La liste des outils et des technologies modernes disponibles pour le développement d'applications mobiles est infinie car le secteur du développement évolue rapidement et de nouvelles plateformes apparaissent régulièrement. Trouver un outil de développement d'applications mobiles adapté est un défi pour les débutants et assez accablant pour les développeurs expérimentés, car ils doivent explorer diverses technologies et les apprendre. Cet article fournit un guide complet des meilleurs outils de développement d'applications mobiles pour Android et iOS en 2022.

Les 4 principaux facteurs à prendre en compte lors du choix d'un outil de développement d'applications mobiles

Avant de passer en revue les différents outils de développement disponibles sur le marché, discutons des 4 principaux facteurs à prendre en compte lors du choix d'un outil de développement d'applications.

Facteur 1 - La convivialité



L'interface de l'outil de développement d'applications mobiles doit être conviviale et fonctionner efficacement selon les attentes d'un développeur. La plupart des développeurs ont également besoin de fonctions de collaboration dans ces outils, car de grandes équipes travaillent souvent sur des applications mobiles à grande échelle. Par conséquent, les fonctions globales et la convivialité de l'outil de développement devraient être au premier plan de votre esprit pour évaluer l'outil.

Facteur 2 - Budget



Le budget peut être le facteur décisif lors du choix du meilleur outil de développement d'applications mobiles selon vos besoins. Le développement d'applications mobiles comporte de nombreux aspects différents, tels que l'octroi de licences, la construction de l'infrastructure ou du backend, et le déploiement d'une application. Ces variables rendent le processus de développement coûteux.

L'approche classique du développement d'applications mobiles consiste à embaucher un développeur ou une équipe de développeurs pour construire une application pour vous à partir de zéro. Il s'agit d'une approche de développement coûteuse car elle implique de payer des développeurs professionnels qui demandent souvent beaucoup d'argent.

Une autre approche de développement fiable consiste à s'appuyer sur une plateforme no-code efficace qui vous permet de construire des apps rapidement à un tarif abordable. De plus, les plateformes de développement no-code sont utiles à la fois pour les programmeurs et les non-programmeurs. Elles vous aideront à réduire les coûts de développement à court et à long terme.

Facteur 3 - Sécurité et intégration



Le développement d'applications mobiles fiables fournit divers outils et fonctionnalités de sécurité intégrés pour garantir que l'application reste sûre et sécurisée pendant le processus de développement et après le déploiement. La plupart des outils modernes de développement Android et iOS mettent l'accent sur les fonctions de sécurité, car les développeurs exigent désormais une sécurité maximale pour rendre le processus de développement sûr et efficace.

En outre, l'intégration de l'outil de développement d'applications mobiles avec d'autres systèmes et services est tout aussi essentielle pour créer un front-end convivial et un back-end sécurisé. Par conséquent, le logiciel de développement d'applications doit prendre en charge une intégration rapide et facile avec d'autres outils et systèmes.

Facteur 4 - Déploiement



L'évolutivité, les performances et la disponibilité d'un outil de développement d'applications mobiles affectent le déploiement. Vous devez savoir comment l'outil de développement vous permet de maintenir l'app et d'introduire des mises à niveau qui nécessitent généralement des ressources importantes.

L'intégration avec des outils et services tiers affecte également le déploiement, en ayant un impact sur les performances de l'app. Par conséquent, vous devez déterminer le degré de contrôle que vous souhaitez avoir sur l'app et dans quelle mesure vous pouvez personnaliser le processus de déploiement.

Importance du choix d'un outil de développement d'applications mobiles adapté



Le choix d'un outil de développement d'applications mobiles adapté est essentiel pour le succès de toute application mobile. Sinon, de nombreuses applications mobiles échouent en raison d'une mauvaise qualité et d'une mauvaise expérience utilisateur.

Voici quelques-uns des facteurs les plus importants pour lesquels vous devriez vous familiariser avec les derniers outils de développement d'applications mobiles et choisir une plateforme adaptée à vos besoins :

Offrir une excellente expérience utilisateur



Il est important d'offrir une excellente expérience utilisateur à votre public cible à travers votre application. Selon une étude, 80% des utilisateurs sont susceptibles d'abandonner une appli après environ trois essais si elle n'est pas conviviale. Vous ne pouvez offrir une expérience utilisateur satisfaisante que si l'outil de développement est suffisamment adapté pour créer une interface conviviale. Les caractéristiques communes que vous pouvez fournir une expérience utilisateur satisfaisante sont une inscription facile et rapide, une navigation aisée, un chargement rapide des pages et un accès facile aux fonctionnalités principales de l'app.

Le but de l'app



Qu'une app soit développée pour des raisons professionnelles ou à des fins de divertissement, elle doit être suffisamment engageante pour transformer le public cible en utilisateurs fidèles. Il est important d'avoir une vision et un programme clairs pour une application et d'essayer de résoudre un problème réel de l'utilisateur. Une fois que vous connaissez parfaitement les exigences d'une application et que vous avez un agenda clair en tête, vous serez en bonne position pour sélectionner un outil de développement d'applications mobiles adapté.

De nombreux facteurs différents entrent dans le développement de toute application mobile. La bonne chose est que les outils et les technologies modernes de développement d'applications mobiles facilitent le développement rapide et efficace d'une application mobile pour tous les types d'utilisateurs ainsi que pour les entreprises. Voici les 21 meilleurs outils de développement d'applications mobiles que vous devriez connaître en 2022.

Top 21 Mobile App Development Tools



Plusieurs facteurs différents entrent dans le développement de toute application mobile. La bonne chose est que les outils et technologies modernes de développement d'applications mobiles facilitent le développement rapide et efficace d'une application mobile pour tous les types d'utilisateurs ainsi que pour les entreprises. Voici les 21 meilleurs outils de développement d'applications mobiles que vous devez connaître en 2022.

1. AppMaster

Si vous n'avez aucune compétence en codage et que vous souhaitez créer une application visuellement attrayante et conviviale, vous pouvez entièrement compter sur AppMaster pour faire le travail à votre place. Une plateforme efficace sans codage vous permet de construire des applications web et mobiles natives avec un constructeur visuel par glisser-déposer.

De plus, vous pouvez également utiliser AppMaster pour créer un véritable backend généré par l'IA. C'est une fonctionnalité tout à fait unique car la plupart des autres constructeurs d'applications mobiles se concentrent souvent sur la création du frontend, alors qu'AppMaster vous permet de construire à la fois le frontend et le backend en quelques clics.

2. Jamf

Jamf est un outil de développement d'applications iOS. Actuellement, il ne prend pas en charge les applications Android, car sa fonction première est de faciliter la connexion, la gestion et le développement des applications Apple par les utilisateurs. Il propose différents packs destinés à des fins éducatives et commerciales. Les fonctionnalités de Jamf montrent qu'il est bien plus qu'un outil de développement d'applications. Il offre des fonctionnalités avancées telles qu'une configuration VPN différente, la gestion du chemin des appareils iOS et une intégration rapide avec la messagerie et le calendrier. Un inconvénient important de Jamf est qu'il est limité aux applications iOS car, à cette époque, le développement mobile multiplateforme est important pour les développeurs afin de gagner du temps et de construire une application rationalisée pour Android et iOS.

3. Appery.io

Appery est une plateforme moderne de développement d'applications mobiles qui est basée sur la technologie du cloud. En d'autres termes, elle vous permet de développer des applications mobiles sans télécharger d'outil externe sur votre système. Par conséquent, le processus de développement d'applications avec Appery est plus rapide et plus facile. La fonction glisser-déposer d'Appery convient aussi bien aux développeurs débutants qu'aux professionnels. L'une des caractéristiques les plus avantageuses d'Appery est qu'il s'agit d'un outil de développement multiplateforme. Vous n'avez donc pas à consacrer votre temps, votre argent et votre énergie à la création d'applications Android et iOS séparément. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser la même plateforme pour construire une application qui fonctionne sur tous les types de mobiles.

4. Buddy

Buddy est un outil de développement d'applications mobiles convivial qui vous permet de déployer facilement divers types d'applications en vous appuyant sur ses fonctions et services préconfigurés. L'automatisation des fonctions de développement et de déploiement des applications est un moyen efficace d'accélérer le processus de développement. Buddy propose également diverses options pour tester une application destinée à Android ou iOS. Cet outil de développement possède une interface utilisateur claire qui vous permet d'effectuer plus de 120 actions pour créer une application conviviale. Il prend également en charge divers langages et cadres de programmation comme React Native, Flutter, Fastlane, Cordova et bien d'autres.

5. Kobiton

Kobiton est un outil de développement d'applications mobiles efficace qui se concentre sur le test approfondi d'une application avant son déploiement. Par conséquent, il est utile pour prévenir les bogues avant de terminer la phase de test. Certaines des caractéristiques saillantes de Kobiton comprennent les tests fonctionnels, l'amélioration des performances et l'automatisation des tests visuels pour résoudre les bugs et les problèmes avant le déploiement de l'app.

6. AppMakr

AppMakr est un outil de développement d'apps mobiles multiplateforme populaire qui fournit une interface conviviale de type glisser-déposer pour aider les particuliers et les entreprises à créer des apps qui peuvent répondre à vos exigences et atteindre le public cible. La version gratuite d'AppMakr est généralement suffisante pour répondre aux besoins de la plupart des développeurs. Cependant, si vous recherchez des fonctionnalités supplémentaires et souhaitez expérimenter les fonctionnalités de développement plus avancées, vous pouvez également acheter l'un des forfaits premium d'AppMakr.

7. AppyPie

Appypie devient rapidement un logiciel de développement d'applications mobiles populaire car il promet de construire des applications évolutives et conviviales sans aucun codage. Vous pouvez également intégrer les médias sociaux et d'autres outils tiers tels que SoundCloud et Shoutcast sans aucun problème. L'une des caractéristiques les plus populaires d'AppyPie est qu'il vous permet de créer une application multilingue, donc si vous visez un public international avec votre application, vous pouvez compter sur AppyPie. Il offre également la possibilité d'ajouter la localisation GPS pour le suivi dans les applications réalisées par AppyPie.

8. BizinessApps

Comme son nom l'indique, BizinessApps est destiné aux entreprises qui souhaitent créer une application fiable pour leurs clients. Les entreprises dotées de modèles commerciaux modernes réalisent l'importance de s'appuyer sur des applications conviviales pour renforcer l'engagement social et augmenter les bénéfices. Si vous êtes un propriétaire d'entreprise qui veut créer une application pour votre entreprise, vous pouvez utiliser BizinessApps car il offre une grande automatisation dans les processus de développement. En outre, il facilite également le déploiement du produit final.

9. Swiftic

Swiftic est un logiciel de développement d'applications iOS avec une interface conviviale permettant à quiconque de construire une application à partir de zéro. Il possède de nombreuses autres fonctionnalités utiles au développement d'applications mobiles, tant pour les débutants que pour les développeurs expérimentés. Vous pouvez utiliser Swiftic pour créer une application unique et personnalisée et la publier sur l'Apple Store. De plus, il offre plusieurs modèles de notifications push pour s'assurer que les utilisateurs n'ignorent pas votre application après l'avoir installée. Dans l'ensemble, Swiftic est un outil de développement utile que vous pouvez utiliser lorsque vous souhaitez développer une application uniquement pour iOS.

10. Google Apps

Outre les aspects techniques du développement d'applications mobiles, vous devez également vous concentrer sur la gestion de l'équipe, le suivi des jalons et la documentation de l'application pour assurer un développement rapide et efficace. Google Apps est l'un de ces outils de développement d'applications mobiles qui vous permet de construire des apps et de conserver des enregistrements complets de tout ce processus grâce à des fonctionnalités de gestion.

11. Appian Quick Apps

Appian Quick Apps est l'un des outils de développement les plus fiables pour les débutants. Il possède une interface de type glisser-déposer qui convient aux développeurs novices et inexpérimentés. Appian propose également une approche détaillée qui guide les utilisateurs à chaque étape afin qu'ils puissent créer une application sans rencontrer de problème. Tout ce que vous avez à faire est de remplir les informations dans les champs pertinents, et l'outil rassemblera et analysera les données pour automatiser le processus de développement. Une fois le processus de développement terminé, vous obtiendrez l'application mobile avec toutes les fonctionnalités demandées.

12. Xamarin

Xamarin est un logiciel de développement d'applications mobiles populaire pour les applications natives. Il est légèrement plus technique que les autres outils de développement. Néanmoins, l'utilisation de Xamarin est très bénéfique car il vous permet de construire des applications iOS, Android et Windows. Il suit un cadre et des procédures de travail efficaces pour une communication rapide et facile avec l'API des appareils mobiles. Xamarin dispose également d'un magasin de composants dans lequel vous pouvez trouver une variété de contrôles d'interface utilisateur, de bibliothèques multiplateformes et de bibliothèques tierces pour accéder à des fonctionnalités de développement supplémentaires. En général, Xamarin est connu pour son Component Store et sa rapidité de développement, ce qui est également utile pour réduire les coûts de développement.

13. Kony Visualizer

Kony Visualizer est un outil de développement qui se concentre sur la technologie des wearables et aide les entreprises à améliorer l'engagement des clients grâce aux fonctions modernes incluses dans les wearables. Cet outil va un peu plus loin que le développement multiplateforme car vous pouvez créer des apps même si vous n'avez pas une expérience significative du codage.

14. Appcelerator

Si vous voulez créer une app sans écrire de longs fichiers de code, vous devriez utiliser Appcelerator. Il vous permet de construire des applications avec très peu de lignes de code. De plus, les applications créées avec Appcelerator sont compatibles avec Windows, Android, iOS et les applications basées sur un navigateur. Un aspect important d'Appcelerator qui le distingue des autres plateformes de développement d'applications mobiles est qu'il offre une plus grande capacité de nuage et prend en charge le développement rapide d'applications. Vous pouvez créer des applications multilingues avec Appcelerator et les déployer dans différentes régions.

15. Perfecto Mobile

Perfecto Mobile est principalement un outil de test d'applications mobiles qui vous aide à supprimer différents types de bugs, d'erreurs et de problèmes avant de les lancer au public. Grâce à son environnement de test automatisé basé sur le cloud, vous pouvez effectuer des tests complets avec Perfecto Mobile. L'objectif des tests complets est de s'assurer que l'application est exempte de bugs et offre une expérience utilisateur fiable et facile à naviguer.

16. Ionic

Ionic est un framework de développement qui est principalement destiné au développement d'apps mobiles hybrides. Vous pouvez utiliser Ionic pour développer des applications mobiles avec des technologies web populaires comme SASS, HTML5 et CSS. Ionic est assez populaire parmi les développeurs professionnels car il facilite le développement d'applications mobiles natives et web progressives pour Android et iOS. Vous pouvez construire une application interactive conviviale avec l'aide de diverses fonctionnalités et services de Ionic.

17. AppInstitute

AppInstitute est un outil de construction d'applications en ligne qui offre diverses options pour la construction d'applications et la création de marques. Il est principalement destiné aux propriétaires d'entreprises, en particulier ceux qui gèrent une petite entreprise sans expérience de développement d'applications.

18. Alpha Anywhere

Alpha Anywhere est un outil de développement moderne qui prend en charge le développement et le déploiement rapides d'applications mobiles. Il peut être utilisé pour créer des applications web et des applications mobiles multiplateformes. En outre, il offre une sécurité des données premium pour garantir que l'application est protégée contre divers types de cybermenaces.

19. Kinvey

Kinvey est une application de développement mobile puissante et efficace qui vous permet d'utiliser le backend mobile comme outil de service. Cependant, gardez à l'esprit que Kinvey est un logiciel de développement coûteux car il est destiné aux grandes entreprises et aux entreprises professionnelles.

20. Mobincube

Mobincube est un outil de développement d'applications mobiles efficace qui vous permet de construire différents types d'applications mobiles à partir de zéro. Vous pouvez l'utiliser pour créer une application pour les affaires, l'éducation, le divertissement ou toute autre raison personnelle. L'avantage d'utiliser Mobincube est qu'il permet l'intégration avec de nombreuses solutions tierces pour vous aider dans le développement de fonctionnalités sophistiquées.

21. Longrange

Longrange est une plateforme de développement d'applications mobiles natives qui fournit divers composants comme la navigation, les vues de formulaire, les commandes et les onglets. Si vous recherchez un outil de développement d'applications natives, alors Longrange peut être l'une des options les plus efficaces pour vous. Cependant, il s'agit d'un outil de développement coûteux, il est donc préférable de s'appuyer sur des plateformes de développement sans codage pour répondre à vos exigences dans un budget limité et obtenir les mêmes résultats.

Vous devriez connaître ces 21 meilleurs outils de développement d'applications mobiles en 2022 pour construire rapidement des applications fiables et conviviales.

Quelle est la meilleure façon de développer des applications mobiles ?



Une fois que vous avez sélectionné un logiciel de développement approprié, l'étape suivante consiste à planifier et à développer correctement l'application. Suivez ces six étapes générales pour développer n'importe quelle app:

Étape 1 - Conceptualiser l'app



Pour achever le processus de développement rapidement et en douceur, vous devez vous concentrer sur une planification appropriée. Il s'agit notamment de créer un concept approfondi de l'application afin de définir les objectifs que vous souhaitez atteindre grâce à l'application mobile. Une vision du projet bien détaillée servira de ligne directrice tout au long du cycle de développement du logiciel.

Étape 2 - Déterminer le flux de revenus



Généralement, les développeurs et les créateurs d'applications déterminent comment le flux de revenus de l'application à un stade ultérieur. Cependant, vous devriez commencer à y réfléchir dès le début du processus de développement, car cela peut avoir un impact sur le budget total de l'application et la conception de l'interface utilisateur. Les moyens courants de générer de l'argent par le biais d'une app sont les achats in-app, les magasins de commerce électronique, les fichiers à télécharger et les publicités in-app.

Étape 3 - Évaluer les besoins



Vous ne devriez jamais commettre l'erreur d'ajouter trop de caractéristiques et de fonctionnalités à une seule app mobile, surtout dans sa première version. Une solution efficace de développement d'applications consiste à n'inclure que les fonctionnalités nécessaires dans la première version et à ajouter d'autres fonctionnalités en fonction des commentaires des utilisateurs. Le processus d'évaluation des exigences peut devenir plus efficace si vous créez des documents complets comme le document de spécification des exigences logicielles (SRS). Ces documents sont également utiles dans les processus de mise à niveau, car si un autre développeur travaille sur la même application, il pourra la comprendre grâce aux documents standardisés.

Étape 4 - Concevoir l'interface utilisateur/UX



Concevoir l'interface utilisateur d'une application mobile est l'une des étapes les plus importantes, car l'expérience utilisateur globale affecte le taux de réussite de toute application. Cette étape comprend l'ajout de couleurs, de graphiques, d'un style et d'un design global pertinents pour offrir une expérience utilisateur satisfaisante. Un concepteur d'applications professionnel crée des maquettes haute-fidélité au cours de cette étape pour vous aider à évaluer l'aspect général de l'application. Les maquettes sont également importantes pour assurer l'accessibilité et la cohérence du design de l'application. Certains des outils de conception de maquettes les plus populaires actuellement disponibles sont Adobe XD, Placeit et Custom Scene.

Si les utilisateurs ne sont pas satisfaits de l'interface d'une application mobile, il y a de fortes chances qu'ils passent à une autre application similaire. Par conséquent, même si la conception d'une UI/UX attrayante et engageante prend du temps, vous devez être patient avec elle, car une planification et une conception appropriées de l'application rendront le développement et le déploiement beaucoup plus faciles et rapides.

Étape 5 - Développement et test



Une fois l'application conçue, l'étape suivante consiste à la développer. Vous devez choisir un environnement de test pour le développement afin de vous assurer que l'appli est testée tout au long de la phase de développement. Il est important d'accorder une attention particulière aux tests afin d'éliminer les nombreux types de bogues, d'erreurs et de problèmes susceptibles d'apparaître dans la première version d'une application. En outre, vous devez utiliser un outil de gestion des mots de passe pour assurer la sécurité des fichiers de codage. Cela vous aide également à créer un environnement de travail sûr, en particulier lorsque vous collaborez avec des développeurs.

Étape 6 -Marketing et déploiement



La dernière étape consiste à commercialiser l'application auprès de votre public cible en utilisant des photos, des vidéos et des canaux de marketing appropriés tels que les plateformes de médias sociaux. La bonne chose est que les meilleurs outils de développement d'applications mobiles, comme ceux abordés dans cet article, permettent aux développeurs de commercialiser et de déployer leurs applications rapidement.

Conclusion - Quel constructeur d'applications mobiles est le meilleur ?



Les constructeurs d'applications rapides, faciles et conviviaux deviennent les leaders de l'industrie du développement d'applications mobiles. La majorité des constructeurs d'applications modernes se concentrent sur la fourniture d'une fonction de glisser-déposer pour permettre à quiconque de construire une application et d'ajouter les fonctionnalités souhaitées. L'importance des créateurs d'applications augmente car les utilisateurs, y compris les développeurs professionnels, ont besoin de solutions de développement rapides. Les particuliers et les entreprises, en particulier les petites, ne peuvent pas emprunter la voie traditionnelle consistant à faire appel à une société de développement, car il s'agit d'un processus long et coûteux. Vous devez évaluer les sociétés de développement sur un long critère pour déterminer si elles peuvent répondre à vos exigences.

La bonne chose est que les plateformes modernes de développement d'applications comme AppMaster ont éliminé le besoin de dépenser des sommes excessives sur l'approche traditionnelle de développement d'applications mobiles. Au lieu de cela, vous pouvez compter sur les fonctionnalités de non-codage pour créer une application mobile conviviale pour Android et iOS en même temps, rapidement et efficacement.

