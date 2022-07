S'il y a une compétence qui est très demandée en cette période historique, c'est bien la conception de sites web. De nos jours, les concepteurs de sites Web n'ont pas de mal à trouver des projets sur lesquels travailler, car tout le monde, toutes les entreprises et tous les particuliers ont besoin ou veulent un site Web.

Cependant, le fait que la carrière de concepteur de sites Web soit prometteuse de nos jours n'est pas un secret : qu'est-ce que cela signifie ? Que beaucoup de gens ont eu la même idée, et qu'il y a beaucoup de bons concepteurs web. Malgré la forte demande, la concurrence peut être difficile, surtout quand on est un débutant.

Il existe quelques stratégies. Cependant, qui peuvent vous aider à vous faire remarquer et à trouver vos premiers clients. Bien sûr, vous aurez besoin d'un site web, et avec votre site web, vous devez communiquer votre disponibilité, partager vos contacts, et montrer au web ce que vous pouvez faire et votre style. En d'autres termes, vous devez créer et présenter votre portfolio. En dehors de cela, vous pouvez montrer votre polyvalence et votre fiabilité en partageant des travaux que vous avez déjà réalisés pour d'autres clients : comment ? Dans cet article, nous allons explorer tous les détails de la création d'un portfolio efficace qui peut mettre en valeur vos compétences et vous permettre de trouver de nouveaux clients.

Pourquoi un portfolio de design unique est-il si important ?

Nous pensons que le fait de comprendre l'importance de disposer d'un site portfolio optimisé vous permettra de vous y intéresser plus attentivement lorsque vous le mettrez en œuvre sur votre site Web. Alors, pourquoi un portfolio est-il si important pour votre travail en tant que web designer ?

La simple présence est importante

Le fait qu'il y ait un site portfolio de vos travaux précédents sur votre site web est déjà important, même indépendamment de sa qualité. Pourquoi ? Lorsqu'une entreprise ou un particulier navigue sur Internet à la recherche d'un web designer à engager, il écartera ceux qui n'ont pas de site portfolio de design unique sur leur site. Entre quelqu'un qui montre comment il travaille et son expérience et quelqu'un qui ne le fait pas, qui embaucherait ?

Il vous fait paraître expérimenté

Un site portfolio est une présentation de vos travaux antérieurs. Avec un site portfolio, vous montrez que vous avez de l'expérience dans le domaine, que vous avez déjà travaillé avec d'autres clients et que vous savez ce que vous faites. Mais que faire si vous venez de sortir de l'école et que vous êtes à la recherche de votre tout premier client ? Dans ce cas, travaillez sur quelques projets, et montrez-les sur votre site portfolio, juste pour montrer ce que vous savez faire. Il n'est pas nécessaire de préciser que ce travail n'a pas été fait pour un client. S'il vous le demande, ne mentez pas : un client appréciera le fait que vous ayez travaillé dur pour montrer vos compétences et sera plus enclin à vous confier le travail, même s'il sait pertinemment qu'il s'agit de votre première expérience.

Cela montre votre style

La conception Web est à mi-chemin entre l'art et la technologie. Les concepteurs Web sont des techniciens, des programmeurs et des développeurs compétents, mais aussi des créatifs. En matière de créativité, tout le monde a un style, mais les concepteurs de sites Web peuvent être polyvalents. Votre site web ne montrera que certaines de vos compétences et certains aspects de votre style. Il serait utile d'exploiter la possibilité d'afficher un site portfolio pour démontrer que vous pouvez travailler avec différents styles et vous adapter aux besoins et aux demandes de vos clients.

Il montre la qualité de votre travail

Bien entendu, votre site portfolio doit aussi montrer votre qualité. Une règle de la narration dit : "Montrez, ne dites pas". Cela semble également fonctionner pour notre discussion : dire que vous êtes très bon dans votre travail, que vous avez travaillé pour de nombreux clients et qu'ils sont tous très satisfaits de ce que vous avez fait pour eux, ne sera jamais aussi efficace que de montrer le bon travail que vous avez fait pour ces clients. Votre site portfolio vous donne cette chance.

Comment puis-je rendre mon portfolio impressionnant ?

Bien sûr, votre site portfolio de conception web vise à vous présenter, vous et vos projets, sous votre meilleur jour. Mais quelles sont les stratégies les plus efficaces pour y parvenir ?

Il existe quelques principes et astuces que vous pouvez suivre pour rendre votre site portfolio impressionnant, et nous vous les présentons dans cette section.

Les trois principes de base de la création d'un portfolio

Votre site portfolio de conception web doit principalement faire trois choses :

Montrer ce que vous savez faire : les projets que vous présentez dans votre portfolio de design transmettent les compétences que vous pouvez apporter. Les compétences ne sont pas seulement techniques ; vous devez également chercher à mettre en valeur votre créativité et la façon dont vous pouvez adapter votre style aux besoins et aux demandes des clients.

: les projets que vous présentez dans votre portfolio de design transmettent les compétences que vous pouvez apporter. Les compétences ne sont pas seulement techniques ; vous devez également chercher à mettre en valeur votre créativité et la façon dont vous pouvez adapter votre style aux besoins et aux demandes des clients. Qui vous êtes : la conception de sites Web est une activité créative qui est très liée à la personnalité du concepteur de sites Web. Vous ne devriez pas avoir peur d'essayer de communiquer certains traits de votre personnalité avec les projets que vous décidez de présenter.

: la conception de sites Web est une activité créative qui est très liée à la personnalité du concepteur de sites Web. Vous ne devriez pas avoir peur d'essayer de communiquer certains traits de votre personnalité avec les projets que vous décidez de présenter. Simplifiez les choses: un portfolio de conception web doit donner l'impression que la conception web est facile, du moins pour vous. Ne vous compliquez pas la vie, ni vos projets : montrez simplement ce que vous savez faire et donnez l'impression que c'est la chose la plus facile que vous ayez faite, ce qui est la même approche que celle des artistes et des interprètes !

Créer un portfolio de design unique : conseils supplémentaires

Parlons maintenant de l'aspect pratique de la création d'un portfolio : quels projets devez-vous inclure dans votre présentation de travail ?

Vos meilleurs projetsBiensûr, vous voulez choisir vos meilleurs projets. Lorsque vous décidez quels sont les meilleurs projets, vous ne devez pas les utiliser uniquement en fonction de vos goûts, mais aussi en fonction des commentaires que vous recevez du client et du public.

Des styles différentsÉvitez deprésenter des projets similaires. Choisissez des travaux avec des approches et des styles différents afin que les clients potentiels puissent avoir une meilleure idée de votre capacité d'adaptation à leurs demandes. Le fait de montrer différents styles de conception permet également aux clients potentiels de comprendre que, même si le style qu'ils souhaitent ne figure pas dans votre portefeuille de conception unique, vous pourriez être en mesure de vous y aligner car vous avez fait preuve de polyvalence dans vos travaux précédents.

Apprenez et mettez à jourVotresite de portfolio ne doit pas être une entité statique, mais il doit être évolutif. Si vous travaillez sur un projet fantastique, mettez à jour votre portfolio et incluez-le. De même, apprenez et mettez à jour votre portfolio avec le temps. Si, après quelques mises à jour, les clients commencent à vous contacter plus fréquemment, réfléchissez à ce que vous avez fait pour comprendre ce qui a fonctionné et suivez cette direction à l'avenir. Au lieu d'une approche statique, optez pour une approche dynamique.

Ne montrez pas tous vos projetsVotreportfolio doit être votre curriculum. Il n'a pas besoin d'inclure chaque projet unique sur lequel vous avez travaillé au cours de votre expérience en tant que concepteur web ou étudiant. En fait, le nombre total de projets présentés sur votre site portfolio devrait être inférieur à 10 ! Dans certains cas, c'est même moins que cela.

Comment mettre en valeur votre portfolio ?

Nous avons parlé de la façon dont vous devriez concevoir votre site de portefeuille d'un point de vue conceptuel, mais comment le faire ? Il est temps de passer à des conseils plus pratiques, à commencer par où mettre en valeur votre portfolio ? Dans une section de la page d'accueil de votre site principal ? Sur un site de portfolio séparé ? Sur papier ? Sur une tablette ? En vérité, toutes ces solutions peuvent être mises en œuvre, mais certaines d'entre elles sont facultatives, et d'autres fortement recommandées.

Une section portfolio sur votre site web

C'est l'option la plus recommandée. Mais prenons un peu de recul : si vous êtes un web designer, vous avez besoin d'un site web indépendant. C'est obligatoire : vous ne pouvez pas espérer trouver des clients si vous n'avez pas votre propre site web. Cela dit, la page d'accueil de votre site doit-elle contenir une section "portfolio" où vous pouvez présenter vos créations uniques ? Bien sûr, il le faut.

Les internautes et les gens en général aiment avoir tout en un seul endroit. Ainsi, en arrivant sur votre site, ils trouveront des informations sur vous, si vous avez un diplôme, si vous avez suivi des cours, vos expériences précédentes, votre contact et une présentation de votre travail. Gardez à l'esprit que, parmi toutes les informations que vous pouvez partager sur votre site web, votre site de portfolio de design sera celui qui recevra le plus d'attention : les utilisateurs parcourront d'abord votre portfolio, puis passeront à votre contact et à d'autres informations s'ils aiment ce qu'ils voient sur la présentation de votre travail.

Un site de portefeuille

Certains concepteurs de sites web optent pour un site de portefeuille de conception unique et distinct. Il peut s'agir d'un site qui présente des travaux supplémentaires autres que ceux qui figurent déjà dans la section portfolio de votre site principal (vous pouvez inclure un lien avec un texte d'ancrage qui dit quelque chose comme : Vous voulez en voir plus ? Cliquez ici !) ou votre site web de portfolio peut être votre principal et unique portfolio. Les deux options sont valables, même si nous suggérons d'inclure au moins une petite section portfolio sur votre site web : cela augmenterait les chances que des clients potentiels voient au moins certains des projets et soient intéressés.

Mais pourquoi certains webdesigners choisissent-ils d'avoir un site web portfolio ? Cela peut être pour diverses raisons :

ils veulent montrer un grand nombre de projets différents parce qu'ils travaillent dans différents secteurs et avec différents styles ;

une société de conception de sites Web emploie de nombreux concepteurs et souhaite créer des sections de site différentes pour chacun d'entre eux ;

vous ne voulez pas surcharger la page d'accueil (ou les pages web) de votre site principal, vous décidez donc de garder les informations d'un côté (pour que les utilisateurs puissent le consulter facilement sur des appareils mobiles également) et votre portfolio sur un autre site web.

Portefeuille hors ligne

Devriez-vous avoir une partie de votre travail stocké hors ligne ? Oui, vous devriez. La plupart de vos interactions avec vos clients se dérouleront en ligne, mais il se peut que vous deviez rencontrer un client en personne ou même passer un entretien pour une grande entreprise qui cherche un nouveau concepteur web pour son équipe.

Vous devriez avoir une sorte de portfolio hors ligne afin d'avoir toujours quelque chose à montrer, même si quelque chose ne va pas avec les appareils ou la connexion Internet. Votre portfolio hors ligne pourrait être sauvegardé hors ligne sur votre ordinateur portable ou votre tablette, ou il pourrait être imprimé sur du papier ou des panneaux.

Conseil supplémentaire : le portfolio mobile

Nous n'avons pas besoin de statistiques pour remarquer que de plus en plus de personnes naviguent sur Internet principalement depuis leurs appareils mobiles, en particulier leurs smartphones. Les concepteurs de sites Web en sont bien conscients et veillent à optimiser les sites qu'ils créent pour les appareils mobiles. Alors, pourquoi ne pas adopter la même approche lorsque vous créez votre portfolio ?

Un site Web de portfolio peut être lourd ; de plus, la façon dont le contenu s'affiche sur un écran d'ordinateur portable, ou même sur un écran plus large, n'est certainement pas la même que celle qui apparaît sur l'écran tactile d'un smartphone (enfin, si vous êtes un concepteur Web, il n'est pas nécessaire de vous dire ces choses !) Vous comprenez donc déjà la nécessité d'optimiser les sites Web pour les ordinateurs de bureau et les téléphones mobiles : vous devriez faire de même pour votre site ou votre page portfolio.

Une application mobile pour votre portfolio. Puisque nous nous concentrons sur l'importance de l'optimisation mobile, nous pouvons aborder l'un des moyens les plus originaux de présenter vos créations uniques : la création d'une application mobile portfolio. Au lieu, ou à défaut, d'avoir un site de portfolio séparé, vous pouvez avoir une application mobile de portfolio. Il s'agirait d'une simple mise en valeur du contenu (et, par conséquent, très facile à développer), mais il serait préférable pour vos clients de parcourir votre travail à partir de leurs appareils mobiles.

En outre, une application de portfolio vous permet de présenter un plus grand nombre de travaux. Si vous vous sentez limité par les possibilités d'un site web, ou d'une page web de portfolio, alors une application mobile pourrait être la meilleure option pour vous. Comment pouvez-vous la créer facilement ? Continuez à lire !

Comment créer mon portfolio ?

Nous avons vu pourquoi et où vous devriez présenter votre portfolio. Il est maintenant temps de comprendre comment vous pouvez le créer. Avez-vous besoin d'un outil particulier ? L'un des avantages d'être un concepteur web est que vous n'avez pas besoin d'en engager un : vous êtes votre client ! Mais existe-t-il des outils qui pourraient accélérer votre processus, notamment en ce qui concerne l'optimisation des appareils mobiles ?

AppMaster.io

Tout comme pour la conception de sites Web, vous pouvez utiliser des outils pour faciliter votre travail et le rendre plus efficace lorsque vous créez une application. AppMaster.io est une plateforme qui fournit des outils prêts à l'emploi que les développeurs peuvent utiliser pour créer leurs propres applications mobiles. Une application de portefeuille serait simple à construire : la seule interaction nécessaire est la navigation d'un projet à l'autre, même si nous recommandons d'ajouter au moins un bouton "Contact". AppMaster.io vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour créer votre portfolio en tant que designer web sans avoir à engager un développeur d'applications mobiles. Avec un portfolio d'applications mobiles, vous vous démarquerez de la concurrence et il vous sera de plus en plus facile de trouver de nouveaux clients.

Exemples de portefeuilles de conception

Enfin, la dernière chose dont vous avez besoin pour créer votre site portfolio unique est un peu d'inspiration. Pour cette raison, nous avons voulu inclure une grande section avec des exemples de portfolios de design qui peuvent inspirer votre travail et vos idées sur la création de votre site portfolio, que ce soit sur un site web de bureau, une application mobile, ou sur papier.

Adam Ho

L'un des sites portfolios uniques que nous pouvons trouver est celui d'Adam Ho, un web designer actif à New York avec des années et des années d'expérience. Au premier coup d'œil, ce site portfolio (un site web entier) peut sembler assez chargé : vos yeux ne savent pas où se poser. Si ce n'était pas aussi unique, ce "chaos" serait un inconvénient, alors ne suivez cette inspiration que si vous avez une vision claire et êtes très expérimenté. Il s'agit d'un site de portfolio interactif ; différents projets apparaissent sur la page, et vous pouvez cliquer et explorer chacun d'entre eux. Toutefois, c'est le style de conception unique du concepteur du site qui rend ce portfolio et ce projet si particuliers.

David McGillivray

Il s'agit d'un concepteur de sites Web qui a beaucoup d'expérience et qui jouit d'une bonne réputation. Ce n'est peut-être pas un exemple qui convient aux débutants, mais les concepteurs de sites Web expérimentés pourraient y puiser quelques idées. Le portfolio de David McGillivray est basé sur du texte : vous affichez une page où il explique qui il est et quelles sont ses expériences, puis il y a une liste ou un menu sur lequel l'utilisateur peut cliquer pour visualiser ses projets un par un. Pourquoi ce site convient-il aux débutants complets ? Parce qu'en tant que débutant, vous voulez d'abord montrer et ensuite raconter. Les concepteurs web expérimentés peuvent, au contraire, parler d'eux-mêmes et de leur vision unique, puis montrer ce dont ils sont capables.

Tony Gines

Voici un exemple de conception web minimaliste. Vous pouvez consulter le portfolio de Tony Gines si vous avez besoin d'inspiration dans ce domaine. Sa page d'accueil comporte peu d'éléments, et le menu de navigation ne comprend que six voix.

Maria La Portuguesa

Il s'agit d'une conceptrice de sites Web avec une vision et un style clairs qui sont tous deux visibles dès que vous atterrissez sur ce portfolio. Il est également très simple et ne comporte que quelques éléments. Cependant, malgré sa simplicité visuelle, il est très interactif.

Nad Chishti

Nous avons voulu inclure cet exemple pour vous montrer comment vous pouvez inclure la mission de votre marque/société/entreprise sur la page d'accueil de votre portfolio. Une mission commerciale est une phrase ou un petit paragraphe qui énonce vos objectifs en tant que professionnel et ce que vous pouvez offrir à vos clients. Sur la page d'accueil de Nad Chishtie, on peut lire : "Je crée de la valeur par le design". Si vous avez une déclaration de mission courte et efficace, vous pouvez l'inclure dans votre portfolio.

Dan Machado

Dan Machado fournit différentes études de cas dans son portfolio, montrant aux clients potentiels ce qu'il pourrait faire pour eux. Rappelez-vous toujours, comme nous l'avons déjà mentionné, que vous ne devez pas seulement inclure le travail que vous avez fait pour des clients, mais aussi des études de cas, du travail que vous avez fait pour aucun client en particulier mais juste pour montrer ce dont vous êtes capable.

Greg Christian

Voici un exemple de la façon dont votre site Web et votre portfolio peuvent mettre en valeur votre style, à commencer par la page d'accueil elle-même.

Moritz Petersen

Voici un autre concepteur web indépendant qui construit une marque sur sa personnalité. Outre ses projets et son portfolio, il montre aussi à ses clients potentiels qu'il est jeune et ambitieux, mais en disant qu'il est si jeune, il dit aussi : "Je suis un petit génie !"

Daniel Spatzek

Voici une étude de cas d'un portfolio animé. Avec ce type de présentation, vous permettez à l'utilisateur de voir beaucoup de choses différentes sans toucher à rien, et vous montrez également que vous savez faire de l'animation !

Combat de jouets

Ce concepteur de sites Web privilégie la simplicité et les couleurs vives. Son portfolio montre ces éléments plus que tout autre.

Studio Schurk

Voici un exemple de ce que vous communiquez lorsque vous avez un style très particulier : que vous êtes particulièrement doué pour quelque chose, peut-être quelque chose de très original que personne d'autre ne peut faire, mais que vous n'êtes bon qu'à cela. Faites donc attention lorsque vous suivez cet exemple.

Rezo Zero

Un autre exemple de page d'accueil de portfolio animée avec une approche old-school. Ce n'est rien de nouveau, mais cela fonctionne parce que c'est propre et professionnel.

Femme Fatale

Ce portfolio communique un sentiment de luxe. Nous l'avons inclus ici pour inspirer toute personne ayant une vision claire à se concentrer sur sa vision et à la communiquer.

Sean Halpin

Voici un autre exemple de la façon de créer une marque autour de votre style très particulier et de le mettre en valeur dans votre portfolio de design unique.

Conclusion

Grâce à cet article, vous disposez de tous les éléments dont vous avez besoin pour créer votre portfolio de design unique : le pourquoi, le où, le comment, et aussi quelques cas d'étude importants qui peuvent vous inspirer !