如何建立一个结构良好的云数据库。步骤指南

全球各地的一切都在数字化，工作流程通过云数据库在线进行。如果你想有效地处理和管理客户的信息，如客户联系人或姓名，并保持工作的分类和组织，建立一个结构良好的云数据库将是有帮助的。要设计一个数据库，你需要了解建立数据库的要求和目的。在构建在线数据库之前，收集必要的信息是必须的。可以通过采访和分析商业表格来收集数据。列出你想存储的数据类型，如姓名、地址、产品名称等。这将有助于你以后通过名字和地址轻松识别事物和人。

数据库的结构

为了配置你的云数据库的可视化表示，有必要了解关系型数据库的结构。在构建数据库时，相关数据被组织并分组到一个表中。该表由行和列组成，像一个简单的电子表格。然后，信息列表被添加到按其实体排序的表中，如产品、销售、名称和订单。

数据库表中的行被称为记录，保存着关于某事或某人的信息，如产品或客户。而列被称为属性，包含单一类型的信息，如客户联系。适当的数据类型被赋予特定的信息或列，以保持数据的一致性。表不是直接添加到数据库的图表中的。

什么是数据规范化？

数据规范化是提供结构化方法来组织数据库的过程。规范化数据将帮助你减少数据的堆积，并确保只有相关的信息被添加到表中。数据规范化在添加、消除或更新数据时减少了数据的冗余度。一个规范化的数据库允许应用程序轻松运行简单和复杂的工作流程，而不会产生难以处理的记录。数据库不仅有利于规范化数据，而且也是应用程序的建设者。

向数据库表添加主键

在建立数据库或数据规范化时，必须有一个独特的主键。每个数据库都包含一个键，以不同的方式表示每一行。这将有助于在数据库中建立关系。这些关系可能包括一对一，一对多，或多对多的关系。主键可以是唯一字符或任何数字ID的排列。

将数据库分割成简单的小表

将数据库分割成小表被认为是最佳做法。将功能相关的信息与它的主键一起添加到它们的表中，对于数据规范化来说是比较好的。

配置不同表之间的关系

当你创建了两个独立的客户信息和订单表时，这将为创建一对多的关系铺平道路。客户表可以作为一个父表，包含客户的信息，如客户联系人或年龄。订单表可以作为子表使用。这将允许单个客户拥有多个订单。

一对一的关系

当有一个实体A的实例，和一个实体B的实例时，这种关系被称为一对一。一对一关系意味着你将两个表的信息合并到一个单一的表中，并将其规范化。如果在订单表中有任何包含描述的可选数据，并且在许多记录中是空白的。你可以把可选的数据移到他们的表中，删除空间，这也提高了数据库的性能。

一对多的关系

当一个规范化表的记录与另一个规范化表的多个实体相联系时，一对多的关系就建立了。比如一个客户订购了多个产品，那么就会出现一对多的关系。为了建立这种关系，从关系的一方将主键作为一个属性添加到另一个表中。

多对多关系

当一个表的多个实体与另一个表的多个实体相关联时，就会建立多对多关系。例如，这可能发生在学生和班级的情况下，因为一个学生可以参加多个班级，一个班级有多个学生。

数据规范化的规则

为了拥有一个规范化的数据库，有一些特定的规范化规则，以确保数据的完美呈现和组织。第一种正态形式被表示为1NF。它规定表格的每个单元格应该只包含一个值，而不是有一个值的列表。此外，不应该有重复或相关的属性。

第二种正常形式。第二种正常形式被表示为2NF。它的重点是属性完全依赖于键。属性应该直接与键相关，而不是通过任何间接属性。

第三种正常形式。第三种正常形式（即3NF）增加了每个非键列应该独立于另一个列的要求。如果一个非键列的值发生变化，其他列的值应该保持不变；否则，就不符合第三正态形式规则。

常见问题

如何创建云数据库？

云数据库建设是将数据标准化的过程。通过这个过程，数据被有计划地组织起来，我们称之为规范化数据。它的好处不仅在于使数据规范化，还在于作为一个应用程序的构建者。首先，数据规范化的要求是将你想添加到数据库中的信息分类。分类后的数据包含所有添加到表的基本数据，如客户表或订单表。为特定实体创建具有特定键的表，有助于识别和弄清表中的可用内容。随着表的发展，你可以在云数据库中建立关系，可以是一对一、一对多或多对多的关系。

你如何在数据库中结构化数据？

数据以表格形式结构化到数据库中，包括行和列。表的行被称为记录，包含了关于客户或订单的信息。同时，表的列被称为属性，包含有关客户或订单的信息，如订单表。SQL在线数据库或Excel文件可以被视为一个例子。

谷歌有关系型数据库吗？

谷歌拥有三个关系型数据库选项，包括云SQL、云Spanner和裸机解决方案。云SQL在谷歌上提供管理数据库，减少维护成本，并提供自动备份和存储容量管理。云扳手是专门为协助关系型数据库的非关系型规模而建立的。相比之下，裸机解决方案提供硬件在谷歌云上运行特定的工作负载。

谷歌是否提供数据库？

谷歌拥有一个平台，提供独一无二的数据库系统。谷歌云所拥有的在线数据库是云SQL、云Spanner和裸机解决方案。

谷歌云的在线数据库是云SQL、云Spanner和裸机解决方案。