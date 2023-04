Microsoft et Epic Systems étendent leur partenariat pour intégrer le GPT-4 dans les soins de santé, dans le but de rationaliser les tâches administratives et d'améliorer les soins aux patients. Cette collaboration utilisera les technologies d'IA générative pour alléger la charge de travail des professionnels de la santé, optimiser les coûts et promouvoir de meilleurs systèmes de soins de santé.