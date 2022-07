Pendant le Covid, le monde a vu des vendeurs massifs sur les plateformes de freelancing pour gagner de l'argent à distance. Les entreprises recherchent également des solutions d'applications pour maintenir leurs opérations en état de marche. Ainsi, la création d'applications sans code est la meilleure idée pour démarrer en tant que freelance. Commencer une carrière en tant que freelance no-code ne nécessite aucune connaissance du codage. Grâce aux outils no-code, les applications sont plus rapides et moins chères pour la croissance des entreprises.

Latechnologie no-code a gagné une immense popularité car elle aide les gens à créer des logiciels de haute qualité, comme des applications mobiles et web, sans connaissances en développement ou en codage. Ces outils no-code ont aidé de nombreuses organisations à créer des applications en transformant leur imagination en réalité. Avec l'aide de ces plateformes de création d'applications, le développement d'applications est devenu plus rapide et moins cher. Il existe un vaste marché pour ces incroyables outils de création sans code.

Êtes-vous intéressé par l'offre de services en tant que freelance no-code ? Vous voulez évoluer dans une carrière de freelance no-code en créant des applications pour vos clients ? Si oui, nous sommes là pour vous aider à devenir un freelance no-code. Dans cet article, nous allons aborder les bases pour exceller en tant que freelance no-code, les compétences requises pour la création d'applications et les plateformes pour offrir des services en tant que freelance no-code. Suivez notre guide et réussissez en tant que freelance no-code à créer des applications pour vos clients.

Pourquoi commencer une carrière dans la création d'applications sans code ?

Avant de commencer une carrière en tant que freelance no-code, il est crucial de s'intéresser à la demande de création d'applications dans le développement de logiciels. Ces dernières années, la carrière de freelance no-code a attiré l'attention des développeurs de logiciels, car les entreprises veulent plus de visibilité en créant des logiciels tels que des applications mobiles et des applications web. Les propriétaires de petites entreprises sont confrontés à un défi dans la création d'applications, car le développement d'une application nécessite beaucoup d'argent et de temps.

Les plates-formes de création d'applications sans code ont parcouru un long chemin pour aider les petites entreprises à obtenir plus d'audience et les freelances à démarrer une carrière de freelance sans code pour créer des logiciels à un prix abordable. En raison de la popularité de ces outils sans code, les entreprises peuvent déployer des applications mobiles en quelques jours au lieu de semaines ou de mois, et les freelances de création d'applications sans code peuvent gagner plus de clients en peu de temps. Cela ne vaut-il pas la peine de commencer une carrière en tant que freelance no-code ? Votre réponse serait un Oui absolu car les freelances no-code offrent des solutions d'applications plus rapides et moins chères aux entreprises.

Démarrer une activité lucrative avec une carrière de freelance no-code

L'enquête de Flexjob montre que les jeunes générations sont plus intéressées par le freelancing que les groupes plus âgés. Le freelancing no-code est très demandé car il vous permet de réussir en tant que freelance no-code sans suivre les opérations et procédures commerciales standard. Être un freelance no-code vous offre de multiples avantages, tels que des heures de travail indépendantes et la possibilité de choisir les projets et les clients de votre choix.

Portée de la création d'applications sans code sur le marché des freelances

Avant de commencer votre carrière en tant que freelance no-code, vous pouvez vous demander quelle est la portée de la création d'applications no-code sur le marché des freelances. Bien que les outils no-code puissent aider tout le monde à créer des applications mobiles, les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs peuvent encore trouver cela difficile en raison du manque de temps. Ils trouvent donc plus approprié de faire appel aux services de freelances no-code pour créer des applications plus rapidement et à moindre coût.

C'est la raison pour laquelle les freelances no-code gagnent de l'argent à un rythme rapide. En général, un freelance no-code propose des services de design UX et de création d'applications pour accroître la visibilité de l'entreprise et aider les propriétaires d'entreprises à améliorer leur image. Ces freelances no-code savent comment créer des applications de manière plus rapide et moins coûteuse.

La plupart des freelances no-code utilisent les mêmes modèles d'applications pour éviter les répétitions inutiles dans les projets de création d'applications. Après avoir passé en revue l'étendue du freelancing no-code, nous vous encourageons à réussir votre carrière de freelance no-code et à aider les entreprises à augmenter leur croissance grâce à des applications de qualité. Vous devez donc remercier les outils no-code car ils peuvent vous aider à démarrer une carrière de freelance no-code sans connaissances en codage ou en programmation.

Conseils pour démarrer une carrière de freelance no-code

Conseil n° 1 : apprenez à connaître les outils no-code

Pour réussir en tant que freelance no-code, vous devez comprendre les fonctionnalités des outils no-code avec lesquels vous travaillez. Une connaissance approfondie de ces plateformes de création d'applications no-code vous aidera à créer des logiciels de qualité, tels que des applications mobiles et des applications Web, conformément à l'accord conclu avec vos clients.

Conseil n° 2 : une communication explicite

La communication est essentielle pour se développer dans une carrière de freelance no-code. Elle aide les freelances à communiquer plus explicitement avec leurs clients et à entretenir de bonnes relations avec eux. De plus, une communication explicite vous aidera à obtenir davantage de projets freelance no-code en transformant les visiteurs en prospects.

Conseil n° 3 : de solides compétences en gestion de projet

Lorsque vous proposez des services de création d'applications no-code sur une place de marché pour freelances, vous pouvez obtenir plusieurs projets no-code de plusieurs clients. Il est donc crucial de respecter les délais du projet, de gérer la création d'applications et de livrer le projet à temps pour réussir en tant que freelance no-code. La gestion de ces projets no-code nécessite de solides compétences en gestion de projet pour être un bon freelance no-code.

Conseil n°4 : restez en contact avec la communauté des freelances no-code

Même si vous travaillez uniquement en tant que freelance no-code, il y a des gens autour de vous qui vous motivent et vous inspirent pour créer des solutions applicatives de qualité pour les entreprises et vous aident à trouver de nouveaux projets no-code. Vous pouvez vous connecter à la communauté no-code pour travailler en collaboration ou pour leur demander des idées. Nos conseils d'experts vous aideront à réussir en tant que freelance no-code sur n'importe quel lieu de travail en freelance.

Les défis de la carrière de freelance no-code

Outre les horaires de travail flexibles et le fait de travailler de manière indépendante, le freelancing no-code comporte des défis. Vous pouvez être rejeté ou devoir attendre longtemps lorsque vous recherchez des projets no-code sur des plateformes de freelancing. En outre, le freelancing no-code ne se limite pas à la création d'applications pour les entreprises. En dehors du développement d'applications no-code, vous devrez gérer le marketing, les critiques et une équipe pour maintenir votre travail en freelance sur une plateforme de freelancing. En outre, vous devez avoir une grande passion pour la création d'applications afin d'obtenir plus de fluidité et de cohérence dans vos projets de freelance. Mais, le point remarquable est que vous obtiendrez de multiples projets no-code qui vous aideront à gagner de l'argent lucratif. Le freelancing offre donc la possibilité d'améliorer vos compétences sans codage.

Disons que vous n'êtes pas doué pour la création d'applications, mais vous avez toujours la possibilité de gagner de l'argent grâce aux outils no-code. Ces outils no-code aident les débutants à créer des applications sans codage en utilisant simplement les options de glisser-déposer. Nous espérons que vous êtes suffisamment motivé pour commencer une carrière en tant que freelance no-code. Vous ne l'êtes pas ? Votre réponse est oui !

Comment démarrer sans code ?

Vous vous demandez peut-être comment démarrer votre carrière en tant que freelance no-code. Commencer une carrière en tant que freelance no-code ne nécessite pas de coder pour créer des applications. Il existe un marché croissant pour les outils no-code qui peuvent aider les débutants à se lancer dans le freelancing no-code sans coder. Même vous n'êtes pas une exception ! Vous pouvez commencer à travailler en tant que freelance no-code sans avoir besoin de compétences approfondies en matière de codage.

Principales raisons de se lancer dans la programmation en freelance

Ces dernières années, la plupart des gens ont été plus intéressés à commencer une carrière de programmation en freelance pour plusieurs raisons. Vous pouvez commencer à travailler en freelance parce que c'est un travail à distance et que vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour créer des applications. Vous pouvez offrir des services en freelance depuis l'Amérique du Sud, l'Australie et n'importe quelle partie du globe. De plus, vous pouvez aimer l'idée du freelancing pour la flexibilité des horaires de travail. Ainsi, vous êtes votre propre patron et vous pouvez travailler en toute liberté sans subir la pression du manager.

Les 7 principales étapes pour démarrer une carrière de programmeur indépendant

Pour démarrer votre carrière de programmeur indépendant, obtenir votre premier client et gagner de l'argent en créant des applications, suivez ces étapes :

Étape 1. Choisissez un créneau

La première étape du lancement d'une carrière en programmation consiste à choisir un créneau pour les applications. Il est crucial de décider de votre niche de travail qui vous aidera à choisir un travail en freelance en fonction de vos compétences. Dans le cas du freelancing sans code, avoir des connaissances de base en programmation vous aidera à comprendre le backend et certains frontend des applications. Par exemple, avec un outil no-code comme AppMaster, vous pouvez obtenir le code source d'applications no-code et le personnaliser pour obtenir des applications plus personnalisées pour les entreprises. Si vous n'arrivez pas à décider quels services freelance vous allez offrir, vous pouvez rechercher les applications les plus populaires construites avec des outils no-code et les langages de programmation les plus populaires pour la personnalisation.

Étape 2 : Créez un portefeuille

Lorsque vous avez les compétences nécessaires pour démarrer votre carrière de programmeur indépendant, vous devez créer des applications mobiles pour constituer un portfolio de votre travail. En outre, il serait utile que vous construisiez également un portefeuille de codage pour montrer votre crédibilité aux clients.

Lors de l'exploration d'un outil no-code ou de l'apprentissage d'un nouveau langage de programmation, il est toujours utile de constituer un portfolio pour démarrer un autre projet no-code avec aisance. De plus, vos clients aimeraient voir des échantillons de votre travail avant de commencer une collaboration avec vous pour des applications no-code.

Étape 3 : Créez votre site Web

Pour réussir en tant que programmeur indépendant, vous devez vous connecter à vos clients par le biais d'un espace en ligne comme un site Web. Vous pouvez créer votre site Web de portfolio en codant ou sans code. Ces plateformes de création de sites Web sans code permettent aux utilisateurs de créer leurs sites Web à l'aide de modèles existants.

En outre, ce sera une excellente occasion de mettre en pratique vos compétences en matière de codage en créant votre propre site Web. Après avoir créé un site Web, vous vous demandez peut-être quel nom de domaine choisir pour votre site. Nous vous recommandons d'ajouter votre prénom ou votre nom de famille pour votre image de marque personnelle. La création de votre site Web vous permettra de présenter vos projets no-code à l'aide d'un portfolio solide.

Étape 4 : Créez votre marque

Votre présence dans la communauté des codeurs vous rendra beaucoup plus digne de confiance. Vous pouvez construire votre marque personnelle en ajoutant une section blog à votre site Web. Les blogs vous aideront à atteindre un public plus large en utilisant les meilleurs tags qui définissent votre service freelance. Outre les blogs, vous pouvez rejoindre des blogs de codage populaires pour discuter des dernières tendances en matière de création d'applications. En outre, vous pouvez rejoindre Quora pour aider les autres en répondant à des questions sur le codage et en développant votre marque en tant qu'expert en applications. Enfin, ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos profils de médias sociaux et partagez du contenu fascinant sur les dernières tendances du secteur des applications.

Étape 5 : Gérez votre travail en freelance

Outre la création d'une marque, la gestion de votre travail en freelance est la clé de votre réussite en tant que freelance. Il s'agit d'organiser votre projet no-code, et vous devez le gérer en tant que freelance. En outre, vous devrez contacter vos clients pour suivre l'évolution des projets no-code. Par-dessus tout, vous aurez également besoin d'un contrat de freelance et d'une méthode de facturation pour la transaction. Vous n'avez pas besoin de vous occuper manuellement de la gestion des projets. Il existe d'excellents outils permettant aux freelances de suivre les résultats de leurs projets. Par exemple, vous pouvez utiliser Google Calendar ou stack pour la gestion des projets de freelance.

Étape 6 : Créez un profil sur un portail de freelance

Une fois que vous avez des compétences de base en codage, un portfolio et un site Web personnel, il est temps de trouver des clients pour des projets de création d'applications sans code. Pour commencer votre carrière en tant que freelance no-code, vous devez créer des comptes sur les plateformes de freelancing pour obtenir des commandes de clients. Nous vous présentons les portails de freelancing les plus populaires pour gagner de l'argent avec des outils no-code :

Freelancer.com

Freelancer.com est le portail de freelancing le plus populaire pour les freelances qui souhaitent offrir des services no-code aux clients. Cette plateforme de freelancing offre des paiements sécurisés, et des millions d'offres de création d'applications y sont publiées.

Fiverr.com

Fiverr.com est un site de freelancing qui offre la possibilité aux freelances de démarrer leur carrière en tant que développeurs d'applications no-code. C'est la meilleure plateforme pour construire un portfolio à présenter aux clients.

Upwork.com

Upwork.com aide les freelances à trouver du travail en freelance non seulement auprès de clients privés mais aussi auprès d'organisations pour obtenir leur soutien. Vous pouvez enregistrer votre profil en tant que freelance sur cette plateforme de freelancing pour collaborer avec des équipes de niveau organisationnel.

Guru.com

Guru.com est l'un des plus grands portails de freelancing, où vous pouvez rechercher des projets no-code avec filtrage.

Peopleperhour.com

Peopleperhour est un portail de freelancing où vous pouvez vous inscrire pour commencer votre carrière en tant que freelance no-code. Vous pouvez fournir des logiciels de qualité tels que des applications mobiles et des applications Web pour gagner plus de clients.

Étape 7 : Rechercher des clients et commencer à travailler

Après avoir créé votre profil, vous êtes prêt à commencer à chercher des clients. Le point à noter est que vous pouvez ne pas obtenir de travail après avoir rempli des profils de freelance. Il serait donc utile que vous obteniez systématiquement votre première commande. Après avoir suivi ces étapes, vous pouvez commencer votre carrière de freelance sans code pour gagner des revenus. Si vous êtes concerné par une place de marché de freelance, vous pouvez essayer l'une d'entre elles pour utiliser au mieux votre potentiel.

Réflexions finales

Nous espérons que vous connaissez bien l'utilité des outils no-code dans votre carrière de freelance et que vous savez comment réussir en tant que freelance no-code. Nous vous recommandons d'essayer AppMaster, un outil no-code populaire, pour créer des applications pour la croissance de votre entreprise. AppMaster est le meilleur outil no-code de sa liste d'outils car il permet aux propriétaires d'entreprises de créer des MVP, des applications simples et des solutions d'entreprise complexes à forte charge. La création d'applications avec AppMaster est plus rapide et moins chère que le développement traditionnel d'applications. En outre, il génère 22 000 lignes de code par seconde. Vous pouvez utiliser des outils no-code pour créer des solutions d'application pour les services de base de l'entreprise, les systèmes CRM et ERP. Vous pouvez automatiser le flux de travail de l'entreprise et gagner des revenus en tant que freelance no-code.