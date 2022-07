Il fut un temps où les gens avaient l'habitude d'embaucher un développeur pour créer une convivialité de site web. Cependant, l'évolution des temps a conduit à l'invention de logiciels à faible code nécessitant des connaissances minimales en programmation pour le développement d'applications. L'expérience de l'utilisateur peut maintenant être dirigée avec un site web sans avoir besoin d'embaucher un développeur.

Les plateformes no-code ont permis aux entrepreneurs de Créer un site web convivial comme ils le souhaitent. Elles les autorisent également à développer des apps à moindre coût. Les entrepreneurs peuvent créer des apps, des sites Web mobiles et des applications professionnelles, qu'il s'agisse d'une solution interne ou d'une application SaaS. Tout est couvert avec une plateforme d'outils no-code qui couvre toute l'expérience utilisateur.

Notre bref guide couvrira les aspects vitaux de toute plateforme no-code/low-code. Nous répondons également à toutes vos confusions concernant le no-code et l'utilisabilité des sites web. Notre objectif est de vous montrer le fameux design no-code des apps et des sites web.

Construire une stratégie web conviviale pour votre app web

Etape 1 : Choisir d'abord le bon app web builder

AppMaster est l'une des principales plateformes pour les développeurs no-code. Même s'il y a des utilisateurs sans connaissances techniques, vous pouvez toujours compter sur la plate-forme pour créer un panneau d'administration convivial pour votre site Web.

La première chose que vous devez faire lorsque vous entrez dans votre entreprise est de lui trouver un nom. Une fois que vous mettez une expression de votre site Web désiré, vous devez opter pour la catégorie qui correspond le mieux à votre type d'entreprise et atteindre la convivialité du site Web. Ensuite, vous devez concevoir un logo et aligner ses couleurs. Vous pouvez importer un symbole d'entreprise du système si vous avez déjà un symbole d'entreprise.

Une plateforme dédiée où vous désirez tester votre site web. Vous devez comprendre que votre choix ne doit pas dépendre de vous mais de la préférence de votre public cible.

Nous pouvons maintenant creuser plus profondément pour examiner l'importante question des principes d'utilisabilité.

Etape 2 : Choisir le bon nom d'application

Le nom de votre site Web doit être dirigé vers votre public cible. Assurez-vous que votre client se connecte avec le nom et le trouve relatif à son besoin. Par hasard, si vous avez une entreprise qui est déjà connue des gens, nous vous suggérons de conserver ce nom.

Il vous permet d'atteindre plus facilement vos consommateurs, et ils pourront vous trouver sur Internet. Cependant, si vous avez encore le levier de choisir votre nom à partir de zéro. Nous avons quelques suggestions pour votre site Web :

Le nom doit correspondre à l'image que vous voulez projeter.

Choisissez un nom distinct mais simple à retenir et à prononcer

Le nom de votre application doit être choisi en fonction des caractéristiques de vos clients.

Évitez d'utiliser du jargon et transmettez les avantages de l'application.

Le nom de l'application doit avoir un attrait mondial même si vous offrez des services localement.

Étape 3 : Choisir le dispositif de test approprié

Il est courant que les gens soient naturellement inquiets de savoir comment créer un site Web convivial. Non seulement ces personnes se soucient souvent de la façon dont leur site Web ressemblerait à leur public.

La raison est que vous obtenez de voir le résultat de l'effort entier. La principale méthode consiste à concevoir un code QR ou un lien qui dirige les gens vers l'application ou le site Web. Une fois que vous aurez généré le lien, vous pourrez diriger les gens vers l'application sur l'appareil de votre choix. C'est l'un des principes d'utilisabilité que vous devez suivre.

Étape 4 : Installer correctement l'application

Alors que vous apprenez le processus de création d'une application ou d'un site Web, il est courant que des curiosités apparaissent et que vous souhaitiez voir comment se déroule la navigation.

Nous vous suggérons d'obtenir la fonctionnalité de code QR. Le type de fonctionnalité et l'étape de sécurité peuvent être facilement installés dans votre application qui est connectée avec vos appareils souhaités. Au moment où vous installez la fonctionnalité de l'application, vous pourrez alors facilement voir et modifier la mise en page de votre application web.

Etape 5 : Ajouter les fonctionnalités que vous voulez (Section clé)

Passons aux connaissances plus profondes et discutons de la façon dont vous pouvez ajouter des principes d'utilisabilité de site web éminents à votre site web ou application.

La question primaire et vitale que vous vous posez est de savoir ce que les utilisateurs veulent voir dans une application ou un site web ? Toute application idéale doit avoir le bon ensemble de fonctionnalités. Assurez-vous que cela va de pair avec votre application et votre site web. Dans tout scénario naturel, toute cette perspective dépend de l'intention de la navigation de l'application. Non seulement cela, mais la raison pour laquelle vous décidez de créer une application a également de l'importance.

Étape 6 : tester, tester et tester avant le lancement

Ce n'est pas parce que vous pensez avoir créé une application ou un site Web que vous êtes prêt à le mettre en ligne. Il est communément admis que les gens remanient souvent leurs produits avant de les mettre sur le marché. Par conséquent, lorsque vous concevez votre application ou votre site Web, vous devez également vous assurer qu'il est parfait avant de le mettre sur le marché. Assurez-vous que chaque navigation que vous faites sur votre application est faite avec diligence.

Parfois, le développeur décide de lésiner sur cette étape, ce qui entraîne de lourdes souffrances par la suite. Vous pourriez effectivement gagner beaucoup de temps si vous sautez cette étape. Cependant, cela se traduira par des situations difficiles pour vous à l'avenir. Le nombre de bugs en erreur que vous devrez rencontrer une fois que vous lancerez une application ou un site web non testé sur le marché est élevé.

Etape 7 : Publier votre application

Le moment dont toute expérience utilisateur a désespérément besoin est le lancement du site web/de l'application. Vous pourriez remarquer que la question de savoir comment faire un site web s'est transformée en comment le publier. C'est là que le plaisir commence pour vous de tester l'utilisabilité de votre site web/application. La partie où vous publiez votre application est légèrement différente de la façon dont elle est affichée sur l'app store.

Une fois que votre application est publiée sur Google Play Store et iOS, vos utilisateurs peuvent efficacement canaliser et tester l'utilisabilité de son site Web.

Si vous êtes confus sur la façon de tester l'utilisabilité de votre application, vous pouvez suivre les étapes mentionnées dans la vidéo pour obtenir une meilleure expérience utilisateur. Nous vous dirigerons à travers la procédure de conception web de manière fluide afin qu'il ne reste aucune confusion.

Etape 8 : Promouvoir votre application

Nous vivons dans un monde qui fonctionne grâce au marketing. Par conséquent, il ne suffit pas de construire un site web pour gérer une grande entreprise sur le web. Il est suggéré de s'assurer qu'il touche le bon public. Une fois que vous publiez votre application ou votre site web, cela ne signifie pas que le client viendra en courant vers vous.

Quand vous développez un site web ou une application pour offrir une solution à un problème déjà existant, la principale chose à comprendre est que certaines personnes pourraient déjà employer une clé. Votre objectif est de persuader les gens qu'ils ont besoin de changer et de les conduire vers votre site Web.

Il serait préférable que vous compreniez comment le marketing n'est pas une approche linéaire de la conduite de l'utilisabilité des sites Web. Chaque étape qui est traitée dans le commerce doit être ventilée avec progressivement. Vous trouverez ci-dessous une vidéo qui présente une liste de marketing avant et après l'utilisation d'une application mobile. Observez la vidéo pour réaliser comment vous pouvez construire votre application visible au monde!

Les choses à considérer pendant la construction d'un site Web

Prévoir

La chose principale de tout processus de navigation d'application est que vous posez une base pour votre succès futur. Par conséquent, un plan pour les principes d'utilisabilité est ce dont vous avez besoin!

Connaissez votre public

Votre public cible et la façon dont vous le segmentez avec l'utilisabilité est votre approche de base. Effectuez des recherches approfondies sur le type de clients que vous souhaitez cibler et sur la manière dont vous allez les atteindre. En outre, vous devez être évident si vous pouvez résoudre tout problème pour votre public cible ou non.

Penser à l'argent

Maintenant, vous devez penser à l'argent qui sera situé sur le site Web. Essayez de tout faire sous votre budget alloué, afin de ne pas perdre d'argent supplémentaire. Si vous voulez avoir une entreprise prospère, vous devez être capable de concevoir un modèle d'utilisation du site Web pour celle-ci. Décidez de la valeur que vous ajoutez à votre produit. Comment allez-vous le vendre ? Où allez-vous le vendre ? Quels seront vos canaux ? etc.

Mind the gap

Une fois que vous aurez trouvé vos utilisateurs cibles, vous devrez les identifier. Où vous vous situez et quels sont les problèmes que vous êtes en mesure de cibler. Vous devez trouver un point que vous pouvez atteindre avec vos concurrents ou non. Cela ajoute de la valeur à votre produit et le rend distinct des autres.

Construire

Passons directement à la navigation. Quelle est la meilleure façon de démarrer pour les utilisateurs ? Est-il possible de créer une application gratuitement ? Eh bien ! Vous pouvez faire de votre expérience utilisateur une réalité grâce à notre plateforme de création d'apps sans code ! Grâce à notre interface simple de type glisser-déposer, vous pouvez expérimenter la création d'apps même si vous ne savez pas coder.

Nous avons mis en place une collection de vidéos et de tutoriels pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir et rendre la création d'une app aussi simple que la tarte !

Pourquoi choisir No Code Web Builder ?

L'objectif entier de toute plateforme no-code est de vous permettre de construire des sites Web à haute convivialité. Vous êtes fourni avec cliquer et choisir, glisser et déposer, et d'autres options qui aident à rendre plus facile pour vous de coder.

Imaginez faire un site Web sans avoir besoin de JavaScript ou de tout cela. Pas même les connaissances de base de la programmation. Tout ce dont vous avez besoin est l'œil pour l'imagination et la capacité à l'interpréter.

Des centaines de plateformes no-code existent pour les utilisateurs, mais ce nombre devrait augmenter rapidement dans les années à venir. Davantage d'applications devront offrir des outils no-code pour que les organisations puissent employer les solutions existantes, car la demande de développeurs dépasse l'offre.

Verdict final

La plateforme no-code vous permet de créer un site Web convivial. Vous pouvez faire de toutes vos imaginations une réalité. Il n'y a plus aucune faille dans la procédure d'utilisation du site web. Tout site web est créé de la bonne façon pour les utilisateurs.

Le forum de l'application est animé, avec des individus qui posent des questions et offrent des réponses, qu'ils soient des rookies de l'utilisabilité ou des experts du web. Nous sommes fiers d'avoir construit une communauté accueillante et ouverte de personnes prêtes à s'entraider en matière de navigation sur le Web.

Frequently Asked Questions

Qu'est-ce qui rend une page Web conviviale ?

Les conseils significatifs et éprouvés en matière d'utilisabilité des sites Web comprennent l'utilisation appropriée des accroches de navigation. La génération et l'orientation correctes du contenu et l'utilisation stratégique des visuels sont essentielles

Comment faire un design convivial ?

Suivre les conseils ci-dessous pour développer un site Web satisfaisant :

Faire un usage stratégique de la couleur et de la texture.

Construire une grande hiérarchie et une transparence en utilisant la typographie.

Revoir si le système fonctionne bien et répondre rapidement.

Penser à la navigation par défaut.

Quels sont les cinq caractéristiques qui créent un site Web avec une mise en page intuitive ?

Ils sont attrayants esthétiquement.

Utilisation ingénieuse des visuels.

Chargement rapide.

Formes adaptatives.

Mobile-friendly/responsive.

Pourquoi votre site Web doit-il être convivial ?

Vous serez en mesure de créer un meilleur site Web s'il peut cibler une convivialité efficace. Vous verrez une augmentation des ventes si vous pouvez canaliser le site Web avec votre entreprise. C'est la raison pour laquelle une bonne utilisabilité est vitale.

Qu'est-ce qu'une application GUI ?

Un programme d'interface utilisateur graphique (GUI) est créé avec des éléments visuels, notamment des fenêtres, des menus, des boîtes de dialogue et d'autres fonctionnalités conviviales.

Quelle est la distinction entre un site Web convivial et un autre qui ne l'est pas ?

Voici les indicateurs qui montrent que votre site Web n'est pas convivial :

Si votre site Web comporte des liens brisés ou une navigation qui n'a pas sa place sur cette page ou dans ce document écrit, essayez de les réparer dès que possible. Ils affectent la convivialité de votre site web. En conservant ces liens, vous laissez entendre que vous ne vous préoccupez pas de votre expérience en ligne en tant qu'utilisateur.

.