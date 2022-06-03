自从我们不得不以各自的方式面对，大流行病及其后果后，许多事情都发生了变化。有些后果是极其严重的；另一些则与我们的习惯有关：我们的习惯已经改变，而这种改变在很大程度上与技术有关：技术使我们所有人都保持联系，同时又保持社会距离。我们的购物方式、工作方式和沟通方式都发生了变化：视频聊天电话变得越来越普遍，而且随着时间的推移，它们变得越来越先进，允许视频会议，而不强迫人们旅行。

这对开发者或企业家意味着什么？那就是视频聊天应用程序可以成为一个巨大的商机。 在这篇文章中，我们将讨论如何制作视频聊天应用程序，但我们也在分析市场，了解为什么以及如何开展这项新业务。

为什么投资视频聊天应用程序？



简单地说，现在是投资视频聊天应用程序的时候了，因为对这种视频通话应用程序的需求正在增长。在大流行的头几个月，对视频会议应用程序的搜索已经增加了500%，而且全球移动视频聊天流量数字自2020年以来一直在增长。预计到2028年，它们将进一步增长！。这意味着，现在进入这个行业还不算太晚!当然，竞争已经很激烈，但如果你缩小你的利基市场，并了解你的受众对视频会议和视频通话的需求，就有成功进入市场的空间！

在现有的应用程序中添加视频会议聊天功能



对视频聊天应用程序的需求也在增长。通过在现有应用程序中添加视频聊天功能，可以改善现有应用程序的使用。投资视频聊天应用程序，也就是说，并不仅仅意味着你需要创建一个新的会议应用程序，例如，它也可能意味着你可以为你现有的应用程序创建一个视频聊天功能或视频聊天功能，其他开发人员可以很容易地集成到他们的应用程序中。

视频聊天应用程序和视频会议应用程序

视频通话技术的重要性不仅仅是因为它允许用户与他们的家人和朋友从远处交谈。

视频会议应用程序正变得异常重要：人们似乎不准备回到过去的习惯，即我们曾经旅行到一个会议或亲自到教室里去听课。视频会议应用程序允许来自世界各地的人共享一个虚拟环境，在虚拟办公室进行视频会议。这是如今投资聊天视频会议应用程序的另一个原因：您开发的技术可以有如此多的应用。

视频聊天功能的应用



视频通话： 当我们想到视频聊天应用程序时，我们都会首先想到常见的视频通话。在大流行期间，我们都使用视频通话应用程序与家人和朋友取得联系，而且我们都还在使用它们。



当我们想到视频聊天应用程序时，我们都会首先想到常见的视频通话。在大流行期间，我们都使用视频通话应用程序与家人和朋友取得联系，而且我们都还在使用它们。 教育： 视频通话技术在大流行期间变得非常重要，可以让学生继续上课。当然，这类视频通话应用程序比简单的视频通话应用程序更复杂：它们需要在同一通话中管理更多的用户。尽管如此，正如我们即将讨论的那样，它们比视频会议应用程序更容易管理。



视频通话技术在大流行期间变得非常重要，可以让学生继续上课。当然，这类视频通话应用程序比简单的视频通话应用程序更复杂：它们需要在同一通话中管理更多的用户。尽管如此，正如我们即将讨论的那样，它们比视频会议应用程序更容易管理。 会议：如前所述，视频通话在工作和商业环境中变得非常重要，让同事和合作者能够最有效地保持联系。视频会议应用程序甚至比用于教育的应用程序更加复杂，因为它们不仅需要允许许多用户在同一个电话中，而且还需要允许所有用户有效地参与对话。

如何创建视频聊天应用程序和功能



现在我们已经讨论了创建视频和视频会议应用程序作为一个商业理念可能会有多大的利润，我们可以继续讨论如何做它。创建视频会议和视频聊天应用程序有两种主要方式：从头开始做或使用视频聊天应用程序开发工具。

视频应用开发：挑战



资源

如果您从头开始创建视频聊天应用，您将需要大量基础设施和预算方面的资源。如果您的应用程序是一个视频会议应用程序，那么资源要求将更高。特别是，你需要一个位于世界某处的大型和强大的服务器，其带宽和容量能够管理所有通过你的视频会议应用程序来往的流量。像这样的基础设施有很高的价格！

漫长的开发过程

与使用视频通话应用开发工具相比，从头开始创建一个视频聊天应用将需要更多的时间。当开发过程从零开始时，毕竟它总是比使用视频聊天APP开发工具时需要更多的时间、精力和技能。此外，较长的开发时间也意味着较高的成本。

使用应用开发工具开发视频应用：优势



较低的成本

使用视频聊天应用开发工具比从头开始面对开发过程的成本低。原因有几个：

时间得到优化，更少的时间意味着更低的成本

您需要更少的开发人员：这也意味着更低的成本。

您需要更少的合作者（不同于开发人员）：顶级的视频聊天应用程序开发工具具有集成功能，允许您计划、营销和货币化您用它们创建的视频聊天应用程序。这意味着您可以掌控一切，需要聘请更少的不同领域的专家。

更容易实施

正如我们所提到的，不仅要创建音视频会议应用程序，还要在现有的应用程序中实施视频会议工具：有了视频聊天应用程序开发工具，这一切都变得更容易。

更轻松的营销

由于视频聊天应用程序开发工具具有许多集成功能，您可以管理开发以外的其他方面：营销就是其中之一。

更轻松的货币化

视频聊天应用程序开发过程从来不是为了它而发生：它是一个商业理念，这意味着货币化是您的挑战之一。你如何真正从你的视频会议应用程序或视频会议工具中赚钱？如果你把它货币化，会有帮助：你可以提供一个订阅计划，或者你可以在用户使用你的应用程序时向他们显示广告。在这两种情况下，您都需要实施货币化模式，而使用视频聊天应用开发工具更容易做到这一点。

更好的可升级性

我们到目前为止还没有谈到可升级性。这是一个与竞争有很大关系的话题：因为视频会议聊天应用程序的竞争非常激烈，你的开发工作永远不会完成。你需要不断升级功能，以有效维护应用程序，并为用户提供他们可能觉得有用的新功能。当然，如果您使用视频聊天应用程序开发工具，升级功能和代码将比您没有支持平台更容易。

奖金：最值得推荐的应用程序开发工具



能够让您利用我们上面提到的所有优势的视频聊天应用程序开发软件工具是AppMaster.io。除了拥有所有提到的功能外，它还拥有一个友好的界面，使开发和管理、规划和营销过程更加简单和高效。

创建视频聊天应用程序：你需要考虑的一切



一旦你决定从头开始开发和使用开发工具开发，现在是时候开始规划你的开发之旅，将你的商业理念变成实际业务。对于视频聊天应用程序，有两个主要方面需要考虑：您需要的基础设施和提供的功能。

硬件



当涉及到基础设施时，在开始开发之前，您需要做出一个主要决定。你需要在以下几个方面进行选择：

创建一个云基础设施（即服务）



自我托管的终端基础设施。自我托管的基础设施具有较高的成本，并将需要一个专门的团队来维护它。云基础设施可以优化成本并简化流程。

软件



这可能是你开发流程的核心。如果你开始创建一个具有某些可用功能的应用程序，这将是最好的。你需要实现什么样的功能？

视频会议和视频聊天应用程序必须具备的功能



基本功能



视频聊天应用程序首先是一个允许用户互相视频通话的应用程序。这是你需要开发的第一件事；然后，你可以开始添加功能，使你的视频会议应用程序与众不同。那么这些功能是什么呢？

推送通知



如果一个视频聊天电话到来或一条短信，用户需要通过通知知道：你需要你的应用程序通知传入的视频电话和短信。

群组视频聊天



这对于视频会议应用程序是必不可少的。群组视频聊天允许许多用户在同一个视频通话中。主要有两种类型的群组视频聊天电话：

一种是有一个主要发言人，而其他用户主要是听众：这更容易获得（这是一种直播，除了它是私人的），这也是教育环境中使用的一种，即有一个老师在说话，学生在听。然而，听众用户，如学生，需要有一种互动的方式：可以通过视频聊天，或有可能介入对话。

一个视频通话，有许多用户，都是活跃的发言者，也有听众。如果你正在为企业员工开发一个视频会议应用程序，这就是你所需要的。毕竟，视频会议意味着共享一个虚拟的公共空间，任何人都可以参与对话（这将是基本功能，但还有许多其他东西，正如我们即将看到的，你可以让你的用户在视频会议期间共享）。

屏幕共享



屏幕共享功能是允许视频会议呼叫或简单视频聊天呼叫的所有参与者共享一个屏幕：一个（或多个）屏幕将显示并被所有参与者看到。这个功能几乎是视频会议应用程序的基本功能：在一个项目上合作的用户需要分享内容，无论是演示文稿、文件还是其他。除了视频会议应用程序，屏幕共享也是教育目的的基本功能。

联系人列表



这是所有视频聊天应用程序的另一个基本功能。视频会议应用程序、普通视频聊天或电子学习平台将需要一个联系人列表。 联系人列表的实现并不复杂：但您需要使其高效。当用户向下滚动他们的联系人列表时，他们需要点击一个名字，并能给他们打电话。

虚拟噪音消除



这对视频会议应用程序尤为重要：如果对话不清晰，远程工作会变得非常紧张--虚拟噪音消除是一种算法，可以将用户的声音与环境噪音分开，降低后者，使对话更加清晰。如果你想将你的视频会议应用程序提升到另一个层次，实施虚拟噪音消除是一个办法。

文本消息



视频聊天之所以被称为视频聊天，是因为除了看到对方和与对方交谈之外；用户还可以给对方发短信。然而，在视频会议应用程序和用于教育的视频聊天应用程序中，这一功能变得更加重要，用户可以通过文字信息介入对话，并通过聊天进行互动，而不打断正在说话的人。

自定义面具和效果



对于娱乐性的音视频应用程序开发，也就是说，当你正在创建的应用程序是用户用来与朋友和家人交谈时，使用自定义面具或效果可以使音视频通话更加有趣。这是可以使您的视频应用在竞争中脱颖而出的东西，从商业角度来看，这一点总是很重要的。

创建一个用于视频通话的音频视频应用：分步指南



研究市场

我们已经提供了一些关于音频视频聊天市场的见解，但您在商业应用开发之旅的这第一阶段需要做的是搜索您的用户。正如我们所看到的，有不同类型的视频聊天应用程序，每一种都被某些类别的人使用（学生、商业工作者、青少年和家庭......）。你需要知道你的业务将针对谁，这样你就知道你的应用程序开发过程将采取什么方向。

考虑你的预算

首先，你需要评估成本，因为否则，你将无法评估你的业务的盈利能力。然后，您的预算将影响您可支配的资源：您可以雇用的开发人员数量，您可以购买的基础设施，等等。

计划您的应用程序开发过程

这篇文章对这个目的非常有用：一旦您知道您的商业理念针对什么样的受众，您就知道您的视频聊天应用程序需要哪些功能。

应用程序开发阶段

现在是时候在您的聊天视频应用程序或您现有应用程序的视频会议工具中实施所有功能。不要忘记，你的商业理念也可以是向第三方提供视频会议工具。

选择货币化模式

正如我们在这个视频过程中多次提到的，你的应用开发过程是以商业为导向的，因为你当然希望从中赚钱。

因此，你需要了解如何使你的聊天视频应用或视频会议工具货币化。你有三个主要选择：

免费提供应用程序，并在通话过程中显示广告（这对于视频通话应用程序来说并不理想，因为广告干扰了通话本身）

要求下载应用程序或工具的人付款。如果你为其他开发者提供视频会议工具，这是理想的货币化模式。

要求每月订阅：这是视频通话应用程序的理想选择。它要求用户每月支付少量费用以使用该应用程序

营销您的视频聊天应用程序

当您的视频聊天应用程序准备就绪，您的货币化模式已经实施，现在是时候让用户了解您的应用程序了。营销是业务的核心：如果有人知道你的视频聊天应用程序的存在，没有人会下载它。此外，假设有人知道它如何更好、更有趣、更适合视频会议的目的，或者--一般来说--是什么让它比竞争对手更独特或更好。在这种情况下，没有人会下载它。

结论



在这篇文章中，我们不仅向您展示了如何创建视频聊天应用程序，而且还展示了如何将其转化为一个有利可图的业务。我们还提供了关于优化开发过程和成本的信息。在这方面，值得重申的是，使用应用程序开发工具可以成为使您的流程更有效、降低成本并很快准备好开始盈利的关键。