Chaque année, le nombre d'applications mobiles augmente. La pandémie, les cataclysmes mondiaux et les guerres deviennent un stimulant pour le développement des technologies. Aujourd'hui, nous sommes prêts à empocher toute notre vie : 2 110 063 applications sont disponibles en téléchargement sur l'App Store et 3 298 329 applications sont disponibles en téléchargement sur Google Play Market au premier trimestre 2022, selon statista.com. Statista Digital Market Outlook estime que les revenus de la plupart des segments augmenteront au cours des prochaines années, atteignant environ 613 milliards de dollars d'ici 2025.

Êtes-vous prêt à créer votre application mobile ? Pour commencer, lisez cet article.

Types d'applications mobiles

Au stade initial, les entreprises et les particuliers qui décident de créer une application mobile pour leur entreprise ou leurs besoins sont confrontés au choix du type d'application : application native, web ou hybride. Cet article vous aidera à résoudre ce problème et à vous concentrer sur les applications natives et leurs différences par rapport à toutes les autres.

Applications natives

Une application mobile native est une application créée pour une plate-forme spécifique. L'application mobile native est écrite dans le langage de programmation natif de la plateforme : pour Android — Kotlin et Java, pour Apple iOS — Objective-C et Swift. Une application mobile native a accès à toutes les technologies et capacités matérielles natives d'une plate-forme particulière. Les applications mobiles natives doivent être téléchargées et installées sur l'appareil, par exemple via le Google Play Market et l'App Store officiels.

Avantages:

accès au matériel de l'appareil (géolocalisation, caméra, microphone, accéléromètre, capteurs de lumière, calendrier, notifications push) et fonctionnalités étendues qui en découlent ;

peut satisfaire des demandes plus différentes des clients et des utilisateurs ;

les données des utilisateurs peuvent être facilement collectées et analysées ;

généralement, ils fonctionnent de manière plus stable et plus efficace avec tous les appareils utilisés sur leur système d'exploitation ;

il n'y a aucune limitation sur la fonctionnalité de la vitesse et de la qualité de la connexion Internet - l'application peut fonctionner sans accès au réseau;

mieux adapté aux applications avec des interfaces personnalisées et une logique métier complexe.

Les inconvénients:

développement coûteux;

le développement prend beaucoup de temps;

chaque magasin d'applications doit vérifier les applications natives ;

couvrent peu de plates-formes et sont incompatibles avec d'autres systèmes d'exploitation ;

même de légères modifications nécessitent des mises à jour régulières.

Applications Web

Ils fonctionnent via un navigateur Web sur l'appareil de l'utilisateur. Il s'agit de sites Web personnalisés qui ressemblent à de véritables applications mais qui ne sont pas hébergés sur l'appareil de l'utilisateur. Vous ouvrez à partir d'un téléphone, d'une tablette, d'un ordinateur portable ou d'un ordinateur de bureau (une application Web n'est pas nécessairement réservée aux appareils mobiles) une page sur Internet qui "fauche" sous l'application. Cela revient à stocker des données dans le cloud ou sur le disque dur d'un ordinateur. Souvent, une application Web complète une application mobile native et vice versa. Avec un développement de qualité, les applications Web fonctionnent presque comme des applications natives. Comprenons ce "presque" quelle est la différence.

Avantages:

les applications Web peuvent fonctionner sur une plate-forme avec n'importe quel système d'exploitation ;

les développeurs n'ont pas besoin d'approuver l'application auprès des magasins ;

le cycle de développement de CSS, HTML et JavaScript est beaucoup plus rapide.

Les inconvénients:

il n'y a pas d'accès au matériel des appareils des utilisateurs, ce qui réduit considérablement la fonctionnalité des applications Web (par exemple, il est impossible de créer une application Web qui utilise l'accéléromètre sur l'appareil ou allume la caméra) ;

l'utilisation n'est possible que via Internet et dépend de sa disponibilité, de sa vitesse et de son fonctionnement stable ;

les applications ne sont pas cataloguées en un seul endroit et sont plus difficiles à trouver.

Applications hybrides

Les applications hybrides sont un compromis entre les applications natives et Web. Ils sont placés dans l'application native et fonctionnent via WebView. Ils ont accès aux informations sur l'appareil de l'utilisateur.

Ils ressemblent et fonctionnent comme des applications natives : ils peuvent être téléchargés depuis le magasin et installés sur l'appareil. L'installation peut être nominale, car ces applications ont accès aux données de l'utilisateur mais ne stockent souvent pas elles-mêmes leurs données directement sur l'appareil de l'utilisateur.

WebView est un composant système qui ouvre des pages Web dans d'autres applications. Lorsque vous ouvrez un lien particulier dans un réseau social ou un client de messagerie, il commence dans l'interface du réseau social ou du client de messagerie lui-même au lieu d'aller dans le navigateur. C'est le travail de WebView.

Avantages:

fonctionnalité complète et haut degré de personnalisation ;

vous pouvez créer une application qui fonctionnera avec plusieurs plates-formes ;

réduire le coût et accélérer le développement d'un MVP ou d'un simple produit fini pour les clients ;

sont une solution intermédiaire entre les fonctionnalités et les performances d'une application native et le faible coût d'une application Web.

Les inconvénients:

il est préférable de créer des applications trop complexes en natif, tout comme les applications avec des solutions visuelles encombrantes comme les jeux ;

le développement nécessitera plus de temps et d'efforts pour que l'application hybride ressemble à une application native ;

les magasins rejettent les applications qui ne fonctionnent pas assez bien, et il est essentiel de respecter les normes de qualité.

Applications multiplateformes

Le développement d'applications multiplateformes signifie que l'application est développée avec une technologie/un langage/un cadre qui lui permet d'être utilisée sur plusieurs systèmes d'exploitation différents - Android, iOS, Windows, Linux, etc. Par exemple, les applications React-Native peuvent fonctionner sur Android et iOS.

Le développement d'applications hybrides signifie qu'une application est développée à l'aide de plusieurs langages/technologies, mais cela ne signifie pas toujours qu'elle sera multiplateforme. Les applications peuvent être hybrides mais ne seront pas nécessairement considérées comme multiplateformes.

Une application peut être considérée comme multiplateforme, mais elle n'a pas besoin d'être hybride. Il peut s'agir d'une application Web ou même d'une application native (par exemple, le framework React Native utilise un runtime JavaScript pour afficher le code JavaScript, puis publier l'application à la fois sur Google Play Market et sur l'App Store).

De même, les applications peuvent être simultanément hybrides et multiplateformes (par exemple, React-Native + langage de plateforme natif).

Les approches dans le développement d'une application mobile peuvent être combinées. Par exemple, créez des écrans critiques pour les performances sur les technologies natives et des écrans secondaires sur les technologies multiplateformes.

Avantages:

le développement multiplateforme est beaucoup plus rapide que le développement d'applications mobiles natives pour plusieurs plateformes différentes à la fois ;

idéal pour les startups qui ont besoin d'être commercialisées plus rapidement avec un MVP pour tester une théorie ;

adapté à la création d'applications événementielles, par exemple, pour des conférences d'affaires, des foires, etc., en raison de la rapidité de création ;

le développement multiplateforme contribue souvent au développement plus efficace des développeurs, car il implique de travailler avec plusieurs technologies et environnements et stimule également les compétences en résolution de problèmes ;

Le multiplateforme est utile lors de l'écriture d'une application simple avec un petit nombre d'écrans pour plusieurs plateformes (un simple jeu mobile est idéal pour le multiplateforme).

Les inconvénients:

iOS et Android diffèrent considérablement, ce qui entraîne des difficultés de développement et de nombreux retards dans le travail de l'application finale (le plus souvent, il s'agit d'éléments d'interface et de leur rendu, les indicateurs Animation FPS et Animation RAM peuvent différer de 3 à 5 fois);

les applications multiplateformes plantent plus souvent et ralentissent ;

il est plus difficile de maintenir un code multiplateforme — la mise à jour des systèmes entraîne une mise à jour fréquente des interfaces de programmation, ce qui nécessite plus de temps ;

dans le monde multiplateforme, il y a une petite communauté et vous devez souvent résoudre les problèmes par vous-même. Il y a un risque élevé de rencontrer un problème que peu de gens connaissent ;

le développement d'applications multiplateformes peut considérablement simplifier la vie et faire économiser de l'argent à un client et à des propriétaires d'entreprise limités par leurs ressources financières, et peut ajouter des maux de tête à un développeur ;

mais une application multiplateforme peut nécessiter de vastes efforts de la part des développeurs et des investissements importants de la part du client lors du passage d'un MVP à un produit fini et lors de la mise à l'échelle du produit ;

une application multiplateforme peut utiliser plus d'autonomie de la batterie de l'appareil de l'utilisateur, et même une fois et demie, ce qui n'est pas pratique si l'application est utilisée fréquemment.

Ainsi, le multiplateforme est plus une propriété qu'un type d'application mobile. Différents types d'applications mobiles peuvent être à la fois multiplateformes et non multiplateformes. De nombreuses sources confondent et utilisent ces termes ("application multiplateforme" et "application hybride") comme synonymes, bien qu'il existe une différence entre eux.

Comment choisir le type d'application pour votre projet ?

Il est essentiel de comprendre les types et les fonctionnalités des applications mobiles pour déterminer et décider rapidement laquelle apportera le maximum d'avantages à la fois au client de l'application et à ses utilisateurs finaux.

Tenez compte de plusieurs facteurs à la fois lors du choix du type d'application :

budget de développement — un petit budget vous redirigera vers une application web, un budget moyen vous permettra de vous concentrer sur différentes options d'applications hybrides avec des capacités multiplateformes, et un budget élevé vous permettra de créer une application mobile native avec une vitesse maximale et performances ; objectifs du projet et de l'étape du projet - si vous souhaitez uniquement tester l'idée de démarrage et publier un MVP, vous ne devez pas immédiatement dépenser de l'argent pour l'ensemble du cycle de développement d'une application native ; avez-vous besoin d'une multiplateforme et avec l'aide de quelles technologies il vous sera plus facile de l'implémenter dans votre projet ; le public cible du produit et leurs besoins réels par rapport à leurs attentes possibles. Les utilisateurs utiliseront-ils souvent cette application ? Vous avez besoin de graphisme et d'animation ? Avez-vous besoin d'une grande vitesse de l'application pour l'utilisateur ? Avez-vous besoin de fonctionnalités multi-utilisateurs ou d'un accès aux fonctionnalités matérielles de l'appareil ? Combien d'écrans obtiendront l'application ? vitesse de lancement du produit — le cycle de développement complet d'une application mobile native peut prendre des mois ; pour une version rapide, vous devez implémenter une application hybride ou une application web ; plans de mise à l'échelle du produit - est-il possible de faire évoluer votre produit sur le type d'application initialement sélectionné (web ou hybride), ou devrez-vous passer au développement natif à l'avenir.

Toutes ces réponses permettront de démarrer adéquatement le début du projet et d'avancer dans la bonne direction.

Existe-t-il un moyen de conserver les meilleures qualités de toutes les applications ?

La plateforme no-code AppMaster.io propose le concept du tout-en-un pour développer une application mobile.

La caractéristique essentielle des applications mobiles natives est qu'elles sont optimisées pour un système d'exploitation spécifique et peuvent utiliser les capacités matérielles des appareils. Comme vous le savez déjà, cela entraîne beaucoup plus de temps de développement, d'argent et d'efforts de développement. Certains développeurs font une application pour Android, d'autres pour iOS.

Sur le marché actuel des créateurs d'applications sans code, les plates-formes sans code ne s'en soucient pas, car la création d'applications natives sans code est un processus trop compliqué. Du coup, les plateformes no-code proposent à leurs clients de construire des applications web ou des applications hybrides gravitant vers le web, qui peuvent fonctionner partout. Pourtant, leur fonctionnalité est limitée car les capacités matérielles des appareils ne peuvent pas être utilisées.

AppMaster.io utilise une approche plus avancée :

séparation des applications backend et frontend, grâce à laquelle il est possible de créer séparément des applications serveur pour le backend et des applications utilisateur pour le frontend, qui, à leur tour, sont divisées en applications Web et applications mobiles ; l'application mobile créée sur la plateforme fonctionne concernant l'appareil et peut utiliser ses capacités matérielles ; vous pouvez créer une application universelle qui sera initialement pratiquement identique sur iOS et Android - vous pouvez y ajouter vos fonctionnalités, par exemple, apporter des modifications à l'interface pour l'un des systèmes d'exploitation.

L'accès au matériel de l'appareil offre des fonctionnalités incroyables dans les applications mobiles, par exemple :

Interaction avec les capteurs de lumière - l'application peut recevoir des informations sur le niveau d'éclairage de la pièce à partir de l'appareil et, sur la base de ces données, changer le thème de la nuit au jour ;

Accès à l'appareil photo de l'appareil - utilisez-le pour le scanner de code QR, qui est disponible sur AppMaster.io en tant que module gratuit ;

Le but d'une action de déclenchement sur un appareil qui se produira si l'appareil est secoué ;

La possibilité d'exécuter des déclencheurs lorsque l'application est réduite ou même que l'appareil est éteint ;

Obtenir des informations sur la géolocalisation de l'appareil et l'utiliser dans l'application créée ;

Vérifiez le niveau de la batterie et ajustez l'application en fonction de celui-ci.

La base de code a déjà été créée et le code est généré automatiquement par les exigences de l'application. Il n'est pas nécessaire de chercher des développeurs ou d'apprendre une nouvelle langue. Le constructeur d'applications mobiles facilite le développement pour différentes plates-formes et prend dix fois moins de temps que le développement classique de n'importe quelle application mobile. Le coût ne dépend pas du choix de l'OS — le tarif pour iOS et Android est le même, et le prix de l'abonnement est bien inférieur par rapport au coût du développement classique d'une application mobile native.

L'interface utilisateur pilotée par le serveur supprime la dépendance aux mises à jour pour modifier l'interface utilisateur. Il suffit de publier une application une fois sur l'AppStore ou PlayMarket, et toutes les mises à jour d'interface et de logique seront livrées instantanément aux utilisateurs. Vous devez apporter des modifications sur la plateforme AppMaster.io et republier le frontend et le backend en un clic.

C'est un tout nouveau palier pour la plateforme no-code, qui apporte du no-code à la création d'applications mobiles natives mais sans les principaux inconvénients du développement classique d'applications mobiles natives. Vous ne pouvez utiliser que leurs avantages - obtenez tout en même temps.

Conclusion

Il existe plusieurs types d'applications mobiles. Le choix d'une application mobile dépend des besoins du client et des futurs utilisateurs. Aussi, ce choix est fait en tenant compte des inconvénients et des avantages de chaque type d'application mobile pour un futur projet.

Supposons qu'une application entièrement native et entièrement Web puisse être clairement définie. Dans ce cas, le degré d'hybridité de l'application peut être représenté sous forme de spectre - il peut graviter vers des fonctionnalités natives ou s'appuyer sur des fonctionnalités Web.

Vous pouvez essayer de créer votre première application de différents types dès maintenant sur la plate-forme sans code AppMaster.io sans écrire une seule ligne de code, uniquement à l'aide d'un éditeur visuel pratique.