des produits est très importante pour la marque car elle prédit l'expérience utilisateur à travers la conception de l'UX.

Peu importe si votre produit est précieux et utile, même si la conception de l'UX/UI est médiocre et obsolète, vous n'obtiendrez pas le trafic souhaité. Dans le marché émergent du design moderne, il est nécessaire de se mettre à jour en fonction des tendances du design. Sans suivre et adapter les nouvelles tendances de conception d'UX/UI, vous ne pourrez pas rivaliser efficacement avec vos concurrents. Ici, dans cet article, nous discuterons de quelques tendances UX de conceptions UX à rechercher en 2022. Cela vous aidera à comprendre quelle tendance UX conviendra le mieux à votre marque pour obtenir plus de trafic des utilisateurs et définir l'expérience utilisateur.

Conception de la vie

Les conceptions d'UX/UI dans le passé étaient des conceptions centrées sur l'utilisateur, mais les tendances croissantes du réchauffement climatique et des problèmes environnementaux ont modifié la tendance UX en fonction de l'expérience utilisateur. Les tendances de l'UX / UI ces jours-ci et à l'avenir se dirigent vers des conceptions UX centrées sur la vie. Les conceptions UX/UI centrées sur la vie sont celles qui se concentrent davantage sur les effets environnementaux du produit. Les utilisateurs plus respectueux de l'environnement sont facilement attirés par ces types de conceptions.

Visuels 3D



Les conceptions uniques et nouvelles d'UX/UI attirent toujours les utilisateurs et les font coller à votre marque. Le temps des images 2D est révolu et la conception des tendances UX évolue vers des expériences 3D fascinantes pour ajouter davantage à l'expérience utilisateur. L'expérience 3D est plus captivante en raison de la profondeur et de la clarté de la conception qu'elle offre aux utilisateurs. Les ombres, les animations et les effets de calque peuvent être utilisés dans la présentation 3D de la conception. Les conceptions 3D ne se limitent pas seulement aux images et aux images, mais s'orientent également vers la narration pour attirer plus de trafic grâce à une conception captivante.

Contrôle des gestes aériens



Ce sont les nouvelles tendances du design mobile dans l'UX qui permettent aux gestes du corps d'accomplir un acte. Comme le selfie pourrait être capturé en montrant un geste de la paume devant la caméra. Les choses ont beaucoup changé avec l'avènement des écrans tactiles et le rapport d'aspect élevé des interfaces mobiles. La technologie a gagné en puissance avec la tendance UX du contrôle gestuel de l'air, car elle permet aux utilisateurs d'utiliser un téléphone portable sans toucher un écran en montrant simplement la paume, en agitant la main ou en pinçant les doigts.

Animations



Les animations déclenchées par défilement jouent un rôle incroyablement excitant en capturant les utilisateurs et en ajoutant un effet incroyable à l'expérience utilisateur via UX. UX exprime le contenu comme une narration et maintient les clients accrochés. Apple Company utilise également cette tendance de l'UX pour attirer plus d'utilisateurs et donner aux utilisateurs l'impression de faire partie de la marque et de l'histoire.

Approche mobile d'abord



De nos jours, les gens se tournent vers des produits plus pratiques et préfèrent les mobiles aux ordinateurs. Ainsi, avec cette tendance croissante en UX, vous devez également vous diriger vers la création de conceptions UX d'expérience utilisateur qui ne conviennent pas seulement au PC, mais qui semblent également saisir l'écran mobile. Les concepteurs Web préfèrent cette approche axée sur le mobile en raison de l'utilisation croissante des téléphones mobiles. Les gens préfèrent réserver des billets, acheter des marchandises et réserver les tables des restaurants via leur téléphone portable. De plus, la préférence évolue également car la conception UX est le moyen le plus simple de saisir davantage d'utilisateurs et de clients.

Typographie



La typographie est l'un des facteurs critiques pour capter l'attention des consommateurs et augmenter l'expérience utilisateur. Choisir judicieusement le style de police et l'utiliser de manière appropriée pour afficher le contenu sur le site Web est une chose essentielle pour la conception UX. Les gens recherchent généralement des informations sur des sites Web qui peuvent être scannés facilement, et le style de police peut les aider à le faire. Plusieurs sites s'appuient potentiellement sur la typographie pour obtenir plus de trafic de la part des utilisateurs.

Rédaction UI/UX



L'expression écrite sur le site Web est très importante car les utilisateurs remarquent le ton de la voix lors de la numérisation du contenu. Le style de police et le ton de la voix sont tout aussi importants pour attirer les utilisateurs. L'écriture UI et UX doit inclure des phrases courtes. Cela permet aux utilisateurs d'assimiler plus facilement les informations et la localisation de la politique et des produits de la marque, ainsi que l'aide que la marque pourrait fournir. Simplement, vous pouvez exprimer efficacement votre point de vue en moins de mots.

Fond coloré



Les tendances de conception dans UX / UI consistant à utiliser un arrière-plan flou et coloré augmentent. Les concepteurs se concentrent sur l'utilisation de jusqu'à 10 couleurs en arrière-plan au lieu d'utiliser 2 à 3 couleurs dans un dégradé linéaire qui donne un aspect attrayant à la conception UX.

Sécurité et authentification



Il est nécessaire de garder les téléphones portables et les PC sécurisés et authentifiés pour éviter tout incident. Les mots de passe sont facilement oubliés et une personne pourrait avoir des ennuis. De nos jours, les gens préfèrent s'authentifier avec une empreinte digitale ou un verrouillage du visage. Les téléphones portables fournissent à l'interface utilisateur un verrouillage du visage ou un verrouillage des empreintes digitales pour assurer la sécurité des données.

Personnalisation



Les tendances de conception UX de l'expérience utilisateur qui répondent aux besoins des visiteurs et expriment la conception UX personnalisée attirent davantage l'attention. Cependant, s'il n'y a pas d'expérience personnalisée dans la conception UX, les clients s'éloigneront facilement de votre marque. Pour saisir et maintenir le flux de clients vers votre marque, assurez-vous que les utilisateurs bénéficient d'un design UX personnalisé.

Conceptions pour les grands écrans



Les conceptions UX se concentrent non seulement sur l'adaptation des conceptions aux mobiles, mais également sur la conception d'applications adaptées aux écrans plus grands et sur l'amélioration de l'expérience utilisateur. Il existe des applications mobiles qui ne sont pas adaptées aux PC ou aux tablettes. Avec les tendances UX émergentes, la tendance se poursuit également pour créer un design qui fonctionnera non seulement efficacement sur mobile, mais également sur les tablettes et les téléphones pliables.

Expériences VR et AR



La réalité virtuelle et la réalité augmentée se développent à l'échelle mondiale et ne se limitent pas seulement aux jeux. Il est utilisé à différentes fins de nos jours, comme pour la vente au détail, les voyages, l'industrie automobile et l'éducation. La mise en œuvre de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée dans les conceptions UX pourrait améliorer l'efficacité du travail et réduire les erreurs.

Conception de mouvement



Les utilisateurs s'ennuient en regardant des images statiques et fixes sur le site Web. Cependant, les objets en mouvement et les images à l'écran lui ajoutent plus de charme via UX et UI. Les utilisateurs sont plus attirés par les animations. La conception Motion UX donne non seulement un look incroyable à l'interface, mais aide également à obtenir des informations sans s'ennuyer.

Dessins abstraits et illustrations



Les animations 3D attirent l'attention des utilisateurs, mais la demande croissante d'illustrations abstraites et de conceptions d'UX/UI attire davantage l'attention. L'ajout de couleurs abstraites et lumineuses avec différents angles donne un aspect captivant à votre conception UX. En utilisant des illustrations abstraites et des SVG dans UX, vous pouvez vous démarquer de vos concurrents et attirer plus de monde.

Texture réaliste



Les marques utilisent des textures réalistes dans les conceptions UX pour rendre l'expérience réaliste pour les utilisateurs. Les textures sont inégales afin que les utilisateurs puissent découvrir les objets. Les objets à l'écran donnent une sensation réaliste à l'œil humain et semblent plus authentiques.

FAQ

Quelles tendances UX design seront populaires en 2022 ?

Les tendances populaires du design UX seront la réalité augmentée et la réalité virtuelle, qui retiennent davantage l'attention des utilisateurs. De plus, les autres tendances UX dans le domaine sont les gestes de contrôle aérien et les animations 3D qui génèrent plus de trafic et ont augmenté le flux de clients. Les animations et les illustrations sont une autre tendance UX qui ajoute des fonctionnalités de narration au site Web pour rendre les choses intéressantes, attirer l'attention des visiteurs et en faire des clients réguliers.

Quelle est la prochaine grande tendance du design UX ?

Les avancées technologiques dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la réalité augmentée ont rendu les tendances de conception UX plus spécialisées. Une des grandes tendances UX en design l'UX sera la réalité augmentée et virtuelle.

Quel est l'avenir du design UI UX ?

L'avenir de la conception UX/UI est plus brillant et plus spécialisé. Les capacités et l'expertise des concepteurs UX augmentent de jour en jour avec les tendances de conception croissantes. Il existe également plusieurs offres d'emploi dans le domaine des affaires pour les concepteurs UX.

Quelles sont les tendances les plus récentes dans les conceptions UI UX ?

L'une des conceptions les plus récentes de la conception UX est une interaction sans contact. Dans cette pandémie, la distanciation sociale a joué un rôle essentiel en prêtant attention à cette tendance UX. Les tendances de conception de la conception UX, y compris l'interface de commande vocale et le contrôle gestuel de l'air, sont plus populaires parmi les utilisateurs et dans l'industrie de l'UX/UI.