Vous pouvez développer des applications serveur dont le code source est généré sur GoLang, des applications web (SPA) basées sur le framework Vue2, et des applications natives Android et iOS sur Kotlin et Swift UI. Toutes les applications sont construites sans une seule ligne de code. Un mécanisme puissant pour travailler avec les processus métier permet de développer des applications métier de toute complexité. Les constructeurs visuels de type "drag-n-drop" rendent le développement plus rapide et plus efficace.