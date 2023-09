Alternatives à la bulle

Ces dernières années, la popularité des plateformes "no-code" et "low-code" a connu un essor remarquable. Ces outils innovants ont révolutionné la manière dont les individus et les organisations abordent le développement d'applications en leur donnant la possibilité de créer des applications web et mobiles sans avoir besoin de connaissances approfondies en matière de codage.

L'un des principaux acteurs dans ce domaine est BubbleL'un des principaux acteurs dans ce domaine est le logiciel de développement d'applications Web, une plateforme sans code bien établie et largement reconnue qui a gagné la confiance d'un nombre incalculable de développeurs et d'entrepreneurs. Son interface intuitive et sa fonctionnalité "glisser-déposer" en ont fait un choix incontournable pour ceux qui cherchent à donner vie à leurs idées rapidement et efficacement. Bubble permet aux utilisateurs de créer des applications complexes et sophistiquées sans avoir à se plonger dans les complexités des langages de programmation traditionnels.

Cependant, comme la demande de solutions no-code et low-code continue de croître, de nombreuses alternatives ont émergé sur le marché, chacune offrant un ensemble unique de caractéristiques et d'avantages. Ces alternatives répondent à un large éventail d'exigences des utilisateurs, ce qui fait qu'il est essentiel pour les utilisateurs potentiels d'explorer les options disponibles afin de trouver celle qui répond le mieux à leurs besoins. Cet article explore les alternatives viables à Bubble et se penche sur leurs puissantes capacités.

Qu'est-ce que No-Code?

No-Code Le développement de logiciels libres fait référence à une approche de développement de logiciels qui permet à des personnes n'ayant pas de compétences en matière de codage de créer des applications et des solutions logicielles. Il élimine le besoin de langages de programmation traditionnels et de syntaxes de codage complexes, permettant aux utilisateurs de créer des applications fonctionnelles à l'aide d'interfaces visuelles, de composants drag-and-drop et de modèles préconstruits.

No-Code Les plates-formes de développement logiciel fournissent une gamme d'outils et de fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de concevoir des interfaces utilisateur, de définir une logique commerciale, de se connecter à des bases de données, d'intégrer des API et de déployer leurs applications, le tout sans écrire une seule ligne de code. Cette démocratisation du développement de logiciels offre aux entrepreneurs, aux développeurs citoyens et aux entreprises de toutes tailles la possibilité de donner vie à leurs idées rapidement et à moindre coût.

Le mouvement no-code a gagné du terrain en raison de sa simplicité, de sa rapidité et de son accessibilité. Il permet aux utilisateurs de se concentrer sur leurs idées principales et sur la résolution de problèmes plutôt que de se perdre dans des complexités techniques.

Les avantages de No-Code et des plateformes Low-Code

No-code Les plateformes low-code et offrent de nombreux avantages qui les rendent attrayantes pour un large éventail d'utilisateurs. En voici quelques-uns :

Rapidité et efficacité accrues: les plateformes No-code permettent aux utilisateurs de créer rapidement des applications en éliminant le besoin de codage manuel. Grâce aux interfaces visuelles et aux composants préconstruits, les développeurs peuvent rapidement assembler et configurer leurs applications, ce qui réduit considérablement le temps de développement. Accessibilité pour les développeurs citoyens : les plateformes No-code permettent aux développeurs citoyens, c'est-à-dire aux personnes ayant une expérience minimale du codage, de créer des applications fonctionnelles. En mettant l'accent sur des blocs de construction visuels et des flux de travail intuitifs, ces plateformes permettent à des utilisateurs d'horizons divers de donner vie à leurs idées sans avoir de compétences techniques approfondies. Rentabilité: Le développement traditionnel de logiciels nécessite souvent l'embauche d'une équipe de développeurs qualifiés, ce qui peut s'avérer coûteux. Les plateformes No-code et low-code abaissent la barrière à l'entrée en réduisant la nécessité d'une expertise poussée en matière de codage, ce qui réduit les coûts de développement. Développement itératif et agile: les plateformes No-code sont conçues pour des itérations et des modifications rapides. Les développeurs peuvent facilement mettre à jour et itérer leurs applications en fonction de l'évolution des besoins, ce qui permet un développement agile et une mise sur le marché plus rapide.

Critères de choix d'une alternative à Bubble

Lorsque l'on envisage des alternatives à Bubble, il est essentiel d'évaluer chaque plateforme sur la base de critères spécifiques. Voici quelques facteurs clés à prendre en compte :

Flexibilité et personnalisation : Recherchez une plate-forme qui offre une certaine flexibilité en matière d'options de personnalisation. L'alternative choisie doit offrir divers composants, modèles et options de conception pour répondre à vos besoins spécifiques. Elle doit permettre une intégration transparente avec des services et des API externes et vous permettre d'adapter les fonctionnalités et l'apparence de votre application à vos besoins particuliers.

Évolutivité et performances : Évaluez la capacité de la plateforme à gérer la base d'utilisateurs et la charge de données que vous prévoyez. Assurez-vous que l'alternative peut gérer un trafic élevé et répondre à vos attentes en matière de performances. Recherchez des caractéristiques d'évolutivité éprouvées, telles que la capacité à gérer des opérations de données complexes, la prise en charge du déploiement dans le nuage et l'intégration avec des bases de données évolutives.

Fonctionnalité de base : Examinez si l'alternative offre de puissantes capacités de backend. Une plateforme idéale devrait vous permettre de concevoir et de gérer les modèles de données de l'application, de définir des flux de travail logiques complexes et d'intégrer de manière transparente des services et des bases de données externes. Recherchez des concepteurs visuels ou des créateurs de flux de travail qui simplifient le processus de conception et de mise en œuvre des fonctionnalités dorsales.

Options de déploiement : Évaluez les options de déploiement offertes par l'alternative. Elle doit fournir des mécanismes de déploiement simples, tels que l'hébergement dans le nuage, l'hébergement sur site ou la conteneurisation, en fonction de vos besoins spécifiques. La possibilité de déployer votre application sur différentes plateformes, telles que le web, le mobile ou le bureau, est également un aspect important à prendre en considération.

Assistance et communauté: Recherchez une plateforme dotée d'une communauté d'utilisateurs active et solidaire et d'un support client réactif. Une communauté dynamique peut fournir des ressources précieuses, des tutoriels et des bonnes pratiques qui vous aideront à apprendre et à évoluer avec la plateforme. En outre, assurez-vous que l'alternative offre un support technique fiable pour répondre à toutes les questions ou problèmes qui peuvent survenir au cours de votre parcours de développement.

Adalo

Adalo est une plateforme conviviale no-code qui se concentre sur le développement d'applications mobiles. Les utilisateurs peuvent créer des applications mobiles visuellement étonnantes et riches en fonctionnalités grâce à son interface intuitive drag-and-drop. Adalo offre une large gamme de composants et d'intégrations préconstruits, ce qui facilite la création d'expériences d'applications interactives. En outre, Adalo fournit une fonctionnalité backend complète, y compris des bases de données et des intégrations API, permettant aux utilisateurs de créer des applications mobiles sans écrire une seule ligne de code.

OutSystems

OutSystems est une plateforme low-code complète qui s'adresse à la fois au développement d'applications web et mobiles. Connu pour ses capacités de niveau entreprise, OutSystems permet aux utilisateurs de créer des applications complexes en utilisant des outils de développement visuels et en codant si nécessaire. Il offre une gamme étendue de modules, de composants et d'intégrations préconstruits, ce qui le rend adapté aux projets à grande échelle. OutSystems offre une intégration transparente avec les systèmes existants, ce qui en fait un choix idéal pour les organisations qui cherchent à moderniser leurs applications existantes.

Mendix

Mendix est une plateforme low-code qui se concentre sur l'accélération du développement d'applications grâce à la modélisation visuelle et à la collaboration. La plateforme offre un large éventail d'outils, de modèles et de composants préconstruits, ce qui permet d'accélérer la mise sur le marché. Mendix prend en charge le développement d'applications web et mobiles, ce qui permet aux utilisateurs de créer facilement des applications réactives. Grâce à ses puissantes fonctions de collaboration, Mendix favorise le travail d'équipe et permet aux développeurs et aux parties prenantes de l'entreprise de collaborer de manière transparente.

Appgyver

Appgyver est une plateforme no-code qui permet aux utilisateurs de créer des applications web et mobiles à l'aide de son interface drag-and-drop. Elle offre une large gamme de composants d'interface utilisateur, de connecteurs de données et de blocs de construction logiques pour créer des applications dynamiques et interactives. Appgyver s'intègre à divers services dorsaux et permet aux utilisateurs d'utiliser du code personnalisé si nécessaire, en équilibrant le développement visuel et les fonctionnalités plus avancées.

AdonisJs

AdonisJs est un framework low-code pour le développement d'applications backend, qui se concentre sur la fourniture d'applications web évolutives et performantes. Bien qu'il nécessite certaines connaissances en matière de codage, AdonisJs simplifie de nombreux aspects du développement des applications dorsales, tels que le routage, les interactions avec les bases de données et l'authentification. Le cadre fournit des outils et des fonctionnalités puissants, permettant aux développeurs de créer rapidement des API RESTful et des applications web.

AppMaster

AppMaster est un puissant outil no-code qui permet aux utilisateurs de créer des applications dorsales, web et mobiles. Ce qui distingue AppMaster des autres plateformes, c'est sa polyvalence et son approche globale. Contrairement à certains outils qui se concentrent uniquement sur le développement frontal, AppMaster permet aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données, une logique d'entreprise et bien plus encore, ce qui en fait une solution complète de bout en bout pour le développement d'applications.

Caractéristiques principales

Concepteur visuel de processus d'entreprise: Avec AppMaster , les utilisateurs peuvent concevoir leur logique d'entreprise à l'aide du concepteur visuel BP. Cette interface intuitive permet de créer des flux de travail complexes sans avoir à coder. Les utilisateurs peuvent définir le comportement de chaque composant, du traitement des données aux interactions avec l'utilisateur, à l'aide d'une simple interface drag-and-drop . Prise en charge complète des cadres: AppMaster prend en charge plusieurs cadres pour différents types d'applications. Pour les applications web, les utilisateurs peuvent exploiter la puissance du cadre Vue3 avec JavaScript/TypeScript. Pour les applications mobiles, AppMaster utilise son cadre orienté serveur basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android, et SwiftUI pour iOS. Cette approche permet un développement rapide et transparent sur toutes les plateformes. Déploiement dans le nuage et hébergement sur site: AppMaster prend en charge l'ensemble du processus de déploiement, ce qui permet aux utilisateurs de publier leurs applications sans effort. Les applications dorsales sont compilées, testées et emballées sous forme de conteneurs Docker avant d'être déployées dans le nuage. De plus, AppMaster offre la flexibilité d'héberger des applications sur site, ce qui en fait la solution idéale pour les entreprises ayant des exigences spécifiques en matière d'hébergement. Itérations rapides et élimination de la dette technique: l'approche unique de AppMaster permet aux utilisateurs de régénérer les applications à partir de zéro chaque fois que les besoins changent. Cela permet de s'assurer qu'il n'y a pas de dette technique et que les applications sont toujours à jour. Avec la possibilité de générer de nouveaux ensembles d'applications en moins de 30 secondes, les développeurs peuvent itérer rapidement et efficacement. Évolutivité et performances: les applications dorsales sans état de AppMaster , générées avec Go (golang), offrent une excellente évolutivité pour les entreprises et les cas d'utilisation à forte charge. En s'appuyant sur des bases de données compatibles avec Postgresql en tant que magasin de données principal, les applications AppMaster peuvent facilement gérer des opérations de données complexes.

Options d'abonnement et avantages

AppMaster offre une gamme de plans d'abonnement pour répondre aux besoins des différents utilisateurs :

Learn & Explore (gratuit) : Idéale pour les nouveaux utilisateurs et les tests de plateforme, elle permet aux utilisateurs de se familiariser gratuitement avec les fonctionnalités de AppMaster .

: Idéale pour les nouveaux utilisateurs et les tests de plateforme, elle permet aux utilisateurs de se familiariser gratuitement avec les fonctionnalités de . Démarrage : Un abonnement d'entrée de gamme avec toutes les fonctionnalités de base pour le développement d'applications backend, web et mobiles.

: Un abonnement d'entrée de gamme avec toutes les fonctionnalités de base pour le développement d'applications backend, web et mobiles. Startup+ : Fournit des ressources supplémentaires par conteneur et permet des flux de travail plus complexes et endpoints par rapport au plan Startup.

: Fournit des ressources supplémentaires par conteneur et permet des flux de travail plus complexes et par rapport au plan Startup. Business : Conçu pour plusieurs microservices backend, il offre la possibilité d'exporter des fichiers binaires et d'héberger des applications sur site.

: Conçu pour plusieurs microservices backend, il offre la possibilité d'exporter des fichiers binaires et d'héberger des applications sur site. Business+ : Fournit des ressources supplémentaires et des fonctionnalités avancées pour la mise à l'échelle de projets plus importants.

: Fournit des ressources supplémentaires et des fonctionnalités avancées pour la mise à l'échelle de projets plus importants. Enterprise: Conçu explicitement pour les grands projets avec de nombreux microservices et applications, offrant un accès au code source et un plan entièrement configurable.

Offres spéciales et reconnaissance

AppMaster reconnaît les divers besoins des startups, des établissements d'enseignement, des organisations à but non lucratif et des communautés open-source. Par conséquent, des offres spéciales et des réductions sont disponibles pour ces entités.

G2, une plateforme d'évaluation réputée, a toujours reconnu AppMaster comme une entreprise très performante dans diverses catégories, y compris No-Code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD), API Management, Drag&Drop App Builders, API Design, et Application Development Platforms. AppMaster a également été désigné comme Momentum Leader dans No-Code Development Platforms par G2 dans les éditions du printemps 2023 et de l'hiver 2023.

Conclusion

Bubble est sans aucun doute un choix populaire parmi les plateformes no-code, mais le marché offre un large éventail d'alternatives qui répondent à différents besoins et préférences. Chaque plateforme possède des atouts uniques, de l'approche globale de AppMaster à la spécialisation en applications mobiles de Adalo et des capacités d'entreprise d'OutSystems aux fonctions de collaboration de Mendix.

En outre, Appgyver et AdonisJs offrent aux utilisateurs un équilibre entre les développements no-code et low-code. En fin de compte, le choix de la bonne plateforme dépend des exigences spécifiques de votre projet et du niveau de personnalisation et de contrôle que vous souhaitez. Profitez de la puissance du développement no-code et explorez les alternatives pour trouver la solution idéale à vos besoins en matière de développement d'applications.

Lorsque l'on considère les alternatives Bubble, AppMaster se distingue comme une plateforme no-code complète et puissante. Ses concepteurs visuels intuitifs, sa prise en charge de divers cadres, ses options de déploiement sans effort, son évolutivité et l'élimination de la dette technique en font un choix convaincant pour les particuliers comme pour les organisations. En simplifiant le processus de développement d'applications, AppMaster permet aux utilisateurs de créer facilement des solutions logicielles entièrement fonctionnelles, ce qui change la donne dans le monde du développement no-code.

Pour commencer avec AppMaster, visitez le site officiel et créez votre compte gratuit. Libérez le potentiel du développement no-code et découvrez la rapidité, l'efficacité et la flexibilité qu'apporte AppMaster.