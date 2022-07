Applications mobiles natives pour votre entreprise. Aucun code n'est nécessaire.

AppMaster.io supporte plusieurs déclencheurs et actions : niveau de l'offre, niveau de l'écran, niveau du widget, et niveau du module. Tous les déclencheurs et les actions sont développés en utilisant les processus d'affaires mobiles. Ils sont mis en œuvre sous forme de blocs simples avec lesquels vous pouvez créer une navigation d'écran, envoyer des motifs à la messagerie et gérer entièrement les propriétés des widgets/composants. En outre, AppMaster.io dispose de blocs de processus d'entreprise tels que la conversion de type, les opérations mathématiques, le traitement des chaînes de caractères, le travail avec des tableaux, des variables locales et globales, des boucles et la vérification des conditions if-else. Tout cela permet de réaliser l'intégralité du traitement de nombreux cas du côté client sans la participation du serveur.