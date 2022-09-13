如果您正在寻找 2022 年最好的免费电子表格软件，那么您来对地方了。这篇博文将讨论一些最受欢迎的选项，并帮助您决定哪一个适合您。这些程序可以免费使用，但提供不同的特性和功能。那么，让我们开始吧！

什么是电子表格软件？

电子表格软件程序是模拟纸质工作表的计算机应用程序。它们允许用户以行和列网格格式输入和操作数值数据。电子表格程序还提供了自动计算数学运算（例如加法、减法、乘法和除法）的内置公式。各种规模的企业都使用这种类型的软件来跟踪库存、员工时间和其他重要信息。

使用电子表格软件有什么好处？

使用电子表格应用程序有很多好处。最明显的好处是，与手动执行相同的任务相比，它可以节省大量的时间和精力。电子表格软件还可以帮助您避免错误，因为它可以自动执行计算。

以下是电子表格软件更具体的好处：

电子表格应用程序是跟踪财务状况的好方法

您可以使用电子表格应用程序来跟踪您的收入和支出，创建预算，并随着时间的推移监控您的财务进度。这对个人和企业来说都是一个有价值的工具。电子表格软件还可以帮助您找到省钱的方法并做出更好的财务决策。

它可以帮助您计划和组织活动或项目

如果您正在计划活动或项目，电子表格应用程序可以成为组织所有必要信息的宝贵工具。您可以使用它来创建计划、跟踪任务和截止日期以及分配资源。

您可以使用它来存储研究项目的数据

如果您正在进行研究，电子表格应用程序可能是创建调查、跟踪结果和分析结果的一种有价值的方式。

它是企业用于预算和预测的绝佳工具

企业可以使用电子表格应用程序来创建预算并随着时间的推移跟踪他们的财务进度。此信息可用于就在何处分配资源以及如何发展业务做出明智的决策。

您还可以使用电子表格软件创建图形和图表

您可以使用电子表格软件创建图形和图表，这有助于可视化数据。这可能是用于演示或报告的宝贵工具。

电子表格软件可用于在线协作

许多电子表格应用程序具有允许在线协作的内置功能。如果您与位于世界不同地区的团队成员一起处理项目，这会很有帮助。

使用电子表格软件有什么缺点？

以下是电子表格应用程序的一些缺点：

电子表格软件可能难以使用

如果您不习惯使用计算机，电子表格软件可能难以理解和使用。这可能会导致错误和挫败感。即使您熟悉计算机，使用电子表格应用程序的所有功能仍然具有挑战性。如果你不小心，你很容易犯错误，对你的工作产生负面影响。

有时，某些功能缺乏支持

如果您想使用电子表格应用程序创建复杂的电子表格，您可能会发现某些功能缺乏支持。这会使您难以获得想要的结果。此外，某些功能可能与所有电子表格程序不兼容。这会使您很难找到适合您需求的程序。

一些电子表格软件可能很昂贵

如果您想使用最流行的电子表格应用程序，您可能会发现它们很昂贵。许可证费用可能会随着时间的推移而增加，尤其是当您将该软件用于多个项目时。此外，某些电子表格应用程序需要订阅才能使用其所有功能。这可能会很昂贵，如果您只需要该软件很短的时间，这可能不值得。

与其他商业软件相比，某些电子表格软件的功能有限

虽然电子表格应用程序是一个强大的工具，但它也有其局限性。例如，它不能有效地用于客户关系管理 (CRM) 或企业资源规划 (ERP)。此外，某些电子表格应用程序仅适用于某些类型的数据。这可能会使您难以使用该软件来满足您的特定需求。

尽管存在这些缺点，电子表格应用程序仍然是需要管理大量数据的企业和个人的热门选择。对许多用户来说，使用电子表格应用程序的好处大于弊端。正确使用它可以帮助您节省时间和金钱，并做出更好的财务决策。

如果您正在考虑为您的企业使用电子表格软件，这里列出了 2022 年最好的免费电子表格软件。

什么是最好的免费电子表格软件程序？

谷歌表格

Google 表格是一款电子表格应用程序，允许用户在线创建和格式化电子表格，同时与其他用户实时协作。它是 Google Docs 生产力工具套件的一部分，该套件还包括 Google Docs（文字处理应用程序）、Google Slides（演示应用程序）和 Google Forms（调查工具）。虽然市场上有许多电子表格应用程序，但 Google Sheets 具有多项功能，使其成为各种规模企业的理想选择。

谷歌表格功能

以下是 Google 表格的众多优势中的一些

实时协作 ：多个用户可以同时编辑同一张工作表，所有更改都自动保存。这使团队成员可以轻松地在项目上一起工作，而不必担心来回通过电子邮件发送文件或丢失更改。

：多个用户可以同时编辑同一张工作表，所有更改都自动保存。这使团队成员可以轻松地在项目上一起工作，而不必担心来回通过电子邮件发送文件或丢失更改。 版本历史记录 ：Google 表格会跟踪对文档所做的每一次更改，因此用户可以在需要时随时返回并查看早期版本。当多人同时处理一张工作表并且您想查看谁进行了哪些更改时，这尤其方便。

：Google 表格会跟踪对文档所做的每一次更改，因此用户可以在需要时随时返回并查看早期版本。当多人同时处理一张工作表并且您想查看谁进行了哪些更改时，这尤其方便。 附加组件：Google 表格拥有不断增长的附加组件库，这些附加组件扩展了其功能并允许用户使用他们的表格做更多事情。只需单击几下即可安装附加组件，并且通常是免费或低成本的。

微软Excel

Microsoft Excel 是 1987 年首次发布的电子表格软件。它是 Microsoft Office 产品套件的一部分，可用于 Windows、macOS、Android 和 iOS。 Excel 用于存储和操作数据以及创建图表和图形。它的许多功能使其成为企业和个人用户的强大工具。

Excel 功能

它的一些最受欢迎的功能包括：

公式 ：公式允许您对数据执行计算。您可以使用它们来汇总数据的列或行、计算平均值或查找单元格区域中的最小值或最大值。

：公式允许您对数据执行计算。您可以使用它们来汇总数据的列或行、计算平均值或查找单元格区域中的最小值或最大值。 数据透视表 ：数据透视表可帮助您汇总和分析大量数据。它们对于查找数据中的模式或趋势特别有用。

：数据透视表可帮助您汇总和分析大量数据。它们对于查找数据中的模式或趋势特别有用。 宏 ：宏是记录的指令集，可以回放以自动执行重复性任务。

：宏是记录的指令集，可以回放以自动执行重复性任务。 条件格式 ：条件格式允许您根据某些条件格式化单元格，例如单元格的值是大于还是小于某个数字。

：条件格式允许您根据某些条件格式化单元格，例如单元格的值是大于还是小于某个数字。 图表和图形：Excel 可以根据您的数据生成各种图表和图形。这是可视化数据并查看可能不会立即明显的模式或趋势的好方法。

LibreOffice 计算

LibreOffice 是一款功能强大、免费且开源的办公套件，附带各种应用程序，其中一款是出色的 LibreOffice Calc 电子表格应用程序。虽然市面上有许多电子表格应用程序，但 LibreOffice Calc 凭借其广泛的功能、易用性和灵活性在众多应用程序中脱颖而出。

LibreOffice Calc 功能

以下是 LibreOffice Calc 成为最佳电子表格软件的部分原因：

LibreOffice Calc 与多种文件格式兼容 ：LibreOffice Calc 的一大优点是它可以以多种格式打开和保存文件，包括 Microsoft Excel 的 .xlsx 格式。这意味着您可以轻松地与使用不同电子表格软件的同事或朋友共享您的 LibreOffice Calc 文件，而不会出现任何兼容性问题。

：LibreOffice Calc 的一大优点是它可以以多种格式打开和保存文件，包括 Microsoft Excel 的 .xlsx 格式。这意味着您可以轻松地与使用不同电子表格软件的同事或朋友共享您的 LibreOffice Calc 文件，而不会出现任何兼容性问题。 LibreOffice Calc 具有直观的用户界面 ：与其他可能令人困惑且难以导航的电子表格程序不同，LibreOffice Calc 旨在尽可能直观。即使您以前从未使用过电子表格，也可以毫无问题地弄清楚如何使用 LibreOffice Calc。

：与其他可能令人困惑且难以导航的电子表格程序不同，LibreOffice Calc 旨在尽可能直观。即使您以前从未使用过电子表格，也可以毫无问题地弄清楚如何使用 LibreOffice Calc。 LibreOffice Calc 是高度可定制的：您可以根据自己的喜好更改程序的外观和感觉，并添加或删除功能以根据您的特定需求定制程序。例如，如果您不需要 LibreOffice Calc 附带的所有高级功能，您可以禁用它们，而不必担心会弄乱您的工作区。

另一方面，如果您需要这些高级功能，只需单击几下即可启用它们。这种级别的自定义是使 LibreOffice Calc 从其他电子表格程序中脱颖而出的原因之一。

Apache OpenOffice 计算

在电子表格软件的世界中，有一些明显的领跑者。然而，一个电子表格软件经常被忽视：Apache OpenOffice Calc。

Apache OpenOffice 计算功能

以下是 Apache OpenOffice Calc 的一些功能。

用户友好 ：即使您是电子表格软件的新手，您也可以轻松了解如何使用 Calc。所有功能都清晰标记且易于查找，因此您可以立即开始工作，而不会浪费时间试图找出所有内容。

：即使您是电子表格软件的新手，您也可以轻松了解如何使用 Calc。所有功能都清晰标记且易于查找，因此您可以立即开始工作，而不会浪费时间试图找出所有内容。 高级自定义选项 ：虽然 Apache OpenOffice 可能易于使用，但这并不意味着它缺少自定义选项。相反，Calc 提供了广泛的自定义选项，允许您根据您的特定需求定制软件。例如，您可以更改默认数字格式、创建自定义单元格样式，甚至添加宏。

：虽然 Apache OpenOffice 可能易于使用，但这并不意味着它缺少自定义选项。相反，Calc 提供了广泛的自定义选项，允许您根据您的特定需求定制软件。例如，您可以更改默认数字格式、创建自定义单元格样式，甚至添加宏。 与其他软件的兼容性 ：Calc 与许多其他软件程序兼容，使其成为个人和企业使用的绝佳选择。例如，您可以轻松地将 Calc 电子表格导出为 PDF 或 HTML 格式以便于共享。您还可以打开和编辑在 Microsoft Excel 或 Lotus 1-2-3 等其他电子表格程序中创建的文件。

：Calc 与许多其他软件程序兼容，使其成为个人和企业使用的绝佳选择。例如，您可以轻松地将 Calc 电子表格导出为 PDF 或 HTML 格式以便于共享。您还可以打开和编辑在 Microsoft Excel 或 Lotus 1-2-3 等其他电子表格程序中创建的文件。 广泛的功能 ：Calc 带有广泛的内置函数，可以轻松执行复杂的计算。例如，您可以使用 SUM 函数快速将一列数字相加，或者使用 AVERAGE 函数计算单元格区域的平均值。还有专门为财务计算、统计分析等设计的功能。

：Calc 带有广泛的内置函数，可以轻松执行复杂的计算。例如，您可以使用 SUM 函数快速将一列数字相加，或者使用 AVERAGE 函数计算单元格区域的平均值。还有专门为财务计算、统计分析等设计的功能。 免费和开源：也许 Calc 最好的事情之一就是它是免费和开源的。这意味着任何人都可以使用它而无需支付任何许可费用。这也意味着任何人都可以使用 Calc 背后的代码来检查、修改和分发他们认为合适的内容。

数字的

如果您正在寻找功能强大但免费的电子表格程序，另一个可以考虑的选择是 Gnumeric。 Gnumeric 是一款多功能软件，可用于从预算编制到数据分析的所有工作。

数字特征

以下是其功能列表：

支持多种文件格式 ：Gnumeric 可以读取和写入多种格式的文件，包括 Microsoft Excel (.xls)、逗号分隔值 (.csv) 和 OpenDocument 电子表格 (.ods)。这使得与他人共享文件变得容易，无论他们使用哪种电子表格软件。

：Gnumeric 可以读取和写入多种格式的文件，包括 Microsoft Excel (.xls)、逗号分隔值 (.csv) 和 OpenDocument 电子表格 (.ods)。这使得与他人共享文件变得容易，无论他们使用哪种电子表格软件。 强大的数据分析工具 ：Gnumeric 有几个内置功能，可以轻松分析您的数据。例如，您可以使用“SORT”功能按多个条件对数据进行排序，使用“PIVOT”功能创建数据透视表，以及使用“FILTER”功能按特定条件过滤数据。

：Gnumeric 有几个内置功能，可以轻松分析您的数据。例如，您可以使用“SORT”功能按多个条件对数据进行排序，使用“PIVOT”功能创建数据透视表，以及使用“FILTER”功能按特定条件过滤数据。 可定制的界面 ：Gnumeric 允许您自定义界面以满足您的需求。您可以更改工具栏的布局、添加或删除按钮，甚至添加自定义宏。这使得根据您的特定工作流程定制软件变得容易。

：Gnumeric 允许您自定义界面以满足您的需求。您可以更改工具栏的布局、添加或删除按钮，甚至添加自定义宏。这使得根据您的特定工作流程定制软件变得容易。 脚本支持 ：Gnumeric 支持多种脚本语言，包括 Python 和 Perl。这使您可以自动执行任务并扩展软件的功能。

：Gnumeric 支持多种脚本语言，包括 Python 和 Perl。这使您可以自动执行任务并扩展软件的功能。 免费和开源：Gnumeric 是在 GNU 通用公共许可证 (GPL) 下发布的，这意味着它可以免费下载和使用。此外，任何想要为该项目做出贡献的人都可以使用源代码。

WPS Office 电子表格

如果您正在寻找 Microsoft Excel 的替代品，WPS Office 电子表格可能正是您所需要的。这款电子表格软件提供了许多与 Excel 类似的功能，包括支持 60 多种图表和数据源，以及可以轻松与他人一起处理电子表格的协作功能。

WPS Office 电子表格功能

以下是 WPS Office 电子表格的一些主要功能的详细介绍：

数据源和图表 ：WPS Office 电子表格的突出特点之一是它能够连接到广泛的数据源，包括 MySQL、SQL Server 和 Oracle 等流行数据库。这使得将数据导入电子表格变得容易，因此您可以更轻松地使用它。

：WPS Office 电子表格的突出特点之一是它能够连接到广泛的数据源，包括 MySQL、SQL Server 和 Oracle 等流行数据库。这使得将数据导入电子表格变得容易，因此您可以更轻松地使用它。 协作功能：WPS Office 电子表格的另一个优点是它包含几个协作功能，可以轻松地与其他人一起处理您的电子表格。例如，您可以通过电子邮件或通过软件的内置聊天功能实时与他人共享您的电子表格。您还可以授予其他人编辑您的电子表格的权限或限制他们的访问权限，以便他们只能查看它。

苹果号码

Apple Numbers 是一个电子表格应用程序，是 iWork 生产力套件的一部分。虽然它可能不像 Microsoft Excel 那样出名，但它仍然可以为用户提供很多有关特性和功能的信息。

苹果数字功能

让我们看一下您可以使用 Apple Numbers 执行的一些操作。

Apple Numbers 易于使用 ：即使您以前从未使用过电子表格，您也可以使用 Apple Numbers 在短时间内创建具有专业外观的电子表格。该界面直观且易于导航，因此您可以立即启动并运行。

：即使您以前从未使用过电子表格，您也可以使用 Apple Numbers 在短时间内创建具有专业外观的电子表格。该界面直观且易于导航，因此您可以立即启动并运行。 Apple Numbers 包含许多功能 ：您可以使用 Apple Numbers 完成从创建精美图表到高级财务计算的所有工作。如果您需要更多功能，可以使用数百个内置公式来自动执行繁琐的任务。

：您可以使用 Apple Numbers 完成从创建精美图表到高级财务计算的所有工作。如果您需要更多功能，可以使用数百个内置公式来自动执行繁琐的任务。 Apple Numbers 支持协作 ：借助 iCloud，您可以轻松地与其他用户共享您的电子表格，并实时一起处理它们。您还可以向特定单元格添加评论和注释，以便每个人都可以看到您的思考过程。

：借助 iCloud，您可以轻松地与其他用户共享您的电子表格，并实时一起处理它们。您还可以向特定单元格添加评论和注释，以便每个人都可以看到您的思考过程。 Apple Numbers 与 Microsoft Excel 兼容 ：如果您需要与没有 Mac 的用户共享电子表格，没问题！ Apple Numbers 可以将您的电子表格导出为 Excel 格式，这样任何人都可以毫无问题地打开它们。

：如果您需要与没有 Mac 的用户共享电子表格，没问题！ Apple Numbers 可以将您的电子表格导出为 Excel 格式，这样任何人都可以毫无问题地打开它们。 Apple Numbers 可在您的所有设备上使用：借助 iCloud，您的电子表格将在您的所有设备上自动同步，因此无论您身在何处，都可以从上次中断的地方继续。如果您需要离线访问电子表格，iOS 应用程序可以让您做到这一点。

为企业选择哪种免费电子表格软件？

在为企业选择电子表格软件时，您需要考虑一些事项。首先，你需要什么功能？您需要复杂的公式和数据可视化吗？还是一张基本的床单就足够了？其次，使用起来有多容易？您不想花几个小时弄清楚如何创建一个简单的图表。最后，它是否与您正在使用的其他软件兼容？您需要确保您选择的电子表格软件可以打开和编辑在 Excel 等其他程序中创建的文件。

关于 2022 年最佳免费电子表格软件的常见问题

什么是最好的免费电子表格软件？

有许多免费的电子表格软件可供选择，最适合您的选择取决于您的具体需求。在线 LibreOffice Calc 或 Apache OpenOffice Calc。如果您需要一个基本的电子表格来进行简单的数据输入和计算，这可能就是您所需要的。如果您需要更高级的功能，例如数据透视表或宏，您可能需要考虑 Microsoft Excel。

有没有像 Microsoft Excel 这样的免费程序？

尽管有许多程序提供与 Microsoft Excel 类似的功能，但没有完全免费的程序可以提供所有相同的功能。然而，许多免费的替代品也很接近，例如 Gnumeric 和 OpenOffice Calc。

有免费的电子表格软件吗？

有几个免费的电子表格软件可供选择，例如 Apache OpenOffice Calc、Google Sheets、LibreOffice Calc 和 Gnumeric。这些程序提供了广泛的功能，并与最流行的文件格式兼容。

用于制作电子表格的最佳程序是什么？

有许多程序可用于制作电子表格。一些最受欢迎的是 Microsoft Excel、Google 表格和 Apple Numbers。每个程序都有自己的优点和缺点，因此选择最适合您需求的程序很重要。

如果您需要创建具有许多功能的复杂电子表格，Microsoft Excel 是一个不错的选择。它有许多可用于处理数据的公式和函数。但是，如果您不熟悉它的界面，Excel 可能很难使用。

如果您需要在电子表格上与其他人协作，Google 表格是一个不错的选择。共享和编辑文档很容易，您可以从任何地方访问它们。但是，Google 表格没有 Excel 那么多的功能。

Apple Numbers 是 2022 年一款不错的免费电子表格软件选项。它具有 Excel 的许多功能，但更易于使用，可在 Mac App Store 免费下载。 Numbers 可以打开和编辑 Excel 文件，因此如果您需要与 PC 和 Mac 用户一起工作，它是一个不错的选择。

最后的想法

在 2022 年选择最好的免费电子表格软件可能很困难——有很多很棒的（而且免费的！）选项可供选择。但是通过考虑您的需求并评估您的选择，您将能够找到最适合您需求的选择。因此，在决定之前花点时间考虑一下您需要哪些功能以及该程序的易用性。