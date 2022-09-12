使用不同的资源，包括针对软件工程师和其他技术角色（如设计师、产品经理、营销人员等）的在线课程和教学内容，您可以在学习在线技能的同时节省研究时间和开发适用技能。考虑到这一点，专家必须不断扩展他们的知识和技能。保持您的知识和能力与时俱进，可能会促进您的决策、对新想法的开放态度，并吸引未来的雇主。

视频共享网站 YouTube 已成为终身学习者最有用的工具之一，它支持将历史语言学习与当代介绍巧妙结合的渠道的兴起。各种技能水平的好奇程序员都可以在 YouTube 无数专用于该主题的频道之一上找到有用的内容。从JavaScript和 CSS 等基本 Web 开发主题到技术理论和计算机科学讲座等更复杂的主题，不乏 Web 开发思想领袖涵盖所有内容。

学习编程的热门 YouTube 频道有哪些？

为了帮助您在 YouTube 上找到最好的与编程相关的内容，下面列出了一些可以在在线教育中发挥关键作用的潜在频道。

编码火车

Coding Train 是由程序员 Daniel Schiffman 主持的一个受欢迎且有趣的频道。该频道的创意编码课程涵盖了广泛的主题，例如游戏开发、机器学习、模拟、JavaScript、框架等。Schiffman 的算法艺术品、生成诗歌和 Discord 机器人教程展示了他的多学科理解，他还拥有硕士学位哲学艺术学士学位与他的数学文学学士学位一起。他的 YouTube 教程可能会在他的网站 The Coding Train 上找到更具挑战性的练习。

网络忍者

Net Ninja 的 YouTube 频道是学习 Web 开发和编程的顶级在线资源之一。它由曼彻斯特大学校友 Shaun Pelling 于 2015 年成立，截至撰写本文时，它拥有超过 50,000 名注册用户。那里有超过一千个编程教程，复杂程度从初级到中级不等。

您可以参加以下任何课程：

现代 JavaScript ：从最基础的主题到更复杂的主题，了解如何使用现代 JavaScript 进行编码。

：从最基础的主题到更复杂的主题，了解如何使用现代 JavaScript 进行编码。 Node.js ：多亏了 Node，我们可以在浏览器之外执行 JavaScript 代码。 js，一个 JavaScript 环境。

：多亏了 Node，我们可以在浏览器之外执行 JavaScript 代码。 js，一个 JavaScript 环境。 React ：React 使创建快速、动态和交互式的网页变得简单。

：React 使创建快速、动态和交互式的网页变得简单。 Vue.js ：Web 框架和单页应用程序是使用 vueJS 构建的主要应用程序。

：Web 框架和单页应用程序是使用 vueJS 构建的主要应用程序。 Firebase ：借助 Firebase 的系统化设计和跨平台 SDK，用户可以创建和发布适用于 Android 、iOS、Web 和 Unity 的应用程序。

：借助 Firebase 的系统化设计和跨平台 SDK，用户可以创建和发布适用于 Android 、iOS、Web 和 Unity 的应用程序。 MongoDB ：NoSQL 数据库 MongoDB 非常快速且非常简单易用。

：NoSQL 数据库 MongoDB 非常快速且非常简单易用。 HTML ： 前端应用程序开发的基本组件包括 HTML，它也用于组织网站内容和管理其美学外观。

： 前端应用程序开发的基本组件包括 HTML，它也用于组织网站内容和管理其美学外观。 CSS ：颜色、设计和字体都在 CSS 中描述，用于描述网站如何呈现的代码。

：颜色、设计和字体都在 CSS 中描述，用于描述网站如何呈现的代码。 PHP ：像 PHP 这样的脚本语言经常用于构建动态的、数据驱动的网页。

：像 PHP 这样的脚本语言经常用于构建动态的、数据驱动的网页。 MySQL ：PHP MySQL Web 应用程序的构建极大地受益于 MySQL 数据库提供的数据检索自动化。

：PHP MySQL Web 应用程序的构建极大地受益于 MySQL 数据库提供的数据检索自动化。 Laravel ：要构建动态和数据驱动的网站，请使用 PHP 包 Laravel。

：要构建动态和数据驱动的网站，请使用 PHP 包 Laravel。 React Native : 介绍React Native ，一个提供 React 可能结果的智能手机应用程序，您可以从头开始创建令人惊叹的移动应用程序。

: 介绍React Native ，一个提供 React 可能结果的智能手机应用程序，您可以从头开始创建令人惊叹的移动应用程序。 Flutter ：谷歌创建了 Flutter 移动 UI 框架，用于创建原生移动应用。

通常，具有不同难度的短片作为特定主题的课程呈现。该课程努力使用项目和现实世界的场景来帮助学生理解所涵盖的想法。

学习代码学院

Learn Code Academy 是 Web 开发领域的新手和经验丰富的专业人士的绝佳资源，这就是为什么它吸引了超过 415,000 名用户的关注。 Learn code 是一个包罗万象的资源，用于学习编码，从基础知识（HTML、CSS、JavaScript）到最高级的主题（服务器管理、部署策略）。一种快速将感兴趣的内容归零并开始深入研究的方法是利用 Learn Code 提供的专业策划的播放列表之一。

Learn Academy 在探索广泛的理论思想和具体的实际问题方面的灵活性是其主要品质之一。如果您有兴趣了解如何使用概念性知识，请查看他们的“Redux 工作原理教程”。

Traversy媒体

Traversy Media 上的视频对作为 Web 开发人员具有一定专业知识的个人更有帮助，尽管即使是初学者也可以学到一些东西。如果您是一名开发人员，希望学习新知识或重新熟悉您已经有一段时间没有使用过的工具，那么您来到了完美的 YouTube 频道。他们的视频讲座比典型的要长一些，因为 Traversy Media 花时间仔细解释概念并详细说明细节。流行的语言和框架包括 Vue、JavaScript、HTML、CSS、Angular 等等。

Traversy Media 发布了大量关于当前市场形势和相关主题未来的文章。

免费代码营

全志愿者组织 Free Code Camp 旨在为人们提供学习计算机编程的机会。他们通过 YouTube、网站和论坛提供课程，并声称已经培训了 40,000 多名大型 IT 公司现在雇用的人员。他们的视频提供了对各种编程语言的全面介绍，并提供了介绍性和高级选择。他们的影片时长从几分钟到三个小时不等，涵盖了 HTML、JavaScript、PHP、CSS、ML、数据科学和 Python 等各种主题。超过 500 万学生在 YouTube 上观看了他们的视频，并拥有数千个播放列表。

凯文鲍威尔

Kevin Powell 每两周发布一个新视频，提供有关如何改善 CSS 编码体验的建议，包括不该做什么。他的电影范围从入门指南到深入课程和专家访谈。他的教程不仅涵盖基础知识，而且还重点关注更高级的主题，例如克隆设计和深入研究奇怪的 CSS 行为。

新波士顿

The New Boston 拥有超过 200 万订阅者，无疑是 YouTube 上最受欢迎的网络开发频道之一。新波士顿为那些希望学习如何建立网站的人提供了各种信息。并不是说这会让非专家的新波士顿变得不那么愉快。在 Python 3.4 和网络管理等主题上找到更复杂的课程应该很简单。

新波士顿不仅是网页设计师和编码人员学习绳索的地方；如果你环顾四周，还有更多的发现。从“物理学导论”视频讲座到科学实验演示，再到“如何”构建您自己的计算机的指导。第一个 Java 编程说明和“不要在家里尝试这个：氯化钾和小熊软糖”都可供您阅读。

CS道场

仅“CS Dojo”这个名称就应该让您很好地了解这个频道的全部内容：使用 YouTube 媒介教授和学习计算机科学。这个频道由一个名叫 YK Sugi 的人主持和运营。

YK Sugi 在谷歌任职期间是一名程序员。因此，他为有抱负的谷歌软件工程师提供指南也就不足为奇了。鉴于他们拥有超过一百万的订阅者，我认为我不需要让您相信该频道致力于制作高质量视频的承诺。

算法、数据结构和创造性的问题解决只是这里介绍的一些 CS 主要内容。已经使用编程语言 Python 制作了几部电影。他的视频集包含有关数据科学、ML、Django 和其他Web 开发框架的讲座。

克莱门特·米海莱斯库

作为一名软件工程师，克莱门特曾在谷歌和 Facebook 工作过。他的频道还很年轻；我只关注了大约三个月。不过，他确实有一些有用的信息可以提供。

这个频道的重点没有错：这一切都是为了在像谷歌或 Facebook 这样的科技巨头找到一份工作。然而，克莱门特对算法概念和计算机科学有着很强的掌握。

这个频道的好处是，他几乎在每个视频的开头都用卡片做了一些神奇的壮举。卡牌戏法之后，视频的真正实质开始大放异彩。订阅此频道可以大大增加您在谷歌等主要科技公司获得软件开发人员职位的机会。

威廉·坎迪隆

William Candillon 频道上的大部分视频都是关于 React Native 的课程，尽管也有关于其他编程主题的电影。他最受欢迎的教程解释了如何使用 React 模仿 Spotify 和 Instagram 等应用程序的功能。他在名为“Clash of Code”的节目中与其他知名 YouTube 用户进行编码比赛。

创意蒂姆

Creative Tim YouTube 频道上提供了一些关于将 React 与其他技术结合使用的深入课程，以及关于使用我们完全编写的 Web 和移动模板的教程。

用mosh编程

Programmingwithmosh 是 Web 开发人员必不可少的 YouTube 频道。 Mosh Hamedani 的频道主要关注 Python、JavaScript 和 C# 语言。他拥有软件工程学士学位和网络系统硕士学位，并且是 Pluralsight 和 Udemy 等电子学习平台以及他自己的网站的积极贡献者。

新波士顿

其首个视频于 2008 年 2 月 9 日在 YouTube 上直播，长期以来，波士顿一直是 Web 开发人员最持续高效的渠道之一。这些视频中讨论了各种编程语言和框架，包括 Python、React、Angular 和 Django，以及某些图形编辑器，例如 Photoshop 和 Adobe Illustrator，以及其他不相关的主题。

AppMasterio

一个关于无代码开发方向的频道。该频道上的视频专门用于与无代码平台 AppMaster 合作。代码生成是 AppMaster 的幕后工作，使其成为面向企业级程序员的独一无二的无代码平台。没有其他平台可以让开发人员构建完全集成的后端、在线和移动应用程序。

该平台实际上创建了后端应用程序的源代码。使用 Go 编程语言编写的应用程序可以使用该平台自动编译和部署。 AppMaster 在任何与 PostgreSQL 兼容的数据库上构建后端，并将 Vue.js 用于控制面板和客户门户。

换句话说，他们正在努力为客户和软件公司寻找软件开发行业的一个主要问题的答案：如何在没有真人帮助的情况下开发软件。熟悉该行业的人都知道，合格开发商的严重短缺以及开发商薪酬的相应快速增长。