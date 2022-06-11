许多企业在其日常运营中实施CRM软件，因为它是促进销售和发展业务的重要工具。幸运的是，有大量的选择。选择任何功率的CRM应用，任何价格的CRM应用。唯一的缺点是它们的多样性。如果要为你的具体需求实施即用型软件，那将是一个挑战。这就是为什么许多企业建立定制的CRM软件的原因。他们中的大多数人在短时间内找到了完美的方法来完成它 - 使用无代码工具。Zoho Creator或AppMaster.io工具专注于创建强大的商业软件，而无需编写一行代码。在这里，我们将分享一些仅使用AppMaster.io平台就能在短时间内构建自定义CRM的技巧。

CRM快速回顾

在我们深入了解开发细节之前，让我们简单介绍一下CRM。 客户关系管理或CRM是一种用于管理公司与客户之间关系和互动的技术或软件。该应用程序的目的很直接：它有助于改善关系，促进销售，发展业务。 通过完善的CRM，你可以与客户保持联系，并在他们的旅程中帮助和支持他们，直到销售点。CRM软件是一种有效的、有价值的管理工具，有助于管理联系人、吸引线索、建立强大的客户关系和增长销售。

为什么要建立一个定制的CRM？

CRM是任何旨在建立和维护强大客户关系的企业的必备工具。但如果你不想整合一个现成的软件，或者根本买不起，怎么办？也许你想对数据进行更多的控制？但你又不想在开发上花费时间和资源？正如我们前面所说，预制的应用程序并不总是适合你的公司。它们可能包含许多不必要的功能，你不会使用，但会为此付费。

这就是为什么建立一个定制的CRM应用程序更实用，只包括你的团队需要的功能。定制解决方案的最大优势是能够控制一切运作方式，并从管理应用程序中获得最大价值。你将获得所需的灵活性，并随着你的业务增长而开发该应用程序。

使用定制CRM的好处

使用定制CRM对企业非常有利。对数据的完全控制。你确切地知道如何接收数据以及你得到什么样的数据，因为你在表格中指定了这些细节。它可能是联系信息或其他有关客户的个人信息。

2.适合公司的需求。建立定制的CRM意味着只包括你的员工需要的功能。作为应用程序的创建者，你可以准备好客户的管道，并根据它来制定你在CRM中需要的功能列表和数据细节。

3.不需要花钱购买昂贵的软件许可证。你可以进行销售，而不用担心他们会支付你在许可证和软件实施方面的费用，这并不便宜。此外，建立一个定制的应用程序将有助于把线索转化为付费客户，并通过有效的销售工具增加销售量，让你唾手可得。

4.快速和简单的开始。时间是你的主要资产之一。构建一个无需编码的定制CRM应用将节省数周的开发时间。该软件的实施过程将更加容易，使你很容易立即开始使用该系统。

如何创建一个无需编码的定制CRM

不要将构建定制CRM的过程复杂化。你可以使用各种无码软件选项来构建自定义CRM，以节省时间和金钱。有许多选项可用于构建自定义CRM应用程序。许多企业主找到了一个简单的方法来创建自定义CRM。他们使用Zoho Creator这样的工具。Zoho Creator是一个完美的工具，包括预制的商业应用程序，所有的细节都可以根据你的需要进行定制。低代码平台选择了商业方向，使其成为构建自定义CRM的理想选择。此外，Zoho为公司提供了许多关于构建自定义商业解决方案的宝贵工具和信息。

我们选择了另一种方式，希望为您提供最小化的努力，并通过无代码工具AppMaster.io构建CRM。两个最强大的平台功能是数据模型设计器和业务流程编辑器。这些都是精心设计的CRM的关键环节，因为你需要一个强大的数据库和一个适合组织流程的灵活的业务逻辑。 让我们看看如果你计划建立定制的CRM应用，你必须经历的几个简单步骤。

创建数据库

数据是CRM软件的最重要部分。通过表格提交的信息应该被很好地组织起来，并帮助你与客户建立沟通。 因此，开发的第一项是创建一个数据库。实际上，会有两种类型的用户在互动：客户和你的团队成员。所以一定要为他们两个人开发表格。这些表格应该包括所有必要的字段：从名字开始，到销售细节结束。你应该了解谁是线索，并分析他们的行为和意图。

所有通过表单提交的信息都存储在数据库中。这些信息是你将用于管理销售和线索的重要资产。它包含联系细节、客户数据和购买行为。例如，在AppMaster.io中，数据模型设计器允许只使用视觉块来构建数据库。只需将它们拖到画布上，就可以创建你想要的数据模型，并设置字段和它们之间的关系。

定义功能

当创建一个定制的CRM时，你必须包括所有你需要的功能，以便有效地管理客户提供的数据。最关键的步骤之一是你定义CRM功能的步骤。需要考虑的一些功能有：

1.联系信息。联系方式是至关重要的。只要CRM能帮助你与潜在客户建立联系，并将潜在客户转化为付费客户，你就需要知道如何与他们联系。

2、购买历史。这些数据可以帮助你追踪客户在过去购买过哪些产品或服务，以及他们花了多少钱。因此，任何客户都会有一个档案，在那里你可以找到关于他们购买的一切。此外，这些数据应该包括客户如何找到你的品牌，以及在什么时候决定购买产品的细节。

3、整合。CRM软件通常与社交网络连接，以解析联系人或支付网关来跟踪交易。CRM中的第三方集成可以帮助实现任务的自动化，并使数据更容易获取。

4.互动历史。当你跟踪客户互动时，你可以更有效地识别销售机会并提供更好的服务。在这里，你应该获得有关客户与员工互动的信息，以评估双方的体验。

5.销售漏斗。销售漏斗能吸引潜在客户并促进你的销售。通过CRM跟踪和监控所有的促销活动和活动是很有帮助的。为活动建立表格，将所有数据传输到你的CRM。因此，你可以对所提供的细节进行分类，并更好地建立未来的活动。

6.报告和分析仪表板。CRM是一个分析工具。仪表板是你必须添加到应用程序中的东西。为了获得完整和详细的报告，首先，建立与之对应的表格。例如，你将需要线索的状态来更新他们在销售管道中的动向。根据你开发的客户旅程，只添加状态。随意添加标签和其他细节，以适当评估线索的转换。

值得一提的是，AppMaster.io可以轻松创建所有列出的功能。利用其API功能，您可以自由添加任何集成；利用强大的业务流程编辑器，您可以建立任何复杂度、顺序和灵活性的操作流程。

创建用户的层次结构

使团队更容易，并根据用户角色提供对特定数据的访问。系统中的用户分层可以保护企业免受错误和数据泄露的影响。 更重要的是，所有的流程将有一个清晰的结构，单个雇主将负责某项任务，并不能侵入与客户的互动。

结论

让我们总结一下：