Développement sans codage

Le développement sans code est une nouvelle méthodologie de développement logiciel qui offre un moyen simplifié de créer des applications sans aucune compétence en matière de codage. Les outils sans code deviennent de plus en plus populaires et nous pouvons comprendre pourquoi - ils ont généralement une interface conviviale, ce qui signifie qu'ils vous permettent d'envisager rapidement le processus de mise en œuvre afin que vous puissiez décrire la logique métier globale en détail.

No-Code utilise des éditeurs par glisser-déposer il s'agit d'un composant qui sélectionne l'apparence ou les modules souhaités d'un clic de souris et les interrompt ensemble sur un espace parcouru tandis que les résultats se reflètent dans des fenêtres à l'écran proportionnellement définies. No-Code résume les parties et les principes à partir desquels des programmes plus complexes sont créés via des environnements de développement qui simplifient l'apprentissage du codage par quiconque, même s'il ne l'a jamais fait auparavant.