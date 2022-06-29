"每台计算机可用的程序员数量正在迅速减少，未来的大多数计算机必须在没有程序员的情况下至少部分地投入工作"。这是James Martin在他的《今天没有程序员的应用开发》一书中所说的话，而我们正是在这个未来。

每个人都提到了低代码和无代码的术语。根据Gartner的研究，到2024年，80%的技术解决方案和产品将由非IT专业人士创建。优化和自动化的引入简化了开发过程。在无代码服务上，任何用户都可以不写代码而创建项目。让我们试着了解无代码，它的好处和潜力，并详细看看一个有前途的无代码项目。

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无代码平台是一个直观的工具，通常是以拖放构建器的形式出现，在这个平台上，你可以不写任何代码而构建软件。无代码平台出现的前提条件是不可能实现想法。有一个想法，但没有实现它的可能性，没有资源，也没有足够的人可以做这件事。很难找到一个合格的专家。没有经验的程序员会搞砸整个项目：他们不做代码审查，也不检查编程的质量和风格。所有这些都会导致错误，而这些错误并不总是能够在此时此刻得到解决。

庞大的预算和由开发人员、用户体验设计师、分析师、团队领导和系统架构师组成的团队并不是所有公司都能做到的。是的，当每个人都有一个负责的领域时，这很好。但是你可能不需要一个20人的团队来满足你的要求。而在候选人缺乏经验之后，最常见的问题是他们将项目复杂化的能力。开发人员发现很难设定明确的截止日期。商定的一个月的工作变成了三个月，缺陷突然出现，最后，你听到的是，"它不会工作；我们必须重做。"

无代码工具消除了这些痛苦，提供了快速的解决方案，并使每个PC用户都能利用这样一个平台。

用户主要是被以下几点征服的。

节省成本--大多数工具的月费比编程团队的工资便宜好几倍。

省时和快速的结果--产品的第一个版本在几个星期内就可以完成。

更少的常规工作--工具自己承担了单一类型任务的完成，减轻了开发人员的负担。

错误最小化--平台自己生成代码；所有的过程都是自动化的，这就减少了错误的数量。

这些明显的优势增加了对这种工具的需求，导致市场上出现了新的解决方案。应用领域也在不断扩大--可用于创建网站和应用程序（Adalo和Glide）、集成（Zapier和Integromat）和数据库管理（Airtable），以及在线商店（Ecwid）和游戏等等的服务。

谁使用无代码，如何使用？

无代码有几十种用途。工具被用于快速推出新产品和MVP。无代码被用于启动网络或移动应用程序，以最小的成本快速测试销售假设、性能和受众反应。组织经常为公司员工创建内部工作工具、自己的CRM、检查表和管理面板。IT初创公司是第一批积极实施无代码工具的公司，以低成本启动产品测试。

公司更经常为团队建立内部工具。一个引人注目的例子是微软的Power Apps构建器，它已经进入大市场。营销人员使用无代码来实施小项目，并从数据中收集分析结果和反馈。设计师迅速变成开发者，使用例如Webflow，你可以从Figma和Sketch转移布局。当然，还有开发人员。毕竟，创建这样的平台不是为了完全取代他们。主要目标是简化所有流程，减少人为因素造成的错误。相反，没有代码可以被认为是另一个发展和获得新技能的行业。这样的平台足以将一个想法变成一个产品，向合作伙伴、团队和潜在用户展示，并进行测试。

不是所有的平台都是通用的，你将不得不寻找不同的解决方案来关闭各种问题。但像其他地方一样，也有例外。而在这里，我们要介绍的是开发项目AppMaster.io。

什么是AppMaster.io，它与其他工具有什么不同？

AppMaster.io平台是一个全面的无代码工具，旨在创建复杂的产品，使其区别于同行。AppMaster.io建立在一个拖放界面上，但允许通过一个业务流程编辑器进行定制。该平台不是基于现成的模板，不限制用户使用所提供的功能。任何想法都可以通过视觉块轻松创建。

AppMaster.io与构成任何项目的三个主要部分一起工作。

后台（或服务器端应用程序）

网络应用程序

移动应用程序

该平台如何帮助以及它的不同之处？

AppMaster.io的主要特点：平台代替开发者以每秒22000行的速度生成源代码，让用户获得带有源代码和文档的应用程序。这几乎是一个程序员无法做到的。另一个优点是能够看到应用程序的界面并实时跟踪变化。你甚至可以从应用程序的视觉部分开始，之后再考虑逻辑和元素的链接。AppMaster.io允许你通过模块与各种服务整合。该平台有40多个模块--从认证到成像再到密码学，而且这个列表还在不断增加。

由AppMaster.io编写的应用程序具有良好的性能。它们建立在一个单一的后端。例如，你创建了一个产品交付应用程序，其中开发了一个单一的后端。两个应用程序--一个用于客户，一个用于供应商--将与单个后端一起工作。你不会一直被束缚在平台上。一旦你决定断开与平台的联系，你可以拿起源代码，继续自己的项目工作。

AppMaster.io减少了十倍的错误。任何小的变化--增加一个新的功能或元素，或替换链接--都会生成应用程序代码并完全更新。这使得该平台不同于开发人员的做法，他们会对代码的某一部分进行修改，有可能破坏一些东西，并随着时间的推移导致大量的技术债务。

与AppMaster.io一起工作容易吗？

工作过程是建立在六个主要步骤上。

使用可视化工具创建一个数据结构。

为常见的商业案例纳入模块。

使用业务流程编辑器添加业务逻辑。

在网络应用程序中设置一个自动生成的管理面板。

移动应用设计。

发布。

每个步骤都提供了一个具有用户友好界面的工作区。在数据模型设计器中，数据库被设计，它们之间的连接被配置。也有一个单独的编辑器用于业务流程。在这里，你只需使用视觉块而不是一行代码来构建你的应用程序的逻辑。

在端点部分，用户可以使用REST API自定义应用程序的客户端和服务器端之间的互动。在应用程序设计器中，应用程序（移动和网络）被创建 - 它们的界面被设计。尽管AppMaster.io是为商业用户设计的，但它的操作比同类产品更复杂。正如我们所说，该平台是为具有广泛业务逻辑的更复杂的解决方案设计的。如果有技术背景，构建程序层次会更容易。

当然，你可以通过试错、研究文档或使用支持来了解这个工具。该服务提供了与AppMaster团队专家之一的合作服务，以帮助你未来的项目。

你可以创建什么？

AppMaster.io专注于创建复杂的解决方案：具有服务器端部分的应用程序，多功能界面，广泛的商业逻辑，对硬件的访问，与其他应用程序的整合，在云和企业服务器上托管的能力，以及其他特殊功能。该平台开发的原生移动应用程序可以实时从生成的后台获得屏幕和逻辑。这允许你改变已经发布的应用程序的设计和操作，而无需额外发布。只需重新发布后台，终端用户就能立即得到更新的应用程序。

有了这个无代码工具，就可以为内部需求创建软件，如客户支持程序、销售、和监控软件，以及内部数据库。流行创建任务跟踪器，CRM系统，ERP应用程序，以及自动数据收集和分类的程序。AppMaster.io也适合创建以客户为中心的解决方案，但可能需要使用其他服务。

假设你正在为企业客户构建应用程序。在这种情况下，AppMaster.io是你的最佳选择：在Go（Golang）中生成的后端，在Windows、Linux和macOS下编译的服务器应用程序性能优异，支持Kubernetes和Docker Swarm等集群，内置健康监测器，Zap记录器和与PostgreSQL DBMS的工作。如果你的任务是建立一个小的登陆页面，例如，或一个没有复杂的逻辑和计算的重载程序，最好是转向简化和狭义的类似产品。

无代码的未来是什么？

无代码现在正处于积极的发展阶段，这意味着它还没有达到其全部潜力。因此，用户必须准备好接受只有经典意义上的开发才能弥补的限制。无码并不适合每一个需求。在工作之前，了解你的任务并研究工具的可能性是至关重要的。使用无代码来制定客户地图，测试假设，并使工作自动化。而要把无代码带入企业市场，要看重具有可编译代码和企业级DBMS的平台，据其作者说，这就是AppMaster.io。流程对开发者来说是一种威胁，还是他们创造更好产品的额外工具？取决于你的方法。但别忘了，无代码平台也必须由某人来做。