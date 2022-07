Google Play et l'App Store d'Apple sont de loin les deux plus grandes plateformes de distribution et de promotion d'applications. Peu importe, que vous développiez l'application vous-même, que vous commandiez à des développeurs professionnels ou que vous la construisiez à l'aide d'outils sans code, le processus de publication des applications dans les magasins est le même pour tout le monde et il est important de respecter certaines exigences pour votre demande de passer avec succès la modération et d'être publié.

Afin d'éviter tout problème et rejet éventuel de la publication de votre candidature, nous avons dressé une liste des conditions à remplir pour réussir la publication d'une candidature dans chacun des magasins.

Google Play Store

Google Play reste la principale plate-forme de distribution d'applications Android, bien qu'il existe de nombreux autres magasins alternatifs.

Pour publier et permettre aux utilisateurs d'Android de télécharger et d'utiliser votre application sur leurs smartphones et tablettes, vous devez suivre ces étapes et vous assurer que votre application répond aux exigences.

Étape 1 : Créez un compte de développeur Google

Créez un compte de développeur Google . Il y a des frais uniques de 25 $ impliqués lors de l'inscription, après quoi vous pourrez publier des applications dans le magasin.

Étape 2 : Incluez la description de votre application

Saisissez un titre et une description pour votre application. Le nom doit être unique et refléter l'essence de votre candidature. Longueur de texte recommandée :

nom de l'application : pas plus de 30 caractères ;

description courte : pas plus de 80 caractères ;

description complète pas plus de 4000 caractères.

Étape 3 : Télécharger les documents de marketing

Téléchargez l'icône de l'application : 512 x 512 pixels, format PNG 32 bits, avec canal alpha, poids autorisé : 1024 Ko.

Téléchargez de 2 à 8 captures d'écran de votre application : de 320px à 3840px avec un rapport hauteur/largeur ne dépassant pas 2:1. Format JPG ou PNG 24 bits sans canal alpha. Pour prendre de belles captures d'écran directement à partir de l'écran, utilisez la barre d'état propre.

Téléchargez un graphique de fonctionnalité : 1024 px x 500 px, JPEG ou PNG 24 bits (pas de canal alpha). Ceci est nécessaire pour le placement sur Google Play, c'est la première chose que les utilisateurs voient lorsqu'ils ouvrent la page de votre application dans le magasin.

Important : Si votre application est disponible pour les tablettes, veuillez télécharger des captures d'écran supplémentaires pour celles-ci.

Astuce : La bibliothèque Google Play regorge d'applications différentes. La concurrence est rude puisqu'il y a au moins 100 applications dans chaque catégorie d'applications. Assurez-vous de rendre vos éléments visuels et votre contenu attrayants pour attirer les utilisateurs.

Étape 4 : Politique de confidentialité et informations générales

Fixez une limite d'âge. Pour cela, connectez-vous à la console développeur de Google Play et remplissez un questionnaire pour chacune de vos applications. Les programmes sans la restriction attribuée peuvent être bloqués pour les utilisateurs ou les pays.

Ajoutez une politique de confidentialité pour vous indiquer comment vous gérez les données sensibles des utilisateurs et des appareils.

Étape 5 : Téléchargez votre dossier de candidature

Téléchargez votre fichier de candidature au format APK (.apk) ou ABB (.abb). Ceci est nécessaire pour exécuter votre application sur un appareil Android. À partir d'août 2021, Google a commencé à passer à ABB, car ce format est 15 % plus petit et peut être téléchargé plus rapidement. ABB deviendra bientôt le format principal et remplacera complètement l'APK.

Étape 6 : Modération

Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre. Si votre application passe la modération, elle sera alors disponible dans le Google Play Store d'ici quelques heures à plusieurs jours.

Motifs de rejet par Google Play

Contenu restreint. Votre application ne sera pas approuvée si elle contient du contenu inapproprié lié à la violence, à l'intimidation, au harcèlement, aux activités illégales et à la haine explicite qui peut potentiellement mettre en danger les enfants ou menacer les utilisateurs en général.

Votre application ne sera pas approuvée si elle contient du contenu inapproprié lié à la violence, à l'intimidation, au harcèlement, aux activités illégales et à la haine explicite qui peut potentiellement mettre en danger les enfants ou menacer les utilisateurs en général. Propriété intellectuelle volée. Votre application sera supprimée si vous référencez ou copiez une marque qui ne vous appartient pas.

Votre application sera supprimée si vous référencez ou copiez une marque qui ne vous appartient pas. Problèmes de sécurité et de confidentialité. Google s'engage à protéger la confidentialité des utilisateurs. Si l'abus trompeur, malveillant ou intentionnel des données privées des utilisateurs est détecté, votre application sera strictement interdite.

Google s'engage à protéger la confidentialité des utilisateurs. Si l'abus trompeur, malveillant ou intentionnel des données privées des utilisateurs est détecté, votre application sera strictement interdite. La loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants (COPPA) n'est pas compilée.

enfants (COPPA) n'est pas compilée. Les directives de facturation ne sont pas suivies. Une fois que vous avez inclus la monétisation dans votre application, assurez-vous d'indiquer tous les frais dans la description.

Une fois que vous avez inclus la monétisation dans votre application, assurez-vous d'indiquer tous les frais dans la description. Les annonces ne sont pas conformes à toutes les politiques de Google.

à toutes les politiques de Google. Fonctionnalité cassée. Les applications de mauvaise qualité avec plusieurs plantages et blocages sont interdites sur Play Store.

App Store d'Apple

En ce qui concerne la publication, Apple est plutôt pointilleux et rend la publication de votre application beaucoup plus difficile que Google. Cependant, il est toujours possible de rendre votre application disponible pour les utilisateurs d'IOS.

Voici à quoi cela ressemble de télécharger un iOS sur l'App Store en 2021 .

Étape 1 : Portail des développeurs Apple

Comme dans Google Play Store, vous devez créer un compte développeur Apple et payer les frais d'inscription de 100 $. Cependant, vous devrez y créer quelques éléments supplémentaires tels qu'un certificat de distribution et configurer votre identifiant d'application.

Étape 2 : Remplissez les données sur votre application

Créez un titre et une description uniques pour votre application. Le titre ne doit pas dépasser 30 caractères. La description doit être détaillée et mentionner la fonctionnalité de l'application - le nombre de caractères ne doit pas dépasser 4000.

Étape 3 : Télécharger les documents de marketing

Assurez-vous que votre application est conçue avec Xcode 12 et iOS 14 SDK.

Téléchargez des icônes d'application. L'icône doit être sans congés ni transparence. Pour chaque appareil, il existe différents paramètres :

— iPhone : 180px ×180px ou 120px×120px. Formatez PNG ou JPEG ;

- iPad Pro : 167 x 167 pixels ;

— iPad, iPad mini : 152px x 152px ;

— App Store : 1024px x 1024px.

— iPhone : 180px ×180px ou 120px×120px. Formatez PNG ou JPEG ; - iPad Pro : 167 x 167 pixels ; — iPad, iPad mini : 152px x 152px ; — App Store : 1024px x 1024px. Téléchargez jusqu'à 5 captures d'écran par résolution d'écran. Les captures d'écran ne doivent pas être transparentes.

Étape 4 : ajouter des informations marketing

Placez des mots-clés (tags) pour rendre votre application consultable.

URL de support et de marketing - URL où les utilisateurs peuvent trouver des informations marketing sur l'application.

Vérifiez les prix et les descriptions des achats intégrés.

Étape 5 : Informations supplémentaires

Informations sur les mises à jour (lors de la soumission d'une nouvelle version).

Incluez le nom du propriétaire + ses coordonnées.

Déterminer la catégorie et la limite d'âge. Pour ce faire, vous devez remplir un questionnaire en précisant certains paramètres et le système attribuera automatiquement une tranche d'âge.

Étape 6 : TestFlight

Soumettez votre application aux tests bêta de TestFlight pour vous assurer que votre application est conforme à toutes les directives de l'App Store d'Apple. Il faudra de 24 heures à une semaine pour examiner votre application avant publication ou rejet.

Motifs de rejet par l'App Store

Multiples erreurs. Votre demande sera rejetée si des bogues ou des éruptions cutanées sont détectés. Assurez-vous de tester votre application au préalable.

Votre demande sera rejetée si des bogues ou des éruptions cutanées sont détectés. Assurez-vous de tester votre application au préalable. Contenu inachevé. Une application qui n'a pas de contenu finalisé ne serait pas disponible sur l'App Store.

Une application qui n'a pas de contenu finalisé ne serait pas disponible sur l'App Store. Mauvaise interface utilisateur. Si vous ne respectez pas les exigences d'interface, mentionnées dans les directives de conception, vous obtiendrez un rejet d'Apple.

Si vous ne respectez pas les exigences d'interface, mentionnées dans les directives de conception, vous obtiendrez un rejet d'Apple. Liens brisés. Si les liens dans l'application ne fonctionnent pas bien, cela peut augmenter les risques de rejet.

Si les liens dans l'application ne fonctionnent pas bien, cela peut augmenter les risques de rejet. Descriptions négligentes. L'inexactitude de votre description et de vos captures d'écran qui empêche les utilisateurs de comprendre ce que fait votre application ou promet des fonctionnalités indisponibles sera rejetée.

L'inexactitude de votre description et de vos captures d'écran qui empêche les utilisateurs de comprendre ce que fait votre application ou promet des fonctionnalités indisponibles sera rejetée. Annonces non valides. Testez si votre application affiche correctement les annonces sur tous les appareils.

Testez si votre application affiche correctement les annonces sur tous les appareils. Duplication d'applications. Si vous soumettez deux candidatures similaires, cela peut être un motif de rejet.

Si vous soumettez deux candidatures similaires, cela peut être un motif de rejet. Faible qualité et faible quantité de fonctionnalités. Si une application n'offre pas suffisamment de fonctionnalités ou de contenu ou ne s'applique qu'à un petit marché de niche, elle peut également ne pas être approuvée.

Important!

À partir du 31 janvier 2022, les applications iOS, où les utilisateurs peuvent créer des comptes, doivent fournir aux utilisateurs une option de suppression de compte. Vous pouvez trouver plus de détails sur la nouvelle règle sur l'App Store ici .

Conclusion

C'est passionnant d'enfin publier et démontrer votre application aux utilisateurs. Mais, avant de la soumettre à l'App Store ou à Google Play, assurez-vous d'avoir suivi toutes les instructions et que votre application est compatible avec toutes les exigences.

Vous pouvez en savoir plus sur la publication et le test de votre application plus en détail dans la documentation . De plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter les développeurs AppMaster.io dans ce chat .

Liens utiles

Jeu de Google:

App Store d'Apple :