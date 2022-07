JavaScript est un langage de programmation web qui aide les développeurs web à rendre les pages web statiques plus dynamiques pour une meilleure expérience utilisateur. Ces dernières années, les frameworks JavaScript se sont multipliés et fournissent une feuille de route pour la création d'applications client. Ces frameworks sont devenus populaires dans le développement web car ils offrent une meilleure expérience utilisateur grâce à des systèmes de séparation de code.

Lors de la conception d'un frontend d'applications web, il est crucial de savoir comment coder ces frameworks JavaScript. Lorsque vous travaillez en tant que développeur web, vous pouvez avoir besoin de connaissances sur des bibliothèques comme React, Angular ou Svelte. Vous vous demandez peut-être quel framework est la meilleure option

pour les applications Web. Dans cet article, nous allons aborder ce qu'est JavaScript, la fonction des frameworks JavaScript et les meilleurs frameworks JavaScript en 2022 afin que vous puissiez faire un choix. Entrons un peu plus dans les détails :





JavaScript est un langage de programmation multi-patterns pour les applications web événementielles, orientées objet et basées sur des prototypes. Initialement, le code JavaScript ne ciblait que le côté client, mais ces dernières années, il a également été utilisé comme côté serveur du web.

Aujourd'hui, JavaScript est le langage de programmation le plus populaire sur le web. C'est le seul langage sur le web avec plusieurs frameworks disponibles. Les frameworks JavaScript permettent aux utilisateurs de créer des applications Web évolutives à l'aide d'outils standard. Ils disposent de plusieurs bibliothèques de code JavaScript avec des modèles de code JS qui permettent de réaliser des tâches de programmation standard. La plupart des gens confondent les frameworks web avec les bibliothèques en raison de leurs fonctions, mais ils sont différents dans leurs tâches et leur portée.

Une bibliothèque JavaScript contient du code packagé, des classes, des méthodes et des fonctions qui peuvent être réutilisées pour développer une application Web. Ces bibliothèques offrent du code JavaScript que les développeurs peuvent réutiliser. Contrairement au code JavaScript des bibliothèques JavaScript, les frameworks JavaScript définissent la conception des applications Web, appellent une bibliothèque JS et utilisent le code qu'elle contient pour compléter l'application. Ces frameworks offrent une feuille de route complète pour la création d'applications Web au lieu d'une solution unique. Les développeurs ont ajouté ces frameworks à leur boîte à outils lorsqu'ils développent des solutions web pour leurs clients. L'avantage d'utiliser ces frameworks est que vous pouvez concevoir plusieurs pages Web en utilisant leurs composants réutilisables.

Avant la pénétration des frameworks modernes, jQuery était la bibliothèque populaire utilisée par les développeurs pour écrire du code JavaScript compatible avec tous les navigateurs Web. Toutes les fonctions étaient abstraites dans une bibliothèque simple et facile à apprendre que les développeurs utilisaient sur leurs pages Web.

jQuery a ouvert la voie aux frameworks modernes tels que React, Backbone, Angular et Ember, qui fournissent une architecture permettant de créer de nouvelles applications Web avec des pages dynamiques.

Rôle des frameworks JavaScript dans les applications Web

Un framework JavaScript fournit une structure pour aider les développeurs à créer des applications plus rapidement et à moindre coût. Grâce à ces frameworks, vous pouvez exécuter du code sans erreur.

Avec l'aide de leurs mises en page, vous pouvez construire des applications Web et construire les différentes parties des interfaces utilisateur pour réutiliser ces composants indépendamment en créant des applications Web hautement interactives et élégantes.

En outre, ces frameworks aident également les développeurs à :

Implémentez les composants de vos interfaces utilisateur sur les données



Atténuez les problèmes du frontend



Écrivez du code réutilisable et facile à lire



Réutiliser les incréments pour construire des applications



Abstraction des idées dans un langage compréhensible



Standardiser les éléments de l'interface utilisateur tels que la palette de couleurs, les boutons et le style de police afin d'offrir une meilleure expérience utilisateur.



En outre, ces frameworks aident les développeurs à utiliser des langages spécifiques à un domaine afin de conserver le code dans un format plus compréhensible. Ces langages peuvent inclure JSX et Handlebars. Toutes ces fonctions facilitent le développement pour les développeurs grâce à l'intégration d'outils pour tester et déboguer le code. En outre, ces frameworks JavaScript aident les développeurs à automatiser l'installation, la mise à jour et la configuration des bibliothèques sans erreur.

Pourquoi utiliser les frameworks JavaScript ?

Il ne fait aucun doute que les frameworks JavaScript sont populaires, mais il existe encore des tâches pour lesquelles vous n'avez pas besoin de les utiliser. Disons que le développement d'une application Web est facile et ne nécessite pas de fonctions complexes. Dans ce cas, l'utilisation d'un framework n'est pas recommandable. Les frameworks offrent de multiples fonctionnalités, mais ils ont tous une politique de prix. Ces frameworks fournissent sans aucun doute un code plus déclaratif, mais vous pouvez vous retrouver avec une application dont le coût de calcul est plus élevé que le JavaScript ordinaire.

Si vous travaillez sur un petit projet qui nécessite une interactivité de la part de l'utilisateur, nous vous recommandons de ne pas utiliser de framework. Dans ce cas, vous pouvez simplement utiliser JavaScript pour créer des applications. Après avoir parcouru notre guide, vous explorerez différents frameworks JavaScript et pourrez décider quelle est la meilleure option pour votre projet.

Avantages de l'utilisation des frameworks JavaScript

En tant que développeur Web, il est intéressant d'utiliser les frameworks JavaScript pour plusieurs raisons. Nous allons énumérer les avantages de l'utilisation des frameworks pour créer des applications Web. Commençons :

Fournir un soutien communautaire fort

Comme ces frameworks sont devenus populaires parmi les développeurs web, certains d'entre eux peuvent déjà rencontrer un problème auquel vous êtes confronté. Ainsi, en vous connectant à la communauté des développeurs, vous pouvez trouver une solution à un problème particulier.

Réutilisabilité

Comme ces frameworks ont des méthodes intégrées, vous pouvez réutiliser un modèle pour développer des applications sans écrire une seule ligne de code.

Développement rapide

L'utilisation d'un framework JavaScript permet aux utilisateurs de construire et de lancer leurs applications plus rapidement en gagnant du temps.

Réduction des coûts

La plupart des frameworks JavaScript sont gratuits et réduisent les coûts de développement. L'utilisation de ces frameworks est économique, surtout pour les propriétaires de petites entreprises.

Quels frameworks JavaScript choisir pour votre projet ?



Lorsque vous développez une application Web, vous devez utiliser des frameworks modernes. Vous ne savez peut-être pas quelle est la meilleure option à utiliser pour les applications Web. Ne vous inquiétez pas ! Il existe de nombreux frameworks disponibles pour les développeurs afin de construire des applications, mais nous vous présentons les sept frameworks les plus populaires en 2022 :

React



Svelte



Vue



Angular



Ember



Backbone



NextJS

Avant de choisir un framework, assurez-vous que :

Le framework dispose de tutoriels et de guides pour les débutants.



Choisissez le framework adopté par les développeurs au fil des années.



Choisissez le framework qui dispose d'une communauté et d'une documentation solides.

Dans cet article, nous allons discuter des frameworks JavaScript les plus populaires en 2022. Creusons un peu plus dans les détails :

React JS

React est un framework open-source appartenant à Facebook (Meta). React est un framework libre et déclaratif largement utilisé pour concevoir des interfaces utilisateur intuitives pour les applications web. Vous pouvez utiliser ce framework pour construire des applications évolutives plus rapidement. De plus, React a de petits paquets, il est donc facile à apprendre pour les débutants. Vous pouvez utiliser le framework React pour développer des applications web à grande échelle utilisant différentes données. React a été initialement utilisé sur Facebook et serait utilisé pour les flux Instagram. En outre, vous pouvez utiliser ce framework pour de grands projets web avec une petite équipe.

Selon l'enquête de l'État du JavaScript, React est le framework le plus utilisé. React.js fournit des interfaces utilisateur rapides pour construire instantanément des applications web avec des composants plutôt que de mettre à jour des parties individuelles comme le fait une bibliothèque. Ce framework permet l'utilisation incrémentale des composants pour ajouter des mises à jour plus rapides aux pages web. React fournit également une interface utilisateur appelée JSX pour une meilleure expérience utilisateur. Jetons un coup d'œil aux caractéristiques du framework React :

Caractéristiques

Permet l'utilisation incrémentale de composants

React permet aux utilisateurs de diviser une page web en plusieurs composants. Chaque partie appartient à l'interface utilisateur, possède son propre code et sa propre structure, et aide les développeurs à construire des applications web avec du code réutilisable.

Travailler avec le modèle d'objet de document virtuel (DOM)

React fournit un modèle d'objet de document virtuel (DOM) pour la représentation des données dans une structure arborescente. En outre, React catégorise également les données en composants contenant un code pour chaque élément indépendant d'une interface utilisateur dans le document. La disponibilité du DOM dans le framework React permet de rafraîchir uniquement une partie de la page web plutôt que l'ensemble du site web.

Prise en charge de JavaScript XML (JSX)

JavaScript XML (JSX) est similaire à l'intégration de HTML dans les appels JavaScript. Ces appels aident les développeurs Web à intégrer des modules JavaScript dans les éléments HTML.

Fournir une interface utilisateur (IU) dynamique

JavaScript vous permet de contrôler la conception et le flux de votre application à l'aide de la syntaxe de style HTML de JSX. Le choix d'une architecture web permet de décider de l'apparence de votre application web.

Svelte

Svelte est un framework JavaScript open-source qui aide les développeurs Web à transformer le code brut d'applications Web statiques en interfaces utilisateur intuitives et interactives. Ce framework, créé par Rich Harris, a enrichi l'écosystème JavaScript. Comme React, Svelte est plus qu'un framework ; il fonctionne comme un compilateur pour transformer le code Svelte en JavaScript vanille afin d'obtenir des solutions web plus rapides que VueJS et React.

Remarque : si vous êtes intéressé par la création d'applications avec le framework Svelte, vous devriez passer par le SvelteKit. Svelte compile le code sous forme de composants JavaScript indépendants et charge les applications plus rapidement sans petite tâche de la part du navigateur. Jetons un coup d'œil aux caractéristiques de Svelte :

Caractéristiques

Travail sans DOM virtuel

Contrairement à React, le framework Svelte travaille directement avec du code sans module d'objet de document (DOM), et il déplace la majeure partie du code pour la compilation obtenant des résultats plus rapides que les autres frameworks.

Fournir de la réactivité

Le framework Svelte convertit les modules en fonctions DOM qui réagissent aux changements de données et rendent les modifications sous forme de code JavaScript.

Requiert un minimum de code de la part du développeur Web

Le framework svelte nécessite un code minimal par rapport à React et Vue, ce qui permet aux développeurs Web de consacrer plus de temps à des tâches autres que le codage.

Fournir un style modulaire aux pages Web

Svelte fournit un flux de conception cohérent sur toutes les pages Web des applications en ajoutant des styles uniques et en créant des noms uniques pour les classes.

Vue

Vue a été développé en 2014 par Evan You et a utilisé une licence MIT. Evan est un ancien employé de Google et aide toujours l'équipe à maintenir ce framework. C'est un framework open-source qui aide à construire des interfaces utilisateur intuitives. Ce framework combine les fonctionnalités populaires d'Angular et de React. Il utilise les templates et la liaison de données d'Angular, ainsi que les props de React.

Le framework Vue présente une caractéristique importante par rapport aux autres frameworks, car il peut être adopté de manière incrémentielle pour construire des applications. Les incréments comprennent une solution de routage, une chaîne d'outils, une entrée en ligne de commande (CLI) et la gestion de l'état.

Ce framework offre des modules adoptables de manière incrémentielle, de sorte que vous pouvez coder pour ajouter de nouveaux incréments à votre projet Web. L'architecture de ce framework est facile à utiliser, et vous n'avez pas besoin de comprendre toutes les fonctionnalités. Il est intéressant de noter que Vue est un framework léger de 23ko. Vue nécessite des connaissances approfondies en JavaScript, HTML et CSS pour construire des applications Web à grande échelle et les combiner à des applications nouvelles ou déjà existantes avec JSX. Jetons un coup d'œil aux caractéristiques :

Caractéristiques

Fournir de l'interactivité

Vue permet d'ajouter des effets de transition pour donner plus de vie aux pages Web. En outre, vous pouvez ajouter des bibliothèques d'animation tierces pour renforcer l'interactivité des applications Web.

Lier le DOM avec des données d'objet en utilisant des modèles HTML

Le framework Vue fournit des modèles HTML pour lier le DOM avec les données d'objet. En outre, ce framework lance la compilation des modèles en tant que HTML, compatible avec tous les navigateurs.

Permet aux utilisateurs de naviguer plus rapidement

Les routeurs Vue passent d'une page à l'autre sans rafraîchir fréquemment les pages Web et rendent la navigation plus rapide pour les utilisateurs.

Fournir des directives pour l'intégration du code

Les directives sont un ensemble d'instructions permettant d'intégrer le code des instances Vue. Ces Vue apportent de l'interactivité à votre application pour une meilleure expérience utilisateur.

Angular

Angular, créé par Google en 2010, est un framework open-source écrit en langage Typescript. C'est un framework basé sur l'incrémentation qui offre de multiples bibliothèques et outils intégrés pour construire, tester et maintenir le code des applications web. Ce framework est une option robuste pour les développeurs web afin de développer des applications interactives avec du code JavaScript.

Le framework angular intègre des modèles interactifs et des outils d'intégration de bout en bout pour atténuer les difficultés des projets Web. Vous pouvez utiliser ce framework pour construire des applications web à usage unique. En raison de la popularité massive de ce framework, de nombreuses versions d'Angular sont disponibles. Ce framework est la meilleure option pour développer des applications de niveau entreprise en intégrant des fonctionnalités complexes. Les gens confondent souvent Angular et AngularJS, mais il existe une différence entre ces deux frameworks. Angular est compatible avec tous les navigateurs mobiles, tandis que la version JS ne prend en charge que les navigateurs de bureau.

Maintenant, plongeons plus profondément dans les fonctionnalités du framework Angular :

Caractéristiques

Prise en charge de la liaison de données en deux dimensions

Le framework Angular prend en charge la liaison de données bidirectionnelle pour représenter la couche modèle. La beauté de ce cadre est qu'il a un aperçu pour surveiller les changements dans le modèle. Les utilisateurs peuvent donc visualiser automatiquement les modifications apportées au modèle, ce qui réduit le temps de développement de l'application.

Fournir une interdépendance

Ce framework permet aux classes, méthodes, fonctions et modules de travailler avec des modules interdépendants et de maintenir la cohérence du code en réduisant les changements de classe.

Architecture MVC (Model View Controller)

La structure de ce framework sépare le code de l'application de l'interface utilisateur, ce qui aide les développeurs Web à gagner du temps.

Ember

Le framework Ember, créé en 2011 par Yehuda Katz, que les développeurs web utilisent largement pour construire des applications compatibles avec les navigateurs de bureau et mobiles et des applications web à page unique. Ce framework populaire utilise le modèle HTMLBars qui met automatiquement à jour les modifications des données. Plongeons plus profondément dans les fonctionnalités du framework Ember :

Caractéristiques

Fourniture d'un langage de modèle

La syntaxe Handlebar appartient à un langage de modèles. Elle utilise un modèle et des données d'entrée pour créer du HTML ou d'autres formats de données. Ces modèles sont similaires au texte ordinaire qui utilise la syntaxe en guidon avec des accolades.

Fournir un outil d'inspection

Ce framework fournit un outil d'inspection permettant de vérifier le code Ember, de contrôler les performances des applications utilisant Ember et de déboguer plus rapidement les erreurs dans les applications.

Fournir l'authentification

Ce cadre offre des modèles de sécurité pour authentifier et autoriser les applications. En outre, il fournit des modèles abstraits et s'intègre à d'autres options de sécurité pour des protocoles plus stricts.

Fournir des initialisateurs d'applications

Ce framework offre la fonctionnalité d'initialisateurs d'applications pour démarrer et configurer l'injection de dépendances de votre application.

Backbone

Backbone est un framework JavaScript minimaliste créé par Jeremy Ashkenas en 2010 pour les applications événementielles. Il vous permet de concevoir des applications côté client compatibles avec tous les navigateurs Web. Ce framework propose des modules MVC pour l'abstraction des données et combine ces composants pour construire des interfaces utilisateur (IU) élégantes en écrivant quelques lignes de code.

Ce framework utilise la programmation impérative pour construire les applications Web que vous souhaitez, alors que d'autres frameworks proposent un développement de style déclaratif. Voyons plus en détail les caractéristiques de Backbone :

Caractéristiques

Utilisation de méthodes et de fonctions JavaScript

Le framework Backbone utilise des fonctions et des modules JavaScript comme blocs de construction du code JavaScript et fournit des liaisons de modules et des occurrences personnalisées.

Cadre libre et open source

Backbone est un cadre gratuit et open-source pour les projets Web, offrant plus de 100 bibliothèques pour construire des applications.

Prise en charge du développement d'applications multiplateformes

Les frameworks Backbone aident les développeurs Web à créer des applications compatibles avec tous les appareils et navigateurs.

NextJS

NextJS est un framework gratuit et open-source permettant de créer des applications web statiques avec React. Ce framework offre une meilleure expérience utilisateur, des performances améliorées et un développement plus rapide des applications web. Aujourd'hui, ce framework est à son apogée grâce à un fort soutien de la communauté. Ce framework JavaScript aide à développer des applications à partir des modèles existants plutôt que d'écrire du code à partir de zéro. NextJS est le meilleur framework pour les entreprises en raison du contrôle complet des produits tels que les sites Web ou les applications. En utilisant ce framework, vous n'avez pas besoin de compter sur des plugins comme d'autres frameworks. La plupart des développeurs préfèrent réutiliser les composants React car cela réduit le temps et le coût du développement.

Réflexions finales

Ces dernières années, le développement d'applications a pris une nouvelle direction, comme le no-code. Le no-code est une direction prometteuse qui permet aux développeurs d'éliminer les tâches de routine et de faire des choses plus complexes et plus passionnantes, comme la conception de l'architecture. Mais certains développeurs sont encore sceptiques quant au développement sans code, estimant qu'il ne s'agit que du niveau MVP, mais les plateformes ont parcouru un long chemin et pourraient vous surprendre.

De même, les frameworks JavaScript sont une extension du développement sans code qui offre des solutions web plus rapides et moins chères. JavaScript est un langage de script populaire utilisé pour le développement web. Ce langage permet de développer en utilisant des bibliothèques et des frameworks. Nous vous recommandons d'utiliser le framework de votre choix pour réduire le temps et le coût de développement des applications web.