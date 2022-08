Swift est le meilleur langage de programmation que vous devriez apprendre et créer facilement l'application de vos rêves. La programmation Swift est un langage de codage puissant mais facile à apprendre créé par Apple. Il est fréquemment utilisé pour développer des applications iOS et macOS, ainsi que des applications tvOS et watchOS. Bien que vous puissiez utiliser d'autres langages pour créer des applications Apple, Swift est le langage préféré, et il est recommandé car son code est sûr pour la conception et rend les logiciels ultra-rapides. Swift est conçu pour aider les développeurs à écrire de manière amusante et interactive, avec une syntaxe plus facile à lire, une sécurité qui empêche les erreurs de codage et des fonctionnalités modernes qui augmentent la tolérance aux pannes.

Qu'est-ce que la programmation Swift ?

Swift a mis des années à développer et faire progresser les fonctionnalités existantes du langage C ; il améliore l'infrastructure du compilateur, du débogueur et du framework. Il offre un accès au framework Cocoa actuel, ainsi qu'à la combinaison de code Objective C. Swift offre de nombreuses nouvelles fonctionnalités et rejoint les parties orientée objet et procédurale du langage. L'objectif principal du codage rapide est d'être le meilleur langage pour utiliser les applications mobiles, les ordinateurs de bureau, la programmation système et les services cloud. La programmation rapide a été développée pour maintenir la correction d'écriture facile pour le développeur.

Fonction rapide

Certaines fonctionnalités impressionnantes de Swift le rendent meilleur que les versions précédentes des langages de programmation. Il l'améliore de temps en temps, ce qui en fait un langage de programmation plus efficace et nouvellement mis à jour.

Sûr

En ce qui concerne les problèmes de sécurité, il est important de souligner les erreurs du développeur iOS avant que le logiciel n'aille plus loin dans la production. Swift n'autorise pas le passage de données inexactes ou d'une variable dans le programme tant qu'il n'est pas sous la forme correcte. Un utilisateur peut avoir du mal à passer par les mesures de sécurité rapides, mais cela fait gagner beaucoup de temps à l'avenir. Il économise également de la mémoire car il n'accepte pas de code non sécurisé ; il n'y aura pas de cache en tant que tel qui tue la mémoire.

Vite

Swift a été créé en remplacement des langages basés sur C ; ses performances sont parallèles au langage C dans la plupart des tâches. Mais il exploite toutes les fonctions et tous les systèmes iOS de manière rapide. Il dispose de la technologie de compilateur LLVM qui rend l'écriture de code rapide et efficace. Les performances du code accélèrent les fonctionnalités du gadget, par exemple, les applications TV, les montres ou les applications mobiles.

Expressif

Swift offre une syntaxe simple et intuitive exactement ce que les développeurs iOS souhaitent. Les développeurs peuvent facilement écrire des codes plus expressifs en utilisant la syntaxe Swift. Swift a été développé avec des fonctionnalités Objective-C telles que la capacité générique et nulle, ce qui rend le code rapide plus propre et la programmation plus sûre devient très facile.

Open source

Swift est créé sur swift.org, une structure open-source avec code source, bug tracker, liste de diffusion et liste de développement régulière. Il est pris en charge par un groupe de développeurs qui travaillent avec la communauté pour l'amélioration et la mise à jour constante du langage. Swift prend en charge toutes les plateformes Apple ; il rend la programmation simple, plus rapide et plus sûre. Avec la forte demande pour Swift, ses développeurs travaillent dur pour le lancer sur d'autres plateformes.

Pourquoi devrais-je commencer à apprendre Swift ?

Avant de commencer la programmation rapide, il est important de savoir pourquoi vous devriez l'apprendre. Le langage de programmation Swift est conçu pour être facile à apprendre et facile à utiliser. Apple a développé ce langage avec un nouveau codage. Que vous soyez étudiant, à la recherche d'un nouveau cheminement de carrière ou que vous souhaitiez apprendre à coder, Swift est le premier langage de programmation simple et intuitif à apprendre. Si vous débutez dans le codage, l'application Swift pour iPad (Playgrounds) facilite l'apprentissage de la programmation rapide. J'ai énuméré quelques sujets Swift que vous pouvez apprendre et gagner avec eux :

Développement d'applications mobiles

Programmation de base de données

Développement de systèmes 3D

Génie logiciel

Ingénierie des bibliothèques

Apprentissage automatique

Ingénierie du son

Testeurs de logiciels

Avantages et inconvénients du langage Swift

Jetons un peu de lumière sur les avantages et les inconvénients du langage rapide pour juger si vous devriez l'apprendre.

Avantages Les inconvénients Facile à apprendre Code Swift est facile à apprendre et à utiliser et a accès pour apprendre à créer des cours d'applications Xcode. Prise en charge multiplateforme faible Code Swift prend en charge toutes les plateformes Apple ; cela fonctionne mieux pour le développement iOS natif. Moderne Code Swift est facile à lire et à entretenir, clair et sans erreur. Mises à jour fréquentes Swift est la dernière langue qui se met à jour fréquemment. Trouver les bons outils pour vous aider dans des tâches particulières peut être difficile. Grande communauté Swift a des communautés open source, ainsi que de nombreuses ressources pour vous guider dans l'apprentissage de la langue.

Multiplateforme Swift prend en charge toutes les plates-formes Apple, Windows, Linux et Ubuntu.

Avenir rapide Swift gagne en popularité avec le temps et attire plus l'attention des fans que les autres langages de programmation.



Comme on peut le voir, il y a bien plus d'avantages que d'inconvénients, et tous ces inconvénients semblent disparaître dans un futur proche. Après avoir appris le codage Swift, vous serez un candidat gagnant pour les employeurs potentiels. Les développeurs de programmation Code Swift sont très demandés et reçoivent un beau salaire pour un développeur iOS aux États-Unis. Vous pouvez choisir parmi de nombreuses options après avoir appris le codage Swift. vous pouvez choisir l'un de vos intérêts et exceller dans votre carrière. Certaines entreprises bien connues utilisent le code Swift pour leur développement, comme Apple, Linkedin, Uber, Whatsapp, Slack, Facebook, Accenture, Microsoft et Firefox.

Si vous souhaitez apprendre et démarrer des sujets rapides, vous pouvez le faire en ligne en suivant le site officiel. Sur ce site Web, il existe des fichiers et des conseils appropriés sur cette langue. De plus, comme il gagne en popularité, de nombreuses données sont disponibles sur différents blogs ainsi que sur Youtube. Commencez les sujets rapides disponibles sur leur site Web, puis suivez votre chemin selon votre expertise.

Swift est l'avenir des langages de programmation ; il surmonte l'objectif C, python et de nombreux autres langages de programmation qui nécessitent du codage. Existe-t-il plusieurs façons d'apprendre la programmation Swift ? Et la réponse est oui, définitivement ! Voici quelques exemples :

Site officiel d'Apple

Cours gratuits en ligne

Cours payants en ligne

Vidéos youtube

Tutoriels

Billets de blog

Podcast

Livres

Documentation

Astuce : En tant que débutant, vous devriez regarder des vidéos d'apprentissage car vous pouvez mieux comprendre en regardant et en le faisant vous-même.

Swift est-il facile à apprendre pour les débutants ?

Oui, apprendre les bases pour démarrer le langage de programmation Swift est facile, mais il n'est pas facile de comprendre les fonctionnalités avancées de développement iOS à mesure que vous avancez. Mais ne perdez pas espoir ; vous pouvez créer votre première application simple sans fonctionnalités avancées. Une fois votre premier projet terminé, vous comprendrez rapidement les nouvelles fonctionnalités et vous pourrez développer des applications iOS de niveau avancé. Les débutants peuvent apprendre rapidement des sujets rapides s'ils consacrent suffisamment d'intérêt et de temps à l'apprentissage.

Les développeurs iOS pensent que Swift est le moyen le plus simple pour les débutants de démarrer un langage de programmation. Apple propose des didacticiels sur le codage Swift pour l'apprentissage qui sont riches en connaissances disponibles sur son site Web. On peut apprendre le codage Swift à partir de zéro sans avoir de connaissances en programmation ou en codage. Les sujets rapides sont le meilleur moyen de commencer à apprendre à coder. Vous n'aurez aucun mal à comprendre le code Swift une fois que vous maîtriserez les bases. Swift est très sûr et prend moins de temps car vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps à déboguer les erreurs d'exécution.

Pouvez-vous apprendre Swift par vous-même ?

Oui, les fabricants l'ont rendu si facile qu'il semble que vous appreniez une nouvelle langue. Il n'y a pas de science-fusée dans l'apprentissage du développement iOS ; vous devez investir du temps dans l'apprentissage. Plus vous investissez de temps, plus vous obtiendrez de bénéfices à l'avenir, sous la forme de revenus grâce à la programmation. Tout d'abord, ce langage est très simple. Deuxièmement, les cours en ligne sont si faciles qu'ils ont rendu la langue plus facile. Vous n'avez besoin de personne pour vous guider pas à pas ; vous pouvez faire l'apprentissage de manière autonome, améliorer vos connaissances et construire votre avenir dans ce langage de programmation.

Comme point de départ, vous l'essayez vous-même en regardant les vidéos. Vous ne pourrez pas l'apprendre jusqu'à ce que vous n'essayiez pas l'expérience pratique. Swift est une source ouverte qui vous permet d'apporter de nouvelles fonctionnalités ; vous pouvez corriger les bugs et améliorer vos projets existants. Comme cela nécessite moins de codage, vous pouvez facilement apprendre rapidement par vous-même et résoudre tous les problèmes de manière professionnelle.

À quelle vitesse pouvez-vous apprendre la programmation Swift ?

Si vous avez une formation en langage de programmation, vous pouvez rapidement apprendre Swift et ses fonctionnalités avancées en 3-4 jours. Mais si vous êtes nouveau dans le monde de la programmation, il vous faudra 3 à 4 semaines pour apprendre les bases de Swift et certaines de ses fonctionnalités avancées. Comme Swift est un nouveau langage, il nécessite des mises à jour constantes, de nouvelles fonctionnalités et tout ce qui manque aux anciennes versions. Vous devriez l'apprendre au fil du temps à mesure qu'il s'améliore et se met à jour. Alors préparez votre esprit à investir des centaines d'heures dans l'apprentissage du code rapide de développement iOS. Comprenons-le avec des mots simples, consacrons 5 % à regarder les didacticiels d'apprentissage Swift et à lire des blogs, et mettons 95 % à pratiquer le codage et l'écriture de codes sur vous-même. Si vous avez commencé la programmation rapide en regardant des tutoriels, vous pouvez terminer le cours en seulement 3 heures. L'essentiel est de pratiquer le codage de développement iOS. Plus vous faites d'exemples, et vous apprendrez très vite.

Permettez-moi de partager quelques conseils utiles pour apprendre le langage iOS Swift rapidement et efficacement.

Commencez par les bases et soyez à l'aise avec elles. N'avancez pas tant que vous n'êtes pas devenu expert en eux.

Une par une, commencez à apprendre de nouvelles fonctionnalités et ajoutez leurs codes à ceux existants. Avec cette méthode, vous apprendrez efficacement les nouvelles fonctionnalités et vous comprendrez mieux les fonctions des nouvelles fonctionnalités.

Soyez patient et développez votre application ou apprenez à coder Swift progressivement. N'essayez pas de créer votre application iOS en une seule fois. De cette façon, vous pouvez détecter rapidement les erreurs et vous en débarrasser sans aucun mal de tête.

Gardez votre pratique de codage en toute sécurité. Essayez d'écrire des codes à partir des tutoriels et faites progressivement vos codes. Ne supprimez rien de ce que vous pratiquez. De cette façon, vous apprendrez de vos erreurs.

Continuez à bouger ; ne soyez pas démotivé si vous prenez plus de temps pour apprendre que les autres. N'oubliez pas que tout le monde est unique et que chacun fait face à des scénarios différents. La cohérence peut gagner l'objectif et vous serez un développeur iOS déterminé.

Est-ce que Swift est facile à coder ?

Lorsque vous faites du langage de programmation, vous devez écrire un codage complexe et gérer les fonctionnalités compliquées. Il devient difficile de maintenir les lignes de commentaires. Swift l'a rendu efficace et simple en introduisant de nouvelles fonctionnalités qui nécessitent 15 % moins de pratique de codage que les autres langages. Vous serez surpris par sa technologie ; il vous permet de copier et coller des images, des dessins et des données d'iOS vers macOS.

Il existe de nombreux modèles prêts à l'emploi qui vous permettront de modifier le code en fonction de vos besoins. Il n'est pas nécessaire d'écrire des codes à partir de zéro ; vous pouvez utiliser un modèle et créer votre application en peu de temps. Créer une application à partir de zéro peut être coûteux et prendre du temps, tandis que l'utilisation du modèle d'application Xcode vous permet de concevoir des codes déjà écrits et de créer votre nouvelle application à un prix abordable. Ces modèles ont toutes les fonctionnalités telles que les menus, les visuels et les mises en page. Vous pouvez simplement modifier les fonctionnalités selon vos besoins en lisant les instructions. Ces modèles sont réactifs et conviviaux. De nombreux modèles sont disponibles en ligne ; certains sont gratuits, d'autres payants. Vous pouvez utiliser les deux ; payé a plus de faisabilité et de fonctionnalités. En même temps, vous pouvez commencer avec un modèle gratuit et concevoir une application bien fonctionnelle.

L'essentiel

À mesure que la popularité du développement d'applications augmente, les parties principales d'une application iOS sont codées avec succès dans Swift. En tant que développeur iOS, vous pouvez vous démarquer de la foule si vous savez comment coder dans Swift et avez une expérience Swift. Il y a quelques défauts, mais Apple les met à jour quotidiennement pour les corriger. Cependant, il y a plus d'avantages que d'inconvénients mineurs, qui ne seront même pas à l'avenir, en supposant que Swift sortira des charts dans les années à venir.

En plus des langages de programmation traditionnels tels que Swift, il existe des voies de développement alternatives telles que la programmation low-code ou no-code . Ces approches adhèrent au concept d'entrée faible. Cela signifie que vous devez passer beaucoup moins de temps et d'efforts à apprendre ces approches de développement. Un tel développement rapide aide les programmeurs à démarrer leur carrière et à grandir en tant que professionnels. Malgré la facilité d'accès, il ne faut pas penser que seuls de simples MVP et projets favoris peuvent être créés sur des plateformes sans code. Pas du tout. Supposons que nous parlions d'une plate-forme comme AppMaster. C'est actuellement l'outil no-code le plus puissant du marché, un outil trois en un. Vous pouvez créer des applications Web, des applications mobiles et un backend. En plus du code source, la plateforme rédigera également pour vous une documentation technique. N'est-ce pas formidable de ne plus passer du temps sur des tâches routinières et de la documentation mais de se consacrer entièrement à des études intéressantes et de réfléchir à l'architecture de l'application ?