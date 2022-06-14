快速应用开发（Rad）模式是一种开发模式，相对于冗长的开发和测试周期，它提倡快速的原型设计和即时反馈。在快速应用开发模式的帮助下，程序员可以在短时间内对软件进行多次迭代和修改，而不必每次都从头开始。这有助于确保最终结果更加注重质量，并与最终用户的需求同步。

瀑布模型以前是最常见的软件开发技术。典型的瀑布式软件开发方法非常强调细致的规划。但是，它在整个开发过程中的各个阶段为吸收客户的意见提供的灵活性相对有限。这经常导致客户提出想法，这反过来又导致开发阶段从头开始重做。快速应用程序开发模型纠正了瀑布法固有的所有缺陷。

快速应用程序开发模型

一开始，Barry Boehm、James Martin和其他一些人认识到，开发软件并不需要传统的工程实践。它并不是一种需要预先确定的组件安排的孤独资源。它可以以最适合用户要求的方式来塑造。

一开始，快速应用开发模型是按照螺旋模型来组织的，即利用一个或多个开发模型来进行特定项目或软件开发。它与其他模式不同。

快速应用开发（Rad）在时间的推移中不断发展。它调整了自己的结构，以满足这个时期的先决条件，同时仍然坚持其成长的基本原则。Rad一词代表快速应用开发模式，是一种能够快速生产原型的模式。

快速应用开发的主要步骤

快速应用开发或Rad模型可以分解为四个不同的部分。以下是这些阶段的概要：

明确必要的要求

项目组成员，包括经理、IT人员成员和用户，都聚集在一起确定目标，其中包括项目的需要、项目的范围、可能发展的潜在困难以及项目的目标和需要。为了保持项目的适应性，开发过程确保需求的边界保持宽泛。

用户的输入

在开发过程的第二阶段，根据包括开发人员和最终用户在内的团队提供的规格创建原型。预计这一阶段将持续进行，在此期间，消费者将使用软件，以便向开发者提供反馈。

构建



构建阶段和用户输入共同创建应用开发的最终产品或雷达模型。在构建阶段，用户在用户输入阶段提供的反馈被考虑在内。编码和测试是为实现这一目标而采取的典型方法。构建阶段和用户输入阶段都将继续进行，直到用户对结果达到满意的程度。

最终确定

在用户输入阶段和建设期都结束后，假设用户对成品完全满意，下一个阶段就是最终确定。产品从所进行的测试和培训等活动中得到了最后的修饰。在产品交付给消费者后，它要经过测试，以了解它能持续多久，以及它的稳定性如何。

何时使用Rad（快速应用开发）模型



当创建产品的时间较少时，例如在几天的时间内，可利用快速应用开发（Rad）模型。



当已经就可交付的产品和要求作出决定时，就可以使用。



当最终用户或客户可以选择参与产品生命周期的所有阶段时，就可以使用快速应用开发（Rad）模型；这被称为 "客户或用户参与"。



如果预算足够大，就可以使用；就可以雇用设计师。为了用自动化工具开发代码，这需要更大的预算。



RAD最适合用于哪些项目

快速应用开发（Rad）模式对于设计由用户界面需求驱动的软件特别有用，而这并不是唯一可以使用它的应用。用于创建图形用户界面的工具经常被称为快速应用开发（rad）工具。

RAD有何不同？

使用快速应用开发模式开发软件的过程与其他软件开发模式所采用的方法有很大不同。

快速应用开发（Rad）模式的优点

以下是应用开发方法的主要优点：