Au lieu d'être une barrière technique à l'entrée, la technologie devrait permettre et encourager la créativité. Le no code et le low code font ce travail. Ce n'est pas une barrière technique à l'entrée, mais cela accélère la transformation numérique. Les citoyens-ingénieurs ont accès à des fonctionnalités conviviales, telles que des interfaces et des éditeurs de type "drag-and-drop", grâce aux outils des plateformes de développement "low-code" et "no-code". Ces outils permettent à des non-développeurs de créer, déployer et maintenir rapidement des applications logicielles d'entreprise. Les départements des ressources humaines, les départements marketing et les équipes d'exploitation sont des exemples de ces non-développeurs.

Accélérer la transformation numérique à l'aide du développement low-code et no-code

De nombreux objectifs différents peuvent être atteints par la transformation numérique, notamment l'identification de nouvelles opportunités commerciales, la personnalisation des expériences client, la simplification des flux de travail et des procédures, l'adoption de comportements axés sur les données et l'étude de nouvelles frontières technologiques. Dans la plupart des cas, pour qu'une organisation réussisse sa transition numérique, elle doit :

Créer de nouveaux logiciels, intégrer des systèmes et des compétences analytiques ;



Mettre à jour vos applications pour qu'elles puissent fonctionner dans le cloud



Concevoir des applications mobiles qui interagissent avec les clients

Les flux de travail doivent être automatisés.

La majorité des entreprises qui fournissent des applications ont des difficultés à recruter des talents techniques appropriés ; ces organisations doivent étudier des méthodes innovantes pour satisfaire les exigences liées à la transformation numérique. La construction de solutions numériques demande beaucoup de temps et de ressources, mais l'utilisation du low-code peut réduire le temps et les ressources nécessaires à ce processus. La création d'applications étant accessible à tous, quel que soit le niveau de compétences techniques, un plus grand nombre de personnes peuvent participer à l'accélération de la transition numérique. Vous pouvez accélérer la transformation numérique en utilisant des plateformes de développement low-code et no-code avec l'aide d'AppMaster. AppMaster.io est une plateforme no-code qui vise à aider les organisations à créer des applications de niveau production avec génération de code. Ces applications comprennent des applications backend, web et mobiles natives.

Vous aurez un contrôle total sur l'endroit où votre application est déployée avec AppMaster.io, et vous pourrez maintenir votre indépendance vis-à-vis de la plateforme en exportant le code source qui vous permettra de passer d'un produit minimum viable (MVP) à une solution d'entreprise capable de traiter des millions de demandes par minute.





Les entreprises soutiennent leurs équipes d'entreprise et font construire plus rapidement des programmes plus simples par des programmes de développement de logiciels no-code, ce qui leur permet de suivre le développement rapide des applications. Les personnes non techniques peuvent développer des applications sans utiliser de code pour leur entreprise. Une société de services financiers a livré de nouvelles capacités numériques à son portail client deux fois plus rapidement que prévu, car les commerciaux ont créé la plupart d'entre elles sans l'aide de l'informatique.

Qu'est-ce que le développement low-code ?

Le terme "low-code" fait référence au développement de logiciels qui ne font appel à aucun code pour créer des applications et des procédures. Au lieu d'utiliser des langages de programmation compliqués, une plateforme de développement low-code fait appel à des interfaces graphiques. Ces outils conviviaux permettent aux personnes n'ayant aucune connaissance formelle du code ou du développement de logiciels de construire des applications pour diverses raisons, telles que des applications mobiles et des applications d'entreprise, sans avoir besoin d'une expérience préalable dans l'un ou l'autre de ces domaines. Selon la recherche, le code faible peut remettre sur les rails les grands projets logiciels tout en maintenant les coûts à un niveau bas et en utilisant l'expertise technique cachée de l'organisation.

Qu'est-ce que le développement sans code ?

Le développement et l'utilisation d'apps par des développeurs ou l'emploi d'une méthode dite "sans code" ne nécessitent pas que les utilisateurs aient une expérience préalable du code ou une compréhension des langages de programmation. Ce type de logiciel est un exemple de la tendance au libre-service, qui donne aux utilisateurs professionnels la possibilité de générer, de modifier et d'utiliser des applications axées sur les données pour améliorer la qualité de leur travail.

Sans code, votre entreprise peut en effet adopter le développement agile. Le no-code permet aux gens de concevoir des solutions innovantes pour modifier les opérations de l'entreprise et répondre aux demandes des clients. De plus, lorsqu'il n'y a pas de code dans le programme, le développement va au-delà de la plateforme ou de la technologie. On dit aussi que les plateformes no-code dans lesquelles aucun code n'est requis sont une bonne option pour construire une application simple. S'il y a un manque de contrôle, des failles de sécurité apparaîtront. Comme vous avez développé le code, vous savez que vous pouvez vous y fier largement pendant le développement. Les développeurs sans code fournissent une base de développeurs plus importante. Une plus grande base de développeurs est nécessaire pour l'entreprise d'accélération.

Voyez ci-dessous comment les solutions low-code contribuent à accélérer la transformation numérique :

Croissance visuelle et développement améliorés

Les plateformes low-code peuvent réduire de 90 % la quantité de travail nécessaire pour construire de nouvelles apps, faisant passer le temps total de plus de 6 mois à moins de 4 semaines. La fonction de glisser-déposer peut être utilisée dans la construction d'applications frontales à la volée par les développeurs et les non-développeurs. Les plateformes à faible code permettent aux utilisateurs de construire et de tester rapidement des solutions potentielles, ce qui est l'une des capacités les plus utiles de ces plateformes. En distribuant des plates-formes à code réduit aux utilisateurs professionnels - les personnes qui connaissent et comprennent le mieux les problèmes opérationnels - les plates-formes à code réduit contribuent à la diffusion de l'innovation. Les utilisateurs dans le monde de l'entreprise peuvent développer des prototypes et itérer leur chemin vers des apps entièrement opérationnelles.





La majorité des plans de développement d'apps low-code peuvent être livrés en peu de temps avec très peu ou pas de code nécessaire parce qu'une partie importante a été supprimée. L'utilisation d'outils à code réduit offre plusieurs avantages, dont l'un est la possibilité de réutiliser les composants. D'autres avantages comprennent une bibliothèque de composants pré-construits et de modules préconfigurés.

Démocratiser le développement d'applications

La capacité de la technologie de l'information existante ne peut pas suivre le besoin d'apps liées au fonctionnement d'une entreprise. Cela indique que le manque de compétences disponibles est le principal obstacle à la transformation numérique. Les entreprises qui fournissent des applications peuvent donner aux équipes les moyens de créer des solutions de haute qualité pour les opérations quotidiennes en transformant un grand nombre de leurs travailleurs techniques en développeurs citoyens. Les développeurs du citoyen ont un rôle majeur dans le développement des applications.

Cela permet aux entreprises de respecter les réglementations en matière de sécurité informatique et de répondre aux préoccupations en matière de cybersécurité tout en donnant aux équipes les moyens de créer des solutions de haute qualité. Lorsqu'il s'agit de la conception des apps, les sites web, les processus et le low-code offrent une expérience utilisateur simple. Les utilisateurs peuvent relier leur solution à de nombreuses sources de données et générer des portails de sites Web uniques en utilisant certaines des plateformes low-code les plus avancées qui offrent également des intégrations backend.

Par conséquent, les développeurs citoyens ont le potentiel d'augmenter les ressources de développement et de contribuer à l'accélération de la valeur commerciale. Alors qu'ils se concentrent sur les développeurs pour les entreprises, les personnes de l'informatique peuvent faire face aux défis plus complexes qui se présentent. Les développeurs professionnels ne sont généralement pas nécessaires pendant le développement low-code et no-code, sauf si l'application atteint un degré de complexité et des exigences de conformité qui nécessitent leur intégration dans une entreprise.

Réductions de coûts et capacité de développement

Les utilisateurs peuvent simplement se connecter aux informations provenant de diverses activités de l'entreprise et faire évoluer l'application en utilisant des connexions préétablies à de nombreuses sources de données. Le travail qui doit être effectué pour étendre et gérer les applications dans toute une organisation ou pour des millions de consommateurs est facilité par l'utilisation d'une stratégie low-code. Les développeurs n'ont qu'à construire une fois tout ce qui est nécessaire pour l'utiliser ailleurs, ce qui ne prend que quelques minutes. La portée de l'application peut facilement être étendue d'un domaine à un autre, grâce à la simplicité du déploiement dans le cloud.

Intégration facile des données

La personnalisation est la méthode qui produit les meilleurs résultats lorsqu'on essaie d'extraire le maximum de valeur de systèmes déjà en place. Les outils développés à l'aide de la technologie low-code offrent un niveau élevé de personnalisation et d'évolutivité. Les plates-formes low-code permettent de développer rapidement des applications adaptées à un objectif spécifique. Associées aux anciens logiciels, ces applications peuvent être connectées via des connecteurs API ou par des développeurs. Le résultat final est un produit complet. Les équipes peuvent ainsi se lier à tout logiciel d'entreprise préexistant, tel qu'un ERP, un CRM, des applications sur mesure et des bases de données, grâce à des intégrations d'API et de bases de données faciles à utiliser.

Faciliter la gestion des cycles de vie des applications

L'objectif premier est de développer des apps adaptables aux mises à jour, rapides, flexibles et rentables, et simplifiées au niveau de leurs besoins de maintenance. Les utilisateurs peuvent déployer différentes apps en quelques clics grâce au développement low-code, qui accélère la livraison des applications. Les utilisateurs n'ont donc plus besoin de s'appuyer sur des équipes d'ingénierie ou d'exploitation.

La phase de maintenance du développement logiciel est essentielle car elle permet d'apporter des modifications rapides à ce qui a déjà été construit, ce qui est nécessaire pour que l'application continue de répondre aux besoins de l'entreprise. Le concept de low-code peut se résumer à son nom : il implique d'écrire moins de code, ce qui réduit la quantité de code à maintenir.

Avantages de l'utilisation du développement no-code

Comment précisément le développement citoyen, le low-code et le développement no-code accélèrent-ils les efforts d'une organisation pour créer des applications, des processus, des intégrations et des analyses dans le contexte de la transformation numérique ? Voici quelques avantages principaux du développement no-code dans la transformation numérique :

Accélérer le processus d'acquisition des besoins. Les plateformes no-code permettent aux développeurs de prototyper rapidement des expériences utilisateur, en passant moins de temps sur les wireframes et les conceptions plus complexes. Les clients finaux à qui l'on montre un prototype rapide sont plus susceptibles de donner leur avis sur ce qu'ils désirent vraiment, ce qui aboutit finalement à des besoins plus spécifiques.

Itérer avec souplesse. Les approches agiles sont une composante essentielle des transformations numériques car elles permettent aux équipes d'améliorer les apps en fonction des commentaires recueillis tout au long de chaque sprint. Comme le low-code encourage le développement rapide d'applications et abstrait de nombreux détails techniques, les équipes agiles peuvent démontrer les changements aux parties prenantes lors des revues de sprint et produire un produit viable plus rapidement.

Promouvoir les expériences mobiles. Le low-code présente généralement les outils nécessaires pour améliorer les expériences sur plusieurs autres programmes, notamment le Web, les appareils mobiles et les tablettes. Beaucoup d'entre eux regroupent les meilleures techniques de conception et d'expérience utilisateur.

Construire avec des barrières de protection. La création d'une application ne se limite pas à la simple écriture de code ; elle implique plutôt l'exécution de procédures visant à garantir la fiabilité, les performances et la sécurité de l'expérience. Une partie de cette complexité peut être abstraite grâce au développement à faible code et aux outils qui l'accompagnent, mais seulement jusqu'au moment où les développeurs intègrent leur code personnalisé dans l'application.



Prestation de support et d'améliorations sans la complexité de la programmation. La maintenance et la modernisation des applications deviennent nettement plus difficiles lorsque vous devez travailler avec un code compliqué qui n'est pas documenté. Par rapport à l'alternative de lire des centaines de lignes de code que l'utilisation d'un outil visuel rend beaucoup plus simple la compréhension de la logique métier, des processus et des conversions de données.

Conclusion

La technologie low-code et no-code a aidé les organisations à s'adapter à un climat d'entreprise post-pandémique tout en maintenant la compétitivité. Eh bien, les solutions low-code représenteront bientôt 65 % de la construction d'applications pour diverses raisons, dont les plus importantes sont les problèmes de productivité, les pénuries de compétences et les retards dans les projets d'entreprise. Lorsque nous considérons l'avenir, nous pouvons voir que les plateformes low-code joueront un rôle essentiel pour faciliter l'accélération de la transformation numérique.

Les plans low-code utilisent des interfaces utilisateur graphiques qui incluent une logique de base et des capacités de glisser-déposer plutôt que d'employer des langages de programmation compliqués. Cela permet aux utilisateurs de devenir compétents dans un seul système, ce qui les rend suffisamment faciles pour être utilisés par pratiquement toutes les personnes employées au sein de l'institution. L'utilisation d'un code faible ne supprime pas le besoin de développeurs, qui sont tout aussi importants. Elle libère les gens des corvées qu'ils redoutent le plus, ce qui leur permet de se concentrer sur les aspects de leur travail qui les rendent véritablement importants et sur ceux qui les interpellent et les intriguent.