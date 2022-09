Alors que les applications Web deviennent de plus en plus populaires et importantes dans nos vies, la programmation et le développement deviennent également plus faciles.

Les experts parlent d'une «démocratisation du codage et de la technologie», ce qui signifie que, alors qu'il y a quelques années encore, le codage et la programmation n'étaient accessibles qu'à ceux qui avaient une solide et longue formation en la matière, aujourd'hui, de plus en plus de personnes - avec connaissances spécifiques inférieures - sont capables de créer des logiciels.

Cela est possible car, tout simplement, le développement de logiciels devient plus facile : il existe aujourd'hui de nombreux outils à la disposition des développeurs qui facilitent la tâche des débutants comme des experts. Les frameworks Web backend font partie des outils de programmation les plus importants sur lesquels les développeurs peuvent compter aujourd'hui. Dans cet article, nous passons non seulement en revue ce qu'est un framework Web backend et comment il peut faciliter et accélérer le processus de programmation, mais également quels sont les 10 meilleurs frameworks Web backend en 2022.

Qu'est-ce qu'un framework web back-end ?

Un framework Web backend est un outil logiciel qui peut automatiser certains aspects du processus de développement Web, le rendant plus facile et plus rapide. Plus précisément, un framework Web backend est une bibliothèque de modèles et d'outils qui peuvent aider le développeur à construire l'architecture de son site Web, de son application Web, de son application mobile ou de son logiciel.

Pour clarifier, nous pouvons faire un exemple : pensez à un framework Web backend comme un modèle pour un projet de conception graphique. Sans le cadre, vous avez une toile blanche sur laquelle vous devez construire chaque pièce, concevoir manuellement chaque élément, choisir n'importe quelle couleur et position et vous assurer que tout peut fonctionner ensemble. Avec un template (ou un framework), vous avez déjà fait la moitié du travail : vous avez une structure donnée que vous pouvez personnaliser à votre guise, et vous avez également des éléments pré-construits que vous pouvez utiliser et intégrer ensemble au lieu de les construire un seul par un puis en les intégrant.

Avec un framework web backend, le travail du développeur est simplifié de la même manière : au lieu d'avoir à coder chaque ligne dans différents langages de programmation, le développeur peut exploiter une structure donnée et des outils et modules donnés pour construire son application.

Avantages de l'utilisation d'un framework Web backend

Les avantages de l'utilisation d'un framework Web backend vont au-delà de la facilité et de la rapidité du processus de programmation. Oui, l'utilisation d'un framework permet de gagner du temps, et oui, cela facilite les choses pour les développeurs experts et débutants, mais un framework Web backend fournit également :

Sécurité : un framework assure la sécurité à plusieurs points de vue. La sécurité contre les attaques et les problèmes externes, les plantages, la lenteur et d'autres aspects négatifs peuvent réduire la qualité de l'application que vous créez.

: un framework assure la sécurité à plusieurs points de vue. La sécurité contre les attaques et les problèmes externes, les plantages, la lenteur et d'autres aspects négatifs peuvent réduire la qualité de l'application que vous créez. Évolutivité : les frameworks sont très flexibles. Une fois que vous avez choisi le bon framework backend pour votre projet - et dans cet article, nous vous aidons dans votre choix - vous pouvez utiliser le même framework pour construire votre application web d'un outil logiciel très simple au plus complexe plateforme internet.

: les frameworks sont très flexibles. Une fois que vous avez choisi le bon framework backend pour votre projet - et dans cet article, nous vous aidons dans votre choix - vous pouvez utiliser le même framework pour construire votre application web d'un outil logiciel très simple au plus complexe plateforme internet. Intégrations : les frameworks facilitent également les intégrations car ils fournissent des outils de pré-construction pour gérer également cet aspect.

Types de frameworks Web back-end

Il existe deux principaux types de frameworks Web backend :

Framework Web côté client

Ce sont les cadres qui sont plus strictement axés sur l'interface utilisateur. Comme vous le savez peut-être, le côté client comprend tous les aspects liés à ce que l'utilisateur voit, visualise et comment il peut interagir avec l'application.

Framework Web côté serveur

Le framework côté serveur est plutôt utilisé pour les fonctionnalités backend : manipulation de la base de données, gestion des données, gestion du serveur Web, etc. Il existe également d'autres manières de classer les frameworks web : une façon d'identifier les différents types est, par exemple, de prendre en considération les langages de programmation sur lesquels ils sont basés : Python, Javascript, PHO et .NET sont les plus populaires, mais il existe aussi une autre alternative : elle est donnée par l'approche sans code. Des plates-formes comme AppMaster peuvent fournir un cadre sans code pour votre application mobile ou Web. De quoi s'agit-il?

Frameworks sans code : de quoi s'agit-il ?

Les plateformes sans code comme AppMaster fournissent un cadre très solide et pourtant flexible : solide parce qu'il assure la sécurité et parce qu'il permet d'utiliser et d'intégrer des éléments pré-construits qui peuvent être très complexes ; flexible car AppMaster offre le plus haut niveau de liberté et de personnalisation.

Mais revenons un peu en arrière : comment développer son application web avec AppMaster ?

Avec AppMaster, vous disposez d'éléments d'architecture et de pré-construction que vous pouvez intégrer et utiliser à l'aide d'une interface visuelle. Pour cette raison, vous pouvez créer une application sans écrire une seule ligne de code. Vous n'avez pas besoin de connaître ou d'apprendre les langages de programmation, et vous n'êtes pas obligé de le faire. Le processus de programmation est plus rapide et plus simple.

De plus, AppMaster génère automatiquement le code backend. Il vous donne également accès au code source afin que vous puissiez exporter, enregistrer, modifier ou faire tout ce que vous voulez avec. En agissant sur le code lui-même, vous pouvez avoir le contrôle total du logiciel que vous créez.

Meilleurs frameworks Web backend en 2022

Maintenant que vous savez ce qu'est un framework web backend, comment il peut faciliter votre travail de développeur et quels sont les différents types de frameworks, nous pouvons passer à la recommandation des 10 meilleurs frameworks web backend.

Django

Si vous avez besoin de créer un site Web, surtout s'il est particulièrement complexe, vous pouvez opter pour Django. Il s'agit d'un framework Web basé sur Python qui se concentre sur la création de sites Web complexes et basés sur une base de données. Si avoir un site Web performant est une priorité pour vous, alors vous devriez opter pour Django.

Avantages d'utiliser Django

Django est connu pour être très évolutif. En particulier, sa fonction de réutilisation du code permet aux développeurs de s'adapter plus facilement à l'augmentation du trafic sur le site Web.

Django est orienté SEO, ce qui signifie que les sites Web basés sur celui-ci sont plus faciles à optimiser et à rendre optimisés pour le référencement. L'une des principales raisons en est que vous pouvez maintenir des applications basées sur Django sur des serveurs via des URL plutôt que des adresses IP.

Étant un framework backend très populaire, Django peut compter sur une large communauté prête à fournir un support à tous ceux qui exploitent l'outil.

Orienté sans code : Django N'EST PAS un framework sans code, mais il a quelques fonctionnalités sans code ; il existe des packages que le développeur peut utiliser sans utiliser de code.

Polyvalence : comme mentionné, Django est particulièrement adapté aux sites Web basés sur des bases de données, mais cela dit, il est très polyvalent. Vous pouvez l'utiliser pour créer tout type de site Web.

À quoi Django est-il le plus adapté ?

Si vous créez un site Web basé sur une base de données , Django est l'un des meilleurs frameworks de développement Web à cet effet.

AppMaster

Nous avons déjà mentionné AppMaster comme exemple de cadre de développement Web sans code. En fait, en matière de no-code et de low-code, AppMaster est un véritable point de référence pour de nombreux développeurs.

AppMaster fournit une architecture de cadre pour vos projets qui vous permet, si vous le souhaitez, d'éviter du tout d'utiliser du code et des langages de programmation. Grâce à une interface visuelle, vous pourrez créer votre application Web ou votre application mobile, ajouter des fonctionnalités, la publier, etc.

Avantages d'utiliser AppMaster

AppMaster est idéal pour les débutants car il n'exige pas que le développeur soit un expert dans l'utilisation des langages de programmation.

AppMaster est également utile aux développeurs experts : il les aide à faciliter et à accélérer leur travail car ils peuvent automatiser certains processus (par exemple, ils peuvent générer le code automatiquement tout en utilisant l'interface visuelle, ce qui est toujours plus rapide que d'écrire manuellement chaque ligne de code avec différents langages de programmation)

AppMaster génère automatiquement le code source et permet au développeur de le modifier. Vous pouvez modifier le code backend si vous connaissez les langages de programmation de développement.

AppMaster fournit également des fonctionnalités qui aident pendant le processus de lancement lorsque vous devez enfin publier l'application mobile ou l'application Web et les mises à jour suivantes.

À qui AppMaster convient-il ?

AppMaster est une plateforme sans code conçue pour créer des applications Web et des applications mobiles . Si vous avez besoin de créer l'un des deux, AppMaster serait votre choix idéal, que vous soyez débutant, amateur ou développeur professionnel.

Express.js

Express.js est un framework d'application Web Node.js. Tout comme AppMaster, il vise à créer des applications Web et des applications mobiles, mais ce n'est pas une plate-forme sans code, donc si vous n'êtes pas familier avec les langages de programmation de développement, votre choix devrait toujours tomber sur AppMaster. Cependant, parmi les développeurs avertis, Express.js est un framework backend très populaire, et il a été utilisé pour créer des applications Web célèbres comme MySpace et Uber.

Avantages de l'utilisation d'Express.js

De nombreuses fonctionnalités standard de Node.js sont disponibles pour faciliter le travail du développeur ;

Express propose des modèles qui vous aident à créer des pages Web

Le débogage est facilité dans Express.js car il est plus facile d'identifier les parties précises du code qui contiennent des bogues ;

Express.js est un framework très évolutif ; comme nous l'avons mentionné, l'évolutivité vous permet de rester dans le même cadre au fur et à mesure que votre projet et vos besoins évoluent ;

Parce qu'Express.js est un framework backend très populaire, les développeurs peuvent compter sur une grande communauté pour se soutenir mutuellement et fournir de l'aide en cas de besoin.

Avec Express.js, vous utilisez le même langage de programmation (JavaScript) pour le développement Web frontend et backend.

À qui s'adresse Express-js ?

Si vous êtes très familier avec JavaScript mais que vous ne vous sentez pas en sécurité avec d'autres langages de programmation, Express.js peut être le framework backend parfait pour vous.

Ballon

D'un framework backend basé sur JavaScript, passons à un framework backend basé sur Python : c'est Flask. Flask est, en particulier, un framework WSGI : il exécute le serveur Web plutôt que le navigateur de l'utilisateur. De nombreuses applications Web modernes fonctionnent sur Flask car cela leur permet de créer des projets très personnalisés qui fonctionnent sans problème.

Avantages de l'utilisation de Flask

Avec Flask, vous disposez d'un serveur de développement Web intégré : il facilite le débogage et permet aux développeurs d'implémenter du code Python dans le navigateur lorsque des erreurs se produisent avec la requête.

Étant basé sur Python, FLask vous permet de développer votre application rapidement. Python est connu pour nécessiter moins de codage que les autres langages de programmation de développement.

Avec Flask, vous pouvez facilement configurer des serveurs Web.

Courbe d'apprentissage rapide : Flask n'est pas connu pour être facile à apprendre ; la communauté autour de Flask est si grande que vous pouvez trouver des tonnes de documentation et de tutoriels. Une grande partie de la documentation provient des développeurs de Flask eux-mêmes. Même les débutants peuvent apprendre rapidement.

À qui s'adresse Flask ?

Tout développeur familiarisé avec le langage de programmation Python peut facilement utiliser Flask. De plus, si vous devez vous concentrer sur le développement Web côté serveur, Flask est le framework backend idéal.

Laravel

De Python, nous pouvons maintenant passer à PHP. Si vous recherchez un framework basé sur PHP, alors Laravel est connu pour être le choix idéal. Il est open-source et est spécialement conçu pour créer une application Web basée sur Symfony qui suit une architecture MVC. Si vous devez vous concentrer sur le développement backend, les experts disent que c'est votre framework backend idéal.

Avantages d'utiliser Laravel

Laravel offre de nombreuses fonctionnalités de sécurité. Il utilise également un algorithme (le Bcrypt Hashing Algorithm) pour créer des mots de passe qui les rendent hautement sécurisés.

Modèles : avec Lavarel, vous pouvez exploiter des tonnes de modèles intégrés pour créer des mises en page et du contenu.

Outre PHP, Laravel fournit des widgets avec du code CSS et JS

Idéal pour créer des projets complexes

L'une des fonctionnalités les plus importantes de Laravel est la présence de l'API simple qui fonctionne avec la bibliothèque SwiftMailer.

À qui convient Laravel ?

Laravel ne convient pas du tout aux débutants. C'est aussi trop complexe si vous devez gérer un projet simple ou petit. Laravel convient uniquement aux développeurs experts, familiarisés avec de nombreux langages de programmation et leur intégration, qui doivent travailler sur des projets complexes.

Rubis sur rails

Ruby on Rails est un framework de développement web basé sur le langage de programmation Ruby. C'est aussi open-source. Ruby n'est pas le langage de programmation le plus populaire, mais Ruby on Rails est un framework backend très populaire car il aide les développeurs pendant le processus de programmation en offrant simplicité, tests automatisés et bibliothèques.

Avantages de l'utilisation de Ruby on Rails

Ruby on Rails exécute des tests automatisés sur le code que les développeurs écrivent. Cela permet de gagner beaucoup de temps !

Ruby on Rails est également très polyvalent et flexible. Il permet aux développeurs de contrôler totalement leurs projets : ils peuvent décider du fonctionnement de la base de données d'application. Ensuite, le framework créerait le code automatiquement et selon les instructions des développeurs. Encore une fois, c'est une façon de rendre les choses plus faciles et plus rapides.

Ruby on Rails fournit de nombreuses bibliothèques où les développeurs peuvent trouver n'importe quel outil dont ils ont besoin pour créer leurs bases de données.

À qui s'adresse Ruby on Rails ?

Les débutants peuvent apprendre Ruby on Rails très facilement. Pour cette raison, ce type de framework de développement Web est considéré comme adapté aux apprenants ou aux débutants.

Le printemps

Spring est un framework de développement Web qui utilise Java. Il a été utilisé pour créer de nombreux sites Web très populaires et performants comme Wix, une plate-forme complexe de création de sites Web.

Avantages d'utiliser Spring

Étant basé sur Java, un langage de programmation très populaire, Spring est très populaire et peut compter sur une large communauté pour le support ;

Il est livré avec de nombreux projets frères qui peuvent améliorer les performances de Spring

Spring est très évolutif, notamment grâce aux projets annexes qui l'accompagnent.

À qui convient Spring ?

Si vous connaissez Java, le framework de développement Web Spring peut vous convenir.

ASP.NET Core

ASP.NET est un framework de développement open source utilisé pour créer des applications .NET. Il utilise du code C # et constitue le framework Web idéal si votre priorité est de fournir une expérience utilisateur positive à vos utilisateurs.

Avantages de l'utilisation du noyau ASP.NET

Il est hautement spécialisé

Il utilise JavaScript, qui est l'un des langages de programmation les plus populaires

À qui convient le noyau asp.net ?

Si vous avez besoin de créer des applications mobiles ou Web et d'assurer une expérience fluide pour vos utilisateurs Windows, le code ASP.NET est l'architecture idéale sur laquelle travailler.

Fibre

Fiber est l'architecture de développement côté serveur pour les développeurs Go . Comme vous le savez peut-être, Go est un langage de programmation open source qui peut être utilisé à des fins générales et qui a été développé par les ingénieurs de Google.

Avantages de l'utilisation de la fibre

C'est un cadre léger mais puissant

Étant maigre, il est également considéré comme hautement évolutif

Il peut être facilement intégré à des bibliothèques tierces.

À qui s'adresse la fibre ?

Si vous avez besoin de créer une application Web générale, vous pouvez travailler sans problème avec Fiber.

GâteauPHP

CakePHP peut être considéré comme une alternative à Ruby on Rails pour les développeurs PHP.

Avantages d'utiliser CakePHP

il convient aussi bien aux projets simples et débutants qu'aux projets très complexes

c'est très évolutif

il apporte les avantages de Ruby on Rails aux développeurs PHP

courbe d'apprentissage rapide

A qui s'adresse CakePHP ?

Si vous êtes familier avec le langage de programmation PHO, alors CakePHP peut fournir l'architecture idéale sur laquelle construire votre application Web à n'importe quel niveau.

Conclusion

La plupart de ces frameworks sont écrits dans des langages de programmation populaires, offrant d'excellentes fonctionnalités et fonctionnalités pour mettre en œuvre votre projet. Le choix du bon environnement de serveur dépend des exigences uniques de votre projet, et il appartient à la tâche de déterminer quelle infrastructure de serveur est la meilleure à utiliser.

Après tout, la façon dont nous comprenons le but d'un cadre de développement Web est de réduire la quantité de code que vous devez écrire. Et le moyen le plus efficace de réduire la quantité de code écrit est de prêter attention à la plate-forme AppMaster sans code. Les nombres de lignes de code sont garantis réduits à zéro.