无代码开发是一种允许用户无需编写任何代码即可创建程序的技术。它是一种基于拖放可视化构建器的可视化编程形式。

简史

最近才流行起来的无代码现象，实际上早在 90 年代就开始发展了。第一个创新的无代码工具是 Dreamweaver（仍由 Adob​​e 生产）和 Frontpage（曾经是 Microsoft Office 应用程序的一部分）。这两个平台都是作为 Html 编辑器创建的，尽管使用它们需要编程知识，但其中一些步骤是自动化的。

使用无代码平台解决问题

今天，无代码平台的可能性显着增加。随着需求的不断增长，出现了各种各样的平台来创建程序、网站和系统。这种增长是由于无代码开发解决了许多常见问题。

首先，无代码平台解决了市场上程序员短缺和技能供应有限的问题。无需代码的开发允许来自不同领域的人们在不涉及程序员的情况下创建具有创业或改进现有流程的想法的程序。

其次，无代码很快。通过拖放视觉元素进行开发比编写完整代码花费的时间少得多。

第三，如果无代码平台在日常流程的执行中取代它们，程序员将有更多时间处理复杂且真正有趣的项目。

最近的未来

无代码平台仍然不是通用工具，不能完全取代开发人员。但是，在未来，将会有更多具有更多功能的平台成为日常使用的标准。

Appmaster.io 已经取得了什么成就？

Appmaster.io 是新的无代码平台之一。其创建的核心思想是多功能性，使在平台上开发的应用程序不受功能限制。因此，Appmaster.io 允许用户与前端和后端一起工作，创建业务流程，将应用程序与其他服务集成，并通过使用可视化设计器来更改应用程序的外观。平台本身将为最终应用程序生成源代码，这将使其独立于传统创建的应用程序并且无法区分。

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