Le développement d'applications mobiles est l'endroit où vous pouvez nourrir vos idées et mener vers l'innovation. L'industrie prolifère et est devenue plus brève, immense et la plaque tournante d'opportunités infinies. Pour vous démarquer dans ce monde numérique, vous devez vous familiariser avec les différentes tendances de développement d'applications mobiles.

Nous sommes en 2022, et c'est le temps réel pour innover dans vos approches de développement d'applications mobiles afin d'offrir les expériences client les plus satisfaisantes. Dans cet article, nous partagerons tous les faits essentiels dont vous avez besoin pour anticiper et élaborer une stratégie efficace pour diriger l'industrie.

Construire un plan efficace n'est pas aussi simple que vous le pensez. Pour réussir vos stratégies marketing et le développement d' applications mobiles en 2022 , vous devez rester à jour et suivre les tendances de développement d'applications mobiles pour prévaloir dans vos approches marketing et le développement d'applications mobiles. Cet article résumera les tendances récentes de développement d'applications mobiles en 2022 que vous devriez suivre.

Quelles sont les principales tendances de développement d'applications mobiles en 2022 ?

Vous trouverez ci-dessous les 16 principales tendances de développement d'applications mobiles que nous avons déterminées après une analyse basée sur la réalité. Plongeons dans les détails de ces tendances.

L'incroyable technologie 5G

La 5G est le dernier mot à la mode sur Internet. Les fabricants de smartphones ont commencé à lancer des appareils 5G, qui sont utilisés comme publicité pour stimuler les ventes. Étant donné que la hausse des bénéfices implique que les gens s'intéressent aux réseaux 5G, les développeurs d'applications mobiles doivent intégrer la 5G dans leurs applications. La 5G est attrayante pour sa vitesse de téléchargement incroyablement rapide et d'autres aspects.

La meilleure partie de la 5G est qu'Opensignal affirme que les vitesses de téléchargement 5G étaient entre 1,6 et 15,7 fois plus rapides que la 4G tout au long des tests. Parce que la 5G a amélioré le cryptage des données et de nombreuses connexions par km2, ce sera la tendance de développement d'applications mobiles la plus belle en 2022.

Le temps de réponse de la 5G est inférieur à une milliseconde. Comparé au temps de réponse humain pouvant atteindre 300 ms, la 5G se fait sentir presque instantanément. De plus, la réalité augmentée et les véhicules sans conducteur connectés à la réalité virtuelle, l'Internet des objets (IoT) et d'autres domaines bénéficieront de la combinaison 5G de décalage incroyablement faible, d'efficacité de la bande passante et de connectivité massive.

Une vitesse élevée et un décalage réduit réduiront certainement l'utilisation de la batterie. L'élan de la 5G déplacera la capacité de calcul vers la "périphérie", éliminant les procédures qui aspirent les batteries des téléphones portables. Les jeux et autres industries qui dépendent d'un haut débit Internet peuvent utiliser la 5G pour mettre à niveau et développer de meilleures applications mobiles.

Ce que nous pouvons attendre de la 5G

La 5G garantit des données rapides, une densité de connexion élevée et une efficacité de la bande passante.

Ce nouveau modèle sera 100 fois plus rapide que la 4G.

Les applications multimédias en streaming bénéficieront d'une meilleure résolution, d'une latence plus faible et d'un débit plus élevé.

Le transfert de données entre les appareils sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus dynamique.

Avec la 5G, les développeurs d'applications mobiles peuvent développer des fonctionnalités innovantes sans affecter la vitesse de leurs applications mobiles.

Les services bancaires mobiles seraient plus sûrs et plus rapides en exécutant efficacement les informations biométriques pour la reconnaissance.

D'ici 2024, le nombre d'abonnés 5G devrait atteindre 1 900 millions.

Selon Statista; Décollage, d'ici 2025, 20% de la population mondiale ferait partie d'un réseau 5G.

En fin de compte, la technologie 5G améliorera la vitesse, la fluidité et les performances des applications mobiles. Cette nouvelle tendance générera également des possibilités pour de nouvelles idées. Toutes vos idées fantastiques pour votre application mobile ne seront plus que cela. Vous pouvez les transformer en un visage naturel avec la technologie 5G.

Applications Web progressives et applications "instantanées"

Les applications Web progressives sont une combinaison entre les sites Web et les applications mobiles. L'avantage le plus important des applications Web est qu'elles nécessitent un temps de construction minimal par rapport aux applications conventionnelles, car ce sont simplement des sites Web avec une demande de services. En revanche, ils ont plus de fonctionnalités que simplement sembler être des sites Web puisque vous pouvez les conserver sur votre bureau.

Pendant la crise du coronavirus, l'importance de ces applications Web est soulignée, en particulier dans les affaires en ligne, en raison de l'augmentation significative de l'activité d'achat en ligne. Suite au développement et au démarrage de leurs plateformes d'applications Web progressives, de nombreuses entreprises B2B et B2C ont remarqué une augmentation des interactions, du taux de conversion et des revenus.

Les applications Web progressives sont beaucoup plus fluides que les logiciels ou applications natifs, car elles n'obligent pas les clients à prendre des décisions aussi difficiles. De plus, les utilisateurs ne voient pas la procédure de configuration standard. Ils appuient sur un seul bouton et un raccourci apparaît sur le bureau ou l'écran d'accueil. Les applications Web occupent un peu d'espace avec des fichiers essentiels, mais beaucoup moins que les logiciels ou applications natifs.

Avantages des PWA

Pour les entreprises

Il n'y a pas d'intermédiaire dans le processus d'installation de l'application

Autonomie dans le processus de mise à jour de l'application

Parcours numérique ininterrompu avec intégration occasionnelle ou inexistante

Les temps de chargement sont réduits au minimum

Niveaux plus élevés de croissance et de conversion des utilisateurs

Pour les utilisateurs

Temps de chargement rapide

Excellentes performances dans les problèmes de réseau indésirables

Fonctions similaires à celles d'une application

Mises à jour automatiques

Applications portables

Les appareils portables ont les mêmes objectifs que les appareils mobiles, mais sont plus petits et plus légers, ils sont donc simples à transporter. Les applications portables interagissent avec les applications mobiles appropriées pour fournir des informations à leurs entrepreneurs. Un anneau de tête est un gadget Wi-Fi qui vous permet d'utiliser une ondulation de votre main ou des bascules uniques sur l'appareil pour démarrer des programmes sur votre mobile ou votre ordinateur portable.

Aira est une combinaison de lunettes portables qui guident les personnes aveugles dans la bonne direction. Ce gadget alerte les aveugles des dangers potentiels sur leur chemin. Les appareils portables mobiles peuvent effectuer les tâches suivantes :

Analyser les données et générer des rapports

Interprétations d'équipement, vidéos, etc.

Ouvrir/fermer, allumer/éteindre

L'importance de l'intégration des applications mobiles avec les appareils portables

Les clients, les entreprises et les développeurs d'applications mobiles ont tous été touchés par le développement d'applications portables. Ils sont tous à la recherche de potentiels nouveaux et émergents. En raison de la croissance croissante du marché des vêtements portables, la plupart des utilisateurs, des téléphones et des revenus augmentent tous fréquemment. Par conséquent, l'industrie a besoin de plus de compétences et d'expertise pour fournir des applications grand public permettant de gérer la technologie portable. C'est pourquoi les compétences en développement d'applications mobiles sont plus que jamais nécessaires.

Informatique de périphérie

Bien que de nombreuses entreprises bénéficient du cloud, celui-ci vieillit rapidement. Le dilemme avec le cloud est qu'il est centralisé, provoquant un décalage, un problème important pour les technologies assurées par la 5G. L'informatique de périphérie, en revanche, est l'une des meilleures approches pour fournir ces assurances. L'informatique de périphérie est une structure de systèmes d'information (TI) centralisée dans laquelle les données des clients sont gérées aussi près de la source d'origine que possible à la périphérie du réseau.

L'informatique de périphérie change la façon dont des milliards d'IoT et d'autres machines génèrent, stockent, traitent, examinent et transfèrent des données. L'objectif initial de l'edge computing était de réduire les coûts de données encourus lors du déplacement des informations de base de leur origine vers une infrastructure de cloud computing ou le cloud. L'émergence d'applications légitimes qui exigent de faibles temps d'attente, comme les voitures autonomes, a récemment fait avancer le concept.

Envisagez des systèmes qui supervisent un caméscope Web qui diffuse une vidéo en direct à partir d'un site distant. Alors qu'un seul gadget peut transférer rapidement des informations sur un réseau, des problèmes surviennent lorsque le nombre de machines envoie des images en direct en même temps. Multipliez une seule caméra vidéo envoyant des images en direct par des milliers d'appareils. Non seulement la qualité vidéo se dégradera en raison d'un décalage élevé, mais les dépenses en bande passante peuvent être exorbitantes.

C'est pourquoi les services d'Edging computing entrent en jeu pour résoudre ce dilemme en fournissant une source régionale de production et de stockage pour ces systèmes.

Technologie de balise

La technologie Beacon est une autre tendance de développement d'applications mobiles en 2022 que vous devez rester à jour et suivre. La technologie Beacon est un gadget Bluetooth qui envoie un message que d'autres systèmes Bluetooth, tels que les téléphones portables, peuvent identifier. La balise n'envoie pas de message spontané.

Il envoie un numéro d'identification unique en son genre qui informe la machine à l'écoute de la balise qui lui est adjacente. Lorsqu'une application mobile entre en contact avec une balise, elle interprète les informations de la balise, détermine l'activité donnée aux données et exécute l'activité. D'outil Bluetooth modéré d'Apple à une innovation de renommée mondiale sur plus de 400 millions de déploiements, cette technologie a connu une croissance spectaculaire.

Utilisation de la technologie des balises

L'application la plus courante pour la technologie des balises est la publicité de proximité. Cela peut être aussi simple que de présenter un avis client d'application avec un code de réduction pour un produit dont l'utilisateur est proche ou aussi compliqué que d'afficher des données dans l'application avec une explication d'une occasion de proximité. Cela peut aussi être complexe, comme déterminer la zone d'un client en fonction de sa proximité avec une balise.

Lorsque les vendeurs définissent des balises dans leur boutique en ligne, ils ont tous des identifiants distincts liés à leur application unique. L'ID peut conduire l'application mobile à retirer le déménagement de n'importe quel vendeur. Alternativement, il a le potentiel de collecter des métriques afin de savoir comment optimiser une zone dédiée.

Intelligence artificielle et apprentissage automatique

Avant de plonger dans les détails de cette tendance de développement d'applications mobiles, vous devez d'abord connaître l'IA et l'apprentissage automatique. L'intelligence artificielle est le phénomène de développement de machines intelligentes. L'apprentissage automatique est un type d'intelligence artificielle qui aide à développer des applications d'automatisation.

L'apprentissage automatique (ML) peut potentiellement réduire considérablement les heures passées à développer des applications mobiles. Quoi qu'il en soit, l'IA et l'apprentissage automatique peuvent optimiser les applications mobiles et minimiser les erreurs que les codeurs humains auraient manquées.

Les applications mobiles actuelles incluent des éléments d'IA tels que les chatbots , mais certaines personnalisent les fonctionnalités fondamentales d'une demande client. McDonald's, par exemple, utilise l'IA pour personnaliser ses menus de service au volant en fonction de variables telles que le client ou le climat.

L'IA et l'apprentissage automatique sont les tendances de développement d'applications mobiles les plus populaires depuis des années. Mais même ainsi, ces développements technologiques élèvent la norme pour le développement d'applications mobiles en 2022.

L'apprentissage automatique est un autre sujet émergent dans lequel nous prévoyons des développements révolutionnaires. Lorsque le ML fonctionne ensemble, il peut transformer les projets d'applications mobiles en fournissant des données de qualité et des informations précises.

L'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle continueront sans aucun doute d'être des facteurs importants d'innovations technologiques en 2022 et au-delà. Alors que les dispositifs médicaux d'IA sont le début du secteur de la santé, nous pouvons prédire sous peu les applications d'automatisation sur la technologie portable et les mobiles qui régulent un environnement IoT.

Commerce mobile

Le m-commerce est une autre des tendances de développement d'applications mobiles les plus importantes en 2022 qui s'applique à tout commerce effectué via des applications ou des sites Web mobiles. Le commerce mobile peut être généralement défini comme un sous-groupe du commerce électronique ou le site mobile du commerce électronique.

La division du commerce mobile se développe rapidement, avec le pourcentage et la distribution des achats en ligne effectués sur mobile année après année. Alors que les ventes mobiles deviennent plus pratiques et que de plus en plus de personnes à travers le monde accèdent aux téléphones mobiles et aux tablettes, la possibilité d'effectuer des achats mobiles continue d'augmenter.

Le commerce mobile est lié à un flux de commerce électronique sur un ordinateur dans la mesure où le consommateur parcourt les applications, clique sur les sites mobiles et a tendance à prendre des décisions d'achat. Ceci est généralement effectué via des applications mobiles dédiées. Néanmoins, il peut également être exécuté comme un achat de commerce social, avec des sites de médias sociaux tels que Twitter, Snapchat, WeChat, Tiktok et Instagram fournissant des devis de prix intégrés à l'application.

Il existe plusieurs méthodes pour faire une acquisition de m-commerce, et les portefeuilles mobiles se développent plus rapidement. Plutôt que de saisir les informations de carte de crédit dans chaque application, le portefeuille mobile d'un utilisateur peut être équipé et le paiement peut être effectué d'un simple toucher.

Applications mobiles à la demande

Les applications mobiles à la demande sont une excellente tendance de développement d'applications mobiles en 2022 qui fonctionne comme une "3ème personne" à travers laquelle les consommateurs peuvent utiliser un produit ou un service. Le service Uber en est un excellent exemple, où l'offre dans la discussion est un voyage. Ces applications remplissent d'autres exigences dans diverses industries telles que l'alimentation, l'expédition, les articles d'épicerie, l'hébergement, etc., au fur et à mesure que les consommateurs en ont besoin.

En 2022, il y aura tellement d'applications à la demande, mais 2023 et au-delà semblent être nombreuses. Les innovations vont certainement développer de nouvelles attentes, et les individus vont réfléchir à de nouvelles façons de se faciliter la vie, que les applications à la demande peuvent combler. Le luxe deviendra une nécessité car les applications à la demande imprègnent tous les aspects de la vie, de la maison à votre carrière en passant par les voyages. Les applications à la demande comme Uber et les applications alimentaires fournissent des services à la demande. En raison de plusieurs avancées technologiques, il y aura davantage d'applications et d'offres mobiles à la demande en 2023.

Chaîne de blocs

La blockchain est une autre tendance célèbre du développement d'applications mobiles qui aura certainement un effet significatif dans les années à venir. Cette méthode de liste dispersée peut changer la façon dont les entreprises fonctionnent en établissant un moyen plus sûr et plus falsifié de stocker les données.

Alors que la technologie blockchain est généralement associée aux crypto -monnaies comme le Bitcoin, elle offre de nombreuses possibilités pour les entreprises de toutes tailles. Cela pourrait, par exemple, être utilisé pour inspecter les niveaux de stock, améliorer les opérations de la chaîne de production ou peut-être même commencer à créer des accords numériques sécurisés.

Alors que le monde devient de plus en plus numérique, il est évident que Blockchain jouera un rôle important dans l'avenir des affaires. Par conséquent, le moment est venu pour les organisations de commencer à examiner comment elles bénéficieront de cette entreprise numérique.

Cette technologie a considérablement évolué et est actuellement susceptible de s'appliquer dans une variété de domaines. Il se développe rapidement et devrait générer 20 milliards de dollars de revenus annuels d'ici 2024. La technologie Blockchain tente également de jouer un rôle important dans la création d'applications mobiles.

Portefeuille pour mobile

Le portefeuille mobile est une autre des meilleures tendances de développement d'applications mobiles. Mais malheureusement, de nombreuses entreprises ne sont toujours pas informées de la valeur réelle que les applications mobiles peuvent avoir pour leur produit et de l'influence qu'elles auront sur la vie quotidienne des gens. Le développement d'applications mobiles n'est pas une idée récente ; cependant, il a pris de l'importance en raison de la façon dont les gens utilisent leur téléphone mobile.

Selon Statista, plus de 6 milliards d'utilisateurs actifs de téléphones mobiles le sont maintenant, et cette quantité ne fera qu'augmenter. Cela ouvre une énorme possibilité pour les entreprises de créer des applications mobiles qui ajoutent de la valeur à la vie de leurs clients. Vous pouvez utiliser ces applications mobiles pour stocker en toute sécurité leurs informations de carte de crédit et d'autres détails de compte.

Cela leur permet d'effectuer des achats dans l'application ou lors d'achats individuels sans avoir à saisir à chaque fois les informations de leur carte de crédit. Il s'agit d'une fonction complète pour les clients et diminue le risque d'escroqueries.

Les portefeuilles numériques devraient gagner en popularité dans les années à venir, et les entreprises devraient capitaliser sur cette tendance en créant leur logiciel de portefeuille mobile. Cela leur sera bénéfique et leur permettra d'offrir une meilleure expérience utilisateur.

Chatbots

Les chatbots sont des logiciels qui simulent une discussion humaine. Ils sont couramment utilisés uniquement pour le service client ou la génération de prospects. Des individus peuvent néanmoins être employés à des fins publicitaires ou même lucratives. L'intelligence artificielle et le traitement du langage naturel (NLP) sont utilisés par les chatbots électriques (NLP). Cela leur permet de reconnaître la discussion humaine et de réagir d'une manière qui simule un débat humain.

L'utilisation de chatbots dans l'entreprise présente de nombreux avantages. Les débutants sont disponibles à tout moment de la journée, sept jours sur sept. Cela suggère qu'ils peuvent vous aider ou générer des leads même lorsque vos travailleurs humains ne sont pas facilement accessibles.

De plus, les chatbots peuvent gérer de fortes charges de trafic. C'est parfait pour les entreprises avec un trafic Web considérable mais qui manquent de personnel pour gérer elles-mêmes les enquêtes. Ces tendances de développement d'applications mobiles peuvent vous faciliter l'éligibilité des prospects. Les chatbots peuvent vous aider à déterminer si un rendement mérite d'être étudié en posant des questions et en collectant des données.

Applications P2P

Les applications P2P sont une autre des tendances de développement d'applications mobiles les plus importantes en 2022. Les nouvelles formes de paiements numériques simples sont des applications en réseau ou individuelles. Le nombre de téléphones portables et leurs capacités augmentent. Aujourd'hui, le téléphone portable est un gadget polyvalent qui nous permet d'accéder à diverses fonctions qui nous facilitent la vie.

L'une des technologies et solutions les plus récentes est le module NFC. Avec ce développement, un téléphone mobile peut être utilisé comme moyen de paiement. De plus, concernant le côté technique de la situation, un facteur d'application peut être reconnu. Avec les applications mobiles peer-to-peer, l'argent peut être échangé entre les clients sans avoir besoin d'un module NFC.

Les applications peer-to-peer sont des applications tierces qui vous permettent de mettre vos informations bancaires et d'effectuer des transactions. De cette façon, les consommateurs peuvent éviter les guichets automatiques et les retraits d'espèces en effectuant toutes les transactions numériques. De plus, ces applications sont conviviales et faciles à utiliser.

L'internet des objets (IdO)

A loT, ou l'Internet des objets, est un système d'appareils physiques, d'automobiles et d'appareils électroménagers qui peuvent accumuler et envoyer des données sur Internet. loT est également l'une des principales tendances de développement d'applications mobiles pour les entrepreneurs en 2022, ou le potentiel des gadgets à se connecter et à interagir les uns avec les autres. On s'attend à ce qu'il y ait près de 29 milliards d'appareils IoT dans le monde d'ici la fin de 2022. Il s'agit d'un nombre important de nouveaux consommateurs pour les entreprises intéressées à investir dans la création d'une application mobile compatible IoT.

Réalité virtuelle et augmentée

Les entreprises devraient toujours investir dans le développement d'applications mobiles en 2022, même après la crise de la pandémie de coronavirus. La raison en est que les applications mobiles simples offrent aux entreprises un moyen important d'atteindre leurs clients visés et d'améliorer l'interaction avec les clients. Le fait augmenté et virtuel est une célèbre tendance de développement d'applications mobiles en 2022. Cette tendance de développement d'applications mobiles implique l'utilisation de la technologie pour offrir aux clients une expérience interactive.

Les entreprises utilisent cette technologie pour permettre aux utilisateurs de découvrir comment leur article apparaîtrait comme dans leur maison avant de l'acheter. À l'inverse, les entreprises offrent aux clients un aperçu précis d'un nouveau service utilisant cette technologie. Les industries qui utilisent ces innovations peuvent offrir une expérience interactive et distinctive qui les aidera à se différencier de leurs concurrents.

Hubs intelligents

Le hub de maison intelligente est l'une des tendances de développement d'applications mobiles les plus répandues en 2022. Il s'agit d'un logiciel qui permet la communication sur un réseau domestique. Cette technologie peut se connecter au niveau régional ou au cloud et est utile pour les téléphones IoT qui utilisent des systèmes Bluetooth au lieu du Wi-Fi. Cette tendance de développement d'applications mobiles collecte et interprète les méthodes de communication connues des appareils intelligents.

Cette technologie a également contribué aux mesures préventives pour réduire la dispersion du COVID-19, en particulier pour les personnes qui doivent rester à leur domicile. Un hub intelligent est parfait pour gérer les téléphones numériques dans une maison sans avoir à les toucher en autorisant la fonction d'activation vocale à la place.

Identification biométrique

Les tendances de développement d'applications en termes de sécurité sont de plus en plus strictes et substantielles. En conséquence, la technologie biométrique est devenue une fonction de protection de la vie privée requise pour les passerelles de paiement. Cela a amélioré la sécurité à plusieurs reprises, permettant une vérification et une procédure rapides. Le logiciel de reconnaissance faciale et le lecteur d'empreintes digitales sont tous des exemples de cette nouvelle technologie. Ces types de tendances de développement d'applications mobiles peuvent considérablement améliorer la sécurité des données des clients.

Conclusion

Il existe de nombreuses applications sur Google, et il est difficile pour vous de vous démarquer de la foule de l'industrie sans suivre les dernières tendances en matière de développement d'applications mobiles. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses tendances de développement d'applications mobiles en 2022. La nécessité d'applications mobiles augmentera à mesure que le nombre d'utilisateurs mobiles augmentera. Les entreprises doivent suivre les développements afin de rester rentables. Ils peuvent s'assurer qu'ils créent les meilleures applications mobiles pour leurs clients en connaissant les tendances actuelles en matière de développement d'applications mobiles.

Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des tendances de développement d'applications mobiles. Tout ce qui est à la mode peut surgir de manière inattendue à tout moment. Mais les tendances mentionnées ci-dessus valent la peine d'être vues. Si vous cherchez à développer votre application mobile professionnelle et fantastique, frappez à AppMaster.

Sur la plateforme no-code appMaster, vous pouvez créer :

des applications Web

Applications mobiles

Backend

Questions fréquemment posées

Quel type d'applications est en forte demande en 2022 ?

Les applications mobiles sont extrêmement importantes de nos jours. Nous pouvons effectuer n'importe quelle tâche à l'aide d'applications mobiles. Les applications mobiles à la demande deviennent de plus en plus populaires de nos jours. Voici les applications mobiles les plus populaires :

Applications de livraison de nourriture

Applications de médias sociaux

Applications de transport

Applications de santé

Livraison de médicaments

Applications basées sur la mode

Applications d'épicerie

Quelles applications sont nécessaires en 2022 ?

Les 16 tendances de développement d'applications mobiles mentionnées ci-dessus méritent d'être prises en compte. Voici quelques autres idées qui sont nécessaires en 2022 :

Quelle est l'application la plus populaire en 2022 ?

TikTok est l'application la plus populaire en 2022 car c'est l'application la plus téléchargée.

Quels sont les 5 meilleurs développements d'applications mobiles de classe ?

Voici les 5 meilleures classes de développement d'applications mobiles :