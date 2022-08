Vous cherchez un moyen de tester votre jeu d'application mobile sans code ? Si OUI, ce sera un guide complet pour vous. Le jeu mobile a augmenté sa popularité et sa dépendance au cours des dernières années. Non seulement en raison de son élément de divertissement, mais aussi des revenus financiers que cette industrie génère à l'échelle mondiale. Si vous cherchez à lancer votre propre jeu d'application mobile avec une plate-forme sans code comme AppMaster , les tests avant le lancement sont toujours importants pour vous assurer que tout est à la hauteur.

Le cycle de vie du développement mobile et de jeux est florissant avec le temps de se déplacer et de gagner en popularité dans le monde des affaires. Le logiciel de test de jeux mobiles purifie la fonctionnalité, la convivialité et la stabilité d'un jeu sur les appareils mobiles. Les jeux d'applications mobiles sans code deviennent de plus en plus populaires. Mais comment les tester pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement ?

Avant de diffuser vos jeux d'applications mobiles au public, il est important de vous assurer qu'ils sont soigneusement testés. Mais comment tester un jeu que vous avez construit sans code ?

Pourquoi les tests sont-ils importants dans les applications mobiles ?

Alors que le monde est en plein essor dans le domaine de l'informatique, l'utilisation des applications mobiles se développe, que vous soyez un particulier ou une entreprise. Votre présence sur les sites Web et les applications mobiles indique la fiabilité, l'efficacité et la nature orientée client de votre entreprise. En outre, certaines entreprises émergentes ne reposent que sur des applications mobiles, telles que les applications de chat, les jeux, les applications de portefeuille, les applications de rencontres et les applications de filtres Cam.

Les tests d'applications mobiles sont importants car ils vous permettent de trouver et de corriger les bogues avant vos utilisateurs. Il peut identifier les bogues et les plantages et aider à améliorer les performances globales de l'application. Cela garantit également que votre application fonctionne sur différents appareils et systèmes d'exploitation. Les tests peuvent aider à améliorer la qualité de votre application et à la rendre plus conviviale. Si votre application mobile est sophistiquée, l'application prometteuse et intéressante présente des problèmes tels que des plantages, l'épuisement de la batterie et des performances médiocres ; les utilisateurs prennent une seconde pour le supprimer.

Les applications mobiles doivent être sécurisées, car presque tous les utilisateurs mobiles téléchargent des applications bancaires, des paiements mobiles, enregistrent des mots de passe et un stockage en nuage. Si votre application n'est pas suffisamment sécurisée, les pirates peuvent facilement attaquer les mobiles des utilisateurs, ce qui présente un certain danger pour les utilisateurs. De plus, votre application échouera et subira des pertes financières.

Qu'est-ce que le test de jeux mobiles ?



Tester des jeux sur des appareils mobiles consiste à s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Peut le faire manuellement ou à l'aide de tests logiciels spécialisés. Les tests de jeux mobiles sont importants pour s'assurer que les jeux sont compatibles avec tous les appareils et systèmes d'exploitation et offrent une expérience de jeu fluide et agréable à tous les utilisateurs.

Les tests de jeux mobiles sont le processus d'évaluation de la qualité du développement de jeux mobiles avant sa sortie. Le logiciel de test de jeu permet de s'assurer que le cycle de développement du jeu est exempt de bogues et fonctionne bien sur divers appareils.

Pour tester un jeu mobile, les développeurs utilisent généralement des émulateurs ou des simulateurs. Les émulateurs sont des programmes logiciels qui imitent le matériel et les logiciels d'un appareil spécifique. Les simulateurs, en revanche, ne simulent que le logiciel d'un appareil.

L'utilisation d'un logiciel de test de jeux mobiles peut être longue et coûteuse, mais elle est essentielle pour publier des jeux de haute qualité. En détectant les bogues et en évaluant les performances dès le début, les développeurs peuvent s'épargner beaucoup de maux de tête sur la route.

Test d'applications de jeux mobiles : choses importantes à savoir

En tant que développeur de tests de jeux mobiles, vous savez probablement déjà à quel point les jeux de test sont importants avant de les diffuser aux utilisateurs. Mais qu'en est-il de tester une application de jeux mobiles sans code ?

Il y a quelques points à retenir lors du test d'une application de jeu mobile sans code . Tout d'abord, vous devez vous assurer que les jeux fonctionnent correctement sur tous les appareils. Deuxièmement, vous voudrez tester les bogues ou les problèmes qui pourraient avoir un impact sur le cycle de vie du développement du jeu. Enfin, vous voudrez vous assurer que le jeu est équilibré et amusant à jouer.

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer les tests d'applications de jeu :

Appareils de test

Tous les appareils ne sont pas créés égaux ; cela peut mieux convenir à certains pour les tests que d'autres. Lors de la sélection d'appareils pour les tests de jeux, tenez compte de facteurs tels que la taille de l'écran, la résolution, la vitesse du processeur, etc. Comme ils diffèrent, les marques d'appareils et les systèmes d'exploitation jouent également un rôle essentiel. Ainsi, les tests de jeu sur vos différents modèles de téléphones mobiles et processeurs sont recommandés pour une meilleure expérience de jeu.

Tous les appareils ne sont pas créés égaux ; cela peut mieux convenir à certains pour les tests que d'autres. Lors de la sélection d'appareils pour les tests de jeux, tenez compte de facteurs tels que la taille de l'écran, la résolution, la vitesse du processeur, etc. Comme ils diffèrent, les marques d'appareils et les systèmes d'exploitation jouent également un rôle essentiel. Ainsi, les tests de jeu sur vos différents modèles de téléphones mobiles et processeurs sont recommandés pour une meilleure expérience de jeu. Tester sur plusieurs appareils

Tous les utilisateurs n'utilisent pas le même appareil, il est donc préférable que vous testiez simplement l'application de jeux pour faire attention à la façon dont le cycle de développement du jeu s'exécute sur chaque appareil et recherchez les problèmes potentiels rencontrés par ce modèle ou appareil de téléphone mobile spécifique. Si vous trouvez des bogues ou des problèmes, notez-les afin de pouvoir les corriger avant de les diffuser aux utilisateurs de jeux.

Compatibilité

Vérifiez si l'application de jeu fonctionne bien sur différents systèmes d'exploitation, plates-formes et navigateurs. La compatibilité inclut des appareils externes testant des jeux pour s'assurer que tous les utilisateurs de jeux sont satisfaits de l'application. Donc, il serait utile que vous vous occupiez également de la compatibilité des appareils externes tels que la boîte VR, la console de jeu, les contrôleurs de jeu populaires, etc. Recherchez la compatibilité de l'application de jeu des appareils bas de gamme aux appareils bas de gamme ou des téléphones mobiles aux énormes systèmes de jeu.

Fonctionnalité de l'application

Tous les boutons et liens doivent fonctionner comme prévu. Comme son nom l'indique, il inclut la vérification complète du cycle de vie du gameplay et du développement du jeu pour garantir l'interface utilisateur final. Le testeur de jeu vérifie les performances de jeu sous différents paramètres importants, car la stabilité du jeu est considérée comme un aspect important des tests fonctionnels de jeu.

Tous les boutons et liens doivent fonctionner comme prévu. Comme son nom l'indique, il inclut la vérification complète du cycle de vie du gameplay et du développement du jeu pour garantir l'interface utilisateur final. Le testeur de jeu vérifie les performances de jeu sous différents paramètres importants, car la stabilité du jeu est considérée comme un aspect important des tests fonctionnels de jeu. Consommation de la batterie

Faites attention à toute décharge de batterie tout au long de votre processus de développement de jeu de vérification. Assurez-vous que le jeu ne décharge pas rapidement la batterie du mobile. La consommation de la batterie doit être idéale pour de longues heures de jeu et ne pas prendre de temps de chargement sur différents appareils de jeu.

Faites attention à toute décharge de batterie tout au long de votre processus de développement de jeu de vérification. Assurez-vous que le jeu ne décharge pas rapidement la batterie du mobile. La consommation de la batterie doit être idéale pour de longues heures de jeu et ne pas prendre de temps de chargement sur différents appareils de jeu. Connectivité réseau

La connectivité réseau sert à tester les jeux pour s'assurer que l'application de jeu mobile fonctionne sans problème sur tous les types de réseaux, tels que les forfaits de données cellulaires WiFi, 2G, 3G, 4G et 5G, et les réseaux en double.

La connectivité réseau sert à tester les jeux pour s'assurer que l'application de jeu mobile fonctionne sans problème sur tous les types de réseaux, tels que les forfaits de données cellulaires WiFi, 2G, 3G, 4G et 5G, et les réseaux en double. Expérience utilisateur

Cela implique que de vrais utilisateurs de jeux essaient l'application et fournissent des commentaires. Ainsi, les choses que vous pourriez manquer lors des tests que l'utilisateur réel pourrait choisir, comme s'il n'aimait pas ou avait des difficultés à utiliser une fonctionnalité de jeu, vous pouvez changer ou modifier cela avant le lancement.

Pourquoi les tests sont-ils importants dans les jeux ?

Lorsqu'un développeur de jeux développe une nouvelle application de jeu, il s'attend à aider les utilisateurs et à faire du jeu un succès. Cependant, il faut beaucoup de temps et d'efforts pour atteindre le sommet et faire en sorte que le jeu se démarque de la foule. C'est là que le logiciel de test de jeu entre en jeu pour vérifier les défauts avant de laisser l'utilisateur réel du jeu y jouer.

En matière de jeux, les tests sont essentiels pour plusieurs raisons. Avant tout, les tests peuvent aider à garantir que votre jeu est amusant et attrayant pour les joueurs. De plus, les tests peuvent aider à identifier tout bogue ou problème potentiel dans votre jeu avant qu'il ne soit rendu public. Enfin, un logiciel de test de jeu peut vous aider à équilibrer les aspects du jeu, tels que les niveaux de difficulté et les récompenses en jeu.

Des jeux infinis sont disponibles dans les PlayStores ou les AppStores, et des millions sont téléchargés quotidiennement. Si votre jeu ne parvient pas à impressionner l'utilisateur du jeu, il ne prendra pas une seconde pour le supprimer. Pour conserver votre jeu dans l'utilisateur mobile, vous devez envisager les types de test de jeu suivants.

Techniques de test d'applications de jeux mobiles

Test de fonctionnalité

Comme son nom l'indique, il témoigne de la fonction des jeux. Tous les paramètres fonctionnels doivent être automatisés, tels que la stabilité du jeu, l'audio-vidéo, la conception, l'interface et les erreurs mécaniques. L'objectif principal est de s'assurer que le jeu fonctionne selon les fonctions spécifiées. De plus, avec les tests de jeu, les bogues et les erreurs comme les plantages et les blocages du jeu peuvent être détectés et résolus en temps opportun.

Tous les problèmes liés aux graphiques, aux bogues d'animation, aux problèmes de couleur, aux chansons manquantes, aux problèmes de localisation des jeux et aux interférences de l'utilisateur peuvent être sélectionnés et résolus au cours du processus. Des fonctions telles que le temps de chargement, la corruption, la langue, les outils, le problème des contrôles et le plantage peuvent également être sélectionnées et testées. Le concept du jeu, ses niveaux, les différentes étapes, la configuration du jeu multijoueur et d'autres détails importants peuvent être pris en compte et résolus en cas de problème.

Test de compatibilité

Chaque appareil est unique et possède un logiciel, des tailles d'écran, des détails graphiques et un système d'exploitation différents. Les testeurs de jeux doivent vérifier que le jeu est compatible avec différents appareils. Les utilisateurs utilisent également plusieurs autres gadgets connectés au mobile pour les jeux, tels que les contrôleurs de jeu, les gadgets VR, etc. Les testeurs de jeux doivent envisager d'effectuer des tests de compatibilité sur la plupart des gadgets de jeu pour mobile.

Ce logiciel de test de jeu permet de valider la compatibilité de l'interface du jeu sur tous les appareils et toutes les tailles d'écran. Assurez-vous également que les jeux répondent aux exigences matérielles et logicielles nécessaires. Les meilleurs jeux fonctionnent bien sur les appareils conventionnels et offrent la meilleure expérience utilisateur sur toutes les tailles d'écran.

Tests Ad-Havoc

Le test de jeu, également appelé test général ou estimation d'erreur, vise à tester de manière aléatoire n'importe quelle section de l'application de jeu sans aucune documentation. Ad Havoc aide à localiser les bogues et les erreurs et à les restaurer rapidement. Cela se fait au moment où les techniques ne détectent aucune erreur mineure.

Le processus est aléatoire, il n'a donc pas d'exigences ou de documentation spécifiques ni de plan approprié pour l'exécuter. De même, il n'est pas nécessaire qu'il soit structuré mais exécuté une fois l'exécution du test en cours terminée.

Test de localisation

Ce test de jeu implique les aspects de localisation géographique. Les tests de localisation sont essentiels car ils nécessitent la réactivité des composantes culturelles et de la langue unique de l'emplacement sélectionné. Le contenu doit adopter la langue locale si les jeux sont téléchargés dans un pays non anglophone. Il valide également le fuseau horaire, les formats horaires, la devise locale et toutes les réglementations de jeu locales, qui sont les aspects clés des tests de localisation.

Test de charge

Le test de charge concerne les fonctionnalités non fonctionnelles des jeux. Il vérifie comment leur jeu électronique se comporte avec plusieurs utilisateurs qui l'utilisent. Il existe de nombreux problèmes impliquant plusieurs joueurs, par exemple, dix, cent, mille ou plus. Les testeurs de jeux testent si le multijoueur est inclus et combien de joueurs peuvent jouer simultanément sur un serveur. Et assurez-vous que la connexion est stable et qu'elle communique efficacement en cas de pression de charge.

Les tests de régression

Il est essentiel pour les tests de jeux que tout le monde devrait. Il vérifie si les jeux fonctionnent correctement après avoir modifié les fonctionnalités du jeu, mis à jour les jeux ou changé le thème. Les tests de régression s'exécutent lorsque le jeu est mis à jour. Il utilise de nouvelles fonctions ou des tests logiciels pour vérifier qu'ils sont exempts d'erreurs. Il met également en évidence les nouveaux bugs et erreurs à partir de zéro de l'application. Il est fait pour vérifier si les jeux sont correctement fonctionnels et fonctionnent bien pour offrir une expérience utilisateur optimale.

Tests de sécurité

Un test de jeu très important avant de lancer le cycle de développement final du jeu est le test de sécurité. Presque tous les jeux contiennent des achats intégrés et utilisent des informations personnelles ou des comptes de réseaux sociaux pour l'inscription. À cette fin, les tests de sécurité sont indispensables. Il détecte les failles ou les menaces de passerelles interdites pour les jeux côté utilisateur. Les utilisateurs de jeux ont tendance à pirater des jeux ou à obtenir de l'argent gratuit dans les jeux, des récompenses gratuites ou des titres. Ce jeu de test détecte toutes les erreurs et fonctionne contre toute autre menace logicielle externe. De plus, il garantit que les informations de l'utilisateur sont sûres et sécurisées.

Qu'est-ce que le test manuel dans les tests de jeu ?

Le test de jeu manuel est le processus de test manuel des jeux sans utiliser d'outils ou de scripts automatisés par les testeurs de jeux. Cela peut être fait en exécutant les jeux sur votre appareil et en essayant toutes les fonctionnalités pour voir si elles fonctionnent comme prévu. Les tests manuels de jeux peuvent prendre beaucoup de temps, mais il est essentiel de s'assurer que vos jeux sont de haute qualité.

Il compare le comportement des composants de l'application de jeu et permet aux testeurs de jeux de vérifier comment un utilisateur peut expérimenter les applications de jeu dans le monde réel. De plus, il permet aux testeurs de vérifier toutes les fonctions, les boutons, la stabilité et les graphiques de différents appareils avec différents systèmes d'exploitation.

Dans les tests de jeu manuels, aucun outil n'est nécessaire et c'est le plus ancien type de méthode de test de jeu. Les testeurs trouvent manuellement les bogues dans les jeux. Cependant, cela prend du temps et nécessite des efforts supplémentaires, mais les résultats sont sans faille dans l'augmentation de l'environnement du premier utilisateur (FTUE).

Quels sont les avantages du processus de test manuel ?

Les tests de jeu manuels nécessitent une intervention par une personne réelle qualifiée. Il peut tester presque toutes sortes d'applications grâce à des tests manuels, mais d'un autre côté, cela prend du temps, est ennuyeux et coûteux. Il est recommandé de vérifier manuellement toutes les applications avant de passer aux tests d'automatisation. Cependant, les tests manuels de l'application de jeux mobiles présentent de nombreux avantages par rapport aux tests automatisés. Certains d'entre eux sont inclus ci-dessous:

Créativité critique

Les tests manuels peuvent trouver des bogues critiques et presque tout ce qui pourrait manquer dans les tests automatisés ou les logiciels de test de jeux.

Les tests manuels peuvent trouver des bogues critiques et presque tout ce qui pourrait manquer dans les tests automatisés ou les logiciels de test de jeux. Convivial

Les jeux de test manuel doivent être exploités et menés par des humains pour mieux comprendre l'expérience utilisateur et la façon dont les utilisateurs interagissent avec votre application.

Les jeux de test manuel doivent être exploités et menés par des humains pour mieux comprendre l'expérience utilisateur et la façon dont les utilisateurs interagissent avec votre application. Rentable

Les tests manuels peuvent être plus efficaces et plus rentables car ils ne nécessitent pas d'achat de tests logiciels ou d'outils. Si vous débutez, une méthode manuelle devrait être votre approche.

Les tests manuels peuvent être plus efficaces et plus rentables car ils ne nécessitent pas d'achat de tests logiciels ou d'outils. Si vous débutez, une méthode manuelle devrait être votre approche. Souplesse

Les tests manuels peuvent être plus flexibles car ils vous permettent de traiter les exigences en fonction des besoins du projet et peuvent varier d'une application à l'autre. Comme aucune documentation ou critère spécifique n'est nécessaire, vous pouvez simplement ajouter ou supprimer les étapes que vous souhaitez.

Les tests manuels peuvent être plus flexibles car ils vous permettent de traiter les exigences en fonction des besoins du projet et peuvent varier d'une application à l'autre. Comme aucune documentation ou critère spécifique n'est nécessaire, vous pouvez simplement ajouter ou supprimer les étapes que vous souhaitez. Accessibilité

Les tests manuels sont facilement accessibles et peuvent vous aider à identifier les problèmes de performances potentiels sans codage ni exécution. Vous ou votre développeur pouvez facilement effectuer cela vous-même en tant que développeur de jeux.

Les tests manuels sont facilement accessibles et peuvent vous aider à identifier les problèmes de performances potentiels sans codage ni exécution. Vous ou votre développeur pouvez facilement effectuer cela vous-même en tant que développeur de jeux. Commentaires sur l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur

Les tests manuels peuvent vous aider à détecter les problèmes d'interface utilisateur (interface utilisateur) et d'UX (expérience utilisateur) manuellement et de manière plus appropriée.

Les tests manuels peuvent vous aider à détecter les problèmes d'interface utilisateur (interface utilisateur) et d'UX (expérience utilisateur) manuellement et de manière plus appropriée. Facile à utiliser

Les tests manuels ne nécessitent aucune connaissance d'aucun outil de test. Comme il s'agit d'une méthode manuelle, vous pouvez facilement effectuer des tests manuels de votre application en tant que développeur de jeux.

Différents types de tests manuels

Il existe de nombreuses approches différentes pour tester les logiciels pour les tests de développement de jeux manuels. Certaines approches courantes sont décrites ci-dessous :

Tests en boîte blanche

La boîte blanche ou boîte en verre est une technique utilisée pour le codage et l'infrastructure de l'ensemble du cycle de développement du jeu. Les développeurs examinent chaque ligne de code avant de la déplacer vers l'étape de test du logiciel pour obtenir le résultat souhaité. Comme cette méthode dépend du codage, un testeur doit savoir programmer. Les tests de la boîte blanche se concentrent sur l'examen du logiciel à l'envers pour tester et améliorer la sécurité du logiciel. Après avoir passé ce test, l'application de jeu peut être lancée avec les exigences nécessaires.

Test de boîte noire

Ce type de test est également connu sous le nom de test comportemental. Son but est d'analyser le comportement de l'application du point de vue de l'utilisateur final. Cette méthode n'inclut aucune exécution de codage concernant les fonctions et n'est pas concernée par les détails du système interne. Les testeurs vérifient diverses fonctionnalités des applications, des sites Web ou des produits logiciels en fonction des besoins des clients.

Tests unitaires

Ces tests peuvent être exécutés pendant le développement de l'application pour tester les composants logiciels. Il détermine si la composition de l'application fonctionne correctement et trouve les premiers bogues du développement afin que les développeurs puissent corriger les bogues rapidement. Il assure un gain de temps et d'argent. Cette approche est basée sur le code et fournit une documentation détaillée. L'avantage est que les tests sont effectués sur une unité individuelle ou une partie du projet.

Tests d'intégration

Les tests d'intégration impliquent deux ou plusieurs composants logiciels joints. Ce test s'exécute sur un groupe de composants combinés du logiciel pour vérifier leur intégrité entre eux. Ce test vise à déterminer si chaque partie est interconnectée les unes aux autres. Les développeurs effectuent ces tests après les tests unitaires et avant les tests système. Il s'agit du deuxième en ligne après les tests unitaires et se compose de quatre composants :

Big Bang

Hybride

De haut en bas

De bas en haut

Test du système

Il vient en troisième position après l'unité et la méthode d'intégration et évalue l'ensemble de l'application de jeu ensemble. Après les tests unitaires, intégration de tous les composants dans l'application du site Web. Après le processus complet de test du développement de jeux, les développeurs testent l'ensemble du système pour s'assurer que les composants de l'application mobile ou du site Web interagissent ensemble. Il consiste à tester les éléments suivants :

Matériel

Fonctions complètes

Temps de chargement

Migration

Logiciel

Récupération

Convivialité

Test d'acceptation par l'utilisateur (UAT)

Le client effectue des tests manuels pour s'assurer que le système logiciel répond à toutes les exigences. Ce test de développement de jeu est effectué avant le lancement de l'application au public. UAT est divisé en deux acceptation externe et interne. L'interne est effectué par les employés internes de l'entreprise. L'externe est mené par des personnes extérieures à l'entreprise.

Conclusion

Pour être concluant, tester les logiciels et les applications avant le lancement est de la plus haute importance. Les tests manuels sont toujours meilleurs que les outils automatisés, qu'il s'agisse d'une application de jeu sans code ou de codage. Cependant, il est toujours préférable de développer ce type d'application via une plate-forme sans code comme AppMaster, puis de la tester avant le lancement final. Découvrez les applications récentes réalisées à l'aide de plateformes sans codage.

Si vous recherchez une plate-forme de développement de jeux mobiles qui ne nécessite aucun codage, alors AppMaster est le meilleur. Vous pouvez créer presque n'importe quelle application mobile, application Web et application de jeux sur AppMaster facilement et sans connaissances préalables en matière de codage. Il offre un large éventail de fonctionnalités qui vous aideront à assurer le bon fonctionnement de votre jeu sur tous les appareils. De plus, si jamais vous rencontrez un problème, notre support client est excellent et toujours prêt, vous pouvez donc toujours obtenir de l'aide si vous rencontrez des problèmes. Envisagez de développer votre jeu d'application mobile dès aujourd'hui avec AppMaster.