Le Low-code et le No-code sont des moyens récents de développer des sites web et des applications mobiles sans connaissances techniques. Il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences ou des connaissances en programmation pour travailler sur ces plateformes no-code. Elles permettent d'économiser du temps et de l'argent et sont très pratiques pour les non-codeurs. Vous pouvez engager un développeur no-code pour ces plateformes si vous souhaitez une couverture professionnelle. Les opportunités sont énormes, mais il est difficile de savoir comment choisir et ce qu'il faut interroger avant d'engager un développeur no-code avec des compétences techniques.

Une agence établie et des startups se concentrent sur le développement de sites et d'applications no-code, espérant fournir des applications sans expérience de codage et diverses compétences requises pour économiser du temps et de l'argent. Cependant, pour obtenir le meilleur développeur no-code pour votre entreprise, vous devez savoir comment interviewer les candidats avant de les embaucher.

Avant de vous plonger dans le processus d'entretien avec les développeurs no-code, apprenez ce qu'il faut interroger chez les candidats et comment le trouver. Cet article explique les points clairs : vous devez connaître et interroger les candidats avant d'interviewer ces développeurs no-code à embaucher.

Les développeurs Web ont-ils des entretiens de codage ?

Oui, les développeurs web passent un entretien de codage avant qu'une agence puisse les embaucher en tant que développeurs à temps plein ou sans code. Lors de cet entretien, l'organisme recruteur interroge les capacités des développeurs pour évaluer les compétences générales, les connaissances techniques et les aptitudes à la communication. Habituellement, l'évaluation de la partie technique comporte un test pratique ou l'examen des travaux antérieurs du développeur. Le reste de l'entretien est généralement verbal et accède selon les critères d'admissibilité de l'entreprise.

Comment aborder un entretien de programmation ?

Un entretien de programmation est divisé en deux parties : l'une contient les compétences techniques, l'autre les compétences générales.

En ce qui concerne les compétences générales, l'entretien est verbal et les compétences en matière de communication, les comportements, la créativité, etc. seront jugés et analysés.

L'expérience technique est analysée ainsi qu'un petit test permettant d'analyser la compétence du développeur.

Que recherchent les examinateurs lors d'un entretien de codage ?

Après avoir pris note de vos exigences ou des points pertinents, la prochaine étape est l'entretien. Choisissez donc plusieurs candidats parmi les développeurs no-code. Et avant de conclure l'accord, assurez-vous de faire passer un entretien aux candidats. Vous serez ainsi en mesure de comprendre leurs qualifications. Cela permet également d'avoir une conversation en personne avec ceux qui sont essentiels à la réussite de votre projet.

Un entretien bien organisé vous permet de comprendre les prouesses du développeur, en particulier dans la phase délicate du développement de sites et d'applications sans code. En outre, vous serez en mesure de distinguer les candidats authentiques des candidats médiocres. Cela est possible car, au cours de l'entretien, vous écouterez comment ils décrivent leur engagement dans divers projets. Les meilleurs candidats répondront aux questions de manière professionnelle et calme.

L'intervieweur chargé du codage attend avec impatience les candidats de l'agence qui répondent aux exigences de leur rôle et seront en mesure de remplir leur description de poste. La plupart des intervieweurs interrogent les développeurs sur certaines choses spécifiques.

Vous trouverez ci-dessous les critères généraux des principales agences lorsqu'elles demandent à quelqu'un de passer un entretien de codage. Pourtant, ils peuvent différer d'une agence à l'autre, mais la plupart recherchent généralement :

des compétences techniques

Compétences en communication

Compétences en matière de résolution de problèmes

Expérience et projets antérieurs

Quelles sont les questions d'entretien pour les développeurs ?

Le recrutement d'un développeur pour votre entreprise est crucial, surtout si vous construisez une marque numérique. L'agence recherche à la fois des compétences générales et des compétences techniques lorsqu'elle lance le recrutement pour ce poste.

Un développeur doit avoir une approche pluridisciplinaire, des compétences diverses en matière de résolution de problèmes et d'excellentes aptitudes à la communication, car il sera amené à travailler avec des chefs d'entreprise, des analystes, des graphistes, etc.

Voici quelques questions d'entretien de base pour les développeurs, en particulier les développeurs no-code, lors de leur embauche dans l'entreprise :

Comment organisez-vous votre projet ?

Commencez à interroger les candidats sur la façon dont ils organisent le projet en plusieurs parties avant de commencer. Par exemple, comment ils résolvent les problèmes, répondent aux révisions, fournissent une assurance qualité et travaillent en équipe.

Pourquoi avez-vous choisi d'être un développeur No-Code ?

Avec la popularité croissante du no-code, il s'agit désormais d'une approche reconnue pour les projets de développement web et d'applications, du début à la fin. Par conséquent, demandez à votre candidat pourquoi il a choisi d'être un no-codeur et quelles compétences il possède.

Sur quelles plateformes sans code avez-vous travaillé ?

Plusieurs plateformes no-coding ont vu le jour. Demandez à votre candidat sur combien de plateformes il a travaillé et quelles sont ses connaissances en la matière.

Quelle plateforme No Code / Low Code est la meilleure ?

L'une des meilleures plateformes No code et low code est AppMaster. Laissez les candidats vous parler de leurs plates-formes no-code préférées et vous expliquer pourquoi.

Parlez-moi de vos expériences professionnelles passées en détail

Malgré l'élimination des codes, les candidats que vous avez interrogés doivent être capables de travailler avec plusieurs outils pour mettre en place une application fonctionnelle. Je ne veux pas dire que les développeurs no-code doivent manipuler des milliers d'outils. Cependant, ils doivent montrer qu'ils ont manipulé plus d'une poignée d'entre eux avec de bons résultats. Outre la maîtrise des outils, vous devrez engager un développeur no-code possédant diverses compétences en codage traditionnel. S'il est plus facile de mettre en place un site Web ou une application avec la plateforme no-code, il est important d'avoir un développeur no-code qui puisse vous aider lorsque la personnalisation de fonctionnalités de bas niveau est nécessaire.

Quelle est la structure du projet récent du candidat ? Connaître l'état et la structure de ses sites Web ou applications récents vous donne un aperçu plus clair de ses compétences qu'une simple couverture. Engagez une conversation avec eux pour déterminer le type de travailleurs qu'ils sont. Cela vous aidera à trouver le bon candidat pour coopérer avec le reste du personnel.

Comment expliqueriez-vous le projet à un client qui n'a aucune connaissance ?

Le développeur engagé doit être capable d'interagir efficacement avec les services non techniques de l'entreprise, comme les ventes. Testez sa capacité et ses compétences à communiquer dans un langage simple avec quelqu'un qui n'a aucune connaissance technique.

Quelle est la pire réaction que vous ayez reçue jusqu'à présent ?

Les développeurs doivent être capables de faire face à des critiques et des commentaires négatifs qui peuvent être décourageants. Le candidat idéal pour ce poste doit savoir comment prendre ces commentaires de manière positive et s'améliorer grâce à eux. Demandez-lui comment il s'y prendra pour aborder et atteindre une solution.

Pouvez-vous travailler sous pression et respecter les délais ? Expliquez la situation

La capacité à travailler sous pression, à respecter les délais et le budget est indispensable pour un développeur. Demandez-leur comment ils gèrent le stress pendant les échéances, le calendrier et l'éthique de travail qu'ils suivent. Ces diverses compétences aident le candidat à réunir de grandes compétences techniques et interpersonnelles pour offrir une expérience numérique impressionnante.

Que pensez-vous personnellement d'un développement sans code ?

Demandez au candidat ce qu'il pense du développement sans code, en quoi il diffère et quels sont ses avantages et inconvénients par rapport au développement de sites Web et d'applications basé sur le codage.

À votre avis, quel sera l'avenir du développement de sites Web et d'applications ?

Lors d'un entretien, vous devez demander au candidat quelles sont ses connaissances et son opinion sur l'avenir des développements avec et sans codage. Par exemple, l'intelligence artificielle (IA), les métavers, etc. Cela vous permettra de savoir comment ils prévoient de se mettre à niveau pour l'avenir et de définir des attentes à long terme.

Avez-vous de l'expérience en SQL ?

Renseignez-vous sur l'approche du candidat en matière de gestion des bases de données et tenez compte de ceux qui sont très concernés et prêts à faire ce qu'il faut pour l'aborder. Le candidat doit comprendre la différence entre les bases de données SQL et NoSQL.

Vous souhaitez embaucher quelqu'un qui sait comment construire une gestion de base de données et la maintenir fonctionnelle et à jour, en incluant dans le processus d'entretien les questions fondamentales concernant son approche de la gestion des bases de données.

Comment expliquez-vous le travail d'équipe et pourquoi il est important ?

Pour obtenir une personne agréable et productive, vous voulez que l'entretien porte sur ses expériences interpersonnelles, son travail d'équipe et ses connaissances techniques.

De nombreuses personnes négligent souvent de vérifier les références. Il s'agit pourtant d'une étape évidente. Les réponses des clients récents vous donnent un aperçu clair de la facilité avec laquelle il a été possible de coopérer avec le candidat. En outre, elles vous renseignent sur sa productivité, sa réactivité et sa parfaite gestion des demandes de changement, des modifications et des révisions. Parmi les autres caractéristiques à prendre en compte, citons le travail d'équipe, l'ouverture d'esprit, l'absence d'ego et la volonté de s'habituer à de nouvelles façons de réaliser diverses activités.

Les compétences en communication sont-elles importantes ? Et pourquoi ?

La création d'un site réussi nécessite une coordination accrue avec les parties prenantes. Veillez à interroger une personne capable de communiquer l'état d'avancement du projet ou l'état de tout obstacle auquel elle peut être confrontée. Pour éviter ces problèmes de communication, examinez votre candidat et son langage corporel et assurez-vous qu'il peut utiliser des termes faciles à comprendre. Peut-il articuler ses approches de la construction et expliquer clairement le processus ?

Offrez-vous d'autres services supplémentaires ?

Demandez si votre promoteur offre d'autres services supplémentaires qui vous permettront de bénéficier d'un ensemble complet favorisant un engagement à long terme et un retour sur investissement élevé. Les entrepreneurs saisonniers ont remarqué que divers suivis sont importants, notamment la résolution rapide des problèmes, les mises à jour des nouvelles fonctionnalités et les études de marché cohérentes. Par conséquent, avant l'entretien, vous devez déterminer si les développeurs no-code ou les freelances fourniront des services supplémentaires ou non. S'ils le font, ce sera un point positif.

Ont-ils l'expérience d'autres outils ?

Certains services supplémentaires peuvent contribuer à la croissance de votre projet. Engagez un développeur disposant de divers outils pour fournir des services supplémentaires.

Sont-ils désireux d'apprendre ?

Renseignez-vous sur les projets sur lesquels le développeur est en train d'apprendre ou de travailler. Ces projets peuvent inclure

L'apprentissage d'un langage de codage.

Jouer avec de nouveaux outils d'expérience qui ont été récemment développés.

Gérer un projet personnel.

Il est conseillé d'interviewer un candidat expérimenté avec des outils récemment développés. Le secteur du "no-code" est en constante évolution. En tant que tel, vous devez rester à jour. Il est donc important d'embaucher une personne ouverte aux nouveaux outils d'expérience, aux nouvelles idées et à la base de données des approches.

Vous souhaitez travailler avec un développeur qui est prêt à rester à la pointe du progrès et qui peut maintenir votre application ou votre site web à jour. L'affirmation "Je n'ai pas d'expérience dans cet outil, mais j'aimerais jouer avec" montre que les candidats sont prêts à utiliser de nouveaux outils et idées pour développer votre site.

Sont-ils efficaces dans la résolution de problèmes ?

Les développeurs no-code ou les freelances fonctionnent souvent comme des résolveurs de problèmes. Il serait utile d'avoir quelqu'un qui puisse résoudre des problèmes complexes et les transformer en éléments exploitables. Vérifiez donc leurs capacités. Si possible, soumettez-les à une étude de cas pour déterminer leur capacité à identifier et à résoudre les problèmes tout en illustrant leurs approches. Vous pouvez également leur demander d'effectuer des activités pertinentes, telles que l'obtention d'informations à partir d'une feuille de calcul complexe.

Quelles sont leurs connaissances en matière d'UX et d'UI ?

Un produit logiciel parfait doit être fonctionnel et offrir des fonctionnalités de manière accessible, intuitive et conviviale. Bien que nous n'attendions pas des développeurs no-code ou des indépendants qu'ils soient des designers experts, ils doivent comprendre ce que signifie un bon design et comment l'inclure dans le produit logiciel final.

Pour tester le sens du design des candidats, fournissez-leur des produits hypothétiques et laissez-les dessiner l'interface de ces produits. Vous pouvez également avoir besoin de savoir ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas chez l'autre. Cette pratique vous donne un aperçu clair de la compréhension qu'ont les développeurs des caractéristiques de base du design.

Outre les aspects techniques, les développeurs no-code ou les freelances doivent être joignables. Les projets peuvent parfois être pressés, et la réponse de votre développeur ne doit pas tarder.

Étant donné qu'un projet peut prendre du temps, vous devez être à l'aise lorsque vous faites appel à un développeur no-code. Et cela signifie travailler avec des développeurs proactifs et sensibles.

La communication est une concession mutuelle. Il ne suffit pas de travailler sur les exigences. Vos développeurs no-code ou indépendants doivent faire des efforts pour fournir des suggestions lorsque cela est nécessaire. Par exemple, ils devraient proposer des moyens de rendre les projets plus efficaces et aider à contourner divers obstacles.

Ont-ils des portfolios numériques ?

Tout développeur no-code potentiel présentera ses travaux sur son site web. La plupart des développeurs partagent des informations sur les applications ou les sites qu'ils ont récemment créés.

Vos développeurs no-code potentiels peuvent tirer de nombreux attributs de leur travail récent. La réalisation d'un développement complexe montre les capacités des candidats et leur connaissance du secteur. Cela donne également un aperçu clair de ce à quoi ressemblera votre future application ou site Web si vous engagez un développeur no-code particulier.

L'une des principales caractéristiques du développement no-code est une collection de modèles et de plugins. Une équipe de développement qui utilise des modules privilégie l'efficacité et la flexibilité. Il est bon de savoir si le développeur sera en mesure de créer de telles applications ou sites dans votre secteur. L'expérience de la mise en place d'applications ou de sites similaires peut favoriser votre secteur. Votre développeur potentiel peut décider d'utiliser des modèles similaires et d'autres outils d'expérience pour catalyser le processus.

La ligne de fond

Le no-code sera bientôt l'avenir, et le codage sera réticent à un certain point. Bien que cela puisse sembler être la réalité, le codage peut encore être nécessaire et sera complété par des solutions low-code. Néanmoins, la popularité des plateformes no-code comme AppMaster ne peut être ignorée. Si vous êtes à la recherche d'une solution de développement web sans codage, la plateforme AppMaster sera votre solution numéro un. Que vous fassiez appel à un développeur no-code ou que vous le fassiez vous-même, AppMaster est la plateforme la plus facile pour le développement d'applications. Vous avez des questions ? Contactez-nous, et notre équipe d'experts vous guidera.

Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir avant de commencer le processus d'entretien pour les développeurs no-code. Les points ci-dessus sont bien documentés et vous aideront à embaucher le bon développeur no-code. Choisir le bon développeur no-code est la première étape pour créer une application no-code parfaite avec AppMaster. Avec des plateformes supérieures comme AppMaster, vous pouvez construire :